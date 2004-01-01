Ei. Jokainen agentti käy kanssasi yhtä, jatkuvaa keskustelua — ei vanhenevia istuntoja, ei hallittavaa historiaa. Suljet sovelluksen ja palaat myöhemmin, ja agentti jatkaa täsmälleen siitä, mihin jäit. Sinun ei tarvitse selittää liiketoimintaympäristöäsi uudelleen joka kerta.