Asenna BeaverHabits yhden napsautuksen asennuksella.
Minimalistinen, itse isännöity tapaseuranta, joka keskittyy päivittäisiin merkintöihin ja putkiin, ilman tavoitteita tai monimutkaisuutta.
BeaverHabits – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
BeaverHabits – mitä sillä voi rakentaa?
BeaverHabits on minimalistinen itse isännöitävä tapaseurantasovellus, jonka inspiraationa on "älä katkaise ketjua" -metodologia. Toisin kuin tavoitekeskeiset tapassovellukset, BeaverHabits keskittyy puhtaasti päivittäiseen sisäänkirjautumisrituaaliin — merkitsemällä tavat tehdyiksi, ylläpitämällä putkia ja visualisoimalla johdonmukaisuutta ajan mittaan ilman tavoitteiden, virstanpylväiden tai pisteiden aiheuttamaa kognitiivista kuormitusta.
BeaverHabitsin itse isännöinti VPS:lläsi pitää henkilökohtaiset rutiinitietosi yksityisinä, ilman tilausmaksuja ja ilman kolmannen osapuolen synkronointipalveluita. Sovellus tallentaa kaikki tiedot paikalliseen SQLite-tietokantaan ja tukee monen käyttäjän tilejä, iOS PWA -asennusta, tunnisteiden suodatusta, päivittäisiä muistiinpanoja, REST APIa sekä integraatioita Home Assistantin, Apple Shortcutsin ja Stream Deckin kanssa.
BeaverHabits – tärkeimmät ominaisuudet
Päivittäinen tarkistusruudukko
Kunkin tavan kalenteriruudukko näyttää putket ja aukot yhdellä silmäyksellä, mikä tekee päivittäisen johdonmukaisuuden seuraamisesta helppoa ja ylläpitämisestä motivoivaa.
Tunnisteiden suodatus
Ryhmittele ja suodata tapoja tunnisteiden mukaan keskitettyjä näkymiä varten — näe vain aamurutiinit, terveystavat tai mikä tahansa mukautettu kategoria.
Päivittäiset muistiinpanot
Lisää enintään 1024 merkkiä muistiinpanoja tapaa kohden päivässä tallentaaksesi kontekstin, havainnot tai syyt ohittamiseen.
REST API -käyttö
Kysy ja päivitä tapatietoja ohjelmallisesti, mahdollistaen automaation Apple Shortcutsin, Home Assistantin ja Stream Deckin avulla HabitDeckin kautta.
iOS PWA -tuki
Asenna BeaverHabits kotinäytön sovellukseksi iPhonelle ja iPadille saadaksesi natiivin tuntuisen sisäänkirjautumiskokemuksen ilman App Store -latausta.
BeaverHabits – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.