Live API · SDK · MCP-palvelin

Sähköposti API, jossa on todellinen postilaatikko sen takana.

Lähetä, lue, etsi ja vastaa: yksi API, yksi avain
Liitä pino tai AI agentti
Aloita lähettäminen alle minuutin
alkaen0,39/kk
Hanki API-avainLue dokumentit
<b>30 päivän</b> tyytyväisyystakuu
Hostinger Mail API
Liitetty
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Hyväksytty, viesti jonoon

Yksi postilaatikko. Jokainen tapa rakentaa.

Työskentele suoraan REST API: n kanssa, anna ensimmäisen osapuolen SDK: n, kirjoita se CLI: stä tai liitä AI-agentti live-MCP-palvelimen kautta. Se on sama postilaatikko alla.

MCP-palvelin

Anna AI-agentillesi työkaluja lukea, lähettää, hakea ja käyttää todellista postilaatikkoa.

Node.js SDK

Lisää sähköpostin lähettämistä ja postilaatikon työnkulkuja JavaScript- ja TypeScript-sovelluksiin native-kehittäjäkokemuksella.

PHP SDK

Liitä sivustot ja backend-palvelut postilaatikon toimintoihin rakentaen API-asiakasta alusta.

Python SDK

Rakenna automaatioita, tiedonkulkuja ja agenttityökaluja todellisen sähköpostitilin ympärille.

Komento-linjan käyttöliittymä

Tarkista ja hallitse postilaatikkojen työnkulkuja terminaalista, skripteistä ja CI-tehtävistä.

REST API ja webhookit

Soita suoraan ohjelmoitavalle pinnalle, reagoi postilaatikkotapahtumiin ja lähetä tuoteviestejä, kun sovelluksesi tarvitsee.

Kirjastot & CLI

Asenna ensisijainen asiakas ja tee ensimmäinen puhelu muutamassa minuutissa.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Täysin kirjoitettu Mail API -asiakas.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agonistinen PHP-asiakas.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python-asiakas Mail API:lle.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Hallitse postin suoraan terminaalista.

Anna agentillesi todellinen postilaatikko

Lähettämisen loppupiste ei riitä. Sovelluksesi tai agentti saa toimivan postilaatikon, jossa on osoite, aiheet ja historia, jota se voi käyttää MCP:n, SDK:n tai REST:n kautta.

Identiteetti

Todellinen, todennettavissa oleva sähköpostiosoite, jolla agentti voi rekisteröityä palveluihin, vastaanottaa vahvistuksia ja toimia puolestasi.

Todellisia keskusteluja

Viivattuja vastauksia, liitteitä ja monen osapuolen viivoja, jossa on ihmisen kierre milloin haluat.

Muisti on rakennettu

Jokainen viesti on pysyvä, hakukelpoinen rekisteri, jonka agentti voi katsoa taaksepäin ymmärtääkseen kontekstia ja seurantaa.

Yksinkertainen, per-mailbox hinnoittelu

Jokainen suunnitelma sisältää täyden API-, SDK-, CLI-, MCP- ja webhook-käyttöoikeuden. Lähetys on rakennettu tuote- ja transaktio-sähköpostiin pienellä tilavuudella.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Peruuta milloin tahansa

Tukea vuorokauden ympäri

48 kuukauden suunnitelma
87 % alennus
Starter
Paras sovellus: sivuprojektit ja prototyypit
2,99
0,39/kk
Hanki API-avain
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 1,59 €/kk 48 kuukauden jaksolle.
API-, SDK-, CLI- ja MCP-käyttöoikeus
Webhooks & postilaatikko-tapahtumat
1 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
1 postilaatikko sisältyy
5 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
5 edelleenlähetyssääntöä
5 sähköpostialiasta

Edut:

