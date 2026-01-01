Cassandra Reaper on de facto avatud lähtekoodiga tööriist Apache Cassandra paranduste orkestreerimiseks üle ühe andmekeskuse ja mitme saidi klastrite. Algselt loodud Spotifys ja hooldatud The Last Pickle'i poolt, jaotab Reaper suured parandused hallatavateks üksusteks, käivitab need oportunistlikult üle sõlmede ja jätkab ohutult pärast tõrkeid — asendades haprad cron-põhised nodetool skriptid olekuga, jälgitava töövooga.

Reaperi ise majutamine oma VPS-is annab operaatoritele spetsiaalse juhtpaneeli koos veebiliidese, REST API ja mõõdikute lõpp-punktiga. See juurutus sisaldab Apache Cassandra sõlme, nii et saad koheselt ühendada, ajastada ja parandusi teostada, seejärel registreerida vajadusel JMX-i kaudu täiendavaid tootmisklastreid.