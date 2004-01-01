Asenna 9router yhden klikkauksen asennuksella.
AI-API-reitityspalvelin, joka pienentää tokenkustannuksia ja jakaa pyynnöt automaattisesti yli 40:lle LLM-palveluntarjoajalle.
9router – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
9router – mitä sillä voi rakentaa?
9router on itse isännöity AI API -välityspalvelin, joka sijaitsee tekoälykoodaustyökalujesi ja minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan välissä. Se tarjoaa OpenAI-yhteensopivan päätepisteen, jotta työkalut kuten Claude Code, Cursor, Cline ja Copilot voivat yhdistää ilman uudelleenkonfigurointia. RTK Token Saver pakkaa suuret työkalujen tulosteet – git diffit, grep-tulokset, hakemistorakenteet – ennen kuin ne saavuttavat mallin, leikaten syötetokeneita 20–40 % per pyyntö. Automaattinen varareititys kaskadoi tilaus-, budjetti- ja ilmaispalveluntarjoajien läpi prioriteettijärjestyksessä, kun kiintiöt täyttyvät.
9routerin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki palveluntarjoajan tunnistetiedot ja reitityssäännöt hallinnassasi. Hallitset tilejä verkkokojelaudan kautta, asetat mallikohtaisia token-budjetteja ja jaat pyyntöjä useille tileille round-robin-ajoituksella – vähentäen kustannuksia koskematta tekoälytyökalujesi konfiguraatioihin.
9router – tärkeimmät ominaisuudet
RTK-tokenin pakkaus
Pakkaa työkalukutsujen tulosteet, kuten git diffit ja hakemistopuut, ennen mallille lähettämistä, säästäen 20–40 % syötemerkkejä pyyntöä kohden.
Monipalveluntarjoajan reititys
Reitittää pyyntöjä yli 40 LLM-palveluntarjoajan kautta automaattisella siirtymisellä maksullisilta tasoilta ilmaisille, kun tilauskiintiöt ovat täyttyneet.
Vuorokiertoinen aikataulutus
Jakaa pyyntöjä useille tileille palveluntarjoajaa kohden maksimoidakseen kiintiön käytön ennen kuukausittaisten rajojen nollaantumista.
OpenAI-yhteensopiva API
Drop-in-korvauspääte osoitteessa /v1, joten mikä tahansa OpenAI-protokollaa käyttävä työkalu yhdistyy ilman uudelleenkonfigurointia.
Luolamies-tila
Lisää ytimekkäitä tulostusohjeita lähteviin kehotteisiin vähentääkseen mallin vastausten pituutta jopa 65 %.
9router – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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