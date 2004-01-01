Sähköposti API, jossa on todellinen postilaatikko sen takana.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Yksi postilaatikko. Jokainen tapa rakentaa.
MCP-palvelin
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Komento-linjan käyttöliittymä
REST API ja webhookit
Kirjastot & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Anna agentillesi todellinen postilaatikko
Identiteetti
Todellisia keskusteluja
Muisti on rakennettu
Yksinkertainen, per-mailbox hinnoittelu
30 päivän tyytyväisyystakuu
Peruuta milloin tahansa
Tukea vuorokauden ympäri
Edut:
Edut:
Edut:
Edut:
Edut:
Edut:
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Suunniteltu kehittäjille
JSON
Reagoimaan reaaliaikaisesti
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Haku ja lajittelu koodista
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Skannaa se terminaalista
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Täydellinen hallinta postin työnkulkuja
API-avaimet
Webhookin loppupisteet
Sähköpostipäiväkirjat
Hostinger Mail API FAQ
Mikä on Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API on sovellusten, sivustojen ja taustapalvelujen ohjelmoitavissa oleva sähköpostipinta-ala. Lähetä sähköpostia ja lue, etsi, järjestä, vastaa ja automatisoi todellinen postilaatikko SDK:n, CLI:n, REST API:n ja webhooksin kautta.
Mitä Hostinger Mail MCP -palvelin voi tehdä?
Hostinger Mail MCP -palvelin tarjoaa yhteensopivia AI-agenttien postilaatikko-työkaluja, joita he voivat soittaa suoraan. Agentit voivat käyttää näitä työkaluja lukemaan keskusteluja, etsimään viestejä, laatimaan vastauksia, lajittelemaan saapuvia viestejä ja suorittamaan postilaatikon työnkulkuja.
Onko tämä suuri transaktio-email API?
Hostinger Mail API yhdistää sovelluksen sähköpostin lähettämisen ja todellisen postilaatikon hallinnan yhdellä ohjelmoitavalla pinnalla. Se on rakennettu tuotteen ja työnkulun sähköpostin sijaan suuria määriä.
Mitä kieliä ja käyttöliittymiä tuetaan?
Ensimmäisen osapuolen SDK:t ovat saatavilla Node.js, PHP ja Python. Voit myös käyttää komento-linja-liitäntää tai soittaa REST API suoraan mistä tahansa HTTP:tä tukevasta kielestä.
Voinko tilata postilaatikon tapahtumia?
Webhooksin avulla sovelluksesi voi reagoida postilaatikko-aktiviteettiin ja aloittaa työnkulut tarkistamatta toistuvasti muutoksia.
Miten saan API-avaimen?
Käynnistä hPanel, avaa API-alue ja luo avain integrointiin. Pidä avain turvassa äläkä sitoudu sen lähdekoodiin.
Mistä voin löytää asiakirjat?
Voinko käyttää sitä sovelluksessani tai verkkosivustollani?
Käytä REST API:ta, SDK:ta tai CLI:ta lähettääksesi sähköpostia ja hallitaksesi todellista postilaatikkoa mistä tahansa sovelluksesta, sivustosta tai backendista. Agenteja MCP:n kautta tuetaan, mutta ne ovat valinnaisia.