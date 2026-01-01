Paigalda Bludit ühe klõpsuga.
Lihtne, kiire ja turvaline failipõhine CMS isiklike blogide ja väikeste veebilehtede jaoks, mis ei vaja andmebaasi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bludit
Bludit on avatud lähtekoodiga failipõhine sisuhaldussüsteem, mis salvestab iga postituse, lehe ja seadistuse Markdowni ja JSON-failidena kettale. Kuna see ei vaja MySQL-i, PostgreSQL-i ega ühtegi teist andmebaasi, on kogu süsteem kergem, kiirem varundada ja lihtsam serverite vahel migreerida kui traditsioonilised PHP sisuhaldussüsteemid.
Bluditi ise majutamine VPS-il annab blogijatele ja väikeste veebisaitide omanikele täieliku omandiõiguse oma sisule ja teemadele, ilma kolmandate osapoolte majutustasudeta ja platvormisõltuvuseta. Postitusi saab redigeerida brauseripõhisest haldusliidesest või otse failisüsteemis ning projektiga on kaasas sisseehitatud pildihaldur, pistikprogrammide süsteem ja kaasaegsed teemad, mis on kohandamiseks valmis.
Bludit peamised omadused
Andmebaasi pole vaja
Salvestab kogu sisu lihtsatesse Markdowni ja JSON-failidesse, nii et juurutamine, varundamine ja versioonihaldus on sama lihtne kui kausta kopeerimine.
Markdown avaldamine
Kirjuta postitusi ja lehti Markdownis brauseripõhise redaktoriga, mis toetab mustandeid, ajastatud avaldamist ja kategooriaid.
Teemad ja lisad
Kohanda välimust sisseehitatud kaasaegsete teemadega ja laienda funktsionaalsust pistikprogrammisüsteemi kaudu, ilma et peaksid põhikoodi puudutama.
Sisseehitatud pildihaldur
Laadi üles, korralda ja manusta pilte meediakogust, mis on integreeritud halduspaneeli, ilma väliste salvestusteenusteta.
Mitme kasutaja rollid
Kutsu toimetajaid ja autoreid erinevate õigustega, nii et mitu kaastöölist saavad avaldada ilma ühte kontot jagamata.
Miks kasutada Bludit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.