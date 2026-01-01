Locust on avatud lähtekoodiga Pythonil põhinev koormustestimise tööriist, mis võimaldab insenerimeeskondadel määratleda kasutajakäitumist lihtsas Pythoni koodis ja esitada miljoneid samaaegseid päringuid mis tahes HTTP või kohandatud protokolli sihtmärgi vastu. Erinevalt GUI-põhistest tööriistadest on Locust stsenaariumid versioonihalduses olevad skriptid, mis muudab testid lihtsasti ülevaadatavaks, parameetritega varustatavaks ja CI/CD torujuhtmetesse integreeritavaks.

Sisseehitatud veebi kasutajaliides näitab testide käigus reaalajas läbilaskevõimet, reageerimisaja protsentiile ja veamäärasid ning võimaldab sul kasutajaid reaalajas suurendada või vähendada ilma taaskäivitamata. Locusti isemajutamine oma VPS-is hoiab testiliikluse ja mandaadid kolmanda osapoole SaaS infrastruktuurist eemal ning võimaldab sul paigutada koormusgeneraatori sihtsüsteemi lähedale, et minimeerida kunstlikku võrgu latentsust.