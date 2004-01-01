Asenna AFFiNE yhdellä napsautuksella.
Kaikki yhdessä - avoimen lähdekoodin työtila, joka yhdistää asiakirjat, valkotaulut ja tietokannat tekoälyavusteisesti.
AFFiNE – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AFFiNE – mitä sillä voi rakentaa?
AFFiNE on avoimen lähdekoodin "KnowledgeOS", joka poistaa esteet dokumentoinnin, visuaalisen yhteistyön ja tiedon organisoinnin väliltä. Käyttäjät voivat kirjoittaa jäsenneltyjä dokumentteja, luonnostella äärettömillä valkotauluilla ja ylläpitää järjestettyjä tietokantoja – kaikki samassa työtilassa – ilman, että heidän tarvitsee vaihtaa erillisten työkalujen välillä jokaista tehtävää varten.
Paikallisesti ensisijaisella, yksityisyyteen keskittyvällä arkkitehtuurilla rakennettu AFFiNE pitää tietosi hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tekoälyavusteisuus on integroitu kaikkialle, auttaen kirjoittamisessa, piirtämisessä ja suunnittelussa kaikissa sisältötyypeissä. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n pgvector-laajennuksella edistyneitä hakuja varten, Redisin reaaliaikaisia ominaisuuksia varten ja automatisoidun tietokannan siirron luotettavia päivityksiä varten.
AFFiNE – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen työtila
Yhdistää dokumentit, taulut ja tietokannat yhdelle alustalle, jotta voit siirtyä kirjoittamisen, luonnostelun ja tiedon järjestelyn välillä ilman kontekstin vaihtamista erillisten sovellusten välillä.
Rajattoman piirtoalustan valkotaulut
Vapaamuotoiset valkotaulut piirustus-, kaavio- ja muistilapputyökaluineen antavat tiimeille visuaalisen tilan ideointiin ja suunnittelutyöhön jäsenneltyjen dokumenttien rinnalla.
AI-avustus
Tekoäly on integroitu kaikkiin sisältötyyppeihin auttamaan kirjoittamisessa, tiivistämisessä ja sisällön luomisessa, vähentäen korkealaatuisten tietosisältöjen tuottamisen vaivaa.
Jäsennellyt tietokannat
Järjestä tietoja mukautettavissa tietokantanäkymissä suodatus- ja kyselyominaisuuksilla, korvaten erillisten taulukkolaskentaohjelmien tarpeen samassa työtilassa.
Reaaliaikainen yhteistyö
Konfliktiton synkronointi antaa useiden tiimin jäsenten muokata asiakirjoja ja valkotauluja samanaikaisesti, ja muutokset näkyvät välittömästi kaikilla yhdistetyillä laitteilla.
AFFiNE – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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