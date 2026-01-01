Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Millega saab ehitada Apache SkyWalking
Apache SkyWalking on CNCF-i liikmesprojekt, mis pakub otsast lõpuni jälgitavust pilvepõhistele ja hajussüsteemidele. See kogub hajutatud jälgi, teenusemõõdikuid, logide korrelatsiooni ja pidevat profileerimist eBPF-i kaudu — andes arendusmeeskondadele ühtse ülevaate kogu nende süsteemist, ilma et peaks eraldi tööriistu kokku liitma. Sisseehitatud topoloogiakaardid ja hoiatussüsteem muudavad lihtsaks latentsuse kitsaskohtade, sõltuvusvigade ja anomaaliate tuvastamise, enne kui need eskaleeruvad.
See juurutus seob SkyWalking OAP serveri BanyanDB-ga, SkyWalkingu omapärase aegridade salvestusmootoriga, välistades vajaduse välise Elasticsearchi või muu andmebaasi järele. Ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli oma telemeetriaandmete üle — jälgede andmed, teenuse jõudlusmõõdikud ja profileerimistulemused jäävad täielikult sinu enda infrastruktuuri, ilma iga jälgimispunkti põhise hinnastamiseta.
Apache SkyWalking peamised omadused
Hajus jälgimine
Jäädvustab täielikud päringute jäljed mikroteenuste vahel automaatse konteksti levitamisega, tuues esile teenuste sõltuvused ja operatsioonipõhised viivituse jaotused.
eBPF profileerimine
Pidev protsessori ja mälu profileerimine, kasutades eBPF-i, sondeerib töötavat protsessi ilma koodimuudatusteta, tuvastades kitsaskohad tootmises ilma proovivõtu lisakuluta.
Teenuse topoloogia kaardid
Automaatselt genereeritud reaalajas topoloogiadiagrammid näitavad kõnesuhteid, veamäärasid ja läbilaskevõimet iga teenuse vahel sinu arhitektuuris.
Log Correlation
Seob logikirjed jälgimisulatusega, mis need tekitas, nii et saad hüpata ebaõnnestunud päringust otse asjakohastele logiridadele ilma käsitsi otsimiseta.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Miks kasutada Apache SkyWalking Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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