Itseisännöity kaksivaiheisen todennuksen koodinhallintaohjelma verkkoon ja mobiiliinValitse
Tunnisteiden optimointia tukeva AI-API-reitityspalvelin yli 40:lle LLM-palveluntarjoajalleValitse
Ackee on itseisännöity Node.js-analytiikkatyökalu yksityisyyteen keskittyvään verkkosivustojen seurantaan.Valitse
Avoimen lähdekoodin kooditon työnkulun automatisointi yli 200 sovellusintegraatiollaValitse
Tietosuojaan keskittyvä henkilökohtaisen talouden sovellus kirjekuoribudjetoinnillaValitse
Monipuolinen tietokannan hallintaliittymä, joka tukee yli 11 tietokantajärjestelmääValitse
Itse isännöity matkanseuranta ja matkasuunnittelija interaktiivisilla kartoillaValitse
Kaikenkattava työtila, joka yhdistää dokumentit, valkotaulut ja tietokannat tekoälylläValitse
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryValitse
Avoimen lähdekoodin LLMOps-alusta kehotteita, arviointia ja LLM-havaittavuutta vartenValitse
Pysyvä muisti tekoälykoodausagenteille hybridillä BM25-vektori- ja graafihakutoiminnollaValitse
Suoratoista henkilökohtaisia musiikkikirjastoja Subsonic-yhteensopivan API-palvelimen kauttaValitse
Henkilökohtainen lentopäiväkirja interaktiivisella kartalla, tilastoilla ja monen käyttäjän tuellaValitse
Avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen sisältömarkkinointiagentti monialustajulkaisuun ja kaupallistamiseenValitse
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersValitse
Avoimen lähdekoodin hälytystenhallinta-alusta valvontahälytysten yhdistämiseenValitse
Itseisännöity tietopankki laajennetulla Markdownilla ja asiakirjakohtaisilla käyttöoikeuksillaValitse
Itseisännöity tiedostoluettelo- ja WebDAV-palvelin, joka tukee yli 30 tallennuspalveluaValitse
Verkkokäyttöliittymä videoiden lataamiseen YouTubesta ja muilta sivustoiltaValitse
Ampache on verkkopohjainen äänen/videon suoratoistosovellus ja medianhallintaohjelma.Valitse
Kevyt, itse ylläpidettävä wiki Git-pohjaisilla sivuilla ja Markdown-muokkauksellaValitse
AnonUpload on turvallinen anonyymi tiedostonjakosovellus ilman tietokantavaatimuksiaValitse
Monipuolinen tekoälysovellus RAG:lle, agenteille ja chatboteille minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan kanssaValitse
Avoimen lähdekoodin kysymys- ja vastausalusta tiimin tiedon jakamiseen ja yhteisön rakentamiseenValitse
Avoimen lähdekoodin DORA-mittarit ja suunnittelutiimin analytiikka-alustaValitse
Asiakkaaton verkkopohjainen etätyöpöytäyhdyskäytävä RDP:lle, VNC:lle, SSH:lle ja TelnetilleValitse
Apache Lucenen päälle rakennettu yritystason avoimen lähdekoodin hakualustaValitse
Apache Superset on moderni tiedonhaku- ja visualisointialusta liiketoimintatiedon hallintaan.Valitse
AppFlowy on tekoälypohjainen avoimen lähdekoodin työtila ja Notion-vaihtoehtoValitse
Kevyt REST API push-ilmoitusten lähettämiseen yli 120 palveluunValitse
Avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta sisäisten työkalujen ja sovellusten rakentamiseenValitse
Tietosuoja edellä SDK-analytiikka mobiili-, työpöytä- ja verkkosovelluksilleValitse
Natiivi monimallinen tietokanta graafeille, dokumenteille ja avain-arvo-datalleValitse
Monimallinen tietokanta graafi-, dokumentti-, avain-arvo- ja aikasarjatiedoilleValitse
Itse ylläpidetty internet-arkistointiratkaisu verkkosivujen ja median säilyttämiseenValitse
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsValitse
Kevyt itse ylläpidettävä kommenttijärjestelmä Go-taustaohjelmalla ja upotettavalla JS-widgetilläValitse
AstrBot on avoimen lähdekoodin monialustainen tekoälychatbot-kehysValitse
Itseisännöity äänikirja- ja podcast-palvelin monen käyttäjän tuellaValitse
Avoimen lähdekoodin identiteetintarjoaja, joka keskittyy joustavuuteen ja monipuolisuuteenValitse
Avoimen lähdekoodin itse isännöity todennuspalvelin sosiaalisella kirjautumisella, monivaiheisella todennuksella ja roolipohjaisella pääsynhallinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä Database-as-a-Service -alusta PostgreSQL-automaatioonValitse
Moderni latausautomaatiotyökalu torrenteille ja usenetille reaaliaikaisella IRC-valvonnallaValitse
Avoimen lähdekoodin Zapier-vaihtoehto sovellusten yhdistämiseen ja työnkulkujen automatisointiinValitse
Vauvan seurantsovellus, joka auttaa vanhempia seuraamaan päivittäisiä toimintoja ja terveyttäValitse
Restic-varmuuskopioiden verkkokäyttöliittymä ajoituksella, salauksella ja tiedostotason palautuksellaValitse
Itseisännöity CalDAV- ja CardDAV-palvelin kalentereille ja yhteystiedoilleValitse
Itse isännöity cocktail-reseptien hallinta ja kotibaarin varaston seurantaValitse
Avoimen lähdekoodin kooditon tietokanta ja Airtable-vaihtoehto tiimeilleValitse
Automatisoitu tekstitysten hallinta- ja lataussovellus Sonarrille ja RadarrilleValitse
Minimalistinen, itse ylläpidettävä tapaseuranta, joka keskittyy päivittäisiin kuittauksiin ja putkiin.Valitse
Yksityisyys edellä -periaatteella toimiva selainpohjainen PDF-työkalupakki PDF-tiedostojen yhdistämiseen, jakamiseen, muuntamiseen ja muokkaamiseen.Valitse
Kevyt palvelinvalvonta-alusta Docker-tilastoilla ja hälytyksilläValitse
Kevyt valvonta-agentti Beszel-palvelinvalvontajärjestelmäänValitse
Kevyt, itse isännöity pilvitallennustila tiedostojen synkronoinnilla ja CalDAV/CardDAV-tuellaValitse
