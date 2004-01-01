Asenna Collabora Online yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity LibreOfficeen perustuva verkkotoimistopaketti, jonka avulla tiimit voivat muokata yhdessä asiakirjoja, laskentataulukoita ja esityksiä selaimessa.
Collabora Online – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Collabora Online – mitä sillä voi rakentaa?
Collabora Online on itse isännöity verkkotoimisto-ohjelmisto, joka perustuu LibreOffice-teknologiaan ja toimii kokonaan selaimessa. Tiimit avaavat Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja suoraan tiedostojen tallennussovelluksesta, kuten Nextcloudista, Seafilesta tai Pydio Cellsistä, ja muokkaavat niitä yhdessä reaaliaikaisesti live-kursoreiden, kommenttien, muutosten seurannan ja välittömien esikatselujen avulla — ilman työpöytäsovellusta, Microsoft 365:tä tai Google Workspacea.
Collaboran itse isännöinti omalla VPS:llä pitää jokaisen asiakirjan, laskentataulukon ja esityksen hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yhdistä se johonkin tämän luettelon tiedostojen tallennussovelluksista antaaksesi tiimillesi täydellisen paikallisen korvikkeen pilvitoimisto-ohjelmistoille, täydellä tiedostomuotoyhteensopivuudella ja ilman käyttäjäkohtaisia maksuja.
Collabora Online – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat käyttäjät muokkaavat samaa Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedostoa samanaikaisesti live-osoittimilla, kommenteilla ja välittömällä muutosten synkronoinnilla.
Microsoft Office -yhteensopivuus
Avaa ja tallenna .docx-, .xlsx- ja .pptx-tiedostoja ilman muunnoshäviötä LibreOfficen natiivin OOXML-muotojen renderöinnin ansiosta.
Integroituu tiedostotallennustilaan
Yhdistyy Nextcloudiin, Seafileen, Pydio Cellsiin ja muihin WOPI-yhteensopiviin tiedostopalvelimiin ilman koodimuutoksia isäntäsovellukseen.
Seuraa muutoksia ja kommentteja
Tarkastele asiakirjoja muutosten seuranta -tilassa, sisäisillä kommenteilla, ehdotuksilla ja versiohistorialla, jotka ovat tuttuja työpöytätoimisto-ohjelmistoista.
Mobiili- ja tablettiystävällinen
Kosketusnäytölle optimoitu muokkauskäyttöliittymä toimii puhelimilla, tableteilla ja Chromebookeilla, jotta sisällöntuottajat voivat muokata mistä tahansa laitteesta.
Collabora Online – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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