Agent Mail: omistettu agenttiosoite + MCP-työkalut
Suosituin
75 % alennus
Standard
Parasta: Kasvavat sovellukset ja integraatiot
3,99
0,99/kk
Hanki API-avain
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 2,79 €/kk 48 kuukauden jaksolle.
API-, SDK-, CLI- ja MCP-käyttöoikeus
Webhooks & postilaatikko-tapahtumat
3 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
1 postilaatikko sisältyy
20 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
20 edelleenlähetyssääntöä
10 sähköpostialiasta

Edut:

Hae, vastaa, tiivistä ja kirjoita – kaikki tekoälytyökalujen avulla – rajattomasti
Agent Mail: omistettu agenttiosoite + MCP-työkalut
67 % alennus
Premium
Paras sovellus: Tuotantotyöt
5,99
1,99/kk
Hanki API-avain
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 3,99 €/kk 48 kuukauden jaksolle.
API-, SDK-, CLI- ja MCP-käyttöoikeus
Webhooks & postilaatikko-tapahtumat
3 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
1 postilaatikko sisältyy
50 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
50 edelleenlähetyssääntöä
30 sähköpostialiasta

Edut:

Ilmainen domain vuodeksi
Hae, vastaa, tiivistä ja kirjoita – kaikki tekoälytyökalujen avulla – rajattomasti
Agent Mail: omistettu agenttiosoite + MCP-työkalut
87 % alennus
Starter
Paras sovellus: sivuprojektit ja prototyypit
2,99
0,39/kk
Hanki API-avain
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 1,59 €/kk 48 kuukauden jaksolle.
API-, SDK-, CLI- ja MCP-käyttöoikeus
Webhooks & postilaatikko-tapahtumat
1 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
1 postilaatikko sisältyy
5 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
5 edelleenlähetyssääntöä
5 sähköpostialiasta

Edut:

Agent Mail: omistettu agenttiosoite + MCP-työkalut
Suosituin
75 % alennus
Standard
Parasta: Kasvavat sovellukset ja integraatiot
3,99
0,99/kk
Hanki API-avain
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 2,79 €/kk 48 kuukauden jaksolle.
API-, SDK-, CLI- ja MCP-käyttöoikeus
Webhooks & postilaatikko-tapahtumat
3 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
1 postilaatikko sisältyy
20 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
20 edelleenlähetyssääntöä
10 sähköpostialiasta

Edut:

Hae, vastaa, tiivistä ja kirjoita – kaikki tekoälytyökalujen avulla – rajattomasti
Agent Mail: omistettu agenttiosoite + MCP-työkalut
67 % alennus
Premium
Paras sovellus: Tuotantotyöt
5,99
1,99/kk
Hanki API-avain
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 3,99 €/kk 48 kuukauden jaksolle.
API-, SDK-, CLI- ja MCP-käyttöoikeus
Webhooks & postilaatikko-tapahtumat
3 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
1 postilaatikko sisältyy
50 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
50 edelleenlähetyssääntöä
30 sähköpostialiasta

Edut:

Ilmainen domain vuodeksi
Hae, vastaa, tiivistä ja kirjoita – kaikki tekoälytyökalujen avulla – rajattomasti
Agent Mail: omistettu agenttiosoite + MCP-työkalut

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Roskaposti-, virus- ja tietojenkalastelusuojaus
Käytä sähköpostia millä tahansa sovelluksella tai laitteella
Seuraa kaikkea postilaatikon toimintaa tarkastuslokien avulla
Pidä tiedot turvassa päästä päähän -salauksella
Siirrä sähköpostisi helposti
Lähetä sähköpostit edelleen mihin tahansa toiseen sähköpostiosoitteeseen
Roskaposti-, virus- ja tietojenkalastelusuojaus
Käytä sähköpostia millä tahansa sovelluksella tai laitteella
Seuraa kaikkea postilaatikon toimintaa tarkastuslokien avulla
Pidä tiedot turvassa päästä päähän -salauksella
Siirrä sähköpostisi helposti
Lähetä sähköpostit edelleen mihin tahansa toiseen sähköpostiosoitteeseen

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Suunniteltu kehittäjille

Käytä pinoasi sopivaa käyttöliittymää ja siirry sitten SDK:n, CLI:n, REST:n ja webhooksin välillä muuttamatta taustalla olevaa postilaatikkoa.

