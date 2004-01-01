Hostinger Ecommerce
Myy kaikkialla. Hallitse kaikkea yhdessä paikassa.
Yhdistä tuotteesi, tilauksesi, varastosi ja myyntikanavasi yhteen yksinkertaiseen hallintapaneeliin
30 päivän tyytyväisyystakuu
Tarinoita kaltaistesi yritysten kokemuksista
Aloita myynti alle 3 minuutissa
Nimeä yrityksesi
Muunna tuotekuvat ilmoituksiksi
Yhdistä miten tahansa myytkin
Laajenna myyntiäsi uusille tavoille
Yksi alusta jokaiselle tuotetyypille
Myy siellä, missä asiakkaat ostavat
Luo verkkokauppasi Horizonsin tai Website Builderin avulla, tai jaa nopea linkki ja aloita myynti välittömästi.
Aja sitä yhdestä hallintapaneelista
Kaikki yhdestä hallintapaneelista. Hallinnoi useita verkkokauppayrityksiä ja lisää myyntikanavia kasvaessasi.
Maksa 0 % transaktiomaksuja
Hyväksy yli 100 maksutapaa ja pidä ansiosi. Hostinger ei ota osuutta myynnistäsi.
Toimita välittömästi
Lähetä digitaaliset tuotteet asiakkaille automaattisesti oston jälkeen.
Myy siellä, missä asiakkaasi ostavat
Myy pikalinkkien kautta
Myy verkkosivustollasi
Myyminen sosiaalisessa mediassa
Mukautetut myyntikanavat
Riippumatta siitä, mistä aloitat, siihen on olemassa suunnitelma
30 päivän tyytyväisyystakuu
Peruuta milloin tahansa
Tukea vuorokauden ympäri
Starter-paketin edut:
Kaikki Starter-paketin edut sekä:
Kaikki Growth-paketin edut sekä:
Starter-paketin edut:
Kaikki Starter-paketin edut sekä:
Kaikki Growth-paketin edut sekä:
Työskentele nopeammin AI-pohjaisilla verkkokauppatyökaluilla
Hanki apua ja toimi sekunneissa
Kodee on 24/7 tekoälyavustajasi. Pyydä sitä päivittämään hinnoittelua, järjestämään pikamyynnin, korjaamaan hakukoneoptimoinnin ja auttamaan päivittäisissä liiketoimintatehtävissä sekunneissa, ilman teknisiä taitoja.
Yksi hallintapaneeli yrityksesi kasvattamiseen
Löydy verkosta
Tiedä, mikä myy
Houkuttele ostajat takaisin
Haralabos Lukatos
Tällä yrityksellä on erinomaisia käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia verkkosivuston muokkaustilassa. Myös verkkokauppaa lisättäessä vaiheet ovat yksinkertaisia ja stressittömiä.
Mitul
Palvelimet ovat uskomattoman nopeita - verkkokauppasivustoni latautuu tasaisesti 1,8 sekunnissa. Heidän hPanelinsa on intuitiivinen ja tekee sivustojen hallinnasta helppoa, jopa aloittelijoille.
Myy kaikkialla, kaikki yhdistettynä.
Hostingerin Ecommerce-UKK
Mikä on Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce on kaikenkattava verkkokauppakeskeinen liiketoiminnan hallinta-alusta, joka antaa sinulle täyden hallinnan koko verkkoliiketoiminnastasi yhdestä hallintapaneelista.
Toisin kuin perinteiset alustat, jotka aloittavat verkkosivustosta, Hostinger Ecommerce aloittaa yrityksestäsi – määrität ensin tuotteesi, maksut ja toiminnot, ja valitset sitten, missä ja miten myyt – omalla verkkosivustollasi, sosiaalisessa mediassa, markkinapaikoilla tai yksinkertaisen jaettavan linkin kautta. Hostinger Ecommerce ei ole sidottu yhteen myymälään, joten yrityksesi voi kasvaa missä tahansa asiakkaasi ovat.
Kenelle Hostinger Ecommerce -ratkaisu on tarkoitettu?
Hostingerin verkkokauppa on suunniteltu myyjille jokaiseen vaiheeseen – ensimmäisestä myynnistäsi monikanavaisen liiketoiminnan hallintaan.
- Aloittelevat myyjät. Haluatko myydä verkossa ilman teknisiä ongelmia tai kalliita lisäosia? Pääset alkuun minuuteissa, ilman aiempaa kokemusta.
- Sosiaalisen median myyjät. Jos myyt tällä hetkellä Instagramin DM-viestien, WhatsAppin tai TikTokin kautta, Hostingerin verkkokauppa tarjoaa sinulle kunnollisen kaupan perustamisen – yksinkertaisesti, nopeasti ja ilman turhaa monimutkaisuutta.
- Monikanavaiset myyjät. Myytkö jo useissa paikoissa ja oletko kyllästynyt jongleeraamaan erillisten työkalujen kanssa? Hostingerin verkkokauppa kokoaa tuotteesi, varastosi ja tilauksesi yhteen hallintapaneeliin.
