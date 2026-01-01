Formbricks on avatud lähtekoodiga kogemuste haldamise platvorm, mis on ehitatud isemajutatava alternatiivina Qualtricsile ja SurveyMonkeyle. Toote- ja turundusmeeskonnad kasutavad seda küsitluste loomiseks, mis jõuavad kasutajateni täpselt seal, kus nad on — veebirakendustes JavaScript SDK kaudu, eraldiseisvatel lingilehtedel, veebisaitidesse manustatuna või e-posti kampaaniate kaudu. Kõik vastused voolavad ühtsesse armatuurlauda, kuhu on sisse ehitatud segmenteerimine ja filtreerimine.

Formbricksi isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse iga küsitluse vastuse ja sihtrühma segmendi üle, ilma et andmed sinu infrastruktuurist lahkuksid. Esimene kasutaja, kes pärast juurutamist registreerub, saab administraatoriks, ilma et oleks vaja vaikimisi mandaate jagada. PostgreSQL ja Valkey on eelkonfigureeritud ja valmis esimesest käivitusest alates.