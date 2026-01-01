Apache SkyWalking on CNCF-i liikmesprojekt, mis pakub otsast lõpuni jälgitavust pilvepõhistele ja hajussüsteemidele. See kogub hajutatud jälgi, teenusemõõdikuid, logide korrelatsiooni ja pidevat profileerimist eBPF-i kaudu — andes arendusmeeskondadele ühtse ülevaate kogu nende süsteemist, ilma et peaks eraldi tööriistu kokku liitma. Sisseehitatud topoloogiakaardid ja hoiatussüsteem muudavad lihtsaks latentsuse kitsaskohtade, sõltuvusvigade ja anomaaliate tuvastamise, enne kui need eskaleeruvad.

See juurutus seob SkyWalking OAP serveri BanyanDB-ga, SkyWalkingu omapärase aegridade salvestusmootoriga, välistades vajaduse välise Elasticsearchi või muu andmebaasi järele. Ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli oma telemeetriaandmete üle — jälgede andmed, teenuse jõudlusmõõdikud ja profileerimistulemused jäävad täielikult sinu enda infrastruktuuri, ilma iga jälgimispunkti põhise hinnastamiseta.