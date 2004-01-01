Asenna Hermes Agent yhdellä klikkauksella.
Itseoppiva AI-agentti sisäänrakennetulla oppimissilmukalla, monialustaviestinnällä ja yli 200 tuetulla LLM-mallilla.
Hermes Agent – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hermes Agent – mitä sillä voi rakentaa?
Hermes Agent on Nous Researchin rakentama itseään kehittävä AI-agentti, joka luo taitoja kokemuksen perusteella ja hioo niitä käytön aikana. Toisin kuin staattiset AI-avustajat, se rakentaa pysyvän muistin, jonka arvo kasvaa ajan myötä. Se yhdistyy samanaikaisesti Telegramiin, Discordiin, Slackiin, WhatsAppiin, Signaliin ja sähköpostiin yhdyskäytävätilassa, tukien OpenRouteria, OpenAI:ta, Anthropicia ja mukautettuja LLM-rajapintoja.
Hermes Agentin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki API-avaimet, keskusteluhistorian ja liiketoimintakontekstin omassa infrastruktuurissasi, erillisillä resursseilla verkkoselailuun, koodin suorittamiseen ja moniagenttityönkulkuihin, jotka toimivat ilman ulkoista rajoitusta.
Hermes Agent – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen hallintapaneeli
Hallitse asetuksia, API-avaimia, istuntoja ja taitoja täydellisestä verkkopaneelista selaimessa toimivan terminaalin rinnalla.
Itseään parantava oppimissilmukka
Agentti luo ja hioo taitoja jokaisen vuorovaikutuksen pohjalta, ja Skills Hub -napautuksen avulla se voi jakaa uudelleenkäytettäviä ominaisuuksia eri käyttöönottojen kesken.
Monialustainen viestintä
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM-mallia
Reititä pyynnöt OpenRouterin kautta tai yhdistä suoraan Anthropicin, OpenAI:n ja mukautettuihin päätepisteisiin maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi.
Sisäänrakennettu tehtävien ajoitus
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Hermes Agent – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.