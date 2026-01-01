Juuruta ChronoFrame ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev fotogalerii automaatse EXIF-i parsimise, pöördgeokodeerimise ja interaktiivse avastamiskaardiga fotograafidele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ChronoFrame
ChronoFrame on moodne avatud lähtekoodiga fotogalerii, mis on ehitatud fotograafidele, kes soovivad oma tööle ilusat, metaandmetega arvestavat kodu, ilma seda pilveteenusele loovutamata. Ehitatud Nuxt 4-le kiire pilditöötlustoruga, töötleb see automaatselt EXIF-andmeid üleslaadimisel, pöördgeokodeerib pildistamiskohad, genereerib ThumbHashi kohatäited koheseks laadimiseks ning toetab Live- ja liikuvaid fotosid koos JPEG, PNG ja HEIC/HEIF-iga.
ChronoFrame'i käitamine oma VPS-is hoiab täisresolutsiooniga originaalid, GPS-koordinaadid ja vaatamisajaloo sinu kontrolli all — ilma tellimuse, fotode piirangute ja kolmanda osapoole skaneerimiseta. Fotosid saab hoida kohalikul kettal või mis tahes S3-ühilduvas salvestusruumis ning kaasasolev avastamiskaart muudab iga reisi sirvitavaks ajajooneks, mis näitab, kus iga kaader jäädvustati.
ChronoFrame peamised omadused
Interaktiivne avastamiskaart
Iga geosildiga foto ilmub interaktiivsel MapLibre kaardil, nii et saad oma teeki asukoha järgi sirvida selle asemel, et lõpututes ajajoonedes kerida.
Automaatne EXIF-i sõelumine
Pildistamise aeg, kaamera korpus, objektiiv, fookuskaugus, ava ja GPS-koordinaadid eraldatakse üleslaadimisel ning indekseeritakse kiireks filtreerimiseks ja otsinguks.
Pöördgeokodeerimine
GPS koordinaadid teisendatakse inimloetavateks kohanimedeks Nominatimi või Mapboxi kaudu, nii et iga foto sildistatakse automaatselt linna ja riigiga.
Live- ja liikumisfotod
Sisseehitatud tugi iPhone Live Photos'ile ja Android Motion Photos'ile säilitab lühikese video koos pildiga, nii et mälestused esitatakse nii, nagu need jäädvustati.
Paindlikud salvestustaustsüsteemid
Salvesta originaalid kohalikule kettale, mis tahes S3-ühilduvasse objektisalvestusruumi või OpenListi — vaheta taustaprogramme, muutmata galerii URL-i või kaotamata metaandmeid.
Miks kasutada ChronoFrame Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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