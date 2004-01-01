Pika-asennus
Ei huoltoa
Sisäänrakennetut työkalut
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Hallinnoitu Sinulle
Pakettisi sisältö
Ota OpenClaw käyttöön kolmella helpolla vaiheella
Asenna OpenClaw yhdellä klikkauksella
Valitse missä haluat keskustella
OpenClaw on käyttövalmis
Yksi agentti. Loputtomasti työnkulkuja.
Henkilökohtainen tuottavuusavustaja
Myyntiassistentti
Koodausavustaja
Tutkija
Sosiaalisen median suunnittelija
Tukiasiantuntija
OpenClaw Hostingerin kanssa vs. muut tarjoajat
Miksi ottaa käyttöön OpenClaw Hostingerilla?
Yhden klikkauksen asennus
AI-krediitit esiasennettuna
Oletusarvoisesti yksityinen ja turvallinen
Asennettu ja testattu puolestasi
Toimii 24/7
Oma postilaatikko AI:llesi
Haluatko perehtyä OpenClawiin syvällisemmin?
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OpenClaw Hostinger UKK
Tarvitsenko teknistä tietämystä OpenClaw'n asentamiseen?
Ei ollenkaan. Yhden klikkauksen OpenClaw on suunniteltu ihmisille, jotka eivät ole eläessään koskeneet palvelimeen. Yhden klikkauksen käyttöönottomme hoitaa koko asennuksen – palvelinympäristöstä AI-konfiguraatioon. Valitse vain pakettisi, napsauta käyttöönottoa ja henkilökohtainen AI-avustajasi on käytettävissä muutamassa minuutissa. Ei koodausta, ei komentorivejä, ei monimutkaisia koontinäyttöjä
Kuinka AI-krediitit toimivat, ja pitääkö minun luoda ulkoisia tilejä?
AI-krediittisi ovat valmiiksi integroituja ja käyttövalmiita heti pakkauksesta otettaessa. Toisin kuin tavallisessa OpenClaw-asennuksessa, sinun ei tarvitse luoda tilejä AI-palveluntarjoajille, kuten OpenAI:lle tai Anthropicille, luoda API-avaimia tai hoitaa teknisiä konfiguraatioita. Osta vain krediittejä Hostinger-hallintapaneelin kautta, ja avustajasi käynnistyy välittömästi. Kun tarvitset lisää, voit ladata niitä suoraan samasta hallintapaneelista – niin yksinkertaista se on.
Ovatko tietoni yksityisiä ja turvassa?
Ehdottomasti. Jokainen OpenClaw-instanssi toimii omassa eristetyssä ympäristössään, mikä tarkoittaa, että tietosi ja keskustelusi ovat täysin erillään muista käyttäjistä. Lukitsemme jokaisen säilön estääksemme luvattoman käytön tai ulkoiset muutokset, ja jokaisessa instanssissa on oletuksena luotu mukautettu, monimutkainen suojausyhdyskäytävä. Saat ammattitason suojauksen ilman, että sinun tarvitsee itse määrittää mitään.
Mitä eroa on yhden klikkauksen OpenClaw'lla ja OpenClaw'n käyttämisellä VPS:llä?
VPS:n avulla saat täydet pääkäyttäjän oikeudet ja täyden hallinnan palvelimeen – mutta se tarkoittaa myös, että olet vastuussa asennuksesta, päivityksistä ja tietoturvasta. Yhden klikkauksen OpenClaw poistaa kaiken tämän monimutkaisuuden. Me hoidamme infrastruktuurin, pidämme instanssisi uusimmassa vakaassa versiossa ja lisäämme ylimääräisiä tietoturvakerroksia – joten voit keskittyä kokonaan AI-avustajasi käyttöön palvelimen hallinnoinnin sijaan. Jos olet kehittäjä, joka haluaa täyden mukautettavuuden, VPS OpenClaw -tilauksemme ovat sinulle parempi vaihtoehto.
Mitä OpenClaw'lla oikeastaan voi tehdä?
OpenClaw on henkilökohtainen AI-avustajasi, joka toimii 24/7 silloinkin, kun kannettava tietokoneesi on kiinni. Voit yhdistää sen suosikkiviestisovelluksiisi – kuten WhatsAppiin, Telegramiin, Slackiin ja Discordiin – ja käyttää sitä päivittäisten tehtävien automatisointiin, keskustelujen hallintaan eri alustoilla, liidien käsittelyyn, selainautomaatioiden suorittamiseen ja paljon muuta. Ajattele sitä digitaalisena tiimin jäsenenä, joka ei koskaan nuku ja on aina valmis auttamaan.