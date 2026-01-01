Juurutage Nango ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga platvorm, mis haldab OAuth-i, märgendi värskendamist ja API ühenduvust 300+ kolmanda osapoole integratsioonide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Nango
Nango on avatud lähtekoodiga infrastruktuurikiht väliste API-dega ühenduse loomiseks. Selle asemel, et kirjutada iga teenuse jaoks kohandatud OAuth-vooge, tokenite värskendamise loogikat ja päringupiirangute haldust, haldab Nango seda kõike ühe ühtse taustaprogrammi kaudu. Arendajad konfigureerivad integratsioonid üks kord ja pääsevad Nango läbipaistva puhverserveri kaudu ligi igale toetatud teenusele – sisseehitatud toega enam kui 300 API-le, sealhulgas Salesforce, GitHub, Slack, Stripe ja Notion.
Nango iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab teie klientide OAuth-i õigused ja API-tokenid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris. Ükski kolmanda osapoole teenus ei käsitle kunagi teie kasutajate mandaate – kõik on puhkeolekus krüpteeritud teie enda võtmega ja salvestatud PostgreSQL-i andmebaasi, mis töötab serveri kõrval.
Nango peamised omadused
Ühtsed OAuth vood
Nango haldab autoriseerimis-URL-ide genereerimist, tokenite vahetust ja tagasihelistamiste töötlemist enam kui 300 API jaoks, välistades kohandatud autentimiskoodi iga integratsiooni puhul.
Automaatne tokenivärskendus
Ligipääsutokenid värskendatakse vaikselt enne aegumist, et teie integratsioonid ei nurjuks kunagi seansi keskel aegunud mandaatide tõttu.
Manustatav ühenduse kasutajaliides
Eelnevalt ehitatud, valge sildiga OAuth nõusoleku ekraan võimaldab teie kasutajatel volitada kolmanda osapoole kontosid teie rakendusest ühe kasutajavoo kaudu.
Läbipaistev API puhverserver
Suuna API-kutsed läbi Nango, et saada automaatseid korduskatseid, päringupiirangu leevendamist ja normaliseeritud veavastuseid ilma API-põhise vahevarata.
Webhooki normaliseerimine
Võtab vastu, kontrollib ja edastab veebihaake mis tahes ühendatud pakkujalt ühe vastuvõtu lõpp-punkti kaudu, mis pakub ühtset andmepaketi käsitlust.
Krüpteeritud autentimisandmete salvestus
Kõik OAuth-i märgid ja API-võtmed on puhkeolekus krüpteeritud sinu enda võtit kasutades ja salvestatakse eranditult iseseisvalt majutatud PostgreSQL-i andmebaasi.
Miks kasutada Nango Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.