Teknisiä taitoja ei tarvita. Nimeä yrityksesi, lisää ensimmäinen tuotteesi, määritä maksut ja valitse, miten haluat myydä – olipa kyseessä oma verkkosivustosi, olemassa oleva kauppa tai yksinkertaisesti jaettava linkki. Työkalut hoitavat raskaan työn, joten voit keskittyä yrityksesi kasvattamiseen.
Tarvitsenko verkkosivut myynnin aloittamiseen?
Ei – ja juuri se tekee Hostinger Ecommerce -palvelusta erilaisen. Voit aloittaa myynnin heti luomalla nopean tuotelinkin – yksinkertaisen, jaettavan URL-osoitteen, joka vie asiakkaat suoraan tuotteeseesi, ilman verkkosivustoa. Jaa se WhatsAppissa, Instagramissa tai missä tahansa muussa jo käyttämässäsi kanavassa. Kun olet valmis lisäämään verkkosivuston tai yhdistämään muita myyntikanavia, tämä vaihtoehto on aina käytettävissä.
Kuinka voin luoda ecommerce-sivuston Hostingerilla?
Sinulla on kolme tapaa rakentaa kauppasi – valitse sinulle parhaiten sopiva, koodausta ei tarvita.
- Vedä ja pudota -verkkokauppasivuston rakentaja. Kuvaile vain yritystäsi tekoälylle ja saat valmiin verkkosivuston sekunneissa – sitten muokkaa sitä omaksesi vetämällä ja pudottamalla elementtejä paikoilleen.
- Vibe code verkkokauppasi Horizontin avulla. Luo kauppasi keskustelemalla. Kuvaile visiosi, hio sitä keskustelussa – tekoäly rakentaa kaiken puolestasi.
- Verkkokauppasivuston mallit. Haluatko nopean alun? Valitse valmiiden verkkokauppamallien kirjastosta – valitse brändiisi sopiva ja muokkaa siitä todella omasi.
Voinko käyttää Hostinger Ecommercea, jos minulla on jo verkkosivusto?
Kyllä. Ajattele Hostingerin verkkokauppaa ravintolasi keittiönä – se hoitaa tuotteesi, varastosi ja tilauksesi kulissien takana, kun taas verkkosivustosi on vain yksi ruokasaleista, joihin asiakkaat astuvat sisään. Yhdistä nykyinen verkkosivustosi – oli se sitten rakennettu Hostingerin kotisivunrakentajalla, Horizons vibe -koodausrakentajalla, WordPressillä tai jollakin muulla alustalla – ja kaikki toimii samasta paikasta. Voit myös lisätä myyntikanavia nykyisen sivustosi rinnalle aloittamatta alusta.
Voinko hallita useita myyntikanavia?
Kyllä. Se on yksi Hostinger Ecommercen suurimmista eduista. Myytpä sitten verkkosivustollasi, TikTokissa, Instagramissa tai markkinapaikalla, kuten Etsyssä tai Amazonissa, se tarjoaa sinulle keskitetyn varastonhallinnan kaikkiin kauppoihisi – mikä tarkoittaa, että tuotteitasi, varastoasi ja tilauksiasi hallitaan kaikki yhdestä hallintapaneelista. Ei enää työkalujen välillä vaihtamista tai huolta varaston synkronoinnin pettämisestä.
Mitä voin myydä Hostinger Ecommercella?
Melkein mitä tahansa. Fyysisiä tuotteita, digitaalisia latauksia (kuten e-kirjoja, musiikkia tai malleja), varauksia vaativia palveluita, tilaustuotteita ja tilauspohjaisia tarjouksia. Olipa liiketoimintamallisi mikä tahansa, sille on olemassa suunnitelma.
Etkö ole vielä varma, mitä myydä? Olemme koonneet luettelon trendaavista tuoteideoista auttaaksemme sinua löytämään oman markkinarakosi.
Sisältyykö transaktiomaksuja?
Ei mitään. Pidät 100 % ansaitsemastasi. Hostinger Ecommerce ei veloita alustamaksuja, joten käsittelitpä sitten ensimmäistä tai tuhannetta myyntiäsi, jokainen dollari menee suoraan sinulle.
Mitä maksutapoja asiakkaani voivat käyttää?
Voit hyväksyä yli 100 maksutapaa maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ja Google Pay), PayPal, RazorPay ja Alipay – kaikki turvallisella, integroidulla kassakokemuksella.
Kuinka toimitus toimii?
Fyysisten tuotteiden osalta voit yhdistää Shipton automatisoimaan koko toimitusprosessin – tulostaa tarrat sekunneissa, tarjota reaaliaikaisen seurannan ja lähettää yli 40 kuljetusliikkeen, kuten DHL:n, FedExin ja UPS:n, kautta. Tilaustuotteiden osalta Printful hoitaa tuotannon ja toimituksen automaattisesti tilauksen teon jälkeen.