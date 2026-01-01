Paigaldage Saltcorn ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga koodivaba rakenduste loomise tööriist andmebaasipõhiste veebi- ja mobiilirakenduste loomiseks ilma taustakoodi kirjutamata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Saltcorn
Saltcorn on avatud lähtekoodiga koodivaba platvorm andmebaasipõhiste veebi- ja mobiilirakenduste visuaalseks loomiseks. Määratle tabeleid, konfigureeri rikkalikke väljatüüpe, kujunda paigutusi pukseerimisega lohistamise tööriistas, lisa tegevusi ja töövooge, ning Saltcorn haldab taustaprogrammi, autentimist, REST API-t ja renderdamist — liimkoodi pole vaja.
Saltcorni isemajutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, siseandmed ja üleslaaditud failid sinu infrastruktuuris SaaS-i pakkuja andmebaasi asemel. Sa kontrollid andmete säilitamist, integratsioone, pistikprogrammide installatsioone ja juurdepääsurolle, ja väldid kasutajapõhist hinnastamist, kui sinu meeskond või publik kasvab. Juurutus sisaldab PostgreSQL-i ja püsivaid mahtusid nii andmebaasi kui ka üleslaaditud failide jaoks.
Saltcorn peamised omadused
Visuaalne kujunduse koostaja
Kujunda loendi-, muutmise- ja kuvavaateid lohistamisega koostajaga, mida toetab Craft.js, segades välju, toiminguid ja manustatud komponente ilma mallikoodita.
Relatsioonilised tabelid
Modelleeri oma andmeid tüübitud veergude, võõrvõtmete, arvutatud väljade ja piirangutega tõelises PostgreSQL-i toega skeemis, mitte tavalises tabelarvutuses.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Installi kogukonna pistikprogramme uute väljatüüpide, teemade, integratsioonide, autentimispakkujate ja väliste andmeallikate jaoks otse administraatoriliidesest.
Töövoogude ja toimingute
Käivita serveripoolsed toimingud, ajastatud tööd, veebihaagid ja Blockly-põhised töövoogud, kui kirjed muutuvad, et automatiseerida äri loogikat ilma kohandatud teenusteta.
Rollipõhine juurdepääs
Määra kasutajarollid ja vaatepõhised õigused, et siseadministraatorid, kliendikontod ja avalikud külastajad näeksid täpselt neid andmeid, mida nad nägema peavad.
Mobiil ja offline
Genereeri Capacitoril põhinevad mobiilirakendused oma Saltcorni skeemist ja vaadetest, koos võrguühenduseta andmete sünkroonimisega tagasi kesksesse PostgreSQL-i andmebaasi.
Miks kasutada Saltcorn Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.