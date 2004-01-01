9router on itse isännöity AI API -välityspalvelin, joka sijaitsee tekoälykoodaustyökalujesi ja minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan välissä. Se tarjoaa OpenAI-yhteensopivan päätepisteen, jotta työkalut kuten Claude Code, Cursor, Cline ja Copilot voivat yhdistää ilman uudelleenkonfigurointia. RTK Token Saver pakkaa suuret työkalujen tulosteet – git diffit, grep-tulokset, hakemistorakenteet – ennen kuin ne saavuttavat mallin, leikaten syötetokeneita 20–40 % per pyyntö. Automaattinen varareititys kaskadoi tilaus-, budjetti- ja ilmaispalveluntarjoajien läpi prioriteettijärjestyksessä, kun kiintiöt täyttyvät.

9routerin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki palveluntarjoajan tunnistetiedot ja reitityssäännöt hallinnassasi. Hallitset tilejä verkkokojelaudan kautta, asetat mallikohtaisia token-budjetteja ja jaat pyyntöjä useille tileille round-robin-ajoituksella – vähentäen kustannuksia koskematta tekoälytyökalujesi konfiguraatioihin.