Juuruta Locust ühe klõpsuga.
Skriptitav Pythoni koormustestimise raamistik samaaegsete kasutajate simuleerimiseks reaalajas veebipõhise juhtpaneeliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Locust
Locust on avatud lähtekoodiga Pythonil põhinev koormustestimise tööriist, mis võimaldab insenerimeeskondadel määratleda kasutajakäitumist lihtsas Pythoni koodis ja esitada miljoneid samaaegseid päringuid mis tahes HTTP või kohandatud protokolli sihtmärgi vastu. Erinevalt GUI-põhistest tööriistadest on Locust stsenaariumid versioonihalduses olevad skriptid, mis muudab testid lihtsasti ülevaadatavaks, parameetritega varustatavaks ja CI/CD torujuhtmetesse integreeritavaks.
Sisseehitatud veebi kasutajaliides näitab testide käigus reaalajas läbilaskevõimet, reageerimisaja protsentiile ja veamäärasid ning võimaldab sul kasutajaid reaalajas suurendada või vähendada ilma taaskäivitamata. Locusti isemajutamine oma VPS-is hoiab testiliikluse ja mandaadid kolmanda osapoole SaaS infrastruktuurist eemal ning võimaldab sul paigutada koormusgeneraatori sihtsüsteemi lähedale, et minimeerida kunstlikku võrgu latentsust.
Locust peamised omadused
Python Locustfailid
Kirjuta testistsenaariumid tavaliste Pythoni klassidena, millel on täielik juurdepääs standardteegile ja kolmanda osapoole pakettidele, võimaldades versioonihaldust ja CI integratsiooni.
Reaalaja veebi töölaud
Jälgi päringuid sekundis, reageerimisaja protsentiile ja veamäärasid otse oma brauseris ning kohanda samaaegsete kasutajate arvu testi peatamata.
Hajutatud koormuse genereerimine
Lisa töösõlmed, et koordineerida koormust mitmest masinast, skaleerides miljonite samaaegsete kasutajateni tsentraalselt kogutud koondstatistikaga.
Mis tahes protokolli tugi
Testi REST API-sid, veebisokleid, gRPC-d ja kohandatud TCP protokolle, laiendades põhikasutajaklassi mis tahes Pythoni teegiga.
Peata CI režiim
Käivita testid mitteinteraktiivselt, konfigureeritavate läbimis-/ebaõnnestumislävedega ebaõnnestumiste määrade ja latentsuse osas, et automaatselt kontrollida juurutusi sinu arendustorus.
Miks kasutada Locust Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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