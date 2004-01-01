Asenna AppFlowy yhdellä napsautuksella.
Tietosuojaan keskittyvä avoimen lähdekoodin työtila, joka yhdistää muistiinpanot, wikit, tietokannat ja projektinhallinnan Notionin vaihtoehtona.
AppFlowy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AppFlowy – mitä sillä voi rakentaa?
AppFlowy on avoimen lähdekoodin tuottavuusalusta, joka on rakennettu Notionin yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi. Se yhdistää joustavan lohkopohjaisen editorin, tietokantanäkymät ja tekoälypohjaisen kirjoitusavun yhteen yhteistyötilaan. Flutterilla ja Rustilla rakennettu AppFlowy tarjoaa natiivin suorituskyvyn työpöydällä, mobiilissa ja verkossa pitäen samalla kaiken datan hallinnassasi.
AppFlowyn itseisännöinti poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut, estää kolmansien osapuolten pääsyn arkaluonteisiin asiakirjoihin ja tarjoaa rajattomasti työtiloja ja käyttäjiä kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla. Tämä malli ottaa käyttöön täydellisen AppFlowy Cloud -pinon — verkkosovelluksen, API-taustajärjestelmän, todennuksen, objektitallennuksen ja tietokannan — valmiina AppFlowyn natiivien työpöytä- ja mobiilisovellusten yhteyksiä varten.
AppFlowy – tärkeimmät ominaisuudet
Lohkopohjainen editori
Luo monipuolisia dokumentteja tekstin, kuvien, upotusten ja median avulla käyttäen intuitiivista lohkoeditoria, joka toimii johdonmukaisesti työpöydällä, mobiilissa ja verkossa ilman ominaisuuseroja alustojen välillä.
Joustavat tietokantanäkymät
Tarkastele ja hallitse samoja tietoja taulukkona, Kanban-tauluna, kalenterina tai galleriana, antaen eri tiimin jäsenille heidän työnkulkuunsa sopivan asettelun ilman tietojen kahdentamista.
Tekoälykirjoitusapu
Luo, tiivistä ja hio sisältöä suoraan asiakirjoissa käyttämällä sisäänrakennettuja tekoälyominaisuuksia, jotka yhdistyvät ulkoiseen palveluntarjoajaan (kuten OpenAI tai Azure OpenAI), joka on määritetty API-avaimen avulla – tiedot käsittelee kyseinen palveluntarjoaja.
Reaaliaikainen yhteistyö
Työskentele samanaikaisesti tiimikavereiden kanssa käyttäen konfliktitonta synkronointia, jotta useat ihmiset voivat muokata samaa asiakirjaa ylikirjoittamatta toistensa muutoksia.
Täysi datan omistajuus
Kaikki asiakirjat, tietokannat ja tiedostoliitteet tallennetaan omaan infrastruktuuriisi ilman toimittajalukitusta, mikä varmistaa tietosäädösten noudattamisen ja täyden hallinnan säilytyksen suhteen.
AppFlowy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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