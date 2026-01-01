DumbPad on DumbWare.io tahtlikult minimalistlik, ise majutatav märkmikurakendus, mis on ehitatud ideele, et kiire jagatud tekst vajab harva kontosid, andmebaase või mis tahes keerukust, mis kaasneb täielike koostöökomplektidega. Märkmikud salvestatakse kettale tavaliste failidena, muutes varukoopiad ühe faili koopiaks ja migratsioonid tühiseks.

Mitu kasutajat saavad sama märkmikku reaalajas redigeerida, otsida märkmikest häguse vastega ning eelvaadata Markdowni GitHubi-stiilis hoiatuste, tabelite ja süntaksi esiletõstmisega koodiplokkidega. Valikuline 4-10-kohaline PIN-kaitse turvab juurdepääsu jagatud serverites, samal ajal kui Progressiivse Veebirakenduse tugi võimaldab sul DumbPadi installida mis tahes seadmesse võrguühenduseta juurdepääsuks. Ise majutamine VPS-is hoiab sinu märkmed privaatsena, kättesaadavana igast brauserist ja vabana kolmandate osapoolte teenuste muudatustest.