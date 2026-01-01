Paigalda Unmanic ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud meediakogu optimeerija, mis automaatselt transkodeerib ja teisendab faile sinu eelistatud vormingutesse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Unmanic
Unmanic on ise majutatud meediakogu optimeerimise tööriist, mis skaneerib automaatselt teie faile ja transkodeerib need FFmpeg'i abil ühtsetesse formaatidesse. Selle asemel, et faile käsitsi teisendada või skripte kirjutada, jälgib Unmanic pidevalt teegi kataloogi, tuvastab failid, mis ei vasta teie konfigureeritud väljundi eelseadetele, ja paneb need töötlemiseks järjekorda – kõike seda hallatakse veebiliidese kaudu.
Unmanic'u ise majutamine VPS-il annab teile pidevalt töötava teisendusliini teie meediakogu jaoks. Olenemata sellest, kas standardiseerite videokoodekeid, vähendate failimahtu või töötlete DVR-salvestisi, tegeleb Unmanic nende ülesannetega taustal, ilma et teie lauaarvuti peaks sisse lülitatuks jääma.
Unmanic peamised omadused
Automatiseeritud teegi skaneerimine
Unmanic skannib pidevalt sinu meediumikausta ja paneb järjekorda failid, mis ei vasta sinu konfigureeritud väljundeesseadetele töötlemiseks.
FFmpeg-põhine transkodeerimine
Transkodeeri video ja heli mis tahes vormingusse või koodekisse, mida toetab FFmpeg, sealhulgas H.264, H.265, AV1 ja AAC.
Pistikprogrammi süsteem
Laienda Unmanicut kogukonna pistikprogrammidega reklaamide eemaldamiseks, failide ümbernimetamiseks, arhiivide pakkimiseks ja muuks.
Reaalajaline failijälgija
Uued või muudetud failid tuvastatakse automaatselt, nii et värskelt lisatud meedia pannakse töötlemiseks järjekorda ilma käsitsi sekkumiseta.
Ülesannete järjekorra haldus
Halda samaaegseid konversioonitöid visuaalse järjekorraga, mis näitab reaalajas edenemist, hinnangulist aega ja töötlemise ajalugu.
Miks kasutada Unmanic Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.