Itseisännöity taloushallintoalusta älykkäällä raportoinnilla ja monivaluuttatuellaValitse
Itseisännöity musiikin suoratoistopalvelin verkkosoittimella ja mobiilisovelluksillaValitse
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteValitse
Tekoälyllä toimiva muistiinpano- ja mikroblogialusta, jossa on Markdown-tuki ja tehtävienhallinta.Valitse
Henkilötietopalvelin Blueskyn hajautettuun sosiaaliseen verkkoonValitse
Itseisännöity tekoälykoodausavustaja täyden pinon sovellusten luomiseen selaimessaValitse
E-kirjojen ja äänikirjojen kokoelmanhallinta, Readarrin yhteisön elvyttämäValitse
Jäsennelty itse ylläpidetty wiki tiimeille, jossa on kirjoja, lukuja, sivuja ja haku.Valitse
Muuta mikä tahansa julkinen Telegram-kanava hakukoneystävälliseksi mikroblogiksi RSS-syötteelläValitse
Headless Chrome -selain palveluna verkkokaavintaan ja automaatioonValitse
Henkilökohtaisen talouden budjetointisovellus menojen seurantaan ja taloussuunnitteluunValitse
Vähäkoodinen alusta yrityssovellusten ja työnkulkujen rakentamiseen minuuteissaValitse
Itseisännöity virheenseurantajärjestelmä sovellusten valvontaanValitse
Itseisännöity CI/CD-kehys automatisoituihin koontiversioihin ja käyttöönottoihinValitse
Avoimen lähdekoodin tietokannan skeeman muutostenhallinta- ja DevOps-alustaValitse
Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen API-integraatio- ja työnkulun automatisointialustaValitse
Itseisännöity koodinpätkänhallinta syntaksikorostuksella ja haullaValitse
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsValitse
Calibre-Web on verkkosovellus e-kirjastosi selaamiseen, lukemiseen ja hallintaan.Valitse
Yksityisyys edellä toimiva työntodiste-CAPTCHA-vaihtoehto ilman seurantaaValitse
Avoimen lähdekoodin IAM-alusta SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- ja SAML-tuellaValitse
Avoimen lähdekoodin podcast-alusta analytiikalla ja sosiaalisilla ominaisuuksillaValitse
Centrifugo on skaalautuva reaaliaikainen viestipalvelin reaaliaikaisten sovellusten rakentamiseenValitse
Verkkosivuston muutosten tunnistus- ja seurantatyökalu visuaalisella valinnalla ja ilmoituksillaValitse
Avoimen lähdekoodin tietokannan kaavioeditori tekoälypohjaisella DDL-viennillä ja skeeman visualisoinnillaValitse
Tietosuojaan keskittyvä ChatGPT-verkkokäyttöliittymä paikallisella tiedontallennuksella ja keskustelujen hallinnallaValitse
Kokonaisvaltainen käytettävyyden ja infrastruktuurin valvonta julkisilla tilasivuillaValitse
Avoimen lähdekoodin palvelinvalvonta- ja käytettävyyden seurantatyökaluValitse
Infrastruktuurin ja sovellusten valvonta automaattisella tunnistuksella ja hälytyksilläValitse
Itse isännöity tiedostoholvi tiedostojen lataamiseen ja jakamiseen jaettavilla linkeilläValitse
Avoimen lähdekoodin työntekijöiden perehdyttämisalusta Slack-botilla ja työnkulun automaatiollaValitse
Avoimen lähdekoodin upotustietokanta tekoälysovelluksiin ja semanttiseen hakuunValitse
WordPress-haarukka ilman Gutenberg-lohkoeditoria, vakauteen keskittyväValitse
Sarakepohjainen OLAP-tietokanta reaaliaikaiseen analytiikkaan millisekunnin kyselyviiveelläValitse
Verkkopohjainen tietokannan hallintatyökalu kattavaan tiedonhallintaanValitse
Cloudflare Tunnel -daemon turvalliseen etäkäyttöön ilman porttien avaamistaValitse
Itseisännöity pilvitallennusalusta tiedostojen hallinta- ja jakamisominaisuuksillaValitse
Kevyt headless CMS -alusta sisällönhallintaan ja API-rajapinnoilleValitse
VS Code selaimessa etäkehitykseen miltä tahansa laitteeltaValitse
Avoimen lähdekoodin alusta itse isännöityjen pilvikehitysympäristöjen tarjoamiseenValitse
Reaaliaikainen yhteistyöskentelyyn tarkoitettu markdown-editori dokumentointiin ja muistiinpanojen tekoonValitse
Itseisännöity selainpohjainen toimisto-ohjelmisto yhteistyöhön perustuvaan dokumenttien muokkaukseenValitse
Itseisännöity Google Readerin innoittama RSS-lukija näppäinoikoteillä ja mobiilisovelluksillaValitse
Itse isännöity verkkotiedostomuunnin, joka tukee yli 1000 formaattiaValitse
Avoimen lähdekoodin reaktiivinen tietokanta-alusta moderniin sovelluskehitykseenValitse
Kevyt PHP OPDS- ja HTML-palvelin, joka tarjoaa Calibre-e-kirjaston mobiililukijoille ja selaimilleValitse
Itseisännöity hallintapaneeli palvelimien, käytettävyyden ja verkkoinfrastruktuurin hallintaanValitse
Tietosuoja edellä -tuoteanalytiikka mobiili-, verkko- ja työpöytäsovelluksiinValitse
Avoimen lähdekoodin verkkorobotti tekoälysovelluksiin LLM-valmiilla tulosteellaValitse
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceValitse
OSINT-alusta, joka kokoaa 27 reaaliaikaista globaalia tietolähdettä yhtenäiseen hallintapaneeliinValitse
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteValitse
Päästä päähän salattu yhteistyöhön perustuva toimisto-ohjelmisto nollatietovarastoinnillaValitse
Verkkopohjainen työkalu salaukseen, koodaukseen, pakkaukseen ja data-analyysitoimintoihinValitse
DAG-pohjainen työnkulun ajoitin verkkokäyttöliittymällä cron-töiden ja tehtäväputkien hallintaanValitse
Itseisännöity kuvienhallinta kasvojentunnistuksella ja esineentunnistuksellaValitse
Minimalistinen palvelimen hallintapaneeli reaaliaikaisilla suorittimen, muistin, tallennustilan ja verkon tilastoillaValitse
