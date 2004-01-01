Yhdistä oppilaasi tarvitsemiinsa työkaluihin
Kenelle ohjelma on tarkoitettu
Kurssien ja yhteisöjen luojat
Instituutiot
Digitaalisten taitojen kouluttajat
Luotetut äänet
Miksi opettajat valitsevat Hostingerin
Korkean konversion malli
Suoritusperusteinen ansio
Työkalut, joita opiskelijat todella käyttävät
Helppo aloittaa ja skaalata
Liity ohjelmaan neljässä helpossa vaiheessa
1. Lähetä hakemuksesi
2. Hanki hyväksyntä
3. Kumppanitilin perustaminen
4. Mainosta ja ansaitse
Haluan ilmaista kiitollisuuteni tästä kumppanuudesta Hostingerin kanssa. Nykyään siitä on tullut paitsi yritykseni päämoottori, myös yksinkertaisuuden ja tulosten lähde opiskelijoilleni.
Useimmat opiskelijani eivät olleet koskaan rakentaneet verkkosivustoa, mutta Hostingerin tekoälytyökalun ansiosta he onnistuivat julkaisemaan ensimmäiset sivunsa ja olivat todella innoissaan.
Koulutuskumppanuusohjelman usein kysytyt kysymykset
Mikä on Hostingerin koulutuskumppanuusohjelma?
Hostingerin koulutuskumppanuusohjelma on suorituskykyyn perustuva yhteistyöohjelma, joka on suunniteltu erityisesti kouluttajille, kurssien luojille ja oppilaitoksille. Se perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: opiskelijasi tarvitsevat luotettavia työkaluja oikeiden projektien rakentamiseen verkossa, ja sinä saat palkkion yhdistämällä heidät yhteen alan parhaista alustoista. Tämä ohjelma on rakennettu kasvamaan yleisösi mukana.
Kuka voi ryhtyä kumppaniksi?
Tämä ohjelma sopii erinomaisesti, jos luot opetussisältöä ja yleisöösi kuuluu oppijoita, jotka ovat kiinnostuneita seuraavista aiheista: web-kehitys tai ohjelmointi, tekoälytyökalut ja -automaatio, digitaalinen markkinointi, tunnelmakoodaus, freelancerina työskentely ja yrittäjyys tai rahan ansaitseminen verkossa.
Et tarvitse valtavaa seuraajamäärää. Sitoutuminen on tärkeämpää kuin tavoittavuus – erittäin luotettava 1 000 opiskelijan yhteisö voi päihittää passiivisen miljoonan yleisön. Jos suosituksillasi on painoarvoa, haluamme tehdä yhteistyötä kanssasi.
Millaisia kumppanuuksia ohjelma sisältää?
Koulutuskumppanuusohjelma kattaa kaksi pääasiallista kumppanuustyyppiä. Vaikuttajien ja kouluttajien johtamat kurssit (B2C) – yksittäisille sisällöntuottajille, ohjaajille ja vaikuttajille, jotka opettavat verkkokurssien, yhteisöjen tai sisältökanavien kautta. Ja oppilaitosten johtamat ohjelmat (B2B) – yliopistoille, koulutusteknologiayrityksille, koodauskouluille ja verkko-oppimisalustoille, jotka haluavat integroida Hostingerin viralliseen opetussuunnitelmaansa tai opiskelijaresursseihinsa.
Olitpa sitten yksin luova sisällöntuottaja, jolla on 1 000 seuraajaa, tai oppilaitos, joka palvelee tuhansia opiskelijoita, tässä ohjelmassa on paikkasi sinulle.
Miten oppilaani voivat hyötyä tästä ohjelmasta?
Oppilaasesi saavat käyttöönsä huippuluokan tekoälypohjaisia työkaluja, joiden avulla he voivat rakentaa verkkosivustoja, käynnistää yrityksiä ja herättää projekteja eloon – jopa ilman aiempaa teknistä kokemusta. Hostingerin alusta on suunniteltu siten, että aloittelijat pääsevät ideasta toimivaan sivustoon minuuteissa, ei kuukausissa.
Oppimalla työkaluilla, joita ammattilaiset todella käyttävät, opiskelijasi saavat todellista, käytännön etua. He eivät vain suorita harjoituksia – he rakentavat asioita, jotka toimivat oikeassa maailmassa. Tämä on merkittävä päivitys mihin tahansa digitaalisen markkinoinnin, web-kehityksen, yrittäjyyden tai tekoälyyn keskittyvään opetussuunnitelmaan.
