Thumbor on Pythonil põhinev nutikas pilditöötlusserver, mis tegeleb suuruse muutmise, kärpimise ja filtreerimisega URL-i parameetrite kaudu — integreerimiseks pole vaja rakenduse koodi muuta. Mis eristab Thumborit üldistest piltide suuruse muutjatest, on selle AI-põhine nutikas kärpimine: see tuvastab automaatselt näod ja olulised tunnused pildil enne kärpimist, tagades, et objekt ei jää kunagi kogemata välja lõigatud.

Mida kasutavad tootmises Wikipedia, Globo.com, Forbes ja Vox Media miljardite piltide edastamiseks, on Thumbor suures ulatuses järele proovitud. See ei vaja põhitoiminguteks väliseid sõltuvusi. Ise majutamine asendab teisenduspõhised SaaS-tasud fikseeritud VPS-i kuluga ja hoiab sinu meediavoo täielikult sinu enda infrastruktuuris.