Itse isännöitävä henkilökohtainen hallintapaneeli widgeteillä, teemoilla ja tilan tarkistuksellaValitse
Itseisännöity federoitu viestin päästä päähän -salauksella ja aihekohtaisilla keskusteluketjuillaValitse
Databasus on tietokannan varmuuskopiointityökalu PostgreSQL:lle, MySQL:lle ja MongoDB:lleValitse
Tekoälypohjainen SQL-keskusteluliittymä minkä tahansa tietokannan tutkimiseen ja visualisointiinValitse
Itse isännöity sijaintihistorian seuranta lämpökartoilla ja matkatilastoillaValitse
DB Browser for SQLite on visuaalinen työkalu SQLite-tietokantatiedostojen luomiseen, suunnitteluun ja muokkaamiseen.Valitse
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportValitse
Denolandin avain-arvo-tietokanta Deno DeploylleValitse
Avoimen lähdekoodin alusta LLM-sovellusten rakentamiseen RAG:n, agenttien ja työnkulkujen avullaValitse
Päätön CMS, joka käärii tietokannat dynaamisella API:lla ja hallintasovelluksellaValitse
Avoimen lähdekoodin asiakasvuorovaikutusalusta automatisoituun monikanavaviestintäänValitse
Docker-kuvien päivitysilmoitin ilmoitusten vastaanottamiseen kuvien päivittyessäValitse
Avoimen lähdekoodin asiantuntijajärjestelmä ohjattuihin haastatteluihin ja automaattiseen asiakirjojen kokoamiseenValitse
Yksityinen Docker-rekisteri konttikuvien tallentamiseen ja jakeluunValitse
Dockge on näppärä, helppokäyttöinen ja reaktiivinen itse isännöity Docker Compose -pinonhallinta.Valitse
Yhteistyöwiki ja dokumentointialusta reaaliaikaisella muokkauksellaValitse
Itseisännöity asiakirjojen järjestäjä OCR-toiminnolla, NLP-poiminnalla ja kokotekstihaullaValitse
Avoimen lähdekoodin asiakirjojen allekirjoitusalusta digitaalisille allekirjoituksilleValitse
Avoimen lähdekoodin asiakirjojen allekirjoitusalusta sähköisen allekirjoituksen ominaisuuksillaValitse
Avoimen lähdekoodin kooditon alusta tekoälypuheagenttien rakentamiseen minuuteissaValitse
Kevyt tiedostopohjainen wiki-alusta dokumentaatioon ja tietopankkeihinValitse
Avoimen lähdekoodin ERP/CRM-alusta liiketoimintojen hallintaanValitse
Yhtenäinen alusta verkkotunnussalkkujen hallinnointiin ja seurantaanValitse
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesValitse
Lataa Spotify-musiikkia YouTubesta albumikuvituksella, sanoituksilla ja metatiedoillaValitse
Kevyt verkkokäyttöliittymä Docker-konttien lokien reaaliaikaiseen katseluunValitse
Suorituskykyinen Redis-yhteensopiva muistitietovarasto nykyaikaiselle laitteistolleValitse
Ilmainen avoimen lähdekoodin kaaviointityökalu vuokaavioille, UML-kaavioille ja verkkokaavioilleValitse
Selainpohjainen tietokannan kaavioeditori SQL-viennillä ja -tuonnillaValitse
Ilmainen itse isännöity Drizzle Studio supertehoilla tietokannan hallintaanValitse
Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä dynaamisten verkkosivustojen rakentamiseen ja hallintaanValitse
Ilmainen dynaaminen DNS-palvelu IP-osoitteiden yhdistämiseen verkkotunnuksiinValitse
DumbDo on typerryttävän yksinkertainen, itse ylläpidettävä tehtävälista, joka vain toimiiValitse
Salattu varmuuskopiointiratkaisu, joka tukee pilvitallennusta ja etäpalvelimiaValitse
Ilmainen ajanvarausjärjestelmä yrityksille ja ammattilaisilleValitse
Kevyt MQTT-välittäjä IoT- ja viestisovelluksiinValitse
PostgreSQL:ään perustuva seuraavan sukupolven graafirelaatiotietokantaValitse
Apache Luceneen perustuva hajautettu haku- ja analytiikkamoottoriValitse
Turvallinen Matrix-asiakasohjelma päästä päähän -salauksella ja alustariippumattomalla viestinnälläValitse
Itse isännöity sähköpostin API-proxy, joka yhdistää IMAPin ja SMTP:n REST-päätepisteisiinValitse
Personal media server with automatic streaming and device conversionValitse
Tilasto- ja analytiikkatyökalu Emby- ja Jellyfin-mediapalvelimilleValitse
Minimalistinen verkkosovellus yksityisten ja turvallisten salattujen viestien lähettämiseenValitse
Itse isännöity IPTV-palvelin, joka luo suoria kanavia mediakirjastostasiValitse
Itse isännöity tiedostonjakelualusta salasanasuojauksella ja vanhenemisasetuksillaValitse
Järjestelmä ESP8266/ESP32-mikrokontrollereiden ohjaamiseen YAMLillaValitse
Ilmainen avoimen lähdekoodin CRM yhteystietojen, kauppojen ja asiakassuhteiden hallintaanValitse
Reaaliaikainen yhteistyöasiakirjaeditori reaaliaikaisella muokkauksella ja versiohistoriallaValitse
Moderni avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta Node.js:llä, Reactilla, GraphQLilla ja PostgreSQL:lläValitse
Avoimen lähdekoodin WhatsApp API boteille, automaatiolle ja viestintäintegraatioilleValitse
Go-kielellä kirjoitettu tehokas WhatsApp API -yhdyskäytävä viestien automatisointia vartenValitse
Virtuaalinen valkotaulu käsin piirrettyjen kaavioiden luonnosteluun ja yhteisölliseen ideointiinValitse
Henkilökohtaisten ja perheen menojen seurantasovellusValitse
Kevyt, itse isännöity henkilökohtainen kuluseuranta hallintapaneelilla ja CSV-tuonnillaValitse
Muuttaa ListenBrainzin suositukset soittolistoiksi musiikkikirjastossasiValitse
Kevyt henkilökohtaisen talouden seurantatyökalu mobiili-PWA:lla ja kuittien skannauksellaValitse
Avoimen lähdekoodin haavoittuvuuksien hallintajärjestelmä tietoturvatiimeilleValitse
Itseisännöity henkilökohtainen ja perheen sähköinen potilastietojen hallintajärjestelmäValitse
Avoimen lähdekoodin palautealusta käyttäjäpalautteen keräämiseen ja hallintaanValitse
