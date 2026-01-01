Juuruta StarRocks ühe klõpsuga paigaldusena.
Suure jõudlusega analüütiline andmebaas, mis on loodud petabaidisuuruste andmete puhul alla sekundi kestvate päringute jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada StarRocks
StarRocks on järgmise põlvkonna analüütiline andmeladu, mis pakub alla sekundi päringuvastuseid massiivselt paralleelse töötlemise (MPP) arhitektuuri ja täielikult vektoriseeritud täitmismootori kaudu. See on loodud reaalajas analüütika, mitmemõõtmelise analüüsi ja suure samaaegsusega töökoormuste jaoks ning haldab andmekogumeid gigabaitidest petabaitideni, ohverdamata päringukiirust. Intelligentsed materialiseeritud vaated värskenduvad andmete sissevõtmisel automaatselt ja valitakse päringu ajal läbipaistvalt, samas kui täielikult kohandatud kulupõhine optimeerija tagab tõhusad täitmisplaanid keerukate ühenduste ja koondamiste puhul.
MySQL-i protokolliga ühilduv StarRocks ühendub loomulikult BI-tööriistadega, nagu Apache Superset, Grafana ja Tableau, ilma lisadraiveriteta. See toetab väliste andmejärvede, sealhulgas Apache Hive'i, Icebergi, Delta Lake'i ja Hudi, otsepäringuid ning integreerub Kafka, Flinki ja Sparkiga voogesituse sissevõtmiseks – seda kõike ühest isemajutatud eksemplarist, mida te täielikult kontrollite.
StarRocks peamised omadused
Sekundi murdosa päringud
Vektoriseeritud täitmismootor ja intelligentne kulupõhine optimeerija pakuvad alla sekundi analüütikat massiivsetel andmekogumitel ilma eelagregatsiooni või andmete kuubistamiseta.
Reaalajas sissevõtt
Primaarvõtme mudel toetab suure läbilaskevõimega upsert'e ja punktotsinguid, võimaldades samaaegset andmete sissevõttu ja päringute täitmist suures ulatuses.
Andmejärve päringud
Päri Apache Hive'i, Icebergi, Delta Lake'i ja Hudi tabeleid otse, kasutades väliseid katalooge — pole vaja andmete migreerimist ega ETL torujuhtmeid.
MySQL ühilduv
Ühenda mis tahes MySQL-i klient, BI-tööriist või andmetorustik otse StarRocksiga, kasutades standardset MySQL-i protokolli, ilma lisadraiveriteta.
Materialiseeritud vaated
Intelligentsed materialiseeritud vaated värskenduvad automaatselt andmete muutumisel ja neid kasutatakse läbipaistvalt uuesti päringu ajal, et kiirendada armatuurlaudu ja aruandeid.
Miks kasutada StarRocks Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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