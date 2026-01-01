Juuruta Cassandra Reaper ühe klõpsuga.
Tsentraliseeritud paranduste ajastaja ja veebiliides Apache Cassandra klastrite töökorras ja järjepidevana hoidmiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cassandra Reaper
Cassandra Reaper on de facto avatud lähtekoodiga tööriist Apache Cassandra paranduste orkestreerimiseks üle ühe andmekeskuse ja mitme saidi klastrite. Algselt loodud Spotifys ja hooldatud The Last Pickle'i poolt, jaotab Reaper suured parandused hallatavateks üksusteks, käivitab need oportunistlikult üle sõlmede ja jätkab ohutult pärast tõrkeid — asendades haprad cron-põhised nodetool skriptid olekuga, jälgitava töövooga.
Reaperi ise majutamine oma VPS-is annab operaatoritele spetsiaalse juhtpaneeli koos veebiliidese, REST API ja mõõdikute lõpp-punktiga. See juurutus sisaldab Apache Cassandra sõlme, nii et saad koheselt ühendada, ajastada ja parandusi teostada, seejärel registreerida vajadusel JMX-i kaudu täiendavaid tootmisklastreid.
Cassandra Reaper peamised omadused
Segmenteeritud parandused
Jaota parandused väikesteks vahemikeks ja käivita need oportunistlikult üle sõlmede, et vältida klastri ülekoormamist.
Remondi ajastamine
Korduvate paranduste ajastamine võtmeruumi kohta konfigureeritava intensiivsuse, paralleelsuse ja segmentide arvuga.
Mitme klastri juhtimine
Registreeri ja halda parandusi mitme Cassandra klastri jaoks ühest veebiliidesest ja REST API-st.
Peata ja jätka
Olekut säilitavaid paranduskäivitusi saab peatada, jätkata ja pärast taaskäivitusi taastada, edenemist kaotamata.
Mõõdikud ja jälgitavus
Sisseehitatud Dropwizardi mõõdikud näitavad paranduse edenemist, segmendi olekut ja JMX-klastri seisundit jälgimiseks.
Miks kasutada Cassandra Reaper Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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