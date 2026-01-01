Kuni 69% allahindlust Bludit tootele

Paigalda Bludit ühe klõpsuga.

Lihtne, kiire ja turvaline failipõhine CMS isiklike blogide ja väikeste veebilehtede jaoks, mis ei vaja andmebaasi.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda Bludit ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett Bludit jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Bludit

Bludit on avatud lähtekoodiga failipõhine sisuhaldussüsteem, mis salvestab iga postituse, lehe ja seadistuse Markdowni ja JSON-failidena kettale. Kuna see ei vaja MySQL-i, PostgreSQL-i ega ühtegi teist andmebaasi, on kogu süsteem kergem, kiirem varundada ja lihtsam serverite vahel migreerida kui traditsioonilised PHP sisuhaldussüsteemid.

Bluditi ise majutamine VPS-il annab blogijatele ja väikeste veebisaitide omanikele täieliku omandiõiguse oma sisule ja teemadele, ilma kolmandate osapoolte majutustasudeta ja platvormisõltuvuseta. Postitusi saab redigeerida brauseripõhisest haldusliidesest või otse failisüsteemis ning projektiga on kaasas sisseehitatud pildihaldur, pistikprogrammide süsteem ja kaasaegsed teemad, mis on kohandamiseks valmis.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Bludit peamised omadused

Andmebaasi pole vaja

Salvestab kogu sisu lihtsatesse Markdowni ja JSON-failidesse, nii et juurutamine, varundamine ja versioonihaldus on sama lihtne kui kausta kopeerimine.

Markdown avaldamine

Kirjuta postitusi ja lehti Markdownis brauseripõhise redaktoriga, mis toetab mustandeid, ajastatud avaldamist ja kategooriaid.

Teemad ja lisad

Kohanda välimust sisseehitatud kaasaegsete teemadega ja laienda funktsionaalsust pistikprogrammisüsteemi kaudu, ilma et peaksid põhikoodi puudutama.

Sisseehitatud pildihaldur

Laadi üles, korralda ja manusta pilte meediakogust, mis on integreeritud halduspaneeli, ilma väliste salvestusteenusteta.

Mitme kasutaja rollid

Kutsu toimetajaid ja autoreid erinevate õigustega, nii et mitu kaastöölist saavad avaldada ilma ühte kontot jagamata.

Miks kasutada Bludit Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

WordPress

WordPress

WordPress on maailma populaarseim veebilehe ehitaja ja CMS

Juuruta
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Muuda mis tahes avalik Telegrami kanal SEO-sõbralikuks mikroblogiks RSSiga

Juuruta
Ghost

Ghost

Ghost on võimas platvorm professionaalseks avaldamiseks

Juuruta
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.