Mitä Hostingerin tuotteita opiskelijani käyttävät?
Hostinger tarjoaa täyden työkaluekosysteemin, joka sopii oppijoille jokaisessa vaiheessa – ensimmäisen verkkosivuston rakentamisesta monimutkaisten automaatiotyönkulkujen käyttöönottoon. Opetussuunnitelmastasi riippuen opiskelijasi voivat käyttää web-hostingia ja WordPress-hostingia minkä tahansa verkkosivuston tai blogin käynnistämiseen; tekoälyllä toimivaa verkkosivustojen rakennustyökalua ammattimaisen näköisen sivuston luomiseen minuuteissa ilman koodausta; Hostinger Horizonsia, tekoälypohjaista sovellusten rakennustyökalua, jonka avulla opiskelijat voivat luoda ja ottaa käyttöön verkkosovelluksia yksinkertaisesti kuvailemalla, mitä he haluavat; VPS-hostingia edistyneemmille projekteille ja mukautetuille palvelinympäristöille; Node.js-hostingia JavaScript-pohjaisille sovelluksille; itse isännöityä n8n:ää työnkulun automatisointiin, joka sopii täydellisesti automaatioon ja tekoälyyn keskittyviin kursseihin; yhden napsautuksen OpenClawia suosittujen sovellusten nopeaan käyttöönottoon ilman manuaalista asennusta; sekä verkkotunnuksen rekisteröintiä ja Hostinger-sähköpostia ammattimaisen verkkonäkyvyyden luomiseksi ensimmäisestä päivästä lähtien.
Olipa kurssisi mikä tahansa, Hostingerille löytyy tuote, joka sopii luonnollisesti oppimispolulle.
Mitä mainosmateriaaleja ja tukea saan?
Koulutuskumppanina saat käyttöösi täyden työkalupakin, jonka avulla voit mainostaa Hostingeria tehokkaasti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä sisältää valmiita bannereita ja luovia materiaaleja, jotka voit lisätä suoraan kurssille tai sisältöön; tuote-esittelyjä, joissa on selkeät yleiskatsaukset Hostingerin tuotteista, jotta voit puhua niistä luottavaisin mielin; suppilo-osaamista ja parhaiten toimivia strategioita, jotka perustuvat parhaiden kumppaneidemme toimiviin käytäntöihin; ohjeita tuoteintegraatioihin, jotta Hostinger sopii luonnollisesti oppitunteihisi ja moduuleihisi; suorituskyvyn seurantanäkymän, jossa on reaaliaikainen näkymä suositteluihisi, konversioihin ja palkkioihin; sekä omistautuneen kumppanuuspäällikön – oikean ihmisen tukemassa kasvuasi ja auttamassa sinua saamaan kaiken irti kumppanuudesta.
Minulla on jo Hostingerin kumppanuustili – onko tämä erilaista?
Kyllä — koulutuskumppanuusohjelma on erillinen ohjelma Hostingerin tavallisesta kumppanuusohjelmasta. Se on suunniteltu erityisesti kouluttajille ja oppilaitoksille, ja se tarjoaa erilaisen perehdytyskokemuksen, omistautunutta tukea ja resursseja, jotka on räätälöity koulutussisällön luojille.
Jos sinulla on tällä hetkellä tavallinen kumppanuustili ja uskot sopivasi tähän ohjelmaan, voit hakea erikseen.
Miten minusta tulee kumppani?
Aloittaminen on helppoa. Täytä ensin kumppanuushakemus tällä sivulla – se vie vain muutaman minuutin. Tiimimme tarkistaa hakemuksesi ja ottaa sinuun yhteyttä jatkotoimista. Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat käyttöösi kumppanihallintapaneelin, mainosmateriaalit ja kaiken tarvittavan Hostingerin mainostamisen aloittamiseksi sisällössäsi.
Olen lähettänyt hakemukseni – mitä seuraavaksi?
Kumppanuustiimimme tarkistaa hakemuksesi huolellisesti, yleensä muutaman arkipäivän kuluessa. Jos profiilisi vastaa odotuksia, otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse ja kerromme hyväksyntäsi ja perehdytyksen jatkovaiheet.