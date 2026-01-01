ChronoFrame on moodne avatud lähtekoodiga fotogalerii, mis on ehitatud fotograafidele, kes soovivad oma tööle ilusat, metaandmetega arvestavat kodu, ilma seda pilveteenusele loovutamata. Ehitatud Nuxt 4-le kiire pilditöötlustoruga, töötleb see automaatselt EXIF-andmeid üleslaadimisel, pöördgeokodeerib pildistamiskohad, genereerib ThumbHashi kohatäited koheseks laadimiseks ning toetab Live- ja liikuvaid fotosid koos JPEG, PNG ja HEIC/HEIF-iga.

ChronoFrame'i käitamine oma VPS-is hoiab täisresolutsiooniga originaalid, GPS-koordinaadid ja vaatamisajaloo sinu kontrolli all — ilma tellimuse, fotode piirangute ja kolmanda osapoole skaneerimiseta. Fotosid saab hoida kohalikul kettal või mis tahes S3-ühilduvas salvestusruumis ning kaasasolev avastamiskaart muudab iga reisi sirvitavaks ajajooneks, mis näitab, kus iga kaader jäädvustati.