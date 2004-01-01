Ota Parseable käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tehokas havaittavuuden tietojärvi lokeille, mittareille ja jäljityksille, rakennettu Rustilla Apache Parquetin päälle.
Parseable – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Parseable – mitä sillä voi rakentaa?
Parseable on avoimen lähdekoodin observoitavuuden datalake, joka on rakennettu erityisesti lokeja, mittareita ja jäljityksiä varten. Rustilla kirjoitettu ja Apache Parquet -muodossa tietoja tallentava järjestelmä vastaanottaa suuria määriä telemetriatietoja murto-osalla perinteisten lokijärjestelmien kustannuksista säilyttäen samalla nopean kyselysuorituskyvyn älykkään välimuistin ja sarakkeittaisen tallennuksen ansiosta.
Parseablen itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täydellisen observoitavuuden taustaohjelman omaan hallintaasi: OpenTelemetry-yhteensopivan HTTP-vastaanotto-API:n, sisäänrakennetun kyselymoottorin SQL-tuella, kojelautoja, hälytyksiä ja roolipohjaisen pääsyn – kaikki ilman gigatavukohtaisia vastaanottomaksuja, toimittajalukitusta tai arkaluonteisten lokitietojen lähettämistä kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajille.
Parseable – tärkeimmät ominaisuudet
Parquet-natiivi tallennustila
Tallenna syötetyt tapahtumat sarakepohjaisina Apache Parquet -tiedostoina nopeita analyyttisiä kyselyitä ja huomattavaa pakkausta varten verrattuna raakaan JSONiin.
OpenTelemetry valmis
Hyväksy lokit, mittarit ja jäljitykset OpenTelemetry-protokollan kautta, jotta olemassa olevat kerääjät ja SDK:t voivat lähettää tietoja ilman koodimuutoksia.
SQL-kyselymoottori
Tee kysely telemetriatietoihin tutulla ANSI SQL:llä millä tahansa aikavälillä, alle sekunnin vasteajalla indeksoiduilla kentillä ja osioiduilla hauilla.
Sisäänrakennetut hallintapaneelit
Rakenna interaktiivisia hallintapaneeleja ja tallennettuja kyselyitä suoraan Parseablen sisällä ilman erillisen visualisointityökalun asentamista.
Hälytykset ja RBAC
Määritä kynnysarvoihin perustuvia hälytyksiä lokivirtoihin ja myönnä rajattu pääsy tiimeille roolipohjaisen pääsynhallinnan kautta virtoihin ja vuokraajiin.
Kustannustehokas sitouttaminen
Älykäs välimuisti ja porrastettu tallennustila pitävät tuoreen datan nopeasti käytettävissä kyselyissä, kun taas vanhemmat osiot pysyvät pakattuina levyllä pitkää säilytystä varten.
Parseable – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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