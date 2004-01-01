Hermes Agent

Automatisoi päivittäiset tehtävät Hermes Agentilla

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30 päivän tyytyväisyystakuu

Oletusarvoisesti suojattu

Suojaa agenttisi sisäänrakennetulla eristyksellä, tietoturvapäivityksillä ja suojausmenetelmillä ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kädet vapaana -huolto

Hoidamme päivitykset, varmuuskopiot ja yhteensopivuustarkistukset, jotta agenttisi pysyy käyttövalmiina.

Telegram-valmius

Aloita keskustelu agenttisi kanssa heti, sillä Telegram on jo yhdistetty.

Helppokäyttöinen visuaalinen käyttöliittymä

Hallitse Hermes Agenttia visuaalisen käyttöliittymän kautta ilman koodausta.

Valitse Hermes Agent -pakettisi

10 000+ jo julkaistua Hermes Agenttia
71 % alennus
Tekoälyn automaatiosovellukset
18,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 10,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.

Hallinnoitu Sinulle

Käynnistä valitsemasi sovelluksesi ilman asennusta, ylläpitoa tai infrastruktuurin hallintaa.

Pakettisi sisältö

Heti käyttövalmis
Ei huoltoa tarvita
Visuaalinen käyttöliittymä mukana
CLI-käyttö sisältyy
Telegram-pariliitos sisäänrakennettuna
Mukana tekoälyhyvitykset
Käytä ChatGPT
Verkkohaku mukana
Agentin sähköposti esiasetettu
Tietoturva hallitaan puolestasi
71 % alennus
Tekoälyn automaatiosovellukset
18,99
5,49/kk
Aloita tästä
Uusitaan hintaan 10,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.

Hallinnoitu Sinulle

Käynnistä valitsemasi sovelluksesi ilman asennusta, ylläpitoa tai infrastruktuurin hallintaa.

Pakettisi sisältö

Heti käyttövalmis
Ei huoltoa tarvita
Visuaalinen käyttöliittymä mukana
CLI-käyttö sisältyy
Telegram-pariliitos sisäänrakennettuna
Mukana tekoälyhyvitykset
Käytä ChatGPT
Verkkohaku mukana
Agentin sähköposti esiasetettu
Tietoturva hallitaan puolestasi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Mitä Hermes Agent voi tehdä hyväksesi

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja

Pidä tehtävät, muistutukset ja keskustelut järjestyksessä. Agenttisi oppii ja muistaa kaiken.

Koodausavustaja

Koodausavustaja

Kirjoita ja debuggaa nopeammin agentin avulla, joka pystyy oppimaan koodikantaasi.

Tutkija

Tutkija

Tiivistä aiheet ja vertaile vaihtoehtoja kontekstin säilyttäen eri istuntojen ajan.

Myyntiassistentti

Myyntiassistentti

Kerää liidejä ja kartoita potentiaalisia asiakkaita omalla infrastruktuurillasi.

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Miksi aloittaa hallinnoidulla Hermeksellä Hostingerilla?

Miksi aloittaa hallinnoidulla Hermeksellä Hostingerilla?

1 klikkauksen asennus

Käynnistä autonominen agenttisi välittömästi ilman koodia. Valmiiksi pakattu ratkaisumme vie sinut rekisteröitymisestä automatisointiin yhdellä klikkauksella.
Vältä API-hämmennys. Hallitse ja täydennä AI-krediittejä suoraan ohjauspaneelistasi käsin ilman kolmannen osapuolen rekisteröitymisiä, monimutkaisia avaimia tai manuaalista linkitystä asennuksen jälkeen.
Suojaa tietosi lukitun säilön eristyksellä ja mukautetulla suojausyhdyskäytävällä, joka auttaa vähentämään ulkoisia riskejä ja estämään luvattomia muutoksia ensimmäisestä päivästä lähtien.
Aloita viestittely agenttisi kanssa heti Telegramin integroinnilla ensimmäisestä päivästä lähtien, eikä webhookeja tai API-asennusta tarvita.
Hallitse Hermes Agentia ja ole vuorovaikutuksessa sen kanssa visuaalisen käyttöliittymän kautta ilman tarvetta koodaukselle.
Säilytä hallintaoikeudet kehittäjille silloin, kun niitä tarvitset. Käytä komentoriviä mukautettujen komentosarjojen suorittamiseen tai hallitun alustan syvällisempään hallintaan.
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Valitse, miten Hermes Agent suoritetaan

Valitse hallinnoitu versio helpomman asennuksen ja minimaalisen ylläpidon takaamiseksi tai valitse VPS täyden hallinnan ja mukauttamisen takaamiseksi.
Hallinnoitu Hermes Agent
Hermes Agent VPS:llä

