Ota sovelluksesi käyttöön yhdellä napsautuksella

Käynnistä ja hallinnoi sovelluksiasi vaivattomasti.

Suositut sovellukset

Kaikki sovellukset
Hermes Agent

Hermes Agent

Itseoppiva tekoälyagentti sisäänrakennetulla oppimissilmukalla ja monialustaviestinnällä

Valitse
n8n

n8n

Työnkulun automaatioalusta visuaalisella solmupohjaisella käyttöliittymällä

Valitse
OpenClaw

OpenClaw

Henkilökohtainen tekoälyavustaja monikanavaisella viestintätuella (aiemmin Moltbot/Clawdbot)

Valitse
Paperclip

Paperclip

Paperclip on tekoäly-/koneoppimisorkestrointialusta autonomisille tiimeille.

Valitse

Tutustu kaikkiin sovelluksiin

2FAuth

2FAuth

Itseisännöity kaksivaiheisen todennuksen koodinhallintaohjelma verkkoon ja mobiiliin

Valitse
9router

9router

Tunnisteiden optimointia tukeva AI-API-reitityspalvelin yli 40:lle LLM-palveluntarjoajalle

Valitse
Ackee

Ackee

Ackee on itseisännöity Node.js-analytiikkatyökalu yksityisyyteen keskittyvään verkkosivustojen seurantaan.

Valitse
Activepieces

Activepieces

Avoimen lähdekoodin kooditon työnkulun automatisointi yli 200 sovellusintegraatiolla

Valitse
Actual Budget

Actual Budget

Tietosuojaan keskittyvä henkilökohtaisen talouden sovellus kirjekuoribudjetoinnilla

Valitse
Adminer

Adminer

Monipuolinen tietokannan hallintaliittymä, joka tukee yli 11 tietokantajärjestelmää

Valitse
AdventureLog

AdventureLog

Itse isännöity matkanseuranta ja matkasuunnittelija interaktiivisilla kartoilla

Valitse
AFFiNE

AFFiNE

Kaikenkattava työtila, joka yhdistää dokumentit, valkotaulut ja tietokannat tekoälyllä

Valitse
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Valitse
Agenta

Agenta

Avoimen lähdekoodin LLMOps-alusta kehotteita, arviointia ja LLM-havaittavuutta varten

Valitse
agentmemory

agentmemory

Pysyvä muisti tekoälykoodausagenteille hybridillä BM25-vektori- ja graafihakutoiminnolla

Valitse
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Suoratoista henkilökohtaisia musiikkikirjastoja Subsonic-yhteensopivan API-palvelimen kautta

Valitse
AirTrail

AirTrail

Henkilökohtainen lentopäiväkirja interaktiivisella kartalla, tilastoilla ja monen käyttäjän tuella

Valitse
AiToEarn

AiToEarn

Avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen sisältömarkkinointiagentti monialustajulkaisuun ja kaupallistamiseen

Valitse
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Valitse
Alerta

Alerta

Avoimen lähdekoodin hälytystenhallinta-alusta valvontahälytysten yhdistämiseen

Valitse
Alexandrie

Alexandrie

Itseisännöity tietopankki laajennetulla Markdownilla ja asiakirjakohtaisilla käyttöoikeuksilla

Valitse
AList

AList

Itseisännöity tiedostoluettelo- ja WebDAV-palvelin, joka tukee yli 30 tallennuspalvelua

Valitse
AllTube

AllTube

Verkkokäyttöliittymä videoiden lataamiseen YouTubesta ja muilta sivustoilta

Valitse
Ampache

Ampache

Ampache on verkkopohjainen äänen/videon suoratoistosovellus ja medianhallintaohjelma.

Valitse
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Kevyt, itse ylläpidettävä wiki Git-pohjaisilla sivuilla ja Markdown-muokkauksella

Valitse
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload on turvallinen anonyymi tiedostonjakosovellus ilman tietokantavaatimuksia

Valitse
AnythingLLM

AnythingLLM

Monipuolinen tekoälysovellus RAG:lle, agenteille ja chatboteille minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan kanssa

Valitse
Apache Answer

Apache Answer

Avoimen lähdekoodin kysymys- ja vastausalusta tiimin tiedon jakamiseen ja yhteisön rakentamiseen

Valitse
Apache DevLake

Apache DevLake

Avoimen lähdekoodin DORA-mittarit ja suunnittelutiimin analytiikka-alusta

Valitse
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Asiakkaaton verkkopohjainen etätyöpöytäyhdyskäytävä RDP:lle, VNC:lle, SSH:lle ja Telnetille

Valitse
Apache Solr

Apache Solr

Apache Lucenen päälle rakennettu yritystason avoimen lähdekoodin hakualusta

Valitse
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset on moderni tiedonhaku- ja visualisointialusta liiketoimintatiedon hallintaan.

Valitse
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy on tekoälypohjainen avoimen lähdekoodin työtila ja Notion-vaihtoehto

Valitse
Apprise API

Apprise API

Kevyt REST API push-ilmoitusten lähettämiseen yli 120 palveluun

Valitse
Appsmith

Appsmith

Avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta sisäisten työkalujen ja sovellusten rakentamiseen

Valitse
Aptabase

Aptabase

Tietosuoja edellä SDK-analytiikka mobiili-, työpöytä- ja verkkosovelluksille

Valitse
ArangoDB

ArangoDB

Natiivi monimallinen tietokanta graafeille, dokumenteille ja avain-arvo-datalle

Valitse
ArcadeDB

ArcadeDB

Monimallinen tietokanta graafi-, dokumentti-, avain-arvo- ja aikasarjatiedoille

Valitse
ArchiveBox

ArchiveBox

Itse ylläpidetty internet-arkistointiratkaisu verkkosivujen ja median säilyttämiseen

Valitse
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Valitse
Artalk

Artalk

Kevyt itse ylläpidettävä kommenttijärjestelmä Go-taustaohjelmalla ja upotettavalla JS-widgetillä

Valitse
AstrBot

AstrBot

AstrBot on avoimen lähdekoodin monialustainen tekoälychatbot-kehys

Valitse
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Itseisännöity äänikirja- ja podcast-palvelin monen käyttäjän tuella

Valitse
Authentik

Authentik

Avoimen lähdekoodin identiteetintarjoaja, joka keskittyy joustavuuteen ja monipuolisuuteen

Valitse
Authorizer

Authorizer

Avoimen lähdekoodin itse isännöity todennuspalvelin sosiaalisella kirjautumisella, monivaiheisella todennuksella ja roolipohjaisella pääsynhallinnalla

Valitse
Autobase

Autobase

Avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä Database-as-a-Service -alusta PostgreSQL-automaatioon

Valitse
autobrr

autobrr

Moderni latausautomaatiotyökalu torrenteille ja usenetille reaaliaikaisella IRC-valvonnalla

Valitse
Automatisch

Automatisch

Avoimen lähdekoodin Zapier-vaihtoehto sovellusten yhdistämiseen ja työnkulkujen automatisointiin

Valitse
Baby Buddy

Baby Buddy

Vauvan seurantsovellus, joka auttaa vanhempia seuraamaan päivittäisiä toimintoja ja terveyttä

Valitse
Backrest

Backrest

Restic-varmuuskopioiden verkkokäyttöliittymä ajoituksella, salauksella ja tiedostotason palautuksella

Valitse
Baikal

Baikal

Itseisännöity CalDAV- ja CardDAV-palvelin kalentereille ja yhteystiedoille

Valitse
Bar Assistant

Bar Assistant

Itse isännöity cocktail-reseptien hallinta ja kotibaarin varaston seuranta

Valitse
Baserow

Baserow

Avoimen lähdekoodin kooditon tietokanta ja Airtable-vaihtoehto tiimeille

Valitse
Bazarr

Bazarr

Automatisoitu tekstitysten hallinta- ja lataussovellus Sonarrille ja Radarrille

Valitse
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistinen, itse ylläpidettävä tapaseuranta, joka keskittyy päivittäisiin kuittauksiin ja putkiin.

Valitse
BentoPDF

BentoPDF

Yksityisyys edellä -periaatteella toimiva selainpohjainen PDF-työkalupakki PDF-tiedostojen yhdistämiseen, jakamiseen, muuntamiseen ja muokkaamiseen.

Valitse
Beszel

Beszel

Kevyt palvelinvalvonta-alusta Docker-tilastoilla ja hälytyksillä

Valitse
Beszel Agent

Beszel Agent

Kevyt valvonta-agentti Beszel-palvelinvalvontajärjestelmään

Valitse
bewCloud

bewCloud

Kevyt, itse isännöity pilvitallennustila tiedostojen synkronoinnilla ja CalDAV/CardDAV-tuella

Valitse
Bigcapital

Bigcapital

Itseisännöity taloushallintoalusta älykkäällä raportoinnilla ja monivaluuttatuella

Valitse
Black Candy

Black Candy

Itseisännöity musiikin suoratoistopalvelin verkkosoittimella ja mobiilisovelluksilla

Valitse
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Valitse
Blinko

Blinko

Tekoälyllä toimiva muistiinpano- ja mikroblogialusta, jossa on Markdown-tuki ja tehtävienhallinta.

Valitse
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Henkilötietopalvelin Blueskyn hajautettuun sosiaaliseen verkkoon

Valitse
bolt.diy

bolt.diy

Itseisännöity tekoälykoodausavustaja täyden pinon sovellusten luomiseen selaimessa

Valitse
Bookshelf

Bookshelf

E-kirjojen ja äänikirjojen kokoelmanhallinta, Readarrin yhteisön elvyttämä

Valitse
BookStack

BookStack

Jäsennelty itse ylläpidetty wiki tiimeille, jossa on kirjoja, lukuja, sivuja ja haku.

Valitse
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Muuta mikä tahansa julkinen Telegram-kanava hakukoneystävälliseksi mikroblogiksi RSS-syötteellä

Valitse
Browserless

Browserless

Headless Chrome -selain palveluna verkkokaavintaan ja automaatioon

Valitse
Budge

Budge

Henkilökohtaisen talouden budjetointisovellus menojen seurantaan ja taloussuunnitteluun

Valitse
Budibase

Budibase

Vähäkoodinen alusta yrityssovellusten ja työnkulkujen rakentamiseen minuuteissa

Valitse
BugSink

BugSink

Itseisännöity virheenseurantajärjestelmä sovellusten valvontaan

Valitse
Buildbot

Buildbot

Itseisännöity CI/CD-kehys automatisoituihin koontiversioihin ja käyttöönottoihin

Valitse
Bytebase

Bytebase

Avoimen lähdekoodin tietokannan skeeman muutostenhallinta- ja DevOps-alusta

Valitse
ByteChef

ByteChef

Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen API-integraatio- ja työnkulun automatisointialusta

Valitse
ByteStash

ByteStash

Itseisännöity koodinpätkänhallinta syntaksikorostuksella ja haulla

Valitse
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Valitse
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web on verkkosovellus e-kirjastosi selaamiseen, lukemiseen ja hallintaan.

Valitse
Cap

Cap

Yksityisyys edellä toimiva työntodiste-CAPTCHA-vaihtoehto ilman seurantaa

Valitse
Casdoor

Casdoor

Avoimen lähdekoodin IAM-alusta SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- ja SAML-tuella

Valitse
Castopod

Castopod

Avoimen lähdekoodin podcast-alusta analytiikalla ja sosiaalisilla ominaisuuksilla

Valitse
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo on skaalautuva reaaliaikainen viestipalvelin reaaliaikaisten sovellusten rakentamiseen

Valitse
changedetection.io

changedetection.io

Verkkosivuston muutosten tunnistus- ja seurantatyökalu visuaalisella valinnalla ja ilmoituksilla

Valitse
ChartDB

ChartDB

Avoimen lähdekoodin tietokannan kaavioeditori tekoälypohjaisella DDL-viennillä ja skeeman visualisoinnilla

Valitse
Chatpad AI

Chatpad AI

Tietosuojaan keskittyvä ChatGPT-verkkokäyttöliittymä paikallisella tiedontallennuksella ja keskustelujen hallinnalla

Valitse
Checkcle

Checkcle

Kokonaisvaltainen käytettävyyden ja infrastruktuurin valvonta julkisilla tilasivuilla

Valitse
Checkmate

Checkmate

Avoimen lähdekoodin palvelinvalvonta- ja käytettävyyden seurantatyökalu

Valitse
Checkmk

Checkmk

Infrastruktuurin ja sovellusten valvonta automaattisella tunnistuksella ja hälytyksillä

Valitse
Chibisafe

Chibisafe

Itse isännöity tiedostoholvi tiedostojen lataamiseen ja jakamiseen jaettavilla linkeillä

Valitse
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Avoimen lähdekoodin työntekijöiden perehdyttämisalusta Slack-botilla ja työnkulun automaatiolla

Valitse
Chroma

Chroma

Avoimen lähdekoodin upotustietokanta tekoälysovelluksiin ja semanttiseen hakuun

Valitse
ClassicPress

ClassicPress

WordPress-haarukka ilman Gutenberg-lohkoeditoria, vakauteen keskittyvä

Valitse
ClickHouse

ClickHouse

Sarakepohjainen OLAP-tietokanta reaaliaikaiseen analytiikkaan millisekunnin kyselyviiveellä

Valitse
CloudBeaver

CloudBeaver

Verkkopohjainen tietokannan hallintatyökalu kattavaan tiedonhallintaan

Valitse
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel -daemon turvalliseen etäkäyttöön ilman porttien avaamista

Valitse
Cloudreve

Cloudreve

Itseisännöity pilvitallennusalusta tiedostojen hallinta- ja jakamisominaisuuksilla

Valitse
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Kevyt headless CMS -alusta sisällönhallintaan ja API-rajapinnoille

Valitse
Code-Server

Code-Server

VS Code selaimessa etäkehitykseen miltä tahansa laitteelta

Valitse
Coder

Coder

Avoimen lähdekoodin alusta itse isännöityjen pilvikehitysympäristöjen tarjoamiseen

Valitse
CodiMD

CodiMD

Reaaliaikainen yhteistyöskentelyyn tarkoitettu markdown-editori dokumentointiin ja muistiinpanojen tekoon

Valitse
Collabora Online

Collabora Online

Itseisännöity selainpohjainen toimisto-ohjelmisto yhteistyöhön perustuvaan dokumenttien muokkaukseen

Valitse
CommaFeed

CommaFeed

Itseisännöity Google Readerin innoittama RSS-lukija näppäinoikoteillä ja mobiilisovelluksilla

Valitse
ConvertX

ConvertX

Itse isännöity verkkotiedostomuunnin, joka tukee yli 1000 formaattia

Valitse
Convex

Convex

Avoimen lähdekoodin reaktiivinen tietokanta-alusta moderniin sovelluskehitykseen

Valitse
COPS

COPS

Kevyt PHP OPDS- ja HTML-palvelin, joka tarjoaa Calibre-e-kirjaston mobiililukijoille ja selaimille

Valitse
CoreControl

CoreControl

Itseisännöity hallintapaneeli palvelimien, käytettävyyden ja verkkoinfrastruktuurin hallintaan

Valitse
Countly

Countly

Tietosuoja edellä -tuoteanalytiikka mobiili-, verkko- ja työpöytäsovelluksiin

Valitse
Crawl4AI

Crawl4AI

Avoimen lähdekoodin verkkorobotti tekoälysovelluksiin LLM-valmiilla tulosteella

Valitse
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Valitse
Crucix

Crucix

OSINT-alusta, joka kokoaa 27 reaaliaikaista globaalia tietolähdettä yhtenäiseen hallintapaneeliin

Valitse
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Valitse
CryptPad

CryptPad

Päästä päähän salattu yhteistyöhön perustuva toimisto-ohjelmisto nollatietovarastoinnilla

Valitse
CyberChef

CyberChef

Verkkopohjainen työkalu salaukseen, koodaukseen, pakkaukseen ja data-analyysitoimintoihin

Valitse
Dagu

Dagu

DAG-pohjainen työnkulun ajoitin verkkokäyttöliittymällä cron-töiden ja tehtäväputkien hallintaan

Valitse
Damselfly

Damselfly

Itseisännöity kuvienhallinta kasvojentunnistuksella ja esineentunnistuksella

Valitse
dashdot

dashdot

Minimalistinen palvelimen hallintapaneeli reaaliaikaisilla suorittimen, muistin, tallennustilan ja verkon tilastoilla

Valitse
Dashy

Dashy

Itse isännöitävä henkilökohtainen hallintapaneeli widgeteillä, teemoilla ja tilan tarkistuksella

Valitse
Databag

Databag

Itseisännöity federoitu viestin päästä päähän -salauksella ja aihekohtaisilla keskusteluketjuilla

Valitse
Databasus

Databasus

Databasus on tietokannan varmuuskopiointityökalu PostgreSQL:lle, MySQL:lle ja MongoDB:lle

Valitse
Dataline

Dataline

Tekoälypohjainen SQL-keskusteluliittymä minkä tahansa tietokannan tutkimiseen ja visualisointiin

Valitse
Dawarich

Dawarich

Itse isännöity sijaintihistorian seuranta lämpökartoilla ja matkatilastoilla

Valitse
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite on visuaalinen työkalu SQLite-tietokantatiedostojen luomiseen, suunnitteluun ja muokkaamiseen.

Valitse
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Valitse
DenoKV

DenoKV

Denolandin avain-arvo-tietokanta Deno Deploylle

Valitse
Dify

Dify

Avoimen lähdekoodin alusta LLM-sovellusten rakentamiseen RAG:n, agenttien ja työnkulkujen avulla

Valitse
Directus

Directus

Päätön CMS, joka käärii tietokannat dynaamisella API:lla ja hallintasovelluksella

Valitse
Dittofeed

Dittofeed

Avoimen lähdekoodin asiakasvuorovaikutusalusta automatisoituun monikanavaviestintään

Valitse
Diun

Diun

Docker-kuvien päivitysilmoitin ilmoitusten vastaanottamiseen kuvien päivittyessä

Valitse
docassemble

docassemble

Avoimen lähdekoodin asiantuntijajärjestelmä ohjattuihin haastatteluihin ja automaattiseen asiakirjojen kokoamiseen

Valitse
Docker Registry

Docker Registry

Yksityinen Docker-rekisteri konttikuvien tallentamiseen ja jakeluun

Valitse
Dockge

Dockge

Dockge on näppärä, helppokäyttöinen ja reaktiivinen itse isännöity Docker Compose -pinonhallinta.

Valitse
Docmost

Docmost

Yhteistyöwiki ja dokumentointialusta reaaliaikaisella muokkauksella

Valitse
Docspell

Docspell

Itseisännöity asiakirjojen järjestäjä OCR-toiminnolla, NLP-poiminnalla ja kokotekstihaulla

Valitse
Documenso

Documenso

Avoimen lähdekoodin asiakirjojen allekirjoitusalusta digitaalisille allekirjoituksille

Valitse
DocuSeal

DocuSeal

Avoimen lähdekoodin asiakirjojen allekirjoitusalusta sähköisen allekirjoituksen ominaisuuksilla

Valitse
Dograh

Dograh

Avoimen lähdekoodin kooditon alusta tekoälypuheagenttien rakentamiseen minuuteissa

Valitse
DokuWiki

DokuWiki

Kevyt tiedostopohjainen wiki-alusta dokumentaatioon ja tietopankkeihin

Valitse
Dolibarr

Dolibarr

Avoimen lähdekoodin ERP/CRM-alusta liiketoimintojen hallintaan

Valitse
Domain Locker

Domain Locker

Yhtenäinen alusta verkkotunnussalkkujen hallinnointiin ja seurantaan

Valitse
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Valitse
Downtify

Downtify

Lataa Spotify-musiikkia YouTubesta albumikuvituksella, sanoituksilla ja metatiedoilla

Valitse
Dozzle

Dozzle

Kevyt verkkokäyttöliittymä Docker-konttien lokien reaaliaikaiseen katseluun

Valitse
Dragonfly

Dragonfly

Suorituskykyinen Redis-yhteensopiva muistitietovarasto nykyaikaiselle laitteistolle

Valitse
draw.io

draw.io

Ilmainen avoimen lähdekoodin kaaviointityökalu vuokaavioille, UML-kaavioille ja verkkokaavioille

Valitse
drawDB

drawDB

Selainpohjainen tietokannan kaavioeditori SQL-viennillä ja -tuonnilla

Valitse
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Ilmainen itse isännöity Drizzle Studio supertehoilla tietokannan hallintaan

Valitse
Drupal

Drupal

Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä dynaamisten verkkosivustojen rakentamiseen ja hallintaan

Valitse
DuckDNS

DuckDNS

Ilmainen dynaaminen DNS-palvelu IP-osoitteiden yhdistämiseen verkkotunnuksiin

Valitse
DumbDo

DumbDo

DumbDo on typerryttävän yksinkertainen, itse ylläpidettävä tehtävälista, joka vain toimii

Valitse
Duplicati

Duplicati

Salattu varmuuskopiointiratkaisu, joka tukee pilvitallennusta ja etäpalvelimia

Valitse
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Ilmainen ajanvarausjärjestelmä yrityksille ja ammattilaisille

Valitse
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Kevyt MQTT-välittäjä IoT- ja viestisovelluksiin

Valitse
EdgeDB

EdgeDB

PostgreSQL:ään perustuva seuraavan sukupolven graafirelaatiotietokanta

Valitse
Elasticsearch

Elasticsearch

Apache Luceneen perustuva hajautettu haku- ja analytiikkamoottori

Valitse
Element

Element

Turvallinen Matrix-asiakasohjelma päästä päähän -salauksella ja alustariippumattomalla viestinnällä

Valitse
EmailEngine

EmailEngine

Itse isännöity sähköpostin API-proxy, joka yhdistää IMAPin ja SMTP:n REST-päätepisteisiin

Valitse
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Valitse
EmbyStat

EmbyStat

Tilasto- ja analytiikkatyökalu Emby- ja Jellyfin-mediapalvelimille

Valitse
Enclosed

Enclosed

Minimalistinen verkkosovellus yksityisten ja turvallisten salattujen viestien lähettämiseen

Valitse
ErsatzTV

ErsatzTV

Itse isännöity IPTV-palvelin, joka luo suoria kanavia mediakirjastostasi

Valitse
Erugo

Erugo

Itse isännöity tiedostonjakelualusta salasanasuojauksella ja vanhenemisasetuksilla

Valitse
ESPHome

ESPHome

Järjestelmä ESP8266/ESP32-mikrokontrollereiden ohjaamiseen YAMLilla

Valitse
EspoCRM

EspoCRM

Ilmainen avoimen lähdekoodin CRM yhteystietojen, kauppojen ja asiakassuhteiden hallintaan

Valitse
Etherpad

Etherpad

Reaaliaikainen yhteistyöasiakirjaeditori reaaliaikaisella muokkauksella ja versiohistorialla

Valitse
EverShop

EverShop

Moderni avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta Node.js:llä, Reactilla, GraphQLilla ja PostgreSQL:llä

Valitse
Evolution API

Evolution API

Avoimen lähdekoodin WhatsApp API boteille, automaatiolle ja viestintäintegraatioille

Valitse
Evolution Go

Evolution Go

Go-kielellä kirjoitettu tehokas WhatsApp API -yhdyskäytävä viestien automatisointia varten

Valitse
Excalidraw

Excalidraw

Virtuaalinen valkotaulu käsin piirrettyjen kaavioiden luonnosteluun ja yhteisölliseen ideointiin

Valitse
Expensave

Expensave

Henkilökohtaisten ja perheen menojen seurantasovellus

Valitse
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Kevyt, itse isännöity henkilökohtainen kuluseuranta hallintapaneelilla ja CSV-tuonnilla

Valitse
Explo

Explo

Muuttaa ListenBrainzin suositukset soittolistoiksi musiikkikirjastossasi

Valitse
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Kevyt henkilökohtaisen talouden seurantatyökalu mobiili-PWA:lla ja kuittien skannauksella

Valitse
Faraday

Faraday

Avoimen lähdekoodin haavoittuvuuksien hallintajärjestelmä tietoturvatiimeille

Valitse
Fasten Health

Fasten Health

Itseisännöity henkilökohtainen ja perheen sähköinen potilastietojen hallintajärjestelmä

Valitse
Fider

Fider

Avoimen lähdekoodin palautealusta käyttäjäpalautteen keräämiseen ja hallintaan

Valitse
File Browser

File Browser

Verkkopohjainen tiedostonhallinta tiedostojen selaamiseen, lataamiseen ja hallintaan palvelimellasi

Valitse
File Drop

File Drop

Hajautettu vertaisjakaminen IPFS-teknologiaa hyödyntäen

Valitse
FileFlows

FileFlows

Automaattinen mediatiedostojen käsittelijä, joka pienentää tiedostokokoja jopa 90 %

Valitse
FileGator

FileGator

Itseisännöity monikäyttäjätiedostonhallinta roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja ilman tietokantaa

Valitse
Filestash

Filestash

Itseisännöity tiedostonhallinta FTP:lle, SFTP:lle, S3:lle, WebDAV:lle ja yli 20 tallennustilan taustajärjestelmälle

Valitse
Firefly

Firefly

Yksinkertainen WireGuard VPN-palvelin verkkohallintaliittymällä

Valitse
Firefly III

Firefly III

Ammattimainen itse isännöity henkilökohtaisen talouden ja budjetin hallintaohjelma

Valitse
Firefox

Firefox

Itse isännöity Firefox-selain, johon pääsee verkkokäyttöliittymän kautta

Valitse
Flagsmith

Flagsmith

Avoimen lähdekoodin ominaisuuslippu- ja etäkonfigurointipalvelu A/B-testauksella

Valitse
Flame

Flame

Itse isännöity aloitussivu ja sovelluspaneeli kotilaboratorioosi

Valitse
FlareSolverr

FlareSolverr

Välityspalvelin Cloudflaren suojauksen ohittamiseen verkon kaavintaa varten

Valitse
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Valitse
flatnotes

flatnotes

Tietokannaton Markdown-muistiinpanosovellus, jossa on wikilinkit ja kokotekstihaku

Valitse
Fleet

Fleet

Avoimen lähdekoodin laitehallinta- ja päätepisteiden tietoturva-alusta, joka perustuu osqueryyn.

Valitse
FlexGet

FlexGet

YAML-ohjattu automaatiotyökalu median lataamiseen RSS:stä, torrenteista ja Usenetistä

Valitse
Flipt

Flipt

Itseisännöity ominaisuuslippujen hallinta-alusta Git-integraatiolla

Valitse
Flowise

Flowise

Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen työkalu LLM-orkestrointityönkulkujen ja tekoälyagenttien rakentamiseen

Valitse
Focalboard

Focalboard

Avoimen lähdekoodin projektinhallintatyökalu Kanban-tauluilla, taulukoilla ja kalenterinäkymillä

Valitse
Forgejo

Forgejo

Itseisännöity kevyt Git-palvelu verkkokäyttöliittymällä ja yhteistyöominaisuuksilla

Valitse
Form.io

Form.io

Avoimen lähdekoodin lomakkeenrakentaja ja tiedonhallinta-alusta REST API:lla

Valitse
Formbricks

Formbricks

Avoimen lähdekoodin kyselyalusta sovelluksen sisäiseen, linkki-, verkkosivusto- ja sähköpostipalautteeseen

Valitse
FossFLOW

FossFLOW

Selaimessa toimiva isometrinen kaaviotyökalu infrastruktuurin visualisointiin

Valitse
Foundry VTT

Foundry VTT

Itse isännöity virtuaalinen pelipöytä verkkoroolipelikampanjoihin karttoineen ja noppineen

Valitse
FreeCAD

FreeCAD

Selaimella käytettävä parametrinen 3D CAD -mallintaja suunnitteluun ja muotoiluun

Valitse
FreeScout

FreeScout

Kevyt avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja jaetun postilaatikon järjestelmä

Valitse
FreshRSS

FreshRSS

Itseisännöity RSS-syötekokoaja syötteidesi hallintaan ja lukemiseen

Valitse
Gatus

Gatus

Kehittäjille suunnattu tilasivu moniprotokollaisella käytettävyyden valvonnalla ja hälytyksillä

Valitse
Gerrit

Gerrit

Yritystason verkkopohjainen koodikatselmointijärjestelmä, joka on rakennettu Gitin päälle

Valitse
Ghost

Ghost

Ghost on tehokas alusta ammattimaiseen julkaisuun

Valitse
Ghostfolio

Ghostfolio

Avoimen lähdekoodin varainhallintaohjelmisto sijoitussalkkujen seurantaan

Valitse
GIMP

GIMP

Selaimella käytettävä ammattimainen kuvankäsittelyohjelma ja graafisen suunnittelun työkalu

Valitse
Gitea

Gitea

Gitea on kevyt, avoimen lähdekoodin Git-hosting-alusta

Valitse
GitIngest

GitIngest

Git-sisällön muunnin LLM-ystävälliseksi tekstiksi AI-pohjaista koodianalyysia varten

Valitse
GitLab

GitLab

GitLab on täydellinen DevOps-alusta Git-repositorioiden hallintaan ja CI/CD:hen.

Valitse
Glance

Glance

Itse isännöity ohjauspaneeli, joka kerää kaikki syötteesi yhteen paikkaan

Valitse
Glances

Glances

Glances on alustariippumaton järjestelmänvalvontatyökalu verkkokäyttöliittymällä

Valitse
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-yhteensopiva virheiden seuranta- ja suorituskyvyn valvonta-alusta

Valitse
GLPI

GLPI

Avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallinta- ja palvelupisteohjelmisto IT-toimintoihin

Valitse
GoatCounter

GoatCounter

Tietosuoja edellä -verkkoanalytiikka ilman evästeitä tai henkilötietojen seurantaa

Valitse
GoCD

GoCD

Jatkuvan toimituksen palvelin arvovirtakartoituksella ja putkistomallinnuksella

Valitse
Gogs

Gogs

Gogs on itseisännöity Git-palvelu vaivattomaan projektinhallintaan

Valitse
Gokapi

Gokapi

Itseisännöity tiedostonjakopalvelin vanhenevilla linkeillä ja S3-tuella

Valitse
Gonic

Gonic

Kevyt, itse isännöity Subsonic-musiikin suoratoistopalvelin Go-kielellä

Valitse
Gotenberg

Gotenberg

Docker-pohjainen tilaton API saumattomaan PDF-muunnokseen ja -luomiseen

Valitse
Gotify

Gotify

Itseisännöity push-ilmoituspalvelin yksinkertaisella REST API:lla

Valitse
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API ja verkkokäyttöliittymä monilaitteisen viestinnän automatisointiin

Valitse
Grafana

Grafana

Avoimen lähdekoodin observointialusta mittareiden visualisointiin ja valvontaan

Valitse
Gramps Web

Gramps Web

Itseisännöity sukututkimusalusta sukupuun rakentamiseen ja jakamiseen

Valitse
Grav

Grav

Moderni tiedostopohjainen CMS, joka ei vaadi tietokantaa, vain tiedostoja ja kansioita.

Valitse
Grimmory

Grimmory

Itse isännöity kirjakokoelman hallintaohjelma sisäänrakennetulla lukijalla ja laitesynkronoinnilla

Valitse
Grimoire

Grimoire

Itse isännöity kirjanmerkkien hallinta automaattisella metatietojen poiminnalla ja täystekstihaulla

Valitse
Grist

Grist

Avoimen lähdekoodin taulukkolaskenta-tietokantahybridi tietosovellusten rakentamiseen

Valitse
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Valitse
GrowthBook

GrowthBook

Avoimen lähdekoodin ominaisuusliputus- ja A/B-testausalusta

Valitse
Habitica

Habitica

Pelillistetty tehtävienhallinta, joka muuttaa tuottavuuden roolipeliseikkailuksi

Valitse
Halo

Halo

Moderni avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä laajennusosien kauppapaikalla ja lohkopohjaisella editorilla

Valitse
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Valitse
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Avoimen lähdekoodin GraphQL-moottori välittömillä API-rajapinnoilla minkä tahansa tietokannan päälle

Valitse
Headscale

Headscale

Itseisännöity Tailscale-yhteensopiva ohjauspalvelin WireGuard-verkkoverkkoon

Valitse
Healthchecks

Healthchecks

Avoimen lähdekoodin cron-työ- ja taustatehtävien valvonta välittömillä hälytyksillä

Valitse
HedgeDoc

HedgeDoc

Reaaliaikainen yhteistyö-markdown-editori tiimidokumentointiin

Valitse
Heimdall

Heimdall

Sovelluksen hallintapaneeli verkkopalveluidesi järjestämiseen ja käyttämiseen

Valitse
Hermes Agent

Hermes Agent

Itseoppiva tekoälyagentti sisäänrakennetulla oppimissilmukalla ja monialustaviestinnällä

Valitse
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Itseisännöity Hermes AI -agentti ja verkkokeskustelun käyttöliittymä paketoituna yhteen Docker-käyttöönottoon.

Valitse
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymän komentokeskus Hermes-tekoälyagentille

Valitse
HeyForm

HeyForm

Avoimen lähdekoodin keskustelevien lomakkeiden rakennustyökalu ehdollisella logiikalla ja analytiikalla

Valitse
Hi.Events

Hi.Events

Avoimen lähdekoodin itse isännöity tapahtumanhallinta- ja lipunmyyntialusta

Valitse
Homarr

Homarr

Moderni itse isännöity hallintapaneeli kaikkien palveluidesi järjestämiseen ja valvontaan

Valitse
Home Assistant

Home Assistant

Avoimen lähdekoodin kodin automaatioalusta älylaitteiden ohjaamiseen

Valitse
Homebox

Homebox

Kotikäyttäjille rakennettu varasto- ja järjestelyjärjestelmä

Valitse
Homebridge

Homebridge

HomeKit-silta muille kuin Applen älykotilaitteille käyttäen lisäosia

Valitse
Homepage

Homepage

Moderni, mukautettava sovelluksen hallintapaneeli Docker-integraatiolla

Valitse
Homer

Homer

Yksinkertainen itse isännöity staattinen hallintapaneeli kaikkien palvelinpalveluidesi järjestämiseen

Valitse
Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

Valitse
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Valitse
HortusFox

HortusFox

Itse isännöity kasvien hallintajärjestelmä hoitorutiinien ja puutarhan järjestelyn seurantaan

Valitse
Huginn

Huginn

Itseisännöity automaatioalusta valvonta-agenttien rakentamiseen

Valitse
Hugo

Hugo

Salamannopea Go-kielellä rakennettu staattisten sivujen generaattori

Valitse
HumHub

HumHub

Avoimen lähdekoodin yrityssosiaalinen verkosto ja intranet-alusta tiimeille

Valitse
imgproxy

imgproxy

Nopea reaaliaikainen kuvankäsittelypalvelin koon muuttamiseen, rajaamiseen ja formaattimuunnokseen

Valitse
Immich

Immich

Immich on tehokas itse isännöity valokuvien ja videoiden hallintaratkaisu

Valitse
Infisical

Infisical

Avoimen lähdekoodin salaisuuksien hallinta ympäristömuuttujien ja API-avaimien synkronointiin tiimien ja infrastruktuurin välillä.

Valitse
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Yhtenäinen aikasarja-alusta Flux-kyselyillä ja integroidulla verkkokäyttöliittymällä

Valitse
Inkscape

Inkscape

Selaimessa toimiva vektorikuvankäsittelyohjelma kuvitusten ja SVG-suunnittelun tekemiseen

Valitse
InsForge

InsForge

Avoimen lähdekoodin taustaohjelmistoalusta todennus-, tietokanta- ja tallennusominaisuuksilla tekoälyagentteja varten

Valitse
InvenTree

InvenTree

Avoimen lähdekoodin osavaraston ja BOM-hallinta suunnittelutiimeille

Valitse
Invidious

Invidious

Yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehtoinen käyttöliittymä YouTubelle ilman mainoksia tai seurantaa

Valitse
Invio

Invio

Minimalistinen itse isännöity laskutusjärjestelmä freelancereille ja pienille tiimeille

Valitse
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Avoimen lähdekoodin laskutusalusta freelancereille ja pienyrityksille

Valitse
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Avoimen lähdekoodin laskutusalusta tarjouksilla, kuluilla ja maksuportaalilla

Valitse
Isso

Isso

Kevyt, itse ylläpidettävä Disqus-vaihtoehto blogeille ja staattisille verkkosivustoille

Valitse
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Valitse
ITFlow

ITFlow

Avoimen lähdekoodin PSA-alusta MSP-palveluntarjoajille IT-dokumentaatiolla, tikettijärjestelmällä ja laskutuksella

Valitse
iTop

iTop

Avoimen lähdekoodin ITSM-alusta ja CMDB IT-palvelun ja infrastruktuurin hallintaan

Valitse
Jackett

Jackett

Torrent-seurantaproxypalvelin, joka kääntää kyselyitä Sonarrille, Radarrille ja muille automaatiotyökaluille

Valitse
Jaeger

Jaeger

Jaeger on avoimen lähdekoodin hajautettu jäljitysjärjestelmä mikropalvelujen valvontaan.

Valitse
Jellyfin

Jellyfin

Ilmainen ja avoimen lähdekoodin mediapalvelin mediakirjastosi järjestämiseen ja suoratoistoon

Valitse
Jellyseerr

Jellyseerr

Mediapyyntöjen hallintatyökalu Jellyfinille, Embylle ja Plexille hyväksyntätyönkululla

Valitse
Jenkins

Jenkins

Jenkins on avoimen lähdekoodin automaatiopalvelin CI/CD-putkistoille.

Valitse
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Itseisännöity videoneuvottelualusta näytön jakamisella ja tallennuksella

Valitse
Jitsu

Jitsu

Avoimen lähdekoodin asiakastietoalusta ja tapahtumavirran siirtoputki insinööreille

Valitse
JobOps

JobOps

Itse ylläpidetty työnhakuprosessi, joka hakee työpaikkailmoituksia ja räätälöi ansioluetteloita.

Valitse
Joomla

Joomla

Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä dynaamisten verkkosivustojen ja verkkosovellusten rakentamiseen

Valitse
Joplin Server

Joplin Server

Itseisännöity synkronointipalvelin Joplin-muistiinpanosovellukselle

Valitse
Jotty

Jotty

Kevyt muistiinpano- ja tarkistuslistasovellus Markdown- ja Kanban-tauluilla

Valitse
jsreport

jsreport

Itseisännöity raporttipalvelin PDF-, Excel- ja DOCX-tiedostoille HTML-malleista

Valitse
JumpServer

JumpServer

Keskitetty etuoikeutetun pääsyn yhdyskäytävä SSH-, RDP- ja tietokantaistuntoja varten

Valitse
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktiivinen verkkoympäristö live-koodille, data-analyysille ja visualisoinneille

Valitse
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab on verkkopohjainen interaktiivinen kehitysympäristö muistikirjoille ja koodille

Valitse
Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

Valitse
Kan

Kan

Avoimen lähdekoodin Kanban-taulu ja projektinhallintatyökalu, Trello-vaihtoehto

Valitse
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Valitse
Kaneo

Kaneo

Avoimen lähdekoodin projektinhallinta kanban-tauluilla ja GitHub-integraatiolla

Valitse
Kapowarr

Kapowarr

Itseisännöity sarjakuvahallintaohjelma automaattiseen lataamiseen ja järjestämiseen

Valitse
Karakeep

Karakeep

Karakeep on itseisännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma tekoälypohjaisella tunnisteiden luonnilla ja haulla.

Valitse
Kavita

Kavita

Itse isännöity digitaalinen kirjasto sarjakuville, mangalle ja e-kirjoille

Valitse
Keila

Keila

Itseisännöity uutiskirjealusta vedä ja pudota -editorilla ja SMTP-toimituksella

Valitse
Kener

Kener

Avoimen lähdekoodin tilasivu ja käytettävyyden valvontaalusta häiriönhallinnalla

Valitse
Kestra

Kestra

Avoimen lähdekoodin työnkulun orkestrointialusta datasiirtoputkille ja automaatiolle

Valitse
Keycloak

Keycloak

Avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallinta SSO:lla, OAuth2:lla ja SAML:lla

Valitse
Khoj

Khoj

Avoimen lähdekoodin tekoälyavustaja asiakirjojesi ja verkon kanssa keskusteluun

Valitse
Kibana

Kibana

Avoimen lähdekoodin visualisointikäyttöliittymä Elasticsearchille koontinäytöillä ja haulla

Valitse
Kill Bill

Kill Bill

Avoimen lähdekoodin tilauslaskutus- ja maksualusta SaaS-palveluille ja markkinapaikoille

Valitse
Kimai

Kimai

Itseisännöity ajanseuranta freelancereille, toimistoille ja tiimeille

Valitse
KitchenOwl

KitchenOwl

Itse ylläpidetty jaettu ostoslista, reseptinhallinta ja ateriasuunnittelu

Valitse
Koillection

Koillection

Itse isännöity kokoelmanhallintaohjelma kirjojen, pelien, vinyylien ja muun luettelointiin

Valitse
Komari

Komari

Kevyt, itse ylläpidetty palvelimen valvontapaneeli reaaliaikaisilla mittareilla

Valitse
Komga

Komga

Itse ylläpidetty mediapalvelin sarjakuville, mangalle, aikakauslehdille ja e-kirjoille OPDS- ja synkronointituella

Valitse
Kong

Kong

Pilvinatiivi API-yhdyskäytävä hybridi- ja monipilviympäristöihin

Valitse
Kotaemon

Kotaemon

Avoimen lähdekoodin asiakirjojen kysymys-vastaus-chatbot, jossa on usean LLM:n tuki ja OCR.

Valitse
Kroki

Kroki

Yhtenäinen kaaviokoodi-rajapinta, joka renderöi yli 30 kaaviotyyppiä HTTP:n kautta.

Valitse
Kutt

Kutt

Moderni itse ylläpidetty URL-lyhentäjä mukautetuilla verkkotunnuksilla, analytiikalla ja REST-rajapinnalla

Valitse
Label Studio

Label Studio

Avoimen lähdekoodin datan merkintä- ja annotointialusta koneoppimisprojekteihin

Valitse
Lago

Lago

Avoimen lähdekoodin mittaus- ja käyttöperusteinen laskutusalusta

Valitse
Langflow

Langflow

Langflow on visuaalinen tekoälyn työnkulun rakentaja LLM-sovellusten luomiseen.

Valitse
Langfuse

Langfuse

Avoimen lähdekoodin LLM-suunnittelualusta havainnoitavuuteen ja arviointiin

Valitse
LanguageTool

LanguageTool

Avoimen lähdekoodin kieliopin, tyylin ja oikeinkirjoituksen tarkistin yli 25 kielelle

Valitse
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Itseisännöity automaatio e-kirjojen ja äänikirjojen latauksiin kirjailijaseurannalla

Valitse
Leantime

Leantime

Avoimen lähdekoodin projektinhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu muille kuin projektipäälliköille

Valitse
Lemmy

Lemmy

Federoitu linkkikokoaja ja keskustelualusta itse ylläpidetyille foorumeille

Valitse
LibreChat

LibreChat

LibreChat on tekoälykeskusteluliittymä RAG-tuella monen palveluntarjoajan LLM-käyttöön

Valitse
LibreDesk

LibreDesk

Avoimen lähdekoodin palvelupiste monikanavaisella tikettijärjestelmällä, live-chatilla ja SLA-hallinnalla

Valitse
LibrePhotos

LibrePhotos

Itseisännöity valokuvien hallinta kasvojentunnistuksella ja tekoälypohjaisella haulla

Valitse
LibreSpeed

LibreSpeed

Itseisännöity HTML5-internetnopeustestipalvelin sisäänrakennetulla tulostietokannalla

Valitse
LibreTranslate

LibreTranslate

Ilmainen ja avoimen lähdekoodin konekäännös-API, joka on kokonaan itse isännöity

Valitse
Lidarr

Lidarr

Automaattinen musiikkikokoelman hallinta- ja järjestelyohjelma Usenetille ja torrenteille

Valitse
Lightdash

Lightdash

Avoimen lähdekoodin BI-alusta, joka on rakennettu dbt:n ympärille tiedon tutkimiseen ja koontinäyttöihin.

Valitse
LimeSurvey

LimeSurvey

Ammattimainen verkkokyselyalusta kyselylomakkeiden luomiseen ja hallintaan

Valitse
Linkding

Linkding

Linkding on minimaalinen, nopea, itse ylläpidettävä kirjanmerkkien hallintaohjelma

Valitse
LinkStack

LinkStack

Itseisännöity Linktree-vaihtoehto brändätyille linkki-biossa-sivuille

Valitse
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden on itseisännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma koko sivun arkistoinnilla

Valitse
Listmonk

Listmonk

Tehokas itse ylläpidettävä uutiskirje- ja postituslistojen hallintaohjelma

Valitse
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM on tekoälyportti, jolla voi kutsua yli 100 suurta kielimallia OpenAI-muodossa.

Valitse
Livebook

Livebook

Avoimen lähdekoodin Elixir-muistikirjat datatieteeseen, ML:ään ja reaaliaikaiseen yhteistyöhön

Valitse
LLDAP

LLDAP

Kevyt todennuspalvelin, joka tarjoaa yksinkertaistetun LDAP-taustaohjelman itse isännöidyille sovelluksille

Valitse
LMS

LMS

Kevyt itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin Subsonic API:lla

Valitse
LobeChat

LobeChat

Moderni avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelualusta, joka tukee useita LLM-palveluntarjoajia

Valitse
Local Deep Research

Local Deep Research

Itse ylläpidetty tekoälypohjainen syvätutkimusavustaja, jota tukevat pilvipohjaiset LLM-palveluntarjoajat

Valitse
LocalAI

LocalAI

Itseisännöity OpenAI-yhteensopiva API-palvelin paikalliseen tekoälymallin inferenssiin

Valitse
Locust

Locust

Python-pohjainen hajautettu kuormitustestausohjelma reaaliaikaisella verkkokäyttöliittymällä

Valitse
Logseq

Logseq

Itseisännöity, yksityisyyskeskeinen tietokanta ja lohkopohjainen jäsentäjä

Valitse
Logto

Logto

Logto on kattava identiteetin- ja todennusalusta OAuth- ja OIDC-tuella

Valitse
LubeLogger

LubeLogger

Kattava ajoneuvojen huolto- ja polttoaineenhallintajärjestelmä

Valitse
Lychee

Lychee

Itseisännöity valokuvienhallinta-alusta, jossa on albumien järjestely, EXIF-tietojen selaus ja tarkat jakamisen hallintatoiminnot

Valitse
Mage AI

Mage AI

Mage AI on dataputkityökalu ETL-työnkulkujen rakentamiseen ja hallintaan.

Valitse
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Itseisännöity sähköpostin arkistointi IMAP-synkronoinnilla, kokotekstihaku ja vienti

Valitse
Mailpit

Mailpit

Avoimen lähdekoodin SMTP-sähköpostin testaustyökalu selainpohjaisella postilaatikolla kehittäjille

Valitse
Maloja

Maloja

Itse isännöity musiikin scrobble-tietokanta henkilökohtaisilla kuuntelutilastoilla

Valitse
Manticore Search

Manticore Search

Avoimen lähdekoodin hakukone kokoteksti- ja vektorihakuominaisuuksilla MySQL-protokollan kautta

Valitse
MariaDB

MariaDB

Avoimen lähdekoodin relaatiotietokantapalvelin ja MySQL-yhteensopiva korvaaja

Valitse
Marimo

Marimo

Avoimen lähdekoodin reaktiivinen Python-muistikirja SQL-tuella ja toistettavalla suorituksella

Valitse
Marreta

Marreta

Itse isännöity artikkelivälityspalvelin puhtaaseen, mainoksettomaan lukemiseen älykkäällä välimuistilla

Valitse
Mastodon

Mastodon

ActivityPub-standardiin perustuva itseisännöity federoitu mikroblogipalvelin

Valitse
Mathesar

Mathesar

Taulukkolaskentamainen verkkokäyttöliittymä PostgreSQL-tietokantojen tutkimiseen ja muokkaamiseen

Valitse
Matomo

Matomo

Johtava avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, jossa on täysi tiedon omistajuus ja yksityisyys

Valitse
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Avoimen lähdekoodin Matrix-kotipalvelin hajautettuun, salattuun viestintään

Valitse
Mattermost

Mattermost

Avoimen lähdekoodin tiimityöskentelyalusta viestintätoiminnoilla, tiedostojen jakamisella ja integraatioilla

Valitse
Mautic

Mautic

Avoimen lähdekoodin markkinoinnin automaatio sähköpostikampanjoihin, liidien pisteytykseen ja asiakaspolkuihin

Valitse
MaxKB

MaxKB

MaxKB on avoimen lähdekoodin alusta yritystason tekoälypohjaisten tietämyskanta-agenttien rakentamiseen.

Valitse
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Avoimen lähdekoodin asiakirjojen hallinta OCR-toiminnolla, kokotekstihaulla ja työnkuluilla

Valitse
Maybe

Maybe

Avoimen lähdekoodin henkilökohtainen talous- ja varainhoitosovellus

Valitse
Mazanoke

Mazanoke

Selaimessa toimiva kuvien optimoija, jossa on formaattimuunnos ja EXIF-tietojen poisto

Valitse
Mealie

Mealie

Mealie on itse ylläpidetty reseptinhallintaohjelma, jossa on ateriasuunnittelu ja ostoslistat.

Valitse
Medusa

Medusa

Automaattinen videokirjaston hallintaohjelma TV-sarjoille Plex- ja Jellyfin-tuella

Valitse
Meilisearch

Meilisearch

Salamannopea hakukone moderneille sovelluksille

Valitse
Memgraph

Memgraph

Muistipohjainen graafitietokanta yhdistetyn datan reaaliaikaiseen analytiikkaan

Valitse
Memos

Memos

Memos on kevyt, yksityisyyden huomioiva muistiinpanosovellus

Valitse
MeshCentral

MeshCentral

Itseisännöity etävalvonta- ja hallinta-alusta työpöytäkoneille, palvelimille ja IoT-laitteille

Valitse
Metabase

Metabase

Avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta tiedon visualisointiin ja analytiikkaan

Valitse
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Selaimella käytettävä MetaTrader 5 -kaupankäyntiterminaali 24/7 valuutta- ja CFD-kaupankäyntiin

Valitse
MeTube

MeTube

MeTube on verkkopohjainen videoiden latausohjelma YouTubelle ja muille alustoille

Valitse
MicroBin

MicroBin

Kevyt itse isännöity pastebin, tiedostonjakaja ja URL-lyhentäjä Rustilla

Valitse
Milvus

Milvus

Avoimen lähdekoodin vektoritietokanta tekoälysovelluksiin ja samankaltaisuushakuun

Valitse
MindsDB

MindsDB

MindsDB on tekoälyalusta koneoppimismallien rakentamiseen yritysdatasta

Valitse
Mini QR

Mini QR

Itseisännöity QR-koodigeneraattori mukautetuilla tyyleillä ja eräviennillä

Valitse
Miniflux

Miniflux

Minimalistinen ja mielipiteellinen RSS-syötteenlukija puhtaalla verkkokäyttöliittymällä

Valitse
MiroFish

MiroFish

Moniagenttisen parviälysimulaation tehostama tekoälyennustusmoottori

Valitse
MiroTalk

MiroTalk

Itse isännöity P2P-videoneuvottelu rajattomilla huoneilla ja näytönjaolla

Valitse
Mongo Express

Mongo Express

Verkkopohjainen MongoDB:n hallintakäyttöliittymä tietokantojen selaamiseen, muokkaamiseen ja hallintaan

Valitse
MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumenttipohjainen NoSQL-tietokanta JSON-tyyppisellä dokumenttitallennuksella

Valitse
Monica

Monica

Henkilökohtainen suhteidenhallintajärjestelmä elämäsi dokumentointiin

Valitse
Moodist

Moodist

Ympäristöäänimikseri tuottavuustyökaluilla syvään keskittymiseen ja rentoutumiseen

Valitse
Moodle

Moodle

Avoimen lähdekoodin oppimisympäristö, johon luottaa yli 489 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti

Valitse
Morphic

Morphic

Avoimen lähdekoodin tekoälyhakukone generatiivisilla vastauksilla ja lähdeviittauksilla

Valitse
mStream

mStream

Kevyt itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin natiiveilla iOS- ja Android-sovelluksilla

Valitse
Mylar3

Mylar3

Itse isännöity automaattinen sarjakuvien latausohjelma ja kirjastonhallinta

Valitse
MySQL

MySQL

Nopea, luotettava avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta verkon ja sovellusten työkuormille

Valitse
n8n

n8n

Työnkulun automaatioalusta visuaalisella solmupohjaisella käyttöliittymällä

Valitse
Nango

Nango

Avoimen lähdekoodin OAuth- ja API-integraatioalusta yli 300 palvelulle

Valitse
NATS

NATS

Pilvinatiivi viestijärjestelmä, jossa on pub/sub, pyyntö-vastaus ja JetStream

Valitse
Navidrome

Navidrome

Navidrome on itse isännöity musiikkipalvelin, jossa on verkko- ja mobiilistriimaus

Valitse
Neko

Neko

Itse isännöity virtuaaliselain jaettuun verkkoselailuun ja suoratoistoon

Valitse
Neo4j

Neo4j

Maailman johtava avoimen lähdekoodin graafitietokanta yhdistetyille tiedoille

Valitse
NetBird Client

NetBird Client

Turvallinen WireGuard-pohjainen mesh-VPN-asiakasohjelma SSO:lla ja yksityiskohtaisilla pääsynhallinnoilla

Valitse
NetBox

NetBox

Avoimen lähdekoodin verkkoinfrastruktuurin mallinnus IPAMiin, DCIMiin ja dokumentointiin

Valitse
Netdata

Netdata

Reaaliaikainen infrastruktuurin valvonta-agentti yli 800 integraatiolla

Valitse
New API

New API

Uusi API on LLM-yhdyskäytävä ja tekoälyvarojen hallintajärjestelmä useille palveluntarjoajille

Valitse
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud on tehokas itse isännöity tuottavuusalusta

Valitse
Nexterm

Nexterm

Selainpohjainen palvelinhallinta SSH-, VNC- ja RDP-yhteyksille

Valitse
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universaali artefaktivaraston hallinta Mavenille, npm:lle, Dockerille ja PyPI:lle

Valitse
NocoBase

NocoBase

NocoBase on laajennettava kooditon/vähäkoodinen alusta sovellusten rakentamiseen

Valitse
NocoDB

NocoDB

Avoimen lähdekoodin Airtable-vaihtoehto, joka muuttaa tietokannat älykkäiksi laskentataulukoiksi

Valitse
Node-RED

Node-RED

Vähäkoodinen visuaalinen työkalu IoT-laitteiden, rajapintojen ja verkkopalveluiden yhdistämiseen

Valitse
NodeBB

NodeBB

NodeBB on moderni, reaaliaikainen keskustelualusta yhteisöfoorumien rakentamiseen

Valitse
Norish

Norish

Itse isännöity reseptinhallinta sosiaalisen median tuonnilla ja kotitalouden synkronoinnilla

Valitse
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Itseisännöity markdown-tietokanta kaavionäkymällä ja tekoälyintegraatiolla

