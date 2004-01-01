Ennakkojulkaisu

Kasvata liiketoimintaasi AI-agenttien avulla

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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AI-agenttimme

AI-työkalut antavat sinulle tyhjän keskusteluikkunan. Sinun odotetaan selvittävän, mitä kysyä, miten kysyä ja mitä tehdä seuraavaksi.

Agenttimme ovat valmiiksi taitavia. Jokainen heistä on asiantuntija, joka tietää, mitä tehdä ja miten auttaa. Kahdeksan AI-agentin tiimi auttaa sinua kasvattamaan liiketoimintaasi alusta alkaen.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Kolme askelta. Siinä kaikki.

01

Valitse haasteesi

Tarvitsetko parempaa SEO:ta? Sisältösuunnitelman? Lakisivuja? Valitse sopiva agentti.
02

Keskustele agenttisi kanssa

Kerro heille yrityksestäsi. He kysyvät juuri oikeat kysymykset ja ryhtyvät sitten töihin.
03

Saavuta todellisia tuloksia

Strategiat, blogikirjoitukset, auditoinnit, sähköpostikampanjat. Valmiina kopioitavaksi, liitettäväksi ja käytettäväksi.
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Rakennettu yrittäjille, ei insinööreille

Hostinger-sivustoasi varten tehty

Agenttisi on rakennettu toimimaan jo käyttämiesi työkalujen kanssa: verkkosivustosi, domainisi, yrityksesi.

Teknistä osaamista ei tarvita

Jos osaat keskustella, voit käyttää Agentsia. Kehotteita ei tarvitse muistaa, eikä mitään tarvitse asentaa.

Erikoisasiantuntijoita, ei yleismiehiä

Jokainen agentti on koulutettu yhteen tehtävään. Saat asiantuntijatason apua, et yleisavustajaa, joka yrittää tehdä kaikkea.

Tietosi pysyvät omanasi

Keskustelut ovat yksityisiä. Emme käytä tietojasi koulutukseen emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille.

Liity miljoonien tyytyväisten asiakkaiden joukkoon

Hostingerista löydät kaiken haluamasi, sillä se tarjoaa kaikki työkalut liiketoiminnan menestymisen edistämiseksi.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Olen käyttänyt Hostingeria jo jonkin aikaa ja kokemukseni ovat olleet todella hyviä. Asennusprosessi oli superhelppo, jopa vähemmän tekniselle tyypille.

Dm Rawat

Dm Rawat

Kätevä, luotettava, hyvin ylläpidetty ja varustettu loistavalla tukitiimillä, joka on valmiina auttamaan reaaliaikaisesti milloin tahansa. Suosittelen lämpimästi.

Amir Benslama

Amir Benslama

AI-agenttitiimisi on valmiina. Oletko sinä?

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AI-agenttitiimisi on valmiina. Oletko sinä?

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Hostinger Agents?

Hostinger Agents on AI-pohjainen sovellus, joka tarjoaa käyttöösi erikoistuneista agenteista muodostuvan tiimin – jokainen on suunniteltu tiettyä liiketoiminta-aluetta varten, kuten strategia, kirjoittaminen, SEO, markkinointi, laki, asiakasviestintä ja myynti. Yhden yleisen chatbotin sijaan saat käyttöösi erikoistuneet asiantuntijat, joiden kanssa voit keskustella milloin tahansa, selkokielellä. Teknistä osaamista ei tarvita.

Kenelle Hostinger Agents on tarkoitettu?

Se on suunniteltu yksinyrittäjille, sivutoimisille yrittäjille ja pienyrittäjille, jotka hoitavat kaiken itse. Jos olet joskus toivonut, että sinulla olisi strategisti, kirjoittaja, markkinoija tai lakineuvoja käytettävissäsi – juuri siihen Hostinger Agents tarjoaa mahdollisuuden.

Miten se eroaa ChatGPT:stä?

Toisin kuin yleiskäyttöiset AI-chatbotit, jokainen Hostinger-agentti on esikoulutettu syvällisellä asiantuntemuksella tiettyä liiketoiminta-aluetta varten. Sinun ei tarvitse luoda täydellistä kehotetta – valitse vain agentti ja taito, ja se opastaa sinut hyödylliseen tulokseen siitä eteenpäin.

Mitä Taidot ovat ja miten ne toimivat?

Taidot ovat valmiiksi rakennettuja tehtävämalleja jokaisen agentin sisällä. Sen sijaan, että miettisit, mitä kysyä, valitset taidon, ja agentti opastaa sinua tiettyyn lopputulokseen – esimerkiksi blogitekstin kirjoittamisessa, avainsanatutkimuksen tekemisessä tai tietosuojakäytännön luomisessa. Taidot ovat nopeampia, jäsennellympiä ja tuottavat parempia tuloksia kuin tyhjästä keskustelusta aloittaminen.

Pitääkö minun aloittaa alusta joka kerta, kun avaan sovelluksen?

Ei. Jokainen agentti käy kanssasi yhtä, jatkuvaa keskustelua — ei vanhenevia istuntoja, ei hallittavaa historiaa. Suljet sovelluksen ja palaat myöhemmin, ja agentti jatkaa täsmälleen siitä, mihin jäit. Sinun ei tarvitse selittää liiketoimintaympäristöäsi uudelleen joka kerta.

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