BeaverHabits on minimalistinen itse isännöitävä tapaseurantasovellus, jonka inspiraationa on "älä katkaise ketjua" -metodologia. Toisin kuin tavoitekeskeiset tapassovellukset, BeaverHabits keskittyy puhtaasti päivittäiseen sisäänkirjautumisrituaaliin — merkitsemällä tavat tehdyiksi, ylläpitämällä putkia ja visualisoimalla johdonmukaisuutta ajan mittaan ilman tavoitteiden, virstanpylväiden tai pisteiden aiheuttamaa kognitiivista kuormitusta.

BeaverHabitsin itse isännöinti VPS:lläsi pitää henkilökohtaiset rutiinitietosi yksityisinä, ilman tilausmaksuja ja ilman kolmannen osapuolen synkronointipalveluita. Sovellus tallentaa kaikki tiedot paikalliseen SQLite-tietokantaan ja tukee monen käyttäjän tilejä, iOS PWA -asennusta, tunnisteiden suodatusta, päivittäisiä muistiinpanoja, REST APIa sekä integraatioita Home Assistantin, Apple Shortcutsin ja Stream Deckin kanssa.