Asenna OpenClaw yhden napsautuksen asennuksella.
Henkilökohtainen tekoälyavustaja, joka toimii omalla VPS-palvelimellasi ja tarjoaa yhtenäisen hallinnan WhatsAppissa, Telegramissa, Slackissa, Discordissa ja muissa.
OpenClaw – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenClaw – mitä sillä voi rakentaa?
OpenClaw on itseisännöity henkilökohtainen tekoälyavustaja-alusta, joka yhdistää sinut jo käyttämiisi viestikanaviin – WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage ja Microsoft Teams – yhden oman infrastruktuurisi kautta toimivan yhdyskäytävän kautta. Toisin kuin pilvipohjaiset avustajat, OpenClaw pitää kaikki keskustelut, kontekstin ja tiedot hallinnassasi pysyen samalla aina käytettävissä kaikilla alustoilla.
Yhdyskäytäväarkkitehtuuri tukee useita tekoälymallien tarjoajia, mukaan lukien Anthropic Claude ja OpenAI, joten voit valita tehtävään sopivan mallin. Äänitoiminnot, selaimen automaatio ja laajennettava taitojen alusta tarkoittavat, että OpenClaw pystyy käsittelemään kaiken nopeista viestivastauksista monimutkaisiin automatisoituihin työnkulkuihin.
OpenClaw – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavaviestintä
Yksi avustaja, joka on käytettävissä WhatsAppissa, Telegramissa, Slackissa, Discordissa ja yli 10 muulla alustalla yhden yhdyskäytävän kautta.
Useita tekoälypalveluntarjoajia
Vaihda Anthropic Clauden, OpenAI GPT:n, Google Geminin ja muiden mallien välillä käsillä olevasta tehtävästä riippuen.
Äänen ja selaimen hallinta
Aina päällä oleva puhetila ja oma Chrome-automaatio mahdollistavat äänivuorovaikutukset ja verkkopohjaisten tehtävien suorittamisen.
Interaktiivinen kangas
Agenttivetoiset visuaaliset työtilat mahdollistavat avustajan renderöidä monipuolisia interaktiivisia käyttöliittymiä pelkkien tekstivastausten lisäksi.
Laajennettava osaamisalusta
Lisää niputettuja, hallittuja tai mukautettuja työtilatason taitoja laajentaaksesi sitä, mitä avustajasi voi tehdä ilman, että rakennat kaiken alusta alkaen uudelleen.
OpenClaw – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.