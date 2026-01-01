Juuruta Owncast ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud otseülekande ja vestlusserver — edasta otsevideot oma tingimustel, ilma Twitchile või YouTube'ile tuginemata.
Valige VPS-pakett Owncast jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Owncast
Owncast on tasuta, avatud lähtekoodiga ise majutatav otseülekande ja vestlusserver, mis annab sulle täieliku kontrolli oma ülekannete üle. See asendab kommertsplatvormid nagu Twitch või YouTube Live sinu enda pühendatud voogedastusega, kus sina kehtestad reeglid, omad publikusuhet ning hoiad kogu sisu ja vaatajate andmed oma serveris.
Ühildudes standardse RTMP-ülekande tarkvaraga nagu OBS, Streamlabs ja XSplit, töötab Owncast vahenditega, mida striimijad juba tunnevad. See integreerub ka Fediverse'iga ActivityPubi kaudu, võimaldades Mastodoni ja teiste detsentraliseeritud platvormide kasutajatel jälgida ja saada teavitusi, kui sa otse-eetrisse lähed — ilma et nad peaksid sinu saidile kontot looma.
Owncast peamised omadused
RTMP ülekanne
Ühenda otse OBS-ist, Streamlabsist või mis tahes RTMP-ühilduvast kodeerijast — pole vaja patenteeritud pistikprogramme ega tarkvaramuudatusi.
Sisseehitatud reaalajas vestlus
Integreeritud reaalajas vestlus võimaldab vaatajatel sinu otseülekande ajal suhelda, ilma et oleks vaja kolmanda osapoole vidinaid või väliseid vestlusteenuseid.
Fediverse'i integratsioon
ActivityPub tugi võimaldab Mastodoni ja teistel Föderatiivvõrgu kasutajatel jälgida sinu voogu ja saada otseülekande teavitusi, laiendades sinu haaret detsentraliseeritud võrkudes.
Kohandatud bränding
Seadista oma nimi, logo, kirjeldus ja sotsiaalmeedia lingid, nii et sinu voo leht peegeldaks sinu identiteeti, mitte üldist platvormi malli.
Voogsalvestus
Soovi korral salvesta ülekanded kohalikult järelvaatamiseks, andes vaatajatele ligipääsu sinu sisule isegi pärast otseülekande lõppu.
Miks kasutada Owncast Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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