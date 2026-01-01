StarRocks on järgmise põlvkonna analüütiline andmeladu, mis pakub alla sekundi päringuvastuseid massiivselt paralleelse töötlemise (MPP) arhitektuuri ja täielikult vektoriseeritud täitmismootori kaudu. See on loodud reaalajas analüütika, mitmemõõtmelise analüüsi ja suure samaaegsusega töökoormuste jaoks ning haldab andmekogumeid gigabaitidest petabaitideni, ohverdamata päringukiirust. Intelligentsed materialiseeritud vaated värskenduvad andmete sissevõtmisel automaatselt ja valitakse päringu ajal läbipaistvalt, samas kui täielikult kohandatud kulupõhine optimeerija tagab tõhusad täitmisplaanid keerukate ühenduste ja koondamiste puhul.

MySQL-i protokolliga ühilduv StarRocks ühendub loomulikult BI-tööriistadega, nagu Apache Superset, Grafana ja Tableau, ilma lisadraiveriteta. See toetab väliste andmejärvede, sealhulgas Apache Hive'i, Icebergi, Delta Lake'i ja Hudi, otsepäringuid ning integreerub Kafka, Flinki ja Sparkiga voogesituse sissevõtmiseks – seda kõike ühest isemajutatud eksemplarist, mida te täielikult kontrollite.