Bludit on avatud lähtekoodiga failipõhine sisuhaldussüsteem, mis salvestab iga postituse, lehe ja seadistuse Markdowni ja JSON-failidena kettale. Kuna see ei vaja MySQL-i, PostgreSQL-i ega ühtegi teist andmebaasi, on kogu süsteem kergem, kiirem varundada ja lihtsam serverite vahel migreerida kui traditsioonilised PHP sisuhaldussüsteemid.

Bluditi ise majutamine VPS-il annab blogijatele ja väikeste veebisaitide omanikele täieliku omandiõiguse oma sisule ja teemadele, ilma kolmandate osapoolte majutustasudeta ja platvormisõltuvuseta. Postitusi saab redigeerida brauseripõhisest haldusliidesest või otse failisüsteemis ning projektiga on kaasas sisseehitatud pildihaldur, pistikprogrammide süsteem ja kaasaegsed teemad, mis on kohandamiseks valmis.