Parseable on avoimen lähdekoodin observoitavuuden datalake, joka on rakennettu erityisesti lokeja, mittareita ja jäljityksiä varten. Rustilla kirjoitettu ja Apache Parquet -muodossa tietoja tallentava järjestelmä vastaanottaa suuria määriä telemetriatietoja murto-osalla perinteisten lokijärjestelmien kustannuksista säilyttäen samalla nopean kyselysuorituskyvyn älykkään välimuistin ja sarakkeittaisen tallennuksen ansiosta.

Parseablen itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täydellisen observoitavuuden taustaohjelman omaan hallintaasi: OpenTelemetry-yhteensopivan HTTP-vastaanotto-API:n, sisäänrakennetun kyselymoottorin SQL-tuella, kojelautoja, hälytyksiä ja roolipohjaisen pääsyn – kaikki ilman gigatavukohtaisia vastaanottomaksuja, toimittajalukitusta tai arkaluonteisten lokitietojen lähettämistä kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajille.