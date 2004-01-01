Dify on maailman suosituin avoimen lähdekoodin LLM-sovelluskehitysalusta, joka tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän tekoälytyönkulkujen, RAG-putkien, tekoälyagenttien ja chatbot-sovellusten rakentamiseen. Yli 100 LLM-palveluntarjoajan, kuten OpenAI:n, Anthropicin, Google Geminin ja paikallisten mallien (Ollaman kautta) tuella Dify antaa tiimeille mahdollisuuden prototyypittää ja ottaa käyttöön tuotantotason tekoälysovelluksia ilman monimutkaisen orkestrointikoodin kirjoittamista.

Dify-alustan itseisännöinti omalla VPS:llä varmistaa, että kaikki dokumentit, upotukset, keskustelut ja API-avaimet pysyvät täysin hallinnassasi. Tämä käyttöönotto sisältää sisäänrakennetun Weaviate-vektoritietokannan semanttista hakua varten, hiekkalaatikoidun koodin suorituksen ja SSRF-suojauksen turvalliseen tekoälysovellusten kehitykseen.