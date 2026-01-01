Unmanic on ise majutatud meediakogu optimeerimise tööriist, mis skaneerib automaatselt teie faile ja transkodeerib need FFmpeg'i abil ühtsetesse formaatidesse. Selle asemel, et faile käsitsi teisendada või skripte kirjutada, jälgib Unmanic pidevalt teegi kataloogi, tuvastab failid, mis ei vasta teie konfigureeritud väljundi eelseadetele, ja paneb need töötlemiseks järjekorda – kõike seda hallatakse veebiliidese kaudu.

Unmanic'u ise majutamine VPS-il annab teile pidevalt töötava teisendusliini teie meediakogu jaoks. Olenemata sellest, kas standardiseerite videokoodekeid, vähendate failimahtu või töötlete DVR-salvestisi, tegeleb Unmanic nende ülesannetega taustal, ilma et teie lauaarvuti peaks sisse lülitatuks jääma.