Asennus

Yhden klikkauksen asennus
Esiasennettu mallipohja, valmiina käyttöön

AI-krediitit

Sisäänrakennettu ja käyttövalmis
Sisäänrakennettu ja käyttövalmis

Viestintäalustat

Sisäänrakennettu Telegram-pariliitos
Yhdistä terminaalin avulla

Ohjaus

Verkkokäyttöliittymä, täysi terminaalikäyttöoikeus
Täydet pääkäyttäjän oikeudet, täydellinen palvelimen hallinta

Turvallisuus

SSL, päivitykset ja palomuuri — meidän hallinnoimanamme
Palomuuri ja DDoS-suojaus (itsehallinnoitava)
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Hermes Agentin tärkeimmät ominaisuudet

Hermes Agentin tärkeimmät ominaisuudet

Itseään kehittävä oppimissilmukka

Luo ja jalostaa taitoja jokaisesta vuorovaikutuksesta, rakentaen ajan myötä paranevan kykypohjan.
Säilyttää taidot, istuntohistorian ja muistot uudelleenkäynnistysten ja päivitysten aikana, jotta tieto siirtyy käyttöönotosta toiseen.
Yhdistä Telegramiin, Discordiin, Slackiin, WhatsAppiin, Signaliin ja sähköpostiin samanaikaisesti ilman erillisten bottien hallintaa.
Käytä OpenRouteria tai muodosta suora yhteys Anthropic-, OpenAI- ja mukautettuihin päätepisteisiin joustavaa mallin käyttöä varten.
Automatisoi toistuvat tehtävät sisäänrakennetulla cron-ajoittimella ja suorita rinnakkaisia työnkulkuja aliagenttien tuella.

Käynnistä Hermes Agent jo tänään

Kokeile riskittä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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Hermes Agent Hostingerin UKK

Löydä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien hallinnoitua Hermes Agenttiamme.

Ei ollenkaan. Hallinnoitu Hermes on suunniteltu niille, jotka eivät ole koskaan koskeneet palvelimeen. Yhden klikkauksen käyttöönotto hoitaa kaiken – palvelinympäristöstä AI:n konfigurointiin. Klikkaa vain käyttöönottoa ja henkilökohtainen avustajasi on käytettävissä muutamassa minuutissa. Ei koodausta, ei komentorivejä eikä teknistä päänvaivaa.

Krediittisi ovat valmiiksi integroituja vaivattoman aloituksen takaamiseksi – et tarvitse kolmannen osapuolen tilejä tai monimutkaisia API-avaimia. Lisää rahaa suoraan kojelaudasta ja aloita automatisointi välittömästi. Valinta on kuitenkin sinun: voit käyttää näitä sisäänrakennettuja krediittejä maksimaalisen yksinkertaisuuden saavuttamiseksi tai yhdistää omia ulkoisia tilejäsi manuaalisesti palveluntarjoajilta, kuten OpenAI tai Anthropic, API:n kautta, jos haluat.

Ehdottomasti. Jokainen Hermes Agent toimii omassa eristetyssä ympäristössään, pitäen tietosi ja keskustelusi täysin erillään muista käyttäjistä. Lukitsemme jokaisen säilön estääksemme luvattoman käytön ja tarjoamme oletuksena mukautetun, monimutkaisen suojausyhdyskäytävän. Saat ammattitason suojauksen ilman, että sinun tarvitsee itse määrittää mitään.

VPS antaa sinulle pääkäyttäjän oikeudet, mutta pitää sinut vastuussa asennuksesta, tietoturvasta ja päivityksistä. Hallinnoitu Hermes poistaa tämän monimutkaisuuden. Me hoidamme infrastruktuurin, päivitykset ja varmuuskopiot, jotta voit keskittyä tekoälyn käyttämiseen palvelimen hallinnoinnin sijaan. Jos tarvitset täydellistä ympäristön mukauttamista, VPS on parempi vaihtoehto; kaikille muille hallittu on oikea valinta.

Hermes on itseään kehittävä AI-agentti, joka toimii 24/7, jopa kannettavan tietokoneen ollessa suljettuna. Toisin kuin staattiset työkalut, siinä on itseoppiva silmukka ja pysyvä muisti, mikä tarkoittaa, että se oppii kokemuksesta ja hioo taitojaan käytön aikana. Voit yhdistää sen sovelluksiin, kuten Telegramiin, automatisoidaksesi tehtäviä, käsitelläksesi liidejä ja suorittaaksesi selainautomaatioita. Ajattele sitä digitaalisena tiimin jäsenenä, joka ei koskaan nuku ja jonka arvo kasvaa ajan myötä.

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