Verkkopohjainen tiedostonhallinta tiedostojen selaamiseen, lataamiseen ja hallintaan palvelimellasiValitse
Hajautettu vertaisjakaminen IPFS-teknologiaa hyödyntäenValitse
Automaattinen mediatiedostojen käsittelijä, joka pienentää tiedostokokoja jopa 90 %Valitse
Itseisännöity monikäyttäjätiedostonhallinta roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja ilman tietokantaaValitse
Itseisännöity tiedostonhallinta FTP:lle, SFTP:lle, S3:lle, WebDAV:lle ja yli 20 tallennustilan taustajärjestelmälleValitse
Yksinkertainen WireGuard VPN-palvelin verkkohallintaliittymälläValitse
Ammattimainen itse isännöity henkilökohtaisen talouden ja budjetin hallintaohjelmaValitse
Itse isännöity Firefox-selain, johon pääsee verkkokäyttöliittymän kauttaValitse
Avoimen lähdekoodin ominaisuuslippu- ja etäkonfigurointipalvelu A/B-testauksellaValitse
Itse isännöity aloitussivu ja sovelluspaneeli kotilaboratorioosiValitse
Välityspalvelin Cloudflaren suojauksen ohittamiseen verkon kaavintaa vartenValitse
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesValitse
Tietokannaton Markdown-muistiinpanosovellus, jossa on wikilinkit ja kokotekstihakuValitse
Avoimen lähdekoodin laitehallinta- ja päätepisteiden tietoturva-alusta, joka perustuu osqueryyn.Valitse
YAML-ohjattu automaatiotyökalu median lataamiseen RSS:stä, torrenteista ja UsenetistäValitse
Itseisännöity ominaisuuslippujen hallinta-alusta Git-integraatiollaValitse
Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen työkalu LLM-orkestrointityönkulkujen ja tekoälyagenttien rakentamiseenValitse
Avoimen lähdekoodin projektinhallintatyökalu Kanban-tauluilla, taulukoilla ja kalenterinäkymilläValitse
Itseisännöity kevyt Git-palvelu verkkokäyttöliittymällä ja yhteistyöominaisuuksillaValitse
Avoimen lähdekoodin lomakkeenrakentaja ja tiedonhallinta-alusta REST API:llaValitse
Avoimen lähdekoodin kyselyalusta sovelluksen sisäiseen, linkki-, verkkosivusto- ja sähköpostipalautteeseenValitse
Selaimessa toimiva isometrinen kaaviotyökalu infrastruktuurin visualisointiinValitse
Itse isännöity virtuaalinen pelipöytä verkkoroolipelikampanjoihin karttoineen ja noppineenValitse
Selaimella käytettävä parametrinen 3D CAD -mallintaja suunnitteluun ja muotoiluunValitse
Kevyt avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja jaetun postilaatikon järjestelmäValitse
Itseisännöity RSS-syötekokoaja syötteidesi hallintaan ja lukemiseenValitse
Kehittäjille suunnattu tilasivu moniprotokollaisella käytettävyyden valvonnalla ja hälytyksilläValitse
Yritystason verkkopohjainen koodikatselmointijärjestelmä, joka on rakennettu Gitin päälleValitse
Ghost on tehokas alusta ammattimaiseen julkaisuunValitse
Avoimen lähdekoodin varainhallintaohjelmisto sijoitussalkkujen seurantaanValitse
Selaimella käytettävä ammattimainen kuvankäsittelyohjelma ja graafisen suunnittelun työkaluValitse
Gitea on kevyt, avoimen lähdekoodin Git-hosting-alustaValitse
Git-sisällön muunnin LLM-ystävälliseksi tekstiksi AI-pohjaista koodianalyysia vartenValitse
GitLab on täydellinen DevOps-alusta Git-repositorioiden hallintaan ja CI/CD:hen.Valitse
Itse isännöity ohjauspaneeli, joka kerää kaikki syötteesi yhteen paikkaanValitse
Glances on alustariippumaton järjestelmänvalvontatyökalu verkkokäyttöliittymälläValitse
Sentry-yhteensopiva virheiden seuranta- ja suorituskyvyn valvonta-alustaValitse
Avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallinta- ja palvelupisteohjelmisto IT-toimintoihinValitse
Tietosuoja edellä -verkkoanalytiikka ilman evästeitä tai henkilötietojen seurantaaValitse
Jatkuvan toimituksen palvelin arvovirtakartoituksella ja putkistomallinnuksellaValitse
Gogs on itseisännöity Git-palvelu vaivattomaan projektinhallintaanValitse
Itseisännöity tiedostonjakopalvelin vanhenevilla linkeillä ja S3-tuellaValitse
Kevyt, itse isännöity Subsonic-musiikin suoratoistopalvelin Go-kielelläValitse
Docker-pohjainen tilaton API saumattomaan PDF-muunnokseen ja -luomiseenValitse
Itseisännöity push-ilmoituspalvelin yksinkertaisella REST API:llaValitse
WhatsApp REST API ja verkkokäyttöliittymä monilaitteisen viestinnän automatisointiinValitse
Avoimen lähdekoodin observointialusta mittareiden visualisointiin ja valvontaanValitse
Itseisännöity sukututkimusalusta sukupuun rakentamiseen ja jakamiseenValitse
Moderni tiedostopohjainen CMS, joka ei vaadi tietokantaa, vain tiedostoja ja kansioita.Valitse
Itse isännöity kirjakokoelman hallintaohjelma sisäänrakennetulla lukijalla ja laitesynkronoinnillaValitse
Itse isännöity kirjanmerkkien hallinta automaattisella metatietojen poiminnalla ja täystekstihaullaValitse
Avoimen lähdekoodin taulukkolaskenta-tietokantahybridi tietosovellusten rakentamiseenValitse
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryValitse
Avoimen lähdekoodin ominaisuusliputus- ja A/B-testausalustaValitse
Pelillistetty tehtävienhallinta, joka muuttaa tuottavuuden roolipeliseikkailuksiValitse
Moderni avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä laajennusosien kauppapaikalla ja lohkopohjaisella editorillaValitse
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsValitse
Avoimen lähdekoodin GraphQL-moottori välittömillä API-rajapinnoilla minkä tahansa tietokannan päälleValitse
