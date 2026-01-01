Copyparty on isemajutusega failiserver, mis koondab erakordselt palju võimalusi ühte konteinerisse ilma välise andmebaasita. See edastab faile samaaegselt HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ja TFTP kaudu, toetab katkestatud ühenduste korral taastatavaid tükeldatud üleslaadimisi ning sisaldab täielikku meediateeki koos pisipiltide, heli taasesituse ja täistekstiotsinguga.

Copyparty isemajutamine oma VPS-is annab sulle privaatse failijagamisplatvormi, mis töötab iga standardse kliendiga – alates brauserist kuni Windows Exploreri ja FileZillani – ilma tarnija lukustuse või korduvate salvestustasudeta. Kuna kõik töötab ühes konteineris ja andmed salvestatakse otse failisüsteemi, on varundamine ja migreerimine lihtne.