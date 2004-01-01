Oletusarvoisesti suojattu
Kädet vapaana -huolto
Telegram-valmius
Helppokäyttöinen visuaalinen käyttöliittymä
Valitse Hermes Agent -pakettisi
Hallinnoitu Sinulle
Pakettisi sisältö
Hallinnoitu Sinulle
Pakettisi sisältö
Mitä Hermes Agent voi tehdä hyväksesi
Henkilökohtainen avustaja
Pidä tehtävät, muistutukset ja keskustelut järjestyksessä. Agenttisi oppii ja muistaa kaiken.
Koodausavustaja
Kirjoita ja debuggaa nopeammin agentin avulla, joka pystyy oppimaan koodikantaasi.
Tutkija
Tiivistä aiheet ja vertaile vaihtoehtoja kontekstin säilyttäen eri istuntojen ajan.
Myyntiassistentti
Kerää liidejä ja kartoita potentiaalisia asiakkaita omalla infrastruktuurillasi.
Miksi aloittaa hallinnoidulla Hermeksellä Hostingerilla?
1 klikkauksen asennus
AI-krediitit esiasennettuna
Oletusarvoisesti suojattu
Telegram-valmius
Helppokäyttöinen visuaalinen käyttöliittymä
Hermes Agentin CLI-käyttöoikeus
Valitse, miten Hermes Agent suoritetaan
Hermes Agentin tärkeimmät ominaisuudet
Itseään kehittävä oppimissilmukka
Pysyvä muisti
Monialustainen viestintä
200+ LLM-mallia
Sisäänrakennettu tehtävien ajoitus
Hermes Agent Hostingerin UKK
Tarvitsenko teknistä tietämystä Hermes Agentin asentamiseen?
Ei ollenkaan. Hallinnoitu Hermes on suunniteltu niille, jotka eivät ole koskaan koskeneet palvelimeen. Yhden klikkauksen käyttöönotto hoitaa kaiken – palvelinympäristöstä AI:n konfigurointiin. Klikkaa vain käyttöönottoa ja henkilökohtainen avustajasi on käytettävissä muutamassa minuutissa. Ei koodausta, ei komentorivejä eikä teknistä päänvaivaa.
Miten AI-krediitit toimivat? Tarvitsenko ulkoisia tilejä?
Krediittisi ovat valmiiksi integroituja vaivattoman aloituksen takaamiseksi – et tarvitse kolmannen osapuolen tilejä tai monimutkaisia API-avaimia. Lisää rahaa suoraan kojelaudasta ja aloita automatisointi välittömästi. Valinta on kuitenkin sinun: voit käyttää näitä sisäänrakennettuja krediittejä maksimaalisen yksinkertaisuuden saavuttamiseksi tai yhdistää omia ulkoisia tilejäsi manuaalisesti palveluntarjoajilta, kuten OpenAI tai Anthropic, API:n kautta, jos haluat.
Ovatko tietoni yksityisiä ja turvassa?
Ehdottomasti. Jokainen Hermes Agent toimii omassa eristetyssä ympäristössään, pitäen tietosi ja keskustelusi täysin erillään muista käyttäjistä. Lukitsemme jokaisen säilön estääksemme luvattoman käytön ja tarjoamme oletuksena mukautetun, monimutkaisen suojausyhdyskäytävän. Saat ammattitason suojauksen ilman, että sinun tarvitsee itse määrittää mitään.
Mitä eroa on hallinnoidulla Hermeksellä ja Hermes Agentilla VPS:llä?
VPS antaa sinulle pääkäyttäjän oikeudet, mutta pitää sinut vastuussa asennuksesta, tietoturvasta ja päivityksistä. Hallinnoitu Hermes poistaa tämän monimutkaisuuden. Me hoidamme infrastruktuurin, päivitykset ja varmuuskopiot, jotta voit keskittyä tekoälyn käyttämiseen palvelimen hallinnoinnin sijaan. Jos tarvitset täydellistä ympäristön mukauttamista, VPS on parempi vaihtoehto; kaikille muille hallittu on oikea valinta.
Mitä voin tehdä hallinnoidulla Hermes Agentilla?
Hermes on itseään kehittävä AI-agentti, joka toimii 24/7, jopa kannettavan tietokoneen ollessa suljettuna. Toisin kuin staattiset työkalut, siinä on itseoppiva silmukka ja pysyvä muisti, mikä tarkoittaa, että se oppii kokemuksesta ja hioo taitojaan käytön aikana. Voit yhdistää sen sovelluksiin, kuten Telegramiin, automatisoidaksesi tehtäviä, käsitelläksesi liidejä ja suorittaaksesi selainautomaatioita. Ajattele sitä digitaalisena tiimin jäsenenä, joka ei koskaan nuku ja jonka arvo kasvaa ajan myötä.