Itseisännöity Tailscale-yhteensopiva ohjauspalvelin WireGuard-verkkoverkkoonValitse
Avoimen lähdekoodin cron-työ- ja taustatehtävien valvonta välittömillä hälytyksilläValitse
Reaaliaikainen yhteistyö-markdown-editori tiimidokumentointiinValitse
Sovelluksen hallintapaneeli verkkopalveluidesi järjestämiseen ja käyttämiseenValitse
Itseoppiva tekoälyagentti sisäänrakennetulla oppimissilmukalla ja monialustaviestinnälläValitse
Itseisännöity Hermes AI -agentti ja verkkokeskustelun käyttöliittymä paketoituna yhteen Docker-käyttöönottoon.Valitse
Avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymän komentokeskus Hermes-tekoälyagentilleValitse
Avoimen lähdekoodin keskustelevien lomakkeiden rakennustyökalu ehdollisella logiikalla ja analytiikallaValitse
Avoimen lähdekoodin itse isännöity tapahtumanhallinta- ja lipunmyyntialustaValitse
Moderni itse isännöity hallintapaneeli kaikkien palveluidesi järjestämiseen ja valvontaanValitse
Avoimen lähdekoodin kodin automaatioalusta älylaitteiden ohjaamiseenValitse
Kotikäyttäjille rakennettu varasto- ja järjestelyjärjestelmäValitse
HomeKit-silta muille kuin Applen älykotilaitteille käyttäen lisäosiaValitse
Moderni, mukautettava sovelluksen hallintapaneeli Docker-integraatiollaValitse
Yksinkertainen itse isännöity staattinen hallintapaneeli kaikkien palvelinpalveluidesi järjestämiseenValitse
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsValitse
Open-source API development and testing platform for developers and teamsValitse
Itse isännöity kasvien hallintajärjestelmä hoitorutiinien ja puutarhan järjestelyn seurantaanValitse
Itseisännöity automaatioalusta valvonta-agenttien rakentamiseenValitse
Salamannopea Go-kielellä rakennettu staattisten sivujen generaattoriValitse
Avoimen lähdekoodin yrityssosiaalinen verkosto ja intranet-alusta tiimeilleValitse
Nopea reaaliaikainen kuvankäsittelypalvelin koon muuttamiseen, rajaamiseen ja formaattimuunnokseenValitse
Immich on tehokas itse isännöity valokuvien ja videoiden hallintaratkaisuValitse
Avoimen lähdekoodin salaisuuksien hallinta ympäristömuuttujien ja API-avaimien synkronointiin tiimien ja infrastruktuurin välillä.Valitse
Yhtenäinen aikasarja-alusta Flux-kyselyillä ja integroidulla verkkokäyttöliittymälläValitse
Selaimessa toimiva vektorikuvankäsittelyohjelma kuvitusten ja SVG-suunnittelun tekemiseenValitse
Avoimen lähdekoodin taustaohjelmistoalusta todennus-, tietokanta- ja tallennusominaisuuksilla tekoälyagentteja vartenValitse
Avoimen lähdekoodin osavaraston ja BOM-hallinta suunnittelutiimeilleValitse
Yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen käyttöliittymä YouTubelle ilman mainoksia tai seurantaaValitse
Minimalistinen itse isännöity laskutusjärjestelmä freelancereille ja pienille tiimeilleValitse
Avoimen lähdekoodin laskutusalusta freelancereille ja pienyrityksilleValitse
Avoimen lähdekoodin laskutusalusta tarjouksilla, kuluilla ja maksuportaalillaValitse
Kevyt, itse ylläpidettävä Disqus-vaihtoehto blogeille ja staattisille verkkosivustoilleValitse
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsValitse
Avoimen lähdekoodin PSA-alusta MSP-palveluntarjoajille IT-dokumentaatiolla, tikettijärjestelmällä ja laskutuksellaValitse
Avoimen lähdekoodin ITSM-alusta ja CMDB IT-palvelun ja infrastruktuurin hallintaanValitse
Torrent-seurantaproxypalvelin, joka kääntää kyselyitä Sonarrille, Radarrille ja muille automaatiotyökaluilleValitse
Jaeger on avoimen lähdekoodin hajautettu jäljitysjärjestelmä mikropalvelujen valvontaan.Valitse
Ilmainen ja avoimen lähdekoodin mediapalvelin mediakirjastosi järjestämiseen ja suoratoistoonValitse
Mediapyyntöjen hallintatyökalu Jellyfinille, Embylle ja Plexille hyväksyntätyönkulullaValitse
Jenkins on avoimen lähdekoodin automaatiopalvelin CI/CD-putkistoille.Valitse
Itseisännöity videoneuvottelualusta näytön jakamisella ja tallennuksellaValitse
Avoimen lähdekoodin asiakastietoalusta ja tapahtumavirran siirtoputki insinööreilleValitse
Itse ylläpidetty työnhakuprosessi, joka hakee työpaikkailmoituksia ja räätälöi ansioluetteloita.Valitse
Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä dynaamisten verkkosivustojen ja verkkosovellusten rakentamiseenValitse
Itseisännöity synkronointipalvelin Joplin-muistiinpanosovellukselleValitse
Kevyt muistiinpano- ja tarkistuslistasovellus Markdown- ja Kanban-tauluillaValitse
Itseisännöity raporttipalvelin PDF-, Excel- ja DOCX-tiedostoille HTML-malleistaValitse
Keskitetty etuoikeutetun pääsyn yhdyskäytävä SSH-, RDP- ja tietokantaistuntoja vartenValitse
Interaktiivinen verkkoympäristö live-koodille, data-analyysille ja visualisoinneilleValitse
JupyterLab on verkkopohjainen interaktiivinen kehitysympäristö muistikirjoille ja koodilleValitse
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsValitse
Avoimen lähdekoodin Kanban-taulu ja projektinhallintatyökalu, Trello-vaihtoehtoValitse
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareValitse
Avoimen lähdekoodin projektinhallinta kanban-tauluilla ja GitHub-integraatiollaValitse
Itseisännöity sarjakuvahallintaohjelma automaattiseen lataamiseen ja järjestämiseenValitse
Karakeep on itseisännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma tekoälypohjaisella tunnisteiden luonnilla ja haulla.Valitse
