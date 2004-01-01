Asenna Dify yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin LLM-sovellusalusta tekoälytyönkulkujen, RAG-putkistojen ja chattibottien visuaaliseen rakentamiseen.
Dify – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dify – mitä sillä voi rakentaa?
Dify on maailman suosituin avoimen lähdekoodin LLM-sovelluskehitysalusta, joka tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän tekoälytyönkulkujen, RAG-putkien, tekoälyagenttien ja chatbot-sovellusten rakentamiseen. Yli 100 LLM-palveluntarjoajan, kuten OpenAI:n, Anthropicin, Google Geminin ja paikallisten mallien (Ollaman kautta) tuella Dify antaa tiimeille mahdollisuuden prototyypittää ja ottaa käyttöön tuotantotason tekoälysovelluksia ilman monimutkaisen orkestrointikoodin kirjoittamista.
Dify-alustan itseisännöinti omalla VPS:llä varmistaa, että kaikki dokumentit, upotukset, keskustelut ja API-avaimet pysyvät täysin hallinnassasi. Tämä käyttöönotto sisältää sisäänrakennetun Weaviate-vektoritietokannan semanttista hakua varten, hiekkalaatikoidun koodin suorituksen ja SSRF-suojauksen turvalliseen tekoälysovellusten kehitykseen.
Dify – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulkueditori
Rakenna monimutkaisia AI-putkia ketjuttamalla LLM-kutsuja, API-integraatioita ja ehdollista logiikkaa vetämällä ja pudottamalla.
RAG-putki
Syötä dokumentteja, luo upotuksia ja hae relevanttia tietoa sisäänrakennetun Weaviate-vektoritietokannan avulla.
AI-agenttikehys
Luo autonomisia agentteja työkalukutsuominaisuuksilla verkkohakuun, koodin suorittamiseen ja ulkoisiin API-rajapintoihin.
100+ LLM-palveluntarjoajaa
Yhdistä OpenAI:hin, Anthropic:iin, Googleen, Mistraliin ja paikallisiin malleihin Ollaman kautta mallin kuormituksen tasapainotuksella ja varajärjestelmällä.
Hiekkalaatikkoitu koodin suoritus
Aja Pythonia ja JavaScriptiä turvallisesti eristetyssä ympäristössä sisäänrakennetulla SSRF-suojauksella.
Kehotetekniikan studio
Suunnittele, versioi ja A/B-testaa kehotteita observointipaneelin avulla lokitusta ja jäljitystä varten.
Dify – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.