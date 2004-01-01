Asenna BentoPDF yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuojalähtöinen selaimessa toimiva PDF-työkalupakki PDF-tiedostojen yhdistämiseen, jakamiseen, muuntamiseen ja suojaamiseen ilman tiedostojen lataamista minnekään.
BentoPDF – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
BentoPDF – mitä sillä voi rakentaa?
BentoPDF on yksityisyyteen keskittyvä PDF-työkalupakki, joka käsittelee asiakirjoja kokonaan käyttäjän selaimessa – tiedostot eivät koskaan poistu asiakaskoneelta tai kosketa ulkoista palvelinta. Se korvaa useita online-PDF-palveluita yhdellä itse isännöidyllä käyttöliittymällä, joka kattaa yhdistämisen, jakamisen, sivujen uudelleenjärjestelyn, kierron, kuvamuunnoksen, OCR:n, pakkauksen, salasanasuojauksen, vesileimat, ylä- ja alatunnisteet sekä metatietojen muokkauksen.
Tiimeille ja organisaatioille, jotka käsittelevät arkaluonteisia asiakirjoja – sopimuksia, tiliotteita, lakiasiakirjoja – BentoPDF:n itseisännöinti poistaa yksityisyysriskin, joka liittyy luottamuksellisten tiedostojen lataamiseen kaupallisiin PDF-palveluihin, jotka saattavat säilyttää kopioita tai kirjata käyttöä. Koska kaikki käsittely tapahtuu asiakaspuolella, VPS palvelee vain verkkokäyttöliittymää, pitäen palvelinresurssivaatimukset minimaalisina ja varmistaen samalla, että asiakirjat pysyvät täysin yksityisinä.
BentoPDF – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakaspuolen käsittely
Kaikki PDF-käsittely tapahtuu käyttäjän selaimessa — asiakirjoja ei koskaan ladata palvelimelle, joten edes isäntäkone ei koskaan näe tiedoston sisältöä.
Yhdistä, jaa ja järjestä uudelleen
Yhdistä useita PDF-tiedostoja, jaa ne yksittäisiksi sivuiksi tai osioiksi ja vedä ja pudota sivut haluamaasi järjestykseen sekunneissa.
Integroitu OCR
Muunna skannatut kuvapohjaiset PDF-tiedostot täysin haettaviksi, valittaviksi tekstidokumenteiksi lähettämättä tiedostoja kolmannen osapuolen tunnistuspalveluun.
Asiakirjojen turvallisuus
Lisää salasanasuojaus, salaus ja vesileimat arkaluonteisiin PDF-tiedostoihin ennen jakelua, tai poista rajoitukset omistamistasi PDF-tiedostoista saadaksesi muokkausoikeuden takaisin.
Muodonmuunnos
Muunna kuvat PDF-tiedostoiksi, vie sivut kuvina ja muunna Markdown-tiedostot Mermaid-kaavioineen muotoilluiksi PDF-tiedostoiksi — kaikki samasta käyttöliittymästä.
BentoPDF – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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