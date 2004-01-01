Hostinger Ecommerce

Myy kaikkialla. Hallitse kaikkea yhdessä paikassa.

Yhdistä tuotteesi, tilauksesi, varastosi ja myyntikanavasi yhteen yksinkertaiseen hallintapaneeliin

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30 päivän tyytyväisyystakuu

Myy kaikkialla. Hallitse kaikkea yhdessä paikassa.

Aloita myynti alle 3 minuutissa

Nimeä yrityksesi

Nimeä yrityksesi

Valitse kauppasi nimi ja perusta verkkokauppasi muutamassa minuutissa.
Muunna tuotekuvat ilmoituksiksi

Muunna tuotekuvat ilmoituksiksi

Lisää tuotekuva, ja tekoäly auttaa kirjoittamaan kuvauksen, ehdottamaan hinnoittelua ja saamaan tuotteesi myyntikuntoon nopeammin.
Yhdistä miten tahansa myytkin

Yhdistä miten tahansa myytkin

Vastaanota maksuja verkkosivustosi, sosiaalisen median ja pikalinkkien kautta, vaihtamatta työkalujen välillä.
Laajenna myyntiäsi uusille tavoille

Laajenna myyntiäsi uusille tavoille

Lisää tapoja tavoittaa asiakkaita yrityksesi kasvaessa, pitäen samalla tuotteet, tilaukset ja toiminnot yhdistettyinä.
Aloita

Yksi alusta jokaiselle tuotetyypille

Digitaaliset tuotteet
Horizonsille

Myy siellä, missä asiakkaat ostavat

Luo verkkokauppasi Horizonsin tai Website Builderin avulla, tai jaa nopea linkki ja aloita myynti välittömästi.

Myy siellä, missä asiakkaat ostavat

Aja sitä yhdestä hallintapaneelista

Kaikki yhdestä hallintapaneelista. Hallinnoi useita verkkokauppayrityksiä ja lisää myyntikanavia kasvaessasi.

Aja sitä yhdestä hallintapaneelista

Maksa 0 % transaktiomaksuja

Hyväksy yli 100 maksutapaa ja pidä ansiosi. Hostinger ei ota osuutta myynnistäsi.

Maksa 0 % transaktiomaksuja

Toimita välittömästi

Lähetä digitaaliset tuotteet asiakkaille automaattisesti oston jälkeen.

Toimita välittömästi
Myy siellä, missä asiakkaasi ostavat

Myy siellä, missä asiakkaasi ostavat

Myy pikalinkkien kautta

Luo pikalinkkejä tuotteillesi ja jaa ne suoraviesteissä, sähköposteissa, chat-sovelluksissa tai sosiaalisen median julkaisuissa.

Myy verkkosivustollasi

Luo brändätty verkkokauppa Horizonsin tai Kotisivukoneen avulla, jossa asiakkaat voivat löytää tuotteesi ja ostaa suoraan.
Tulossa pian

Myyminen sosiaalisessa mediassa

Yhdistä TikTok Shopsiin, Metaan ja muihin sosiaalisiin alustoihin, kun integraatiot tulevat saataville.

Mukautetut myyntikanavat

Luo mukautettuja verkkokauppoja, yhdistä suosikkityökalusi ja laajenna liiketoimintaasi avoimella verkkokauppa-alustalla.

Riippumatta siitä, mistä aloitat, siihen on olemassa suunnitelma

30 päivän tyytyväisyystakuu

Peruuta milloin tahansa

Tukea vuorokauden ympäri

25 % alennus
Starter
Sosiaalisen median myyjille, jotka tarvitsevat nopean ja edullisen tavan aloittaa tilausten vastaanottamisen.
3,99 
2,99  /kk
Valitse paketti
Saat 12 kuukautta hintaan 35,88 € (normaali hinta 47,88 €). Uusintahinta 2,99 €/kk.
Myy jopa 5 tuotetta

Starter-paketin edut:

