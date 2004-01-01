Asenna Paperclip yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin tekoälyn orkestrointialusta autonomisten agenttiorganisaatioiden rakentamiseen määriteltyine rooleineen, tavoitehierarkioineen ja budjettivalvontoineen.
Paperclip – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Paperclip – mitä sillä voi rakentaa?
Paperclip on itsepalveluna ylläpidettävä orkestrointialusta, jonka avulla voit rakentaa ja hallita autonomisia tekoälypohjaisia organisaatioita. Sen sijaan, että jongleeraisit yksittäisten chatbottien kanssa, Paperclip antaa tekoälyagenteillesi määritellyt roolit, raportointilinjat ja tavoitehierarkiat, jotta ne työskentelevät yhdessä kohti yhteisiä liiketoimintatavoitteita. Asetat kuukausittaiset budjetit agenttia kohden, ylläpidät muuttumattomia tarkastuspolkuja jokaisesta päätöksestä ja säilytät hallitustason ohituskyvyn kaikkina aikoina.
Paperclipin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset yritystiedot, agentin muistin ja API-tunnukset kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Tuot omat API-avaimesi Claudea, GPT-4o:ta, Geminiä, Cursor-palvelua tai mitä tahansa mukautettua agentin suoritusympäristöä varten – ilman välittäjän lisämaksuja mallikustannuksista ja ilman ulkoista SaaS-tilausta.
Paperclip – tärkeimmät ominaisuudet
Hierarkkiset organisaatiokaaviot
Määrittele agenttien roolit, tittelit ja raportointisuhteet, jotka heijastavat todellista yritysrakennetta, mahdollistaen koordinoidun autonomisen toiminnan osastojen välillä.
Tavoitekaskadijärjestelmä
Seuraa tehtäviä yrityksen strategiasta tiimitavoitteiden kautta yksittäisten agenttien tehtäviin varmistaen, että jokainen agentin toimenpide on linjassa ylimmän tason liiketoimintatavoitteiden kanssa.
Agenttikohtaiset budjettisäädöt
Aseta kuukausittaiset API-kulutusrajat agenttia kohden automaattisella keskeytyksellä 100 %:ssa ja pehmeillä varoituksilla 80 %:ssa, estäen hallitsemattomat kustannukset ilman manuaalista valvontaa.
Muuttumaton tarkastusketju
Jokainen agentin toimenpide ja työkalukutsu tallennetaan peukaloinninkestävään tikettijärjestelmään, mikä antaa sinulle täydellisen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden autonomisista päätöksistä.
Oma agentti
Tukee Claudea, GPT-4o:ta, Geminiä, Cursor:ia, Codex:ia ja mitä tahansa mukautettua skriptiä, jossa on heartbeat-rajapinta, joten voit valita parhaan mallin kuhunkin rooliin ilman sitoutumista.
Moniyrityseristys
Hallinnoi erillisiä tekoälyorganisaatioita useille yrityksille yhdestä käyttöönotosta, täydellisellä tietojen eristyksellä kunkin yrityksen välillä.
Paperclip – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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