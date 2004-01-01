Jopa 69 % alennus Collabora Online tuotteelle

Asenna Collabora Online yhden napsautuksen asennuksena.

Itseisännöity LibreOfficeen perustuva verkkotoimistopaketti, jonka avulla tiimit voivat muokata yhdessä asiakirjoja, laskentataulukoita ja esityksiä selaimessa.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
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Asenna Collabora Online yhden napsautuksen asennuksena.

Collabora Online – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Collabora Online – mitä sillä voi rakentaa?

Collabora Online on itse isännöity verkkotoimisto-ohjelmisto, joka perustuu LibreOffice-teknologiaan ja toimii kokonaan selaimessa. Tiimit avaavat Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja suoraan tiedostojen tallennussovelluksesta, kuten Nextcloudista, Seafilesta tai Pydio Cellsistä, ja muokkaavat niitä yhdessä reaaliaikaisesti live-kursoreiden, kommenttien, muutosten seurannan ja välittömien esikatselujen avulla — ilman työpöytäsovellusta, Microsoft 365:tä tai Google Workspacea.

Collaboran itse isännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen asiakirjan, laskentataulukon ja esityksen hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yhdistä se johonkin tämän luettelon tiedostojen tallennussovelluksista antaaksesi tiimillesi täydellisen paikallisen korvikkeen pilvitoimisto-ohjelmistoille, täydellä tiedostomuotoyhteensopivuudella ja ilman käyttäjäkohtaisia maksuja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Collabora Online – tärkeimmät ominaisuudet

Reaaliaikainen yhteistyö

Useat käyttäjät muokkaavat samaa Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedostoa samanaikaisesti live-osoittimilla, kommenteilla ja välittömällä muutosten synkronoinnilla.

Microsoft Office -yhteensopivuus

Avaa ja tallenna .docx-, .xlsx- ja .pptx-tiedostoja ilman muunnoshäviötä LibreOfficen natiivin OOXML-muotojen renderöinnin ansiosta.

Integroituu tiedostotallennustilaan

Yhdistyy Nextcloudiin, Seafileen, Pydio Cellsiin ja muihin WOPI-yhteensopiviin tiedostopalvelimiin ilman koodimuutoksia isäntäsovellukseen.

Seuraa muutoksia ja kommentteja

Tarkastele asiakirjoja muutosten seuranta -tilassa, sisäisillä kommenteilla, ehdotuksilla ja versiohistorialla, jotka ovat tuttuja työpöytätoimisto-ohjelmistoista.

Mobiili- ja tablettiystävällinen

Kosketusnäytölle optimoitu muokkauskäyttöliittymä toimii puhelimilla, tableteilla ja Chromebookeilla, jotta sisällöntuottajat voivat muokata mistä tahansa laitteesta.

Collabora Online – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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