Myy fyysisiä ja digitaalisia tuotteita
Hyväksy 100+ turvallista maksutapaa
Maksa 0 % Hostingerin transaktiomaksuja
Luo tuotekuvauksia ja ehdotettuja hintoja kuvista AI:n avulla
Luo kassalinkkejä Hostinger.storella
Saat chatbot-tukea Kodeelta
Suosituin
50 % alennus
Growth
Myyjille, jotka rakentavat brändiliiketoimintaa useissa kaupoissa ja verkkosivustoilla.
13,99 
6,99  /kk
Valitse paketti
Saat 12 kuukautta hintaan 83,88 € (normaali hinta 167,88 €). Uusintahinta 10,99 €/kk.
Myy jopa 300 tuotetta
Hallinnoi jopa 3 yritystä
Yhdistä jopa 3 myyntikanavaa yritystä kohden

Kaikki Starter-paketin edut sekä:

Myy tilauksia Horizons-verkkokaupoilla
Myy yksilöityjä tuotteita tarvepainatuksella
Ilmainen oma domain vuodeksi
Brändätty yrityssähköposti
Premium-webhotelli
300+ mobiilioptimoidut mallit
AI-verkkokaupan luonti
Asiakastilit ja tilaushistoria
Keskitetty varasto myymälöiden välillä
Kodee AI — hallitse kauppaasi chatin avulla
33 % alennus
Scale
Useita brändejä ja kauppoja pyörittäville myyjille, joilla on edistyneitä yhteystarpeita.
26,99 
17,99  /kk
Valitse paketti
Saat 12 kuukautta hintaan 215,88 € (normaali hinta 323,88 €). Uusintahinta 21,99 €/kk.
Myy rajattomasti tuotteita
Hallitse rajoittamatonta liiketoimintaa
Yhdistä rajattomasti myyntikanavia

Kaikki Growth-paketin edut sekä:

API-yhteydet
TULOSSA PIAN
Skaalautuva webhotelli
Prioriteettitason 24/7-monikielinen tuki
25 % alennus
Starter
Sosiaalisen median myyjille, jotka tarvitsevat nopean ja edullisen tavan aloittaa tilausten vastaanottamisen.
3,99 
2,99  /kk
Valitse paketti
Saat 12 kuukautta hintaan 35,88 € (normaali hinta 47,88 €). Uusintahinta 2,99 €/kk.
Myy jopa 5 tuotetta

Starter-paketin edut:

Myy fyysisiä ja digitaalisia tuotteita
Hyväksy 100+ turvallista maksutapaa
Maksa 0 % Hostingerin transaktiomaksuja
Luo tuotekuvauksia ja ehdotettuja hintoja kuvista AI:n avulla
Luo kassalinkkejä Hostinger.storella
Saat chatbot-tukea Kodeelta
Suosituin
50 % alennus
Growth
Myyjille, jotka rakentavat brändiliiketoimintaa useissa kaupoissa ja verkkosivustoilla.
13,99 
6,99  /kk
Valitse paketti
Saat 12 kuukautta hintaan 83,88 € (normaali hinta 167,88 €). Uusintahinta 10,99 €/kk.
Myy jopa 300 tuotetta
Hallinnoi jopa 3 yritystä
Yhdistä jopa 3 myyntikanavaa yritystä kohden

Kaikki Starter-paketin edut sekä:

Myy tilauksia Horizons-verkkokaupoilla
Myy yksilöityjä tuotteita tarvepainatuksella
Ilmainen oma domain vuodeksi
Brändätty yrityssähköposti
Premium-webhotelli
300+ mobiilioptimoidut mallit
AI-verkkokaupan luonti
Asiakastilit ja tilaushistoria
Keskitetty varasto myymälöiden välillä
Kodee AI — hallitse kauppaasi chatin avulla
33 % alennus
Scale
Useita brändejä ja kauppoja pyörittäville myyjille, joilla on edistyneitä yhteystarpeita.
26,99 
17,99  /kk
Valitse paketti
Saat 12 kuukautta hintaan 215,88 € (normaali hinta 323,88 €). Uusintahinta 21,99 €/kk.
Myy rajattomasti tuotteita
Hallitse rajoittamatonta liiketoimintaa
Yhdistä rajattomasti myyntikanavia

Kaikki Growth-paketin edut sekä:

API-yhteydet
TULOSSA PIAN
Skaalautuva webhotelli
Prioriteettitason 24/7-monikielinen tuki
Katso kaikki ominaisuudet
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Työskentele nopeammin AI-pohjaisilla verkkokauppatyökaluilla

Vapauta aikaa tekoälytyökaluilla, jotka auttavat sinua kirjoittamaan, optimoimaan, päivittämään ja parantamaan kauppaasi myydessäsi.

