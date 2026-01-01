Memos on ise majutatud märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud lihtsa ajajoone ümber, mis eemaldab traditsiooniliste märkmetööriistade ebamugavuse — ei pealkirju, ei kaustu, lihtsalt kirjuta ja salvesta. See toetab Markdowni vormindust, räsimärkidega organiseerimist, pildimanuseid, täistekstiotsingut ja mitme kasutaja ligipääsu ühest kergest konteinerist, mida toetab SQLite.

Memosi käitamine oma VPS-is tähendab, et sinu märkmed ei puuduta kunagi kolmanda osapoole serverit, liitumistasud on kõrvaldatud ja kogu sinu jäädvustatud teadmusbaas jääb piiramatult ligipääsetavaks ilma teenuse sulgemise riskita, mis mõjutavad kommertslikke märkmete tegemise platvorme.