Valitse
Notifuse

Notifuse

Itseisännöity sähköpostimarkkinointi- ja tapahtumasähköpostialusta

Valitse
Novu

Novu

Avoimen lähdekoodin ilmoitusinfrastruktuuri sähköpostin, tekstiviestien ja push-ilmoitusten toimitukseen

Valitse
ntfy

ntfy

Itseisännöity push-ilmoituspalvelin hälytysten lähettämiseen yksinkertaisten HTTP-pyyntöjen kautta

Valitse
NZBGet

NZBGet

Tehokas C++ Usenet-binäärilataaja PAR2-korjauksella ja verkkokäyttöliittymällä

Valitse
NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet-metahakuaggregaattori, joka yhdistää indeksoijat yhden Newznab API:n taakse

Valitse
October CMS

October CMS

Laravel-pohjainen PHP-sisällönhallintajärjestelmä joustavien verkkosivustojen ja verkkosovellusten rakentamiseen

Valitse
Odoo

Odoo

Avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-alusta liiketoiminnan hallintaan ja verkkokauppaan

Valitse
Odysseus

Odysseus

Itseisännöity tekoälytyötila, jossa on chat, agentit, syvällinen tutkimus ja pysyvä muisti

Valitse
OliveTin

OliveTin

Itse ylläpidetty verkkokäyttöliittymä ennalta määritettyjen komentorivikomentojen turvalliseen suorittamiseen

Valitse
Ollama

Ollama

Aja suuria kielimalleja paikallisesti yksinkertaisella API:lla tekoälysovelluksiin

Valitse
Ombi

Ombi

Itseisännöity pyyntöjärjestelmä Plexille, Embylle ja Jellyfinille automaattisella toteutuksella

Valitse
OmniTools

OmniTools

OmniTools on monipuolinen verkkotyökalupakki, jossa on yli 80 apuohjelmaa jokapäiväisiin tehtäviin.

Valitse
OneDev

OneDev

OneDev on itseisännöity Git-palvelin, jossa on sisäänrakennettu CI/CD ja projektinhallinta.

Valitse
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Jaa itsestään tuhoutuvia salaisuuksia kertakatselulinkkien kautta

Valitse
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Itseisännöity verkkotoimistopaketti MS Office -yhteensopivalla yhteistyömuokkauksella

Valitse
Onyx

Onyx

Avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelu- ja yrityshakualusta, joka toimii kaikkien LLM:ien kanssa

Valitse
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Avoimen lähdekoodin akateemisten lehtien hallinta- ja avoimen pääsyn julkaisualusta

Valitse
Open Notebook

Open Notebook

AI-pohjainen muistiinpanosovellus tiedon kirjoittamiseen, tutkimiseen ja järjestämiseen yhdessä työtilassa

Valitse
Open WebUI

Open WebUI

Itseisännöity tekoälykeskusteluliittymä, joka tukee useita LLM-palveluntarjoajia RAG-ominaisuuksilla

Valitse
OpenBao

OpenBao

Avoimen lähdekoodin salaisuushallinta arkaluonteisten tunnistetietojen tallentamiseen ja käyttämiseen

Valitse
OpenClaw

OpenClaw

Henkilökohtainen tekoälyavustaja monikanavaisella viestintätuella (aiemmin Moltbot/Clawdbot)

Valitse
OpenCloud

OpenCloud

Avoimen lähdekoodin tiedostojen synkronointi ja yhteistyö sisäänrakennetulla identiteetinhallinnalla

Valitse
OpenEMR

OpenEMR

Avoimen lähdekoodin sähköiset potilastiedot ja vastaanoton hallinta klinikoille

Valitse
Opengist

Opengist

Itse isännöity Git-pohjainen pastebin, avoimen lähdekoodin vaihtoehto GitHub Gistille

Valitse
OpenHands

OpenHands

Avoimen lähdekoodin autonominen tekoälyagentti ohjelmistokehitystehtäviin

Valitse
OpenHuman

OpenHuman

Itseisännöity henkilökohtainen tekoäly-ydin muistilla, agenteilla ja yli 118 sovellusintegraatiolla

Valitse
OpenObserve

OpenObserve

Pilvinatiivi havaittavuusalusta lokeille, mittareille, jäljityksille ja koontinäytöille

Valitse
OpenPanel

OpenPanel

Tietosuojalähtöinen tuoteanalytiikka reaaliaikaisilla hallintapaneeleilla ja istuntojen uusinnalla

Valitse
OpenProject

OpenProject

Avoimen lähdekoodin projektinhallinta Gantt-kaavioilla, ketterillä tauluilla ja ajanseurannalla

Valitse
OpenSearch

OpenSearch

Avoimen lähdekoodin haku- ja analytiikkamoottori, Elasticsearchin yhteisön haarukka

Valitse
OpenSign

OpenSign

Ilmainen ja avoimen lähdekoodin DocuSign-vaihtoehto laillisesti sitovien asiakirjojen allekirjoittamiseen

Valitse
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Itse isännöity HTML5-verkon nopeustesti ilman Flashia tai Javaa

Valitse
OpenViking

OpenViking

OpenViking on avoimen lähdekoodin kontekstitietokanta, joka on rakennettu tekoälyagenteille

Valitse
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Täysin varusteltu VPN-palvelin verkkopohjaisella hallinnalla ja asiakashallinnalla

Valitse
OpnForm

OpnForm

Avoimen lähdekoodin lomakkeenrakentaja ehdollisella logiikalla, upotuksilla ja vastausten hallinnalla

Valitse
OrangeHRM

OrangeHRM

Avoimen lähdekoodin HR-alusta työntekijöiden, lomien ja rekrytoinnin hallintaan

Valitse
Outline

Outline

Outline on moderni tiimiwiki ja tietopankki reaaliaikaisella yhteistyöllä

Valitse
Overleaf

Overleaf

Avoimen lähdekoodin yhteistyöhön perustuva LaTeX-editori tieteelliseen ja akateemiseen kirjoittamiseen

Valitse
Overseerr

Overseerr

Plexin median pyyntöjen hallinta- ja löytötyökalu hyväksyntätyönkululla

Valitse
Owncast

Owncast

Itseisännöity suoratoisto- ja chat-palvelin RTMP- ja Fediverse-tuella

Valitse
ownCloud

ownCloud

Itseisännöity tiedostojen synkronointi-, jakamis- ja yhteistyöalusta tiimeille

Valitse
OxiCloud

OxiCloud

Kevyt, Rust-pohjainen itse ylläpidetty pilvitallennustila Nextcloud-asiakastuen tuella

Valitse
PairDrop

PairDrop

PairDrop on verkkopohjainen tiedostojenjakotyökalu välittömiin siirtoihin laitteiden välillä

Valitse
Paisa

Paisa

Henkilökohtainen talousseuranta kahdenkertaisella kirjanpidolla ja sijoitusten seurannalla

Valitse
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Käyttäjäavaruuden WireGuard-tunneliohjelma turvalliseen etäkäyttöön Pangolinin kautta

Valitse
Paperclip

Paperclip

Paperclip on tekoäly-/koneoppimisorkestrointialusta autonomisille tiimeille.

Valitse
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Asiakirjanhallintajärjestelmä, joka muuntaa fyysiset asiakirjat haettaviksi digitaalisiksi arkistoiksi

Valitse
Papermerge

Papermerge

Avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä skannaamiseen, OCR:ään ja PDF-tiedostojen järjestämiseen

Valitse
Papra

Papra

Minimalistinen avoimen lähdekoodin dokumenttienhallinta- ja arkistointialusta

Valitse
Parseable

Parseable

Avoimen lähdekoodin havaittavuusdatalake lokeille, mittareille ja jäljityksille

Valitse
Passbolt

Passbolt

Avoimen lähdekoodin tiimisalasananhallinta päästä päähän OpenPGP-salauksella ja jakamisella

Valitse
Password Pusher

Password Pusher

Itseisännöity salaisten tietojen jakaminen kertakäyttöisillä, vanhenevilla linkeillä salasanoille ja tiedostoille

Valitse
Pastefy

Pastefy

Pastefy on itse isännöity pastebin turvalliseen koodinpätkien jakamiseen.