Hanki apua ja toimi sekunneissa

Kodee on 24/7 tekoälyavustajasi. Pyydä sitä päivittämään hinnoittelua, järjestämään pikamyynnin, korjaamaan hakukoneoptimoinnin ja auttamaan päivittäisissä liiketoimintatehtävissä sekunneissa, ilman teknisiä taitoja.

Hanki apua ja toimi sekunneissa
Löydy verkosta

Yksi hallintapaneeli yrityksesi kasvattamiseen

Löydy verkosta

Käytä sisäänrakennettuja hakukoneoptimointityökaluja auttaaksesi ostajia löytämään tuotteesi.

Tiedä, mikä myy

Seuraa myyntiä, tilauksia ja keskimääräistä tilausarvoa yhdessä paikassa.

Houkuttele ostajat takaisin

Hyödynnä sähköpostimarkkinointia ja Meta Pixeliä saadaksesi asiakkaat palaamaan, palauttaaksesi hylätyt ostoskorit ja rakentaaksesi yleisöjä tulevia kampanjoita varten.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Tällä yrityksellä on erinomaisia käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia verkkosivuston muokkaustilassa. Myös verkkokauppaa lisättäessä vaiheet ovat yksinkertaisia ja stressittömiä.

Mitul

Review provider

Palvelimet ovat uskomattoman nopeita - verkkokauppasivustoni latautuu tasaisesti 1,8 sekunnissa. Heidän hPanelinsa on intuitiivinen ja tekee sivustojen hallinnasta helppoa, jopa aloittelijoille.

Andrea King

Review provider

Hostinger on monipuolinen verkkosivujen suunnittelualusta. Se on helppokäyttöinen ja voit käyttää tekoälyä suunnittelemaan yksittäisiä osia sivusi ulkoasusta. Suosittelisin ehdottomasti Hostingeria verkkokaupan tai portfolion verkkosivuston suunnitteluun.

Myy kaikkialla, kaikki yhdistettynä.

Aloita myynti

Hostingerin Ecommerce-UKK

Löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin verkkokauppaliiketoimintasi aloittamisesta tai skaalaamisesta Hostingerin avulla.

Mikä on Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce on kaikenkattava verkkokauppakeskeinen liiketoiminnan hallinta-alusta, joka antaa sinulle täyden hallinnan koko verkkoliiketoiminnastasi yhdestä hallintapaneelista.

Toisin kuin perinteiset alustat, jotka aloittavat verkkosivustosta, Hostinger Ecommerce aloittaa yrityksestäsi – määrität ensin tuotteesi, maksut ja toiminnot, ja valitset sitten, missä ja miten myyt – omalla verkkosivustollasi, sosiaalisessa mediassa, markkinapaikoilla tai yksinkertaisen jaettavan linkin kautta. Hostinger Ecommerce ei ole sidottu yhteen myymälään, joten yrityksesi voi kasvaa missä tahansa asiakkaasi ovat.

Kenelle Hostinger Ecommerce -ratkaisu on tarkoitettu?

Hostingerin verkkokauppa on suunniteltu myyjille jokaiseen vaiheeseen – ensimmäisestä myynnistäsi monikanavaisen liiketoiminnan hallintaan.

  • Aloittelevat myyjät. Haluatko myydä verkossa ilman teknisiä ongelmia tai kalliita lisäosia? Pääset alkuun minuuteissa, ilman aiempaa kokemusta.
  • Sosiaalisen median myyjät. Jos myyt tällä hetkellä Instagramin DM-viestien, WhatsAppin tai TikTokin kautta, Hostingerin verkkokauppa tarjoaa sinulle kunnollisen kaupan perustamisen – yksinkertaisesti, nopeasti ja ilman turhaa monimutkaisuutta.
  • Monikanavaiset myyjät. Myytkö jo useissa paikoissa ja oletko kyllästynyt jongleeraamaan erillisten työkalujen kanssa? Hostingerin verkkokauppa kokoaa tuotteesi, varastosi ja tilauksesi yhteen hallintapaneeliin.

