Hermes Agent on Nous Researchin rakentama itseään kehittävä AI-agentti, joka luo taitoja kokemuksen perusteella ja hioo niitä käytön aikana. Toisin kuin staattiset AI-avustajat, se rakentaa pysyvän muistin, jonka arvo kasvaa ajan myötä. Se yhdistyy samanaikaisesti Telegramiin, Discordiin, Slackiin, WhatsAppiin, Signaliin ja sähköpostiin yhdyskäytävätilassa, tukien OpenRouteria, OpenAI:ta, Anthropicia ja mukautettuja LLM-rajapintoja.

Hermes Agentin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki API-avaimet, keskusteluhistorian ja liiketoimintakontekstin omassa infrastruktuurissasi, erillisillä resursseilla verkkoselailuun, koodin suorittamiseen ja moniagenttityönkulkuihin, jotka toimivat ilman ulkoista rajoitusta.