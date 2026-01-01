Paigalda Open WebUI ühe klõpsuga.
Ise majutatud AI vestlusliides RAG-i, mitme mudeli toe ja täieliku privaatsusega — andmed ei lahku sinu serverist.
Valige VPS-pakett Open WebUI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open WebUI
Open WebUI on terviklik, ise majutatav veebiliides suurtele keelemudelitele, mis töötab koos Ollama, OpenAI ja mis tahes OpenAI-ühilduva API-ga. Üle 140 000 GitHubi tärniga on sellest saanud juhtiv avatud lähtekoodiga alternatiiv pilvepõhistele AI vestlusteenustele, pakkudes kaasaegset ChatGPT-laadset kogemust koos ise majutamise privaatsuse ja kontrolliga.
Sisseehitatud Retrieval Augmented Generation (RAG) võimaldab sul luua teadmusbaase oma dokumentidest, et AI saaks vastata küsimustele sinu andmete kontekstis. Kõnede tegemine, piltide genereerimine, veebiotsingu integreerimine ja Pythoni funktsioonide kutsumine täiendavad funktsioonide komplekti, mis hõlmab nii üksikuid teadlasi, arendusmeeskondi kui ka privaatsust hindavaid ettevõtteid.
Open WebUI peamised omadused
Mitme-LLM tugi
Ühendu Ollama, OpenAI või mis tahes OpenAI-ga ühilduva API-ga ja vaheta mudeleid samas vestluses.
Dokument RAG
Laadi üles dokumendid teadmusbaasi loomiseks ja lase AI-l vastata küsimustele kontekstiga, mis on võetud otse sinu failidest.
Veebiotsingu liidestamine
Tõmba reaalajas teavet üle 15 otsinguteenuse pakkuja otse tehisintellekti vestlustesse, liidesest lahkumata.
Hääle ja pildi genereerimine
Sisseehitatud kõnest tekstiks, tekstist kõneks ja piltide genereerimine DALL-E, ComfyUI ja AUTOMATIC1111 kaudu.
Ettevõtte autentimine
LDAP, SCIM 2.0 ja OAuth tugi koos rollipõhise juurdepääsukontrolliga meeskonna ja organisatsiooni juurutuste jaoks.
Miks kasutada Open WebUI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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