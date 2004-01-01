Agenttinen posti

Sähköposti tekoälyagenteille. Lopeta postilaatikoiden hallinta – anna agenttien hoitaa se.

Lähetä, vastaanota ja reagoi automaattisesti.
AI-agentit toimivat välittömästi. Perinteinen sähköposti ei.

Agenttiposti
Perinteinen sähköposti

Käynnistimet

Välittömät webhook-takaisinkutsut
Kysely tai hauras IDLE

Vuorovaikutuksen hallinta

Sisäänrakennetut salli/estä-luettelot
Rakenna omat suodattimesi

Automaatio

Puhdas REST API
Matalan tason SMTP ja IMAP

Saapuneet-kansion turvallisuus

Agenttikohtainen eristetty saapuneet-kansio
Jaettu postilaatikko, todellinen riski

Integraatiot

Yhden klikkauksen agenttimaiset työkalut
Manuaalinen määritys työkalukohtaisesti

Pinon liitettävyys

MCP-palvelin
Pian
Ei MCP-tukea

Kulunvalvonta

Domain- ja sähköpostitason säännöt
Ei natiiveja agenttitason sääntöjä

Muuta sähköposti automaattiseksi toiminnoksi

Automatisoitu yhteydenotto

Lähetä personoituja yhteydenottoja, karsinnoi vastaukset ja siirrä lämpimät liidit CRM-järjestelmääsi automaattisesti.

Tuen käsittely

Analysoi saapuvat tukisähköpostit ja lähetä ne oikealle henkilölle välittömästi.

Varaus ja aikataulutus

Käsittele kokouspyyntöjä, vahvista varauksia ja lähetä muistutuksia automaattisesti sähköpostitse.

Saapuneet-kansion automaatio

Lajittele, vastaa, delegoi ja arkistoi sähköpostit automaattisesti.

Tilin vahvistus

Vastaanota vahvistuskoodeja ja vahvistussähköposteja pitääksesi agenttien työnkulut käynnissä.

Hanki Agentic Mail Business Premium -paketin mukana

48 kuukautta
Premium Business -sähköposti
Saat 48 kuukautta hintaan 95,52 € (normaali hinta 287,52 €). Uusintahinta 3,99 €/kk.
5,99  €
SÄÄSTÄ 67%
1,99  € /kk
Agenttiposti
UUSI
50 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
50 edelleenlähetyssääntöä
Katso kaikki ominaisuudet
Pakettisi sisältö
30 sähköpostialiasta
3 000 sähköpostia päivässä postilaatikkoa kohden
Hanki lisää tallennustilaa milloin tahansa
Ilmainen domain vuodeksi
AI-postilaatikkoavustaja - Kodee
Tehokas AI-sähköpostihaku
Älykkäät AI-sähköpostivastaukset
AI-sähköpostiyhteenvedot
AI kirjoittaa aina inspiraation iskiessä
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Jules Huldin

Kun käytän sähköpostipalveluntarjoajaa, haluan koko kokemuksen olevan täysin saumaton, ilman katkoksia, helppo uusia jne. Tällainen kokemus minulla oli Hostingerin kanssa.

Claudine Mayer

Paras, halvin ja vahvin webhotelli-, domain- ja sähköpostiyritys.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail UKK

Löydä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koskien Hostingerin sähköpostia AI-agenteille.

Mikä on agenttinen sähköposti ja miten se eroaa tavallisesta sähköpostista?

Agenttinen sähköposti on sähköposti-infrastruktuuri, joka on suunniteltu erityisesti tekoälyagenteille ja automaatiotyönkuluille. Perinteiset sähköpostipalvelut on rakennettu ihmisille – passiivisiksi postilaatikoiksi, joissa viestit odottavat lukemista. Agenttinen sähköposti käsittelee sähköpostia aktiivisena, ohjelmoitavana kerroksena – webhook-pohjaisena, API-ohjattuna ja rakennettuna käsittelemään ohjelmallista lähettämistä ja vastaanottamista ilman alustarajoituksia, nopeusrajoituksia tai riskiä joutua merkityksi tekoälypohjaisen toiminnan vuoksi.

Kenelle Hostinger Agentic Mail on tarkoitettu?

Hostingerin agenttisähköposti on rakennettu kehittäjille ja automaation rakentajille, jotka tarvitsevat luotettavan sähköpostikerroksen tekoälyagenteilleen ja työnkuluilleen.

Jos rakennat OpenClaw'lla, n8n:llä, Makella, LangChainilla, Zapierilla tai vastaavilla työkaluilla ja olet törmännyt perinteisiin sähköpostipalveluntarjoajiin, jotka estävät automaatiosi – tämä on sinua varten. Se on myös agenteille itselleen. Tarvitseeko agenttisi sitten oman osoitteen kylmäkontaktointiin, asiakastukeen, varausprosesseihin tai dokumenttien käsittelyyn, agenttiposti antaa sille todellisen, ohjelmoitavan postilaatikon, josta työskennellä.

Miten webhookit toimivat asiakaspalvelijan sähköpostin kanssa?

Joka kerta kun sähköposti saapuu, Agentic Mail laukaisee webhookin välittömästi. Ei kyselyä, ei viivettä. Agenttisi tai automaatiotyökalusi vastaanottaa laukaisimen ja voi toimia sen perusteella välittömästi, olipa kyseessä viestin jäsentäminen, työnkulun käynnistäminen n8n:ssä tai sen välittäminen LangChain-agentille.

Mitä automaatiotyökaluja ja agenttikehyksiä Agentic Mail tukee?

Hostingerin agenttiposti toimii OpenClaw'n, n8n:n, Make:n, LangChainin, Zapierin ja muiden automaatioalustojen kanssa. Valmiit toiminnot ovat saatavilla yleisimmille pinnoille, jotta voit yhdistää minuuteissa. Täysi API-käyttöoikeus ja MCP-palvelin ovat myös tulossa pian syvempiä, räätälöityjä integraatioita varten.

Voinko hallita, minkä lähettäjien kanssa agenttini ovat vuorovaikutuksessa?

Kyllä. Salli- ja estolistojen avulla voit määrittää tarkasti, mitkä verkkotunnukset tai sähköpostiosoitteet voivat tavoittaa agenttisi postilaatikon, sekä verkkotunnus- että yksittäisen sähköpostiosoitteen tasolla. Tämä pitää työnkulut keskittyneinä ja suojattuina ei-toivotulta häiriöltä tai väärinkäytöltä.

Onko Agentic Mail erillinen tuote, joka minun on ostettava?

Ei, Agentic Mail on sisäänrakennettu Hostingerin yrityssähköpostiin. Saat käyttöösi kaikki agenttiset ominaisuudet osana Premium Business -sähköpostia, eikä erillistä tilausta tarvita.

Onko saatavilla täysi API ohjelmalliseen sähköpostinhallintaan?

Täysi API-käyttöoikeus on tuleva ominaisuus. Kun se on käytössä, se antaa sinulle täydellisen ohjelmallisen hallinnan agenttisi postilaatikon lähettämiseen, vastaanottamiseen ja hallintaan – käyttöliittymää ei tarvita. Sillä välin webhookit ja valmiit taidot kattavat yleisimmät automaation käyttötapaukset juuri nyt.

