Juuruta ILLA Builder ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm sisevahendite, armatuurlaudade ja halduspaneelide visuaalseks loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ILLA Builder
ILLA Builder on avatud lähtekoodiga madala koodiga arendusplatvorm, mis võimaldab meeskondadel luua sisemisi tööriistu, armatuurlaudu ja halduspaneele ilma ulatusliku esiosa arenduseta. Lohista-ja-paiguta komponentide teek koos toega enam kui 40 integratsioonile — sealhulgas PostgreSQL, MySQL, REST API-d ja GraphQL — tähendab, et arendajad saavad ühendada reaalseid andmeallikaid ja käivitada töötavaid rakendusi tundide, mitte nädalatega.
ILLA Builder'i ise majutamine oma VPS-is hoiab äriandmed sinu enda infrastruktuuris, kõrvaldades mured SaaS-i andmete jagamise poliitikate või istmekohapõhise hinnastamise pärast. Kõik-ühes Docker'i kujutis sisaldab kõike, mis on vajalik platvormi käivitamiseks, püsivate kettamahtudega tagades, et sinu projektid ja ühendatud ressursid säilivad taaskäivitamiste ja uuenduste vahel.
ILLA Builder peamised omadused
Lohista ja paiguta koostaja
Koosta kasutajaliideseid rikkalikust komponentide teegist — tabelid, vormid, diagrammid ja palju muud — lohistades neid lõuendile, ilma paigutuskoodi kirjutamata.
40+ andmeintegratsiooni
Ühenda otse PostgreSQL-i, MySQL-i, MongoDB-sse, Redis-esse, REST API-desse, GraphQL-i ja teiste populaarsete teenustega, et toita oma rakendusi reaalajas andmetega.
JavaScript igal pool
Kirjuta kohandatud loogika otse JavaScriptiga, et teisendada andmeid, käivitada toiminguid ja lisada tingimuslikku käitumist üle selle, mida koodivabad tööriistad tavaliselt võimaldavad.
Reaalajas koostöö
Mitu meeskonnaliiget saavad sama rakendust samaaegselt redigeerida, muutes selle praktiliseks inseneri- ja operatsioonimeeskondadele koos ehitamiseks ja arendamiseks.
Ise hostitud andmete kontroll
Oma VPS-is töötamine hoiab kõik ühendatud andmeallikad ja rakendusloogika teie infrastruktuuris, toetades vastavus- ja andmete asukohanõudeid.
Miks kasutada ILLA Builder Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.