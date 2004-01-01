OpenClaw

Oma AI-agenttisi. Yksityinen, aina läsnä & livenä 60 sekunnissa.

Ota se käyttöön kerran, niin se hoitaa päivittäiset tehtäväsi kellon ympäri, jopa nukkuessasi.
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30 päivän tyytyväisyystakuu

Pika-asennus

OpenClaw'n asentaminen on uskomattoman helppoa, ja se tuo AI-agentit kaikkien ulottuville. Ei ammattikieltä tai monimutkaisuutta — vain nopea reitti ensimmäiseen automaatioosi.

Ei huoltoa

Hallittu OpenClaw hoitaa kaiken tietoturvan, päivitykset ja varmuuskopiot. AI-agenttisi pysyvät toiminnassa 24/7 ilman manuaalista työtä.

Sisäänrakennetut työkalut

OpenClaw sisältää kaiken tarvittavan helppoon aloitukseen – AI-mallit, verkkoselailu ja agenttipohjainen sähköpostilaatikko, kaikki sisäänrakennettuna.

Valitse pakettisi

Käytössä jo 100 000+ agenttia
71 % alennus
Tekoälyn automaatiosovellukset
18,99
5,49/kk
Aloita tästä
Uusitaan hintaan 10,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.

Hallinnoitu Sinulle

Käynnistä valitsemasi sovelluksesi ilman asennusta, ylläpitoa tai infrastruktuurin hallintaa.

Pakettisi sisältö

Heti käyttövalmis
Ei huoltoa tarvita
Visuaalinen käyttöliittymä mukana
CLI-käyttö sisältyy
Telegram-pariliitos sisäänrakennettuna
Mukana tekoälyhyvitykset
Käytä ChatGPT
Verkkohaku mukana
Agentin sähköposti esiasetettu
Tietoturva hallitaan puolestasi
71 % alennus
Tekoälyn automaatiosovellukset
18,99
5,49/kk
Aloita tästä
Uusitaan hintaan 10,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.

Hallinnoitu Sinulle

Käynnistä valitsemasi sovelluksesi ilman asennusta, ylläpitoa tai infrastruktuurin hallintaa.

Pakettisi sisältö

Heti käyttövalmis
Ei huoltoa tarvita
Visuaalinen käyttöliittymä mukana
CLI-käyttö sisältyy
Telegram-pariliitos sisäänrakennettuna
Mukana tekoälyhyvitykset
Käytä ChatGPT
Verkkohaku mukana
Agentin sähköposti esiasetettu
Tietoturva hallitaan puolestasi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Ota OpenClaw käyttöön kolmella helpolla vaiheella

OpenClawin manuaalinen asentaminen voi viedä tuntikausia. Hostingerin avulla käynnistät sen välittömästi, eikä sinun tarvitse opetella mitään uutta.

Asenna OpenClaw yhdellä klikkauksella

Ota pakettisi käyttöön, niin me hoidamme asennuksen automaattisesti. Teknistä kokemusta ei tarvita.

Valitse missä haluat keskustella

Yhdistä Telegramin tai WhatsAppin kautta ja aloita keskustelu AI-avustajasi kanssa sekunneissa.

OpenClaw on käyttövalmis

Lisäasetuksia ei tarvita, OpenClaw-AI-avustajasi on nyt julkaistu ja käyttövalmis.
Aloita tästä

Yksi agentti. Loputtomasti työnkulkuja.

Henkilökohtainen tuottavuusavustaja

Perustaja yhdisti iMessagen ja Google Kalenterin. Se lajittelee nyt hänen viestinsä, aikatauluttaa kokouksia uudelleen ja valmistelee hänelle tiedotteen joka aamu.

Myyntiassistentti

Konsultti yhdisti agentin Telegramiin. Se suodattaa liidejä, kirjaa yhteydenotot ja suunnittelee jatkotoimenpiteet automaattisesti.

Koodausavustaja

Kehittäjätiimi asensi koodintarkistusagentin viidessä minuutissa. Se havaitsee virheet, ehdottaa refaktorointia ja lyhentää PR-prosessin tunneista minuutteihin.

Tutkija

PM pyytää agenttiaan vertailemaan työkaluja ennen jokaista toimittajavalintaa. Se esittää yhteenvedon eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista sekä tuo esiin hinnoittelun, mikä korvaa puoli päivää kestävät perusteelliset selvitykset.

Sosiaalisen median suunnittelija

Tekijä antoi OpenClaw'lle käyttöoikeuden luonnoskansioonsa. Se muuttaa alustavat muistiinpanot valmiiksi julkaisuiksi ja asettaa ne jonoon aikataulun mukaisesti. Ei enää tyhjiä aamuja.

Tukiasiantuntija

eCommerce-tiimi reititti Discord-tuen OpenClaw'n kautta. Se käsittelee nyt 60 % tukipyynnöistä ennen kuin ihminen näkee ne.

OpenClaw Hostingerin kanssa vs. muut tarjoajat

Miten Hostingerin OpenClaw eroaa kilpailijoista? Keskitymme yksinkertaisuuteen, jotta pääset nauttimaan AI-agentistasi muutamassa sekunnissa.
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Muu palveluntarjoaja
Valmis sekunneissa
Manuaalinen asennus ja ympäristön asetukset
Ei konfigurointia tarvita
Vaatii API-avaimet
Tekoälykrediitit esiasennettuna
Ulkoiset API-tilit vaaditaan
Visuaalisten agenttien hallinta
Ei
Hallittu infrastruktuuri
Itsehallinnoitu
Asiantuntija-apua 24/7
Ei
Yhden napsautuksen kanavaintegraatiot
Kyllä
Aloita tästä

Miksi ottaa käyttöön OpenClaw Hostingerilla?

