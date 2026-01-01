Paigaldage Mbin ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud föderatiivne lingikogur ja aruteluplatvorm, mis on ehitatud ActivityPubi peale — kogukonnapõhine Kbini kahvel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mbin
Mbin on avatud lähtekoodiga, födereeritud sisukogur, mis ühendab lingijagamise, teemastatud arutelud, hääletamise ja mikroblogimise ühel platvormil. Kbin'i kogukonna hallatava haruna räägib see ActivityPub'i emakeelena, nii et sinu instants suhtleb Lemmy, Mastodoni, PeerTube'i, Pixelfeldi ja laiema fediverse'iga ilma sildade või lisatorustikuta.
Mbin'i käitamine oma VPS-is annab sulle fediverse'is iseseisvalt hallatava nurga, kus sina kehtestad reeglid, modereerid ajakirju ning hoiad iga postituse ja hääle endale kuuluvas andmebaasis. Puudub keskne ettevõte, puudub reklaam, puudub algoritmiline voog, mis ajajooni ümber korraldaks, ja puuduvad platvormitingimused, mis võivad etteteatamata muutuda.
Mbin peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Natiivne ActivityPub tugi ühendab sinu eksemplari Lemmy, Mastodoni, PeerTube'i, Pixelfedi ja iga teise ühilduva fediverse'i serveriga.
Ajakirjad ja teemad
Korralda sisu teemapõhistesse ajakirjadesse Redditi-stiilis keermestatud kommentaaride, hääletamise ja tuttava lingikoguja kogemusega.
Sisseehitatud mikroblogimine
Postita lühikesi uuendusi pikkade teemade kõrvale ja lase mõlemal jõuda sama födereeritud sihtrühmani ühelt kontolt.
Modereerimise ja föderatsiooni kontrollid
Ajakirjapõhised moderaatorid, instantsipõhised administraatoritööriistad ja föderatsiooni lubamis- või blokeerimisloendid võimaldavad sul kujundada kogukonda, mida soovid majutada.
OAuth ja REST API
Esmaklassiline OAuth 2.0 server ja dokumenteeritud REST API käitavad kolmanda osapoole mobiilikliente, botte ja integratsioone.
Avatud lähtekoodiga ja kogukonna juhitud
AGPL-litsentsiga ja seda hooldab aktiivne kaastöötajate kogukond pärast Kbinist hargnemist — puudub ühe tarnija sõltuvus.
Miks kasutada Mbin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.