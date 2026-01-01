SuggestArr ühendub sinu meediaserveriga (Jellyfin, Plex või Emby) ja sinu Seer instantsiga, et automatiseerida meediumite avastamise ja taotluste tsüklit. See loeb hiljutist vaatamisajalugu, leiab sarnaseid filme ja telesaateid TMDb andmebaasi kaudu ning esitab automaatselt allalaadimistaotlusi konfigureeritava ajakava alusel — sulgedes ringi selle vahel, mida sa täna vaatad ja mis sinu teeki homme ilmub.

Erinevalt käsitsi taotluste töövoogudest töötab SuggestArr järelevalveta. Valikuline AI-režiim, mis kasutab mis tahes OpenAI-ühilduvat API-t (sealhulgas kohalikku Ollamat), lisab hüper-isikupärastatud soovitusi loomuliku keele otsinguga. Seadistamine toimub veebipõhise kasutajaliidese viisardi kaudu pärast juurutamist — juurutamise ajal pole API mandaate vaja.