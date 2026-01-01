Mbin on avatud lähtekoodiga, födereeritud sisukogur, mis ühendab lingijagamise, teemastatud arutelud, hääletamise ja mikroblogimise ühel platvormil. Kbin'i kogukonna hallatava haruna räägib see ActivityPub'i emakeelena, nii et sinu instants suhtleb Lemmy, Mastodoni, PeerTube'i, Pixelfeldi ja laiema fediverse'iga ilma sildade või lisatorustikuta.

Mbin'i käitamine oma VPS-is annab sulle fediverse'is iseseisvalt hallatava nurga, kus sina kehtestad reeglid, modereerid ajakirju ning hoiad iga postituse ja hääle endale kuuluvas andmebaasis. Puudub keskne ettevõte, puudub reklaam, puudub algoritmiline voog, mis ajajooni ümber korraldaks, ja puuduvad platvormitingimused, mis võivad etteteatamata muutuda.