Juurutage Formbricks ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga platvorm sihtotstarbeliste küsitluste loomiseks rakendusesiseste, lingi, veebisaidi ja e-posti kanalite kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Formbricks
Formbricks on avatud lähtekoodiga kogemuste haldamise platvorm, mis on ehitatud isemajutatava alternatiivina Qualtricsile ja SurveyMonkeyle. Toote- ja turundusmeeskonnad kasutavad seda küsitluste loomiseks, mis jõuavad kasutajateni täpselt seal, kus nad on — veebirakendustes JavaScript SDK kaudu, eraldiseisvatel lingilehtedel, veebisaitidesse manustatuna või e-posti kampaaniate kaudu. Kõik vastused voolavad ühtsesse armatuurlauda, kuhu on sisse ehitatud segmenteerimine ja filtreerimine.
Formbricksi isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse iga küsitluse vastuse ja sihtrühma segmendi üle, ilma et andmed sinu infrastruktuurist lahkuksid. Esimene kasutaja, kes pärast juurutamist registreerub, saab administraatoriks, ilma et oleks vaja vaikimisi mandaate jagada. PostgreSQL ja Valkey on eelkonfigureeritud ja valmis esimesest käivitusest alates.
Formbricks peamised omadused
Mitmekanaliline jaotus
Jõua vastajateni rakendusesiseselt JavaScripti SDK kaudu, jagatud lingilehtedel, veebisaitidesse manustatuna või e-posti teel — kõike hallatakse ühest juhtpaneelist.
SDK sihtrühma sihtimine
Kuva küsitlusi konkreetsetele kasutajasegmentidele, põhinevalt atribuutidel, kohandatud sündmustel või varasematel tegevustel, mida jälgitakse Formbricks SDK kaudu.
Loogikahargnemise redaktor
Loo mitmeastmelisi küsitlusi tingimusloogika, vahelejätmise reeglite ja erinevate sisestustüüpidega visuaalse koodivaba redaktori kaudu.
Automatiseeritud vastuste suunamine
Saada vastused automaatselt Slacki, Notionisse, Google Sheetsi, Airtable'isse, Zapierisse või n8n-i esildiste saabumisel.
Esitamise analüütika
Vaata täitmise määrasid, vastuste kokkuvõtteid ja üksikuid vastuseid otse armatuurlaual, ilma andmeid eksportimata.
Mitmekeelsed küsitlused
Käivita küsitlused mitmes keeles samaaegselt ühest küsitluse konfiguratsioonist, et jõuda ülemaailmse publikuni.
Miks kasutada Formbricks Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.