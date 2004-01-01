BentoPDF on yksityisyyteen keskittyvä PDF-työkalupakki, joka käsittelee asiakirjoja kokonaan käyttäjän selaimessa – tiedostot eivät koskaan poistu asiakaskoneelta tai kosketa ulkoista palvelinta. Se korvaa useita online-PDF-palveluita yhdellä itse isännöidyllä käyttöliittymällä, joka kattaa yhdistämisen, jakamisen, sivujen uudelleenjärjestelyn, kierron, kuvamuunnoksen, OCR:n, pakkauksen, salasanasuojauksen, vesileimat, ylä- ja alatunnisteet sekä metatietojen muokkauksen.

Tiimeille ja organisaatioille, jotka käsittelevät arkaluonteisia asiakirjoja – sopimuksia, tiliotteita, lakiasiakirjoja – BentoPDF:n itseisännöinti poistaa yksityisyysriskin, joka liittyy luottamuksellisten tiedostojen lataamiseen kaupallisiin PDF-palveluihin, jotka saattavat säilyttää kopioita tai kirjata käyttöä. Koska kaikki käsittely tapahtuu asiakaspuolella, VPS palvelee vain verkkokäyttöliittymää, pitäen palvelinresurssivaatimukset minimaalisina ja varmistaen samalla, että asiakirjat pysyvät täysin yksityisinä.