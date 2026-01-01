Nango on avatud lähtekoodiga infrastruktuurikiht väliste API-dega ühenduse loomiseks. Selle asemel, et kirjutada iga teenuse jaoks kohandatud OAuth-vooge, tokenite värskendamise loogikat ja päringupiirangute haldust, haldab Nango seda kõike ühe ühtse taustaprogrammi kaudu. Arendajad konfigureerivad integratsioonid üks kord ja pääsevad Nango läbipaistva puhverserveri kaudu ligi igale toetatud teenusele – sisseehitatud toega enam kui 300 API-le, sealhulgas Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ja Notion.

Nango iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab teie klientide OAuth-i õigused ja API-tokenid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Ükski kolmanda osapoole teenus ei käsitle kunagi teie kasutajate mandaate – kõik on puhkeolekus krüpteeritud teie enda võtmega ja salvestatud PostgreSQL-i andmebaasi, mis töötab serveri kõrval.