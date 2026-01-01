Paigalda SuggestArr ühe klõpsuga.
Automatiseeritud meediasoovituste mootor, mis analüüsib vaatamisajalugu ja taotleb sarnast sisu Seeri kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SuggestArr
SuggestArr ühendub sinu meediaserveriga (Jellyfin, Plex või Emby) ja sinu Seer instantsiga, et automatiseerida meediumite avastamise ja taotluste tsüklit. See loeb hiljutist vaatamisajalugu, leiab sarnaseid filme ja telesaateid TMDb andmebaasi kaudu ning esitab automaatselt allalaadimistaotlusi konfigureeritava ajakava alusel — sulgedes ringi selle vahel, mida sa täna vaatad ja mis sinu teeki homme ilmub.
Erinevalt käsitsi taotluste töövoogudest töötab SuggestArr järelevalveta. Valikuline AI-režiim, mis kasutab mis tahes OpenAI-ühilduvat API-t (sealhulgas kohalikku Ollamat), lisab hüper-isikupärastatud soovitusi loomuliku keele otsinguga. Seadistamine toimub veebipõhise kasutajaliidese viisardi kaudu pärast juurutamist — juurutamise ajal pole API mandaate vaja.
SuggestArr peamised omadused
Vaatamisajaloo analüüs
Loeb hiljutist taasesituse ajalugu Jellyfinist, Plexist või Embyst, et tuvastada, mida kasutajad vaatavad, ja pakkuda välja asjakohaseid kandidaate uute soovituste jaoks.
Automatiseeritud päringu esitamine
Saadab meediapäringud otse sinu Seer eksemplarile konfigureeritava cron-ajakava alusel, ilma käsitsi sekkumiseta pärast esmast seadistamist.
TMDb-põhised soovitused
Avastab sarnaseid pealkirju, kasutades The Movie Database API-t, filtritega žanri, hinnangu, väljalaskeaasta, keele ja voogesituse saadavuse järgi.
AI-põhine avastus
Valikuline LLM-i integratsioon OpenAI, Ollama, Gemini või LiteLLM-iga pakub isikupärastatud soovitusi ja võimaldab loomuliku keele meediaotsingut.
Reaalajaline logivaatur
Sisseehitatud juhtpaneel reaalajas filtreeritud logidega, mis näitavad täpselt, mida soovitati, taotleti ja vahele jäeti iga automatiseerimise käivitamisel.
Miks kasutada SuggestArr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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