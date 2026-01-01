Saltcorn on avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm andmebaasipõhiste veebi- ja mobiilirakenduste visuaalseks loomiseks. Määratle tabeleid, konfigureeri rikkalikke väljatüüpe, kujunda paigutusi pukseerimisega lohistamise tööriistas, lisa tegevusi ja töövooge, ning Saltcorn haldab taustaprogrammi, autentimist, REST API-t ja renderdamist — liimkoodi pole vaja.

Saltcorni isemajutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, siseandmed ja üleslaaditud failid sinu infrastruktuuris SaaS-i pakkuja andmebaasi asemel. Sa kontrollid andmete säilitamist, integratsioone, pistikprogrammide installatsioone ja juurdepääsurolle, ja väldid kasutajapõhist hinnastamist, kui sinu meeskond või publik kasvab. Juurutus sisaldab PostgreSQL-i ja püsivaid mahtusid nii andmebaasi kui ka üleslaaditud failide jaoks.