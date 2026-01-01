Juurutage Chroma ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga vektorandmebaas AI rakenduste, semantilise otsingu ja otsinguga täiendatud genereerimise töövoogude jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Chroma
Chroma on avatud lähtekoodiga manustamisandmebaas, mis on loodud spetsiaalselt AI rakenduste jaoks, mis vajavad kõrgedimensiooniliste vektor-manustamiste salvestamist, indekseerimist ja päringute tegemist. See integreerub loomulikult LangChaini, LlamaIndexi ja OpenAI SDK-ga, muutes selle kiireimaks viisiks lisada semantilise otsingu ja otsingutega täiustatud genereerimise (RAG) võimalused igale rakendusele ilma kohandatud vektorinfrastruktuuri loomata.
Chroma ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu manustamised, dokumendiandmed ja päringumustrid sinu kontrolli all, ilma päringupõhise hinnastamiseta ja paindlikkusega ressursse kohandada vastavalt sinu kollektsiooni kasvule.
Chroma peamised omadused
RAG Pipeline valmis
Loodud LLM-rakenduste otsingukihina, et saaksid mudeli vastuseid oma dokumentides minimaalse integreerimistööga põhjendada.
Raamistiku integratsioonid
LangChaini, LlamaIndexi ja OpenAI SDK natiivne tugi tähendab, et sinu olemasolev AI-kood ühendub Chromaga vaid mõne konfiguratsioonirea abil.
Metaandmete filtreerimine
Ühenda vektori sarnasuse otsing struktureeritud metaandmete filtritega, et kitsendada tulemusi kuupäeva, kategooria või mis tahes kohandatud atribuudi järgi ilma järeltöötluseta.
Mitu kaugusmõõdikut
Vali koosinussarnasus, L2 kaugus või sisekorrutis kogumi kohta, et see vastaks mõõdikule, millega sinu manustamismudel treeniti, täpsete tulemuste saamiseks.
Püsiv salvestusruum
Manustused ja indeksid säilivad taaskäivituste ja uuenduste järel, nii et teie teadmusbaas jääb puutumatuks, ilma et peaksite dokumente pärast iga juurutuse muutust uuesti sisestama.
Miks kasutada Chroma Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.