Itse isännöity digitaalinen kirjasto sarjakuville, mangalle ja e-kirjoilleValitse
Itseisännöity uutiskirjealusta vedä ja pudota -editorilla ja SMTP-toimituksellaValitse
Avoimen lähdekoodin tilasivu ja käytettävyyden valvontaalusta häiriönhallinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin työnkulun orkestrointialusta datasiirtoputkille ja automaatiolleValitse
Avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallinta SSO:lla, OAuth2:lla ja SAML:llaValitse
Avoimen lähdekoodin tekoälyavustaja asiakirjojesi ja verkon kanssa keskusteluunValitse
Avoimen lähdekoodin visualisointikäyttöliittymä Elasticsearchille koontinäytöillä ja haullaValitse
Avoimen lähdekoodin tilauslaskutus- ja maksualusta SaaS-palveluille ja markkinapaikoilleValitse
Itseisännöity ajanseuranta freelancereille, toimistoille ja tiimeilleValitse
Itse ylläpidetty jaettu ostoslista, reseptinhallinta ja ateriasuunnitteluValitse
Itse isännöity kokoelmanhallintaohjelma kirjojen, pelien, vinyylien ja muun luettelointiinValitse
Kevyt, itse ylläpidetty palvelimen valvontapaneeli reaaliaikaisilla mittareillaValitse
Itse ylläpidetty mediapalvelin sarjakuville, mangalle, aikakauslehdille ja e-kirjoille OPDS- ja synkronointituellaValitse
Pilvinatiivi API-yhdyskäytävä hybridi- ja monipilviympäristöihinValitse
Avoimen lähdekoodin asiakirjojen kysymys-vastaus-chatbot, jossa on usean LLM:n tuki ja OCR.Valitse
Yhtenäinen kaaviokoodi-rajapinta, joka renderöi yli 30 kaaviotyyppiä HTTP:n kautta.Valitse
Moderni itse ylläpidetty URL-lyhentäjä mukautetuilla verkkotunnuksilla, analytiikalla ja REST-rajapinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin datan merkintä- ja annotointialusta koneoppimisprojekteihinValitse
Avoimen lähdekoodin mittaus- ja käyttöperusteinen laskutusalustaValitse
Langflow on visuaalinen tekoälyn työnkulun rakentaja LLM-sovellusten luomiseen.Valitse
Avoimen lähdekoodin LLM-suunnittelualusta havainnoitavuuteen ja arviointiinValitse
Avoimen lähdekoodin kieliopin, tyylin ja oikeinkirjoituksen tarkistin yli 25 kielelleValitse
Itseisännöity automaatio e-kirjojen ja äänikirjojen latauksiin kirjailijaseurannallaValitse
Avoimen lähdekoodin projektinhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu muille kuin projektipäälliköilleValitse
Federoitu linkkikokoaja ja keskustelualusta itse ylläpidetyille foorumeilleValitse
LibreChat on tekoälykeskusteluliittymä RAG-tuella monen palveluntarjoajan LLM-käyttöönValitse
Avoimen lähdekoodin palvelupiste monikanavaisella tikettijärjestelmällä, live-chatilla ja SLA-hallinnallaValitse
Itseisännöity valokuvien hallinta kasvojentunnistuksella ja tekoälypohjaisella haullaValitse
Itseisännöity HTML5-internetnopeustestipalvelin sisäänrakennetulla tulostietokannallaValitse
Ilmainen ja avoimen lähdekoodin konekäännös-API, joka on kokonaan itse isännöityValitse
Automaattinen musiikkikokoelman hallinta- ja järjestelyohjelma Usenetille ja torrenteilleValitse
Avoimen lähdekoodin BI-alusta, joka on rakennettu dbt:n ympärille tiedon tutkimiseen ja koontinäyttöihin.Valitse
Ammattimainen verkkokyselyalusta kyselylomakkeiden luomiseen ja hallintaanValitse
Linkding on minimaalinen, nopea, itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelmaValitse
Itseisännöity Linktree-vaihtoehto brändätyille linkki-biossa-sivuilleValitse
Linkwarden on itseisännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma koko sivun arkistoinnillaValitse
Tehokas itse ylläpidettävä uutiskirje- ja postituslistojen hallintaohjelmaValitse
LiteLLM on tekoälyportti, jolla voi kutsua yli 100 suurta kielimallia OpenAI-muodossa.Valitse
Avoimen lähdekoodin Elixir-muistikirjat datatieteeseen, ML:ään ja reaaliaikaiseen yhteistyöhönValitse
Kevyt todennuspalvelin, joka tarjoaa yksinkertaistetun LDAP-taustaohjelman itse isännöidyille sovelluksilleValitse
Kevyt itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin Subsonic API:llaValitse
Moderni avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelualusta, joka tukee useita LLM-palveluntarjoajiaValitse
Itse ylläpidetty tekoälypohjainen syvätutkimusavustaja, jota tukevat pilvipohjaiset LLM-palveluntarjoajatValitse
Itseisännöity OpenAI-yhteensopiva API-palvelin paikalliseen tekoälymallin inferenssiinValitse
Python-pohjainen hajautettu kuormitustestausohjelma reaaliaikaisella verkkokäyttöliittymälläValitse
Itseisännöity, yksityisyyskeskeinen tietokanta ja lohkopohjainen jäsentäjäValitse
Logto on kattava identiteetin- ja todennusalusta OAuth- ja OIDC-tuellaValitse
Kattava ajoneuvojen huolto- ja polttoaineenhallintajärjestelmäValitse
Itseisännöity valokuvienhallinta-alusta, jossa on albumien järjestely, EXIF-tietojen selaus ja tarkat jakamisen hallintatoiminnotValitse
Mage AI on dataputkityökalu ETL-työnkulkujen rakentamiseen ja hallintaan.Valitse
Itseisännöity sähköpostin arkistointi IMAP-synkronoinnilla, kokotekstihaku ja vientiValitse
Avoimen lähdekoodin SMTP-sähköpostin testaustyökalu selainpohjaisella postilaatikolla kehittäjilleValitse
Itse isännöity musiikin scrobble-tietokanta henkilökohtaisilla kuuntelutilastoillaValitse
Avoimen lähdekoodin hakukone kokoteksti- ja vektorihakuominaisuuksilla MySQL-protokollan kauttaValitse
Avoimen lähdekoodin relaatiotietokantapalvelin ja MySQL-yhteensopiva korvaajaValitse
