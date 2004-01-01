Asenna Uptime Kuma yhdellä klikkauksella.
Kaunis itse isännöity käytettävyyden valvonta verkkosivustoille, API-rajapinnoille ja palveluille tilasivuilla ja monikanavaisilla hälytyksillä.
Uptime Kuma – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Uptime Kuma – mitä sillä voi rakentaa?
Uptime Kuma on itse isännöity valvontatyökalu tyylikkäällä, reaaliaikaisella hallintapaneelilla verkkosivustojen, API-rajapintojen, TCP-porttien, DNS-tietueiden, Docker-konttien ja muiden saatavuuden seurantaan. Se tarkistaa kohteet määritettävin väliajoin ja lähettää hälytyksiä heti, kun jokin menee alas.
Itse isännöinti VPS:llä antaa sinulle jatkuvan valvonnan, joka toimii ympäri vuorokauden riippumatta paikallisesta koneestasi. Voit luoda julkisia tilasivuja palveluillesi, määrittää ilmoituskanavia, kuten Telegram, Discord, Slack, sähköposti ja webhookit, ja seurata historiallisia käytettävyysprosentteja ajan mittaan.
Uptime Kuma – tärkeimmät ominaisuudet
Monityyppinen seuranta
Valvo HTTP/HTTPS-päätepisteitä, TCP/UDP-portteja, DNS-hakuja, Docker-kontteja ja tietokantoja yhdestä hallintapaneelista.
Julkiset tilasivut
Luo brändättyjä julkisia tilasivuja tiedottaaksesi palvelun tilasta asiakkaillesi paljastamatta sisäisiä valvontatietoja.
Monipuoliset ilmoitukset
Lähetä käyttökatkosilmoitukset Telegramiin, Discordiin, Slackiin, sähköpostiin, PagerDutyyn, webhookeihin ja yli 90 muuhun ilmoituskanavaan.
Käytettävyyshistoria
Seuraa historiallista saatavuutta käyttöaikaprosenttikaavioiden ja vasteaikakaavioiden avulla tunnistaaksesi luotettavuustrendejä.
Sertifikaattien valvonta
Seuraa SSL-varmenteiden vanhenemispäiviä ja vastaanota hälytyksiä ennen varmenteiden vanhenemista ennaltaehkäistäksesi odottamattomia HTTPS-virheitä.
Uptime Kuma – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.