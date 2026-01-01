Paigalda DumbPad ühe klõpsuga.
Ülilihtne ise majutatud jagatud märkmik reaalajas koostöö, Markdowni eelvaate, häguse otsingu ja valikulise PIN-kaitsega.
Valige VPS-pakett DumbPad jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DumbPad
DumbPad on DumbWare.io tahtlikult minimalistlik, ise majutatav märkmikurakendus, mis on ehitatud ideele, et kiire jagatud tekst vajab harva kontosid, andmebaase või mis tahes keerukust, mis kaasneb täielike koostöökomplektidega. Märkmikud salvestatakse kettale tavaliste failidena, muutes varukoopiad ühe faili koopiaks ja migratsioonid tühiseks.
Mitu kasutajat saavad sama märkmikku reaalajas redigeerida, otsida märkmikest häguse vastega ning eelvaadata Markdowni GitHubi-stiilis hoiatuste, tabelite ja süntaksi esiletõstmisega koodiplokkidega. Valikuline 4-10-kohaline PIN-kaitse turvab juurdepääsu jagatud serverites, samal ajal kui Progressiivse Veebirakenduse tugi võimaldab sul DumbPadi installida mis tahes seadmesse võrguühenduseta juurdepääsuks. Ise majutamine VPS-is hoiab sinu märkmed privaatsena, kättesaadavana igast brauserist ja vabana kolmandate osapoolte teenuste muudatustest.
DumbPad peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitmed kasutajad saavad sama märkmikku samaaegselt redigeerida, kusjuures muudatused sünkroniseeritakse kõigis ühendatud brauserites.
Eelvaadetega Markdown
Kuvage GitHubi-stiilis teavitusplokke, laiendatud tabeleid, süntaksi esiletõstuga koodi ja kokkuklapitavaid detaile otse redaktoris.
Hägune otsing
Leia mis tahes märkmik koheselt, otsides nii failinimede kui ka failide kogu sisu hulgast paindliku ligikaudse vastavusega.
Valikuline PIN-kaitse
Määra 4-10-kohaline PIN-kood, et piirata juurdepääsu jagatud serverites, ilma et peaks rakendama täielikku kontot või kasutajahaldussüsteemi.
Andmebaasi pole vaja
Märkmikud eksisteerivad kettal tavaliste failidena — varukoopiad on ühe faili koopiad ja migreerimine võtab sekundeid ilma skeemita, mille pärast muretseda.
Progressiivne veebirakendus
Installi DumbPad telefonidesse, tahvelarvutitesse või lauaarvutitesse, et pääseda võrguühenduseta juurde, ilma et peaksid iga kord brauseri vahelehte avama.
Miks kasutada DumbPad Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.