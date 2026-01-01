ILLA Builder on avatud lähtekoodiga madala koodiga arendusplatvorm, mis võimaldab meeskondadel luua sisemisi tööriistu, armatuurlaudu ja halduspaneele ilma ulatusliku esiosa arenduseta. Lohista-ja-paiguta komponentide teek koos toega enam kui 40 integratsioonile — sealhulgas PostgreSQL, MySQL, REST API-d ja GraphQL — tähendab, et arendajad saavad ühendada reaalseid andmeallikaid ja käivitada töötavaid rakendusi tundide, mitte nädalatega.

ILLA Builder'i ise majutamine oma VPS-is hoiab äriandmed sinu enda infrastruktuuris, kõrvaldades mured SaaS-i andmete jagamise poliitikate või istmekohapõhise hinnastamise pärast. Kõik-ühes Docker'i kujutis sisaldab kõike, mis on vajalik platvormi käivitamiseks, püsivate kettamahtudega tagades, et sinu projektid ja ühendatud ressursid säilivad taaskäivitamiste ja uuenduste vahel.