Teknisiä taitoja ei tarvita. Nimeä yrityksesi, lisää ensimmäinen tuotteesi, määritä maksut ja valitse, miten haluat myydä – olipa kyseessä oma verkkosivustosi, olemassa oleva kauppa tai yksinkertaisesti jaettava linkki. Työkalut hoitavat raskaan työn, joten voit keskittyä yrityksesi kasvattamiseen.

Tarvitsenko verkkosivut myynnin aloittamiseen?

Ei – ja juuri se tekee Hostinger Ecommerce -palvelusta erilaisen. Voit aloittaa myynnin heti luomalla nopean tuotelinkin – yksinkertaisen, jaettavan URL-osoitteen, joka vie asiakkaat suoraan tuotteeseesi, ilman verkkosivustoa. Jaa se WhatsAppissa, Instagramissa tai missä tahansa muussa jo käyttämässäsi kanavassa. Kun olet valmis lisäämään verkkosivuston tai yhdistämään muita myyntikanavia, tämä vaihtoehto on aina käytettävissä.

Kuinka voin luoda ecommerce-sivuston Hostingerilla?

Sinulla on kolme tapaa rakentaa kauppasi – valitse sinulle parhaiten sopiva, koodausta ei tarvita.

Voinko käyttää Hostinger Ecommercea, jos minulla on jo verkkosivusto?

Kyllä. Ajattele Hostingerin verkkokauppaa ravintolasi keittiönä – se hoitaa tuotteesi, varastosi ja tilauksesi kulissien takana, kun taas verkkosivustosi on vain yksi ruokasaleista, joihin asiakkaat astuvat sisään. Yhdistä nykyinen verkkosivustosi – oli se sitten rakennettu Hostingerin kotisivunrakentajalla, Horizons vibe -koodausrakentajalla, WordPressillä tai jollakin muulla alustalla – ja kaikki toimii samasta paikasta. Voit myös lisätä myyntikanavia nykyisen sivustosi rinnalle aloittamatta alusta.

Voinko hallita useita myyntikanavia?

Kyllä. Se on yksi Hostinger Ecommercen suurimmista eduista. Myytpä sitten verkkosivustollasi, TikTokissa, Instagramissa tai markkinapaikalla, kuten Etsyssä tai Amazonissa, se tarjoaa sinulle keskitetyn varastonhallinnan kaikkiin kauppoihisi – mikä tarkoittaa, että tuotteitasi, varastoasi ja tilauksiasi hallitaan kaikki yhdestä hallintapaneelista. Ei enää työkalujen välillä vaihtamista tai huolta varaston synkronoinnin pettämisestä.

Mitä voin myydä Hostinger Ecommercella?

Melkein mitä tahansa. Fyysisiä tuotteita, digitaalisia latauksia (kuten e-kirjoja, musiikkia tai malleja), varauksia vaativia palveluita, tilaustuotteita ja tilauspohjaisia tarjouksia. Olipa liiketoimintamallisi mikä tahansa, sille on olemassa suunnitelma.

Etkö ole vielä varma, mitä myydä? Olemme koonneet luettelon trendaavista tuoteideoista auttaaksemme sinua löytämään oman markkinarakosi.

Sisältyykö transaktiomaksuja?

Ei mitään. Pidät 100 % ansaitsemastasi. Hostinger Ecommerce ei veloita alustamaksuja, joten käsittelitpä sitten ensimmäistä tai tuhannetta myyntiäsi, jokainen dollari menee suoraan sinulle.

Mitä maksutapoja asiakkaani voivat käyttää?

Voit hyväksyä yli 100 maksutapaa maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ja Google Pay), PayPal, RazorPay ja Alipay – kaikki turvallisella, integroidulla kassakokemuksella.

Kuinka toimitus toimii?

Fyysisten tuotteiden osalta voit yhdistää Shipton automatisoimaan koko toimitusprosessin – tulostaa tarrat sekunneissa, tarjota reaaliaikaisen seurannan ja lähettää yli 40 kuljetusliikkeen, kuten DHL:n, FedExin ja UPS:n, kautta. Tilaustuotteiden osalta Printful hoitaa tuotannon ja toimituksen automaattisesti tilauksen teon jälkeen.

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