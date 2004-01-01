AppFlowy on avoimen lähdekoodin tuottavuusalusta, joka on rakennettu Notionin yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi. Se yhdistää joustavan lohkopohjaisen editorin, tietokantanäkymät ja tekoälypohjaisen kirjoitusavun yhteen yhteistyötilaan. Flutterilla ja Rustilla rakennettu AppFlowy tarjoaa natiivin suorituskyvyn työpöydällä, mobiilissa ja verkossa pitäen samalla kaiken datan hallinnassasi.

AppFlowyn itseisännöinti poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut, estää kolmansien osapuolten pääsyn arkaluonteisiin asiakirjoihin ja tarjoaa rajattomasti työtiloja ja käyttäjiä kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla. Tämä malli ottaa käyttöön täydellisen AppFlowy Cloud -pinon — verkkosovelluksen, API-taustajärjestelmän, todennuksen, objektitallennuksen ja tietokannan — valmiina AppFlowyn natiivien työpöytä- ja mobiilisovellusten yhteyksiä varten.