Memosi juurutamine ühe klõpsuga.
Kerge, privaatsusele keskenduv märkmerakendus sujuva ajajoonega mõtete koheseks jäädvustamiseks.
Valige VPS-pakett Memos jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Memos
Memos on ise majutatud märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud lihtsa ajajoone ümber, mis eemaldab traditsiooniliste märkmetööriistade ebamugavuse — ei pealkirju, ei kaustu, lihtsalt kirjuta ja salvesta. See toetab Markdowni vormindust, räsimärkidega organiseerimist, pildimanuseid, täistekstiotsingut ja mitme kasutaja ligipääsu ühest kergest konteinerist, mida toetab SQLite.
Memosi käitamine oma VPS-is tähendab, et sinu märkmed ei puuduta kunagi kolmanda osapoole serverit, liitumistasud on kõrvaldatud ja kogu sinu jäädvustatud teadmusbaas jääb piiramatult ligipääsetavaks ilma teenuse sulgemise riskita, mis mõjutavad kommertslikke märkmete tegemise platvorme.
Memos peamised omadused
Sujuv hõive
Pealkirju ega kaustu pole vaja — ava rakendus, kirjuta oma mõte ja salvesta sekunditega, oma töövoogu katkestamata.
Markdowni tugi
Vorminda märkmeid päiste, koodiplokkide, kontrollnimekirjade ja linkidega, kasutades standardset Markdowni süntaksit.
Teemaviite organisatsioon
Sildista märkmeid räsimärkidega kirjutades ja filtreeri ajajoont koheselt, et vaadata üle mis tahes teema või projekti.
Täisteksti otsing
Leia mis tahes märge kogu oma ajaloo ulatuses millisekunditega, ilma kaustahierarhiates navigeerimata.
Täielik privaatsus
Kõik märkmed jäävad sinu VPS-i — ei mingit reklaamianalüüsi, ei mingit pilvesünkroonimist kolmandate osapooltega ja ei mingeid liitumistasusid.
Miks kasutada Memos Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.