Website Builder and Horizons are now AI Builder

Unelmiesi sivusto tai sovellus, AI rakentaa minuutissa

Kuvaile haluamasi, niin Horizons rakentaa sen puolestasi. Ei koodausta, ei teknistä osaamista – julkaise yhdellä klikkauksella.

Luo minkä tyyppinen verkkosivusto tahansa

Yrityssivustoista ja portfolioista blogeihin ja laskeutumissivuihin – Horizons rakentaa ne välittömästi.

Katso ominaisuudet
Luo minkä tyyppinen verkkosivusto tahansa

Hyödynnä potentiaalisi Hostinger Horizonsin avulla

01

Kuvaile ideaasi tai valitse malli

Kerro vain ideasi AI:lle ja katso, kuinka se herää henkiin – tai valitse malli päästäksesi nopeammin alkuun.
02

Tee muokkauksia helposti

Pyydä AI:tä muokkaamaan mitä tahansa – tekstistä ja suunnittelusta toimintoihin. Hienosäädä tekstejä ja kuvia itse sisältöeditorin avulla.
03

Julkaise yhdellä klikkauksella

Julkaise verkkosivustosi yhdellä napsautuksella yksilöidyn domainin alla — heti kun olet valmis.

Tilaa täyden palvelun Hostinger Horizons

30 päivän tyytyväisyystakuu

Peruuta milloin tahansa

Tukea vuorokauden ympäri

75 % alennus
Premium
Julkaise ensimmäinen verkkosivustosi – portfolioista ja ansioluetteloista blogeihin ja linkkibiosivuihin
11,99
2,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 143,52 € (normaali hinta 575,52 €). Uusintahinta 9,99 €/kk.
Luo jopa 3 verkkosivustoa
2 sähköpostilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
5 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Saat chatbot-tukea Kodeelta
Erikoistarjous • 79 % alennus
Rajaton
Kasvaville yrityksille. Rajoittamaton määrä verkkosivustoja, AI-työkaluja, verkkokauppa, täysi joustavuus
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
500 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla
Miksi tämä paketti?
Täydellinen ratkaisu pitkäaikaisiin projekteihin. Kaikki sisältyy hintaan.
69 % alennus
Cloud Startup
Yrityksille, jotka tarvitsevat maksimaalista suorituskykyä ja skaalautuvuutta
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
1000 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla
75 % alennus
Premium
Julkaise ensimmäinen verkkosivustosi – portfolioista ja ansioluetteloista blogeihin ja linkkibiosivuihin
11,99
2,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 143,52 € (normaali hinta 575,52 €). Uusintahinta 9,99 €/kk.
Luo jopa 3 verkkosivustoa
2 sähköpostilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
5 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Saat chatbot-tukea Kodeelta
Erikoistarjous • 79 % alennus
Rajaton
Kasvaville yrityksille. Rajoittamaton määrä verkkosivustoja, AI-työkaluja, verkkokauppa, täysi joustavuus
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
500 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla
Miksi tämä paketti?
Täydellinen ratkaisu pitkäaikaisiin projekteihin. Kaikki sisältyy hintaan.
69 % alennus
Cloud Startup
Yrityksille, jotka tarvitsevat maksimaalista suorituskykyä ja skaalautuvuutta
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
1000 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla

Rajattomat ominaisuudet ovat reilun käytön käytäntömme alaisia.

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Muunna sanasi oikeiksi verkkosivustoiksi ja sovelluksiksi

Kuvaile haluamasi – varaussivu, verkkokauppa, asiakasportaali tai mitä tahansa. Horizons suunnittelee, rakentaa ja julkaisee sen muutamassa minuutissa.
Katso ominaisuudet

Kaikki julkaisua varten

Webhotelli, domain, sähköposti ja SEO – kaikki sisältyy hintaan. Ei erillisiä tilejä tai hankalaa asennusta.

Integroitu taustajärjestelmä

Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila sisäänrakennettuina – ulkoisia työkaluja ei tarvita.

Sisäänrakennettu AI

Lisää chatbot tai älykäs haku verkkosivustollesi tai verkkosovellukseesi – ei kolmannen osapuolen tiliä tai erillistä laskutusta.

Tehokkaat integraatiot, yksinkertainen asennus

Stripe on sisäänrakennettu ja käyttövalmis. PayPal, Google AdSense ja paljon muuta – kaikki tuettuja ja helppoja asentaa, joten et koskaan jää jumiin.

Rakenna kerralla valmiiksi ja tienaa sillä

Julkaise projektisi remiksattavana mallina ja ansaitse provisio joka kerta, kun joku ostaa Horizonsin sen kautta.

Hostingerin tukema

5+ miljoonan asiakkaan luottama yli 150 maassa. 20 vuoden kokemus.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.
Kaikki mallit
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Etkö löydä tarvitsemaasi mallia? Kuvaile se, niin AI luo sen puolestasi.

Luo AI:n avulla

Käyttäjien rakastama, alan johtavien yritysten suosittelema

Meillä on ilo tukea sisällöntuottajia ja yrityksiä ympäri maailman. Näin he sanoivat.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis tekemään ideastasi totta?

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