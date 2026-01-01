Owncast on tasuta, avatud lähtekoodiga ise majutatav otseülekande ja vestlusserver, mis annab sulle täieliku kontrolli oma ülekannete üle. See asendab kommertsplatvormid nagu Twitch või YouTube Live sinu enda pühendatud voogedastusega, kus sina kehtestad reeglid, omad publikusuhet ning hoiad kogu sisu ja vaatajate andmed oma serveris.

Ühildudes standardse RTMP-ülekande tarkvaraga nagu OBS, Streamlabs ja XSplit, töötab Owncast vahenditega, mida striimijad juba tunnevad. See integreerub ka Fediverse'iga ActivityPubi kaudu, võimaldades Mastodoni ja teiste detsentraliseeritud platvormide kasutajatel jälgida ja saada teavitusi, kui sa otse-eetrisse lähed — ilma et nad peaksid sinu saidile kontot looma.