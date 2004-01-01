Paperclip on itsepalveluna ylläpidettävä orkestrointialusta, jonka avulla voit rakentaa ja hallita autonomisia tekoälypohjaisia organisaatioita. Sen sijaan, että jongleeraisit yksittäisten chatbottien kanssa, Paperclip antaa tekoälyagenteillesi määritellyt roolit, raportointilinjat ja tavoitehierarkiat, jotta ne työskentelevät yhdessä kohti yhteisiä liiketoimintatavoitteita. Asetat kuukausittaiset budjetit agenttia kohden, ylläpidät muuttumattomia tarkastuspolkuja jokaisesta päätöksestä ja säilytät hallitustason ohituskyvyn kaikkina aikoina.

Paperclipin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset yritystiedot, agentin muistin ja API-tunnukset kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tuot omat API-avaimesi Claudea, GPT-4o:ta, Geminiä, Cursor-palvelua tai mitä tahansa mukautettua agentin suoritusympäristöä varten – ilman välittäjän lisämaksuja mallikustannuksista ja ilman ulkoista SaaS-tilausta.