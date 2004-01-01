Collabora Online on itse isännöity verkkotoimisto-ohjelmisto, joka perustuu LibreOffice-teknologiaan ja toimii kokonaan selaimessa. Tiimit avaavat Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja suoraan tiedostojen tallennussovelluksesta, kuten Nextcloudista, Seafilesta tai Pydio Cellsistä, ja muokkaavat niitä yhdessä reaaliaikaisesti live-kursoreiden, kommenttien, muutosten seurannan ja välittömien esikatselujen avulla — ilman työpöytäsovellusta, Microsoft 365:tä tai Google Workspacea.

Collaboran itse isännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen asiakirjan, laskentataulukon ja esityksen hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yhdistä se johonkin tämän luettelon tiedostojen tallennussovelluksista antaaksesi tiimillesi täydellisen paikallisen korvikkeen pilvitoimisto-ohjelmistoille, täydellä tiedostomuotoyhteensopivuudella ja ilman käyttäjäkohtaisia maksuja.