Yhden klikkauksen asennus

Käynnistä OpenClaw välittömästi. Ei manuaalista asennusta, ei monimutkaista konfigurointia.

AI-krediitit esiasennettuna

AI-avustajat käyttävät krediittejä vastausten luomiseen ja tehtävien suorittamiseen. Ne on jo lisätty sinulle, joten voit aloittaa OpenClaw'n käytön heti.

Oletusarvoisesti yksityinen ja turvallinen

OpenClaw toimii yksityisessä holvissa, joten tietosi ja keskustelulokisi pysyvät yksityisinä.

Asennettu ja testattu puolestasi

Saat alusta alkaen vakaan ja varmennetun OpenClaw-version. Me huolehdimme testauksesta ja yhteensopivuudesta.

Toimii 24/7

OpenClaw-avustajasi pysyy verkossa kellon ympäri ja käsittelee tehtäviä ja keskusteluja, vaikka olisit offline-tilassa.

Oma postilaatikko AI:llesi

Henkilökohtaisen sähköpostin käyttämisen sijaan voit valita erillisen OpenClaw-postilaatikon paremman turvallisuuden takaamiseksi.

Haluatko perehtyä OpenClawiin syvällisemmin?

OpenClawin oikeanlainen asennus (mitä kukaan ei kerro sinulle)

OpenClaw + WordPress-opas: Kokeilin sitä ja potentiaali on ÄÄRETÖN!

OpenClawin 5 parasta käyttötapausta (kokeilin niitä kaikkia!)

Katso kaikki

Ota OpenClaw käyttöön jo tänään

Kokeile riskittä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso yksityiskohdat hyvityskäytännöstämme.
Aloita tästä
Ota OpenClaw käyttöön jo tänään

OpenClaw Hostinger UKK

Löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien 1-Click OpenClaw-palveluamme.

Ei ollenkaan. Yhden klikkauksen OpenClaw on suunniteltu ihmisille, jotka eivät ole eläessään koskeneet palvelimeen. Yhden klikkauksen käyttöönottomme hoitaa koko asennuksen – palvelinympäristöstä AI-konfiguraatioon. Valitse vain pakettisi, napsauta käyttöönottoa ja henkilökohtainen AI-avustajasi on käytettävissä muutamassa minuutissa. Ei koodausta, ei komentorivejä, ei monimutkaisia koontinäyttöjä

AI-krediittisi ovat valmiiksi integroituja ja käyttövalmiita heti pakkauksesta otettaessa. Toisin kuin tavallisessa OpenClaw-asennuksessa, sinun ei tarvitse luoda tilejä AI-palveluntarjoajille, kuten OpenAI:lle tai Anthropicille, luoda API-avaimia tai hoitaa teknisiä konfiguraatioita. Osta vain krediittejä Hostinger-hallintapaneelin kautta, ja avustajasi käynnistyy välittömästi. Kun tarvitset lisää, voit ladata niitä suoraan samasta hallintapaneelista – niin yksinkertaista se on.

Ehdottomasti. Jokainen OpenClaw-instanssi toimii omassa eristetyssä ympäristössään, mikä tarkoittaa, että tietosi ja keskustelusi ovat täysin erillään muista käyttäjistä. Lukitsemme jokaisen säilön estääksemme luvattoman käytön tai ulkoiset muutokset, ja jokaisessa instanssissa on oletuksena luotu mukautettu, monimutkainen suojausyhdyskäytävä. Saat ammattitason suojauksen ilman, että sinun tarvitsee itse määrittää mitään.

VPS:n avulla saat täydet pääkäyttäjän oikeudet ja täyden hallinnan palvelimeen – mutta se tarkoittaa myös, että olet vastuussa asennuksesta, päivityksistä ja tietoturvasta. Yhden klikkauksen OpenClaw poistaa kaiken tämän monimutkaisuuden. Me hoidamme infrastruktuurin, pidämme instanssisi uusimmassa vakaassa versiossa ja lisäämme ylimääräisiä tietoturvakerroksia – joten voit keskittyä kokonaan AI-avustajasi käyttöön palvelimen hallinnoinnin sijaan. Jos olet kehittäjä, joka haluaa täyden mukautettavuuden, VPS OpenClaw -tilauksemme ovat sinulle parempi vaihtoehto.

OpenClaw on henkilökohtainen AI-avustajasi, joka toimii 24/7 silloinkin, kun kannettava tietokoneesi on kiinni. Voit yhdistää sen suosikkiviestisovelluksiisi – kuten WhatsAppiin, Telegramiin, Slackiin ja Discordiin – ja käyttää sitä päivittäisten tehtävien automatisointiin, keskustelujen hallintaan eri alustoilla, liidien käsittelyyn, selainautomaatioiden suorittamiseen ja paljon muuta. Ajattele sitä digitaalisena tiimin jäsenenä, joka ei koskaan nuku ja on aina valmis auttamaan.

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