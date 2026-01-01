Open WebUI on terviklik, ise majutatav veebiliides suurtele keelemudelitele, mis töötab koos Ollama, OpenAI ja mis tahes OpenAI-ühilduva API-ga. Üle 140 000 GitHubi tärniga on sellest saanud juhtiv avatud lähtekoodiga alternatiiv pilvepõhistele AI vestlusteenustele, pakkudes kaasaegset ChatGPT-laadset kogemust koos ise majutamise privaatsuse ja kontrolliga.

Sisseehitatud Retrieval Augmented Generation (RAG) võimaldab sul luua teadmusbaase oma dokumentidest, et AI saaks vastata küsimustele sinu andmete kontekstis. Kõnede tegemine, piltide genereerimine, veebiotsingu integreerimine ja Pythoni funktsioonide kutsumine täiendavad funktsioonide komplekti, mis hõlmab nii üksikuid teadlasi, arendusmeeskondi kui ka privaatsust hindavaid ettevõtteid.