Avoimen lähdekoodin reaktiivinen Python-muistikirja SQL-tuella ja toistettavalla suorituksellaValitse
Itse isännöity artikkelivälityspalvelin puhtaaseen, mainoksettomaan lukemiseen älykkäällä välimuistillaValitse
ActivityPub-standardiin perustuva itseisännöity federoitu mikroblogipalvelinValitse
Taulukkolaskentamainen verkkokäyttöliittymä PostgreSQL-tietokantojen tutkimiseen ja muokkaamiseenValitse
Johtava avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, jossa on täysi tiedon omistajuus ja yksityisyysValitse
Avoimen lähdekoodin Matrix-kotipalvelin hajautettuun, salattuun viestintäänValitse
Avoimen lähdekoodin tiimityöskentelyalusta viestintätoiminnoilla, tiedostojen jakamisella ja integraatioillaValitse
Avoimen lähdekoodin markkinoinnin automaatio sähköpostikampanjoihin, liidien pisteytykseen ja asiakaspolkuihinValitse
MaxKB on avoimen lähdekoodin alusta yritystason tekoälypohjaisten tietämyskanta-agenttien rakentamiseen.Valitse
Avoimen lähdekoodin asiakirjojen hallinta OCR-toiminnolla, kokotekstihaulla ja työnkuluillaValitse
Avoimen lähdekoodin henkilökohtainen talous- ja varainhoitosovellusValitse
Selaimessa toimiva kuvien optimoija, jossa on formaattimuunnos ja EXIF-tietojen poistoValitse
Mealie on itse ylläpidetty reseptinhallintaohjelma, jossa on ateriasuunnittelu ja ostoslistat.Valitse
Automaattinen videokirjaston hallintaohjelma TV-sarjoille Plex- ja Jellyfin-tuellaValitse
Salamannopea hakukone moderneille sovelluksilleValitse
Muistipohjainen graafitietokanta yhdistetyn datan reaaliaikaiseen analytiikkaanValitse
Memos on kevyt, yksityisyyden huomioiva muistiinpanosovellusValitse
Itseisännöity etävalvonta- ja hallinta-alusta työpöytäkoneille, palvelimille ja IoT-laitteilleValitse
Avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta tiedon visualisointiin ja analytiikkaanValitse
Selaimella käytettävä MetaTrader 5 -kaupankäyntiterminaali 24/7 valuutta- ja CFD-kaupankäyntiinValitse
MeTube on verkkopohjainen videoiden latausohjelma YouTubelle ja muille alustoilleValitse
Kevyt itse isännöity pastebin, tiedostonjakaja ja URL-lyhentäjä RustillaValitse
Avoimen lähdekoodin vektoritietokanta tekoälysovelluksiin ja samankaltaisuushakuunValitse
MindsDB on tekoälyalusta koneoppimismallien rakentamiseen yritysdatastaValitse
Itseisännöity QR-koodigeneraattori mukautetuilla tyyleillä ja eräviennilläValitse
Minimalistinen ja mielipiteellinen RSS-syötteenlukija puhtaalla verkkokäyttöliittymälläValitse
Moniagenttisen parviälysimulaation tehostama tekoälyennustusmoottoriValitse
Itse isännöity P2P-videoneuvottelu rajattomilla huoneilla ja näytönjaollaValitse
Verkkopohjainen MongoDB:n hallintakäyttöliittymä tietokantojen selaamiseen, muokkaamiseen ja hallintaanValitse
Dokumenttipohjainen NoSQL-tietokanta JSON-tyyppisellä dokumenttitallennuksellaValitse
Henkilökohtainen suhteidenhallintajärjestelmä elämäsi dokumentointiinValitse
Ympäristöäänimikseri tuottavuustyökaluilla syvään keskittymiseen ja rentoutumiseenValitse
Avoimen lähdekoodin oppimisympäristö, johon luottaa yli 489 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisestiValitse
Avoimen lähdekoodin tekoälyhakukone generatiivisilla vastauksilla ja lähdeviittauksillaValitse
Kevyt itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin natiiveilla iOS- ja Android-sovelluksillaValitse
Itse isännöity automaattinen sarjakuvien latausohjelma ja kirjastonhallintaValitse
Nopea, luotettava avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta verkon ja sovellusten työkuormilleValitse
Työnkulun automaatioalusta visuaalisella solmupohjaisella käyttöliittymälläValitse
Avoimen lähdekoodin OAuth- ja API-integraatioalusta yli 300 palvelulleValitse
Pilvinatiivi viestijärjestelmä, jossa on pub/sub, pyyntö-vastaus ja JetStreamValitse
Navidrome on itse isännöity musiikkipalvelin, jossa on verkko- ja mobiilistriimausValitse
Itse isännöity virtuaaliselain jaettuun verkkoselailuun ja suoratoistoonValitse
Maailman johtava avoimen lähdekoodin graafitietokanta yhdistetyille tiedoilleValitse
Turvallinen WireGuard-pohjainen mesh-VPN-asiakasohjelma SSO:lla ja yksityiskohtaisilla pääsynhallinnoillaValitse
Avoimen lähdekoodin verkkoinfrastruktuurin mallinnus IPAMiin, DCIMiin ja dokumentointiinValitse
Reaaliaikainen infrastruktuurin valvonta-agentti yli 800 integraatiollaValitse
Uusi API on LLM-yhdyskäytävä ja tekoälyvarojen hallintajärjestelmä useille palveluntarjoajilleValitse
Nextcloud on tehokas itse isännöity tuottavuusalustaValitse
Selainpohjainen palvelinhallinta SSH-, VNC- ja RDP-yhteyksilleValitse
Universaali artefaktivaraston hallinta Mavenille, npm:lle, Dockerille ja PyPI:lleValitse
NocoBase on laajennettava kooditon/vähäkoodinen alusta sovellusten rakentamiseenValitse
Avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuttaa tietokannat älykkäiksi laskentataulukoiksiValitse
Vähäkoodinen visuaalinen työkalu IoT-laitteiden, rajapintojen ja verkkopalveluiden yhdistämiseenValitse
NodeBB on moderni, reaaliaikainen keskustelualusta yhteisöfoorumien rakentamiseenValitse
Itse isännöity reseptinhallinta sosiaalisen median tuonnilla ja kotitalouden synkronoinnillaValitse
Itseisännöity markdown-tietokanta kaavionäkymällä ja tekoälyintegraatiollaValitse
