Chroma on avatud lähtekoodiga manustamisandmebaas, mis on loodud spetsiaalselt AI rakenduste jaoks, mis vajavad kõrgedimensiooniliste vektor-manustamiste salvestamist, indekseerimist ja päringute tegemist. See integreerub loomulikult LangChaini, LlamaIndexi ja OpenAI SDK-ga, muutes selle kiireimaks viisiks lisada semantilise otsingu ja otsingutega täiustatud genereerimise (RAG) võimalused igale rakendusele ilma kohandatud vektorinfrastruktuuri loomata.

Chroma ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu manustamised, dokumendiandmed ja päringumustrid sinu kontrolli all, ilma päringupõhise hinnastamiseta ja paindlikkusega ressursse kohandada vastavalt sinu kollektsiooni kasvule.