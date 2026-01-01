Juuruta Thumbor ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga nutikas pildiserver, mis kärbib, muudab suurust ja filtreerib pilte nõudmisel lihtsate URL-põhiste päringute kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Thumbor
Thumbor on Pythonil põhinev nutikas pilditöötlusserver, mis tegeleb suuruse muutmise, kärpimise ja filtreerimisega URL-i parameetrite kaudu — integreerimiseks pole vaja rakenduse koodi muuta. Mis eristab Thumborit üldistest piltide suuruse muutjatest, on selle AI-põhine nutikas kärpimine: see tuvastab automaatselt näod ja olulised tunnused pildil enne kärpimist, tagades, et objekt ei jää kunagi kogemata välja lõigatud.
Mida kasutavad tootmises Wikipedia, Globo.com, Forbes ja Vox Media miljardite piltide edastamiseks, on Thumbor suures ulatuses järele proovitud. See ei vaja põhitoiminguteks väliseid sõltuvusi. Ise majutamine asendab teisenduspõhised SaaS-tasud fikseeritud VPS-i kuluga ja hoiab sinu meediavoo täielikult sinu enda infrastruktuuris.
Thumbor peamised omadused
Nutikas näotuvastus
Sisseehitatud näo- ja funktsioonituvastus tagab, et pildi kõige olulisem osa jääb keskele erinevate kuvasuhete järgi kärpimisel.
URL-põhine töötlus
Muuda suurust, kärbi, filtreeri ja teisenda pilte URL-i luues — SDK-d pole vaja, töötab iga keele või raamistikuga.
Vormingu automaatne valik
Paku automaatselt WebP-d seda toetavatele brauseritele, koos JPEG või PNG tagavaraga, vähendades ribalaiust ilma lisatööta.
Laiendatav filtrisüsteem
Rakenda heledust, kontrasti, vesimärke, ümaranurksust ja hägusust URL-i parameetrite või kohandatud Pythoni filtri pistikprogrammide kaudu.
Tulemuste vahemällu salvestamine
Töödeldud tulemused puhverdatakse, et vältida identsete päringute korduvat töötlemist, vähendades oluliselt protsessori koormust suure liikluse korral.
Miks kasutada Thumbor Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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