Itseisännöity sähköpostimarkkinointi- ja tapahtumasähköpostialustaValitse
Avoimen lähdekoodin ilmoitusinfrastruktuuri sähköpostin, tekstiviestien ja push-ilmoitusten toimitukseenValitse
Itseisännöity push-ilmoituspalvelin hälytysten lähettämiseen yksinkertaisten HTTP-pyyntöjen kauttaValitse
Tehokas C++ Usenet-binäärilataaja PAR2-korjauksella ja verkkokäyttöliittymälläValitse
Usenet-metahakuaggregaattori, joka yhdistää indeksoijat yhden Newznab API:n taakseValitse
Laravel-pohjainen PHP-sisällönhallintajärjestelmä joustavien verkkosivustojen ja verkkosovellusten rakentamiseenValitse
Avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-alusta liiketoiminnan hallintaan ja verkkokauppaanValitse
Itseisännöity tekoälytyötila, jossa on chat, agentit, syvällinen tutkimus ja pysyvä muistiValitse
Itse ylläpidetty verkkokäyttöliittymä ennalta määritettyjen komentorivikomentojen turvalliseen suorittamiseenValitse
Aja suuria kielimalleja paikallisesti yksinkertaisella API:lla tekoälysovelluksiinValitse
Itseisännöity pyyntöjärjestelmä Plexille, Embylle ja Jellyfinille automaattisella toteutuksellaValitse
OmniTools on monipuolinen verkkotyökalupakki, jossa on yli 80 apuohjelmaa jokapäiväisiin tehtäviin.Valitse
OneDev on itseisännöity Git-palvelin, jossa on sisäänrakennettu CI/CD ja projektinhallinta.Valitse
Jaa itsestään tuhoutuvia salaisuuksia kertakatselulinkkien kauttaValitse
Itseisännöity verkkotoimistopaketti MS Office -yhteensopivalla yhteistyömuokkauksellaValitse
Avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelu- ja yrityshakualusta, joka toimii kaikkien LLM:ien kanssaValitse
Avoimen lähdekoodin akateemisten lehtien hallinta- ja avoimen pääsyn julkaisualustaValitse
AI-pohjainen muistiinpanosovellus tiedon kirjoittamiseen, tutkimiseen ja järjestämiseen yhdessä työtilassaValitse
Itseisännöity tekoälykeskusteluliittymä, joka tukee useita LLM-palveluntarjoajia RAG-ominaisuuksillaValitse
Avoimen lähdekoodin salaisuushallinta arkaluonteisten tunnistetietojen tallentamiseen ja käyttämiseenValitse
Henkilökohtainen tekoälyavustaja monikanavaisella viestintätuella (aiemmin Moltbot/Clawdbot)Valitse
Avoimen lähdekoodin tiedostojen synkronointi ja yhteistyö sisäänrakennetulla identiteetinhallinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin sähköiset potilastiedot ja vastaanoton hallinta klinikoilleValitse
Itse isännöity Git-pohjainen pastebin, avoimen lähdekoodin vaihtoehto GitHub GistilleValitse
Avoimen lähdekoodin autonominen tekoälyagentti ohjelmistokehitystehtäviinValitse
Itseisännöity henkilökohtainen tekoäly-ydin muistilla, agenteilla ja yli 118 sovellusintegraatiollaValitse
Pilvinatiivi havaittavuusalusta lokeille, mittareille, jäljityksille ja koontinäytöilleValitse
Tietosuojalähtöinen tuoteanalytiikka reaaliaikaisilla hallintapaneeleilla ja istuntojen uusinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin projektinhallinta Gantt-kaavioilla, ketterillä tauluilla ja ajanseurannallaValitse
Avoimen lähdekoodin haku- ja analytiikkamoottori, Elasticsearchin yhteisön haarukkaValitse
Ilmainen ja avoimen lähdekoodin DocuSign-vaihtoehto laillisesti sitovien asiakirjojen allekirjoittamiseenValitse
Itse isännöity HTML5-verkon nopeustesti ilman Flashia tai JavaaValitse
OpenViking on avoimen lähdekoodin kontekstitietokanta, joka on rakennettu tekoälyagenteilleValitse
Täysin varusteltu VPN-palvelin verkkopohjaisella hallinnalla ja asiakashallinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin lomakkeenrakentaja ehdollisella logiikalla, upotuksilla ja vastausten hallinnallaValitse
Avoimen lähdekoodin HR-alusta työntekijöiden, lomien ja rekrytoinnin hallintaanValitse
Outline on moderni tiimiwiki ja tietopankki reaaliaikaisella yhteistyölläValitse
Avoimen lähdekoodin yhteistyöhön perustuva LaTeX-editori tieteelliseen ja akateemiseen kirjoittamiseenValitse
Plexin median pyyntöjen hallinta- ja löytötyökalu hyväksyntätyönkulullaValitse
Itseisännöity suoratoisto- ja chat-palvelin RTMP- ja Fediverse-tuellaValitse
Itseisännöity tiedostojen synkronointi-, jakamis- ja yhteistyöalusta tiimeilleValitse
Kevyt, Rust-pohjainen itse ylläpidetty pilvitallennustila Nextcloud-asiakastuen tuellaValitse
PairDrop on verkkopohjainen tiedostojenjakotyökalu välittömiin siirtoihin laitteiden välilläValitse
Henkilökohtainen talousseuranta kahdenkertaisella kirjanpidolla ja sijoitusten seurannallaValitse
Käyttäjäavaruuden WireGuard-tunneliohjelma turvalliseen etäkäyttöön Pangolinin kauttaValitse
Paperclip on tekoäly-/koneoppimisorkestrointialusta autonomisille tiimeille.Valitse
Asiakirjanhallintajärjestelmä, joka muuntaa fyysiset asiakirjat haettaviksi digitaalisiksi arkistoiksiValitse
Avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä skannaamiseen, OCR:ään ja PDF-tiedostojen järjestämiseenValitse
Minimalistinen avoimen lähdekoodin dokumenttienhallinta- ja arkistointialustaValitse
Avoimen lähdekoodin havaittavuusdatalake lokeille, mittareille ja jäljityksilleValitse
Avoimen lähdekoodin tiimisalasananhallinta päästä päähän OpenPGP-salauksella ja jakamisellaValitse
Itseisännöity salaisten tietojen jakaminen kertakäyttöisillä, vanhenevilla linkeillä salasanoille ja tiedostoilleValitse
Pastefy on itse isännöity pastebin turvalliseen koodinpätkien jakamiseen.