JSON

Reagoimaan reaaliaikaisesti

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Ilmoittaudu postilaatikko-tapahtumiin webhooksilla ja laukaise logiikkasi heti, kun posti saapuu, ilman lapsenhoitajia.

Node.js

Haku ja lajittelu koodista

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Kysy postilaatikosta työmahdollisuutesi mukaan: lähettäjän, aiheen tai tilan mukaan. Toimi sitten tulosten perusteella samassa puheluketjussa.

Shell

Skannaa se terminaalista

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI puhuu samaa API: tä, joten mitä tahansa sovelluksesi voi tehdä, voit tehdä myös shell-, skriptejä ja CI-tehtäviä.

Täydellinen hallinta postin työnkulkuja

Hallitse tunnistetietoja, seuraa toimitustoimintaa sähköpostipäiväkirjoissa ja kehitä integraatioita poistumatta ohjauspaneelista.

API-avaimet

Luo avaimia uusille projekteille ja peruuta ne, kun kierrät luottamustietoja.

Webhookin loppupisteet

Hallitse postilaatikkosi tapahtumien vastaanottajia.

Sähköpostipäiväkirjat

Tarkista toimitustoiminta, kun haluat seurata viestiä.
Hostinger Agentic Mail -kuvaus automatisoiduista sähköpostimenettelyistä

Hostinger Mail kehittäjille

Laita todellinen postilaatikko koodin taakse

Luo API-avain, liitä sovellus tai agentti, lähetä ensimmäinen sähköpostiviesti ja aloita rakentaminen.

Hanki API-avain
Lue dokumentit

Hostinger Mail API FAQ

Vastaukset Mail API, MCP-palvelin, SDK, CLI, REST API ja webhooks.

Hostinger Mail API on sovellusten, sivustojen ja taustapalvelujen ohjelmoitavissa oleva sähköpostipinta-ala. Lähetä sähköpostia ja lue, etsi, järjestä, vastaa ja automatisoi todellinen postilaatikko SDK:n, CLI:n, REST API:n ja webhooksin kautta.

Hostinger Mail MCP -palvelin tarjoaa yhteensopivia AI-agenttien postilaatikko-työkaluja, joita he voivat soittaa suoraan. Agentit voivat käyttää näitä työkaluja lukemaan keskusteluja, etsimään viestejä, laatimaan vastauksia, lajittelemaan saapuvia viestejä ja suorittamaan postilaatikon työnkulkuja.

Hostinger Mail API yhdistää sovelluksen sähköpostin lähettämisen ja todellisen postilaatikon hallinnan yhdellä ohjelmoitavalla pinnalla. Se on rakennettu tuotteen ja työnkulun sähköpostin sijaan suuria määriä.

Ensimmäisen osapuolen SDK:t ovat saatavilla Node.js, PHP ja Python. Voit myös käyttää komento-linja-liitäntää tai soittaa REST API suoraan mistä tahansa HTTP:tä tukevasta kielestä.

Webhooksin avulla sovelluksesi voi reagoida postilaatikko-aktiviteettiin ja aloittaa työnkulut tarkistamatta toistuvasti muutoksia.

Käynnistä hPanel, avaa API-alue ja luo avain integrointiin. Pidä avain turvassa äläkä sitoudu sen lähdekoodiin.

Asennusohjeet, API-viitteet ja integrointitiedot löytyvät Hostinger Mail API -dokumentaatiosta.

Käytä REST API:ta, SDK:ta tai CLI:ta lähettääksesi sähköpostia ja hallitaksesi todellista postilaatikkoa mistä tahansa sovelluksesta, sivustosta tai backendista. Agenteja MCP:n kautta tuetaan, mutta ne ovat valinnaisia.

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