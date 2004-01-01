MVP-kehitys tehty helpoksi AI:n avulla
Kehitä, testaa ja laajenna – ilman riskejä
Ideasta toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa
Käynnistä nopeasti, laajenna vielä nopeammin
Julkaise yhdellä klikkauksella – webhotelli, domain ja yrityssähköposti sisältyvät hintaan. Ei kolmannen osapuolen työkaluja, ei viivästyksiä.
Rakennettu kasvamaan tahdissasi
Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila ovat käytettävissä heti alusta alkaen – joten kun olet valmis laajentamaan toimintaasi, kaikki tarvitsemasi on jo valmiina.
Murto-osan hinnalla
Ideasta toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa
Käynnistä nopeasti, laajenna vielä nopeammin
Julkaise yhdellä klikkauksella – webhotelli, domain ja yrityssähköposti sisältyvät hintaan. Ei kolmannen osapuolen työkaluja, ei viivästyksiä.
Rakennettu kasvamaan tahdissasi
Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila ovat käytettävissä heti alusta alkaen – joten kun olet valmis laajentamaan toimintaasi, kaikki tarvitsemasi on jo valmiina.
Murto-osan hinnalla
Ideasi on vain kehotteen päässä.
SaaS-tuotteen MVP
On-Demand-palvelun MVP
Sisäinen työkalu MVP
Niche-verkkokaupan MVP
Näin kehität pienimmän toimivan tuotteen
Kuvaile ideaasi
Julkaise yhdellä klikkauksella
Testaa ja kehitä
Tarvitsetko lisää ohjeita?
Aloitusopas
Paranna kehotteitasi
Vältä nämä yleiset virheet
Katso, mitä muuta Horizons voi toteuttaa yrityksellesi
Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
MVP-rakentaja: UKK
Mitä on MVP-kehitys?
MVP-kehitys on prosessi, jossa luodaan pienin toimiva tuote – yksinkertaistettu versio ideastasi, jossa on juuri sen verran ominaisuuksia, että sitä voidaan testata oikeilla käyttäjillä. Näin voit selvittää, ratkaiseeko se käyttäjien ongelmia tosielämässä ennen kuin investoit liikaa rahaa etukäteen. Lue lisää MVP-oppaastamme.
Mitä eroa on prototyypin ja MVP:n välillä?
Ei. Hostinger Horizonsin avulla voit luoda täysin toimivan MVP:n yksinkertaisten kehotteiden avulla – koodausta tai teknistä taustaa ei tarvita. Niin kauan kuin pystyt selittämään ongelman, jonka haluat tuotteesi ratkaisevan, voit rakentaa sen välittömästi Horizonsin avulla.
Kuinka Hostinger Horizonsin AI rakentaa MVP:n konkreettisesti?
Horizons käyttää kehittyneitä AI-malleja koodin, suunnittelun ja sisällön luomiseen kehotteidesi perusteella. Se kokoaa kaiken tämän toimivaksi verkkosovellukseksi, joten voit edetä ideasta MVP:hen muutamassa minuutissa.
Milloin minun pitäisi valita kooditon MVP-rakentaja kehittäjän palkkaamisen sijaan?
Käytä kooditonta MVP-rakentajaa validoidaksesi ideasi nopeasti ja edullisesti. Kun olet osoittanut, että kysyntää on ja että laajamittainen edistyksellinen räätälöinti on perusteltua, kehittäjien palkkaaminen tulee vaihtoehdoksi. Horizonsin avulla voit nopeasti testata ja kehittää ideaasi ilman taloudellisia tai ajallisia rajoituksia.
Mitkä ovat MVP:n kehityskustannukset?
Perinteinen MVP-kehitys voi maksaa tuhansia euroja ja vaatia viikkojen työn. Horizonsin avulla voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet liittynyt palveluun, saat 5 AI-krediittiä, joiden avulla voit aloittaa kehittämisen heti.
Krediittien käyttö riippuu kunkin ohjeen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, kun taas laajemmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät MVP:n kuvaamiseen, sen toteutumisen seuraamiseen ja Horizonsin todellisen tuntuman saamiseen ennen kuin sitoudut mihinkään. Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli, domain ja SEO sisältyvät hintaan – paina vain ”Julkaise”-painiketta, niin MVP:si julkaistaan.
Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.
Pitääkö minun osata koodata rakentaakseni MVP:n?
Ei ollenkaan. AI Builder käyttää dialogista lähestymistapaa rakentaa - usein kutsutaan vibe-koodaus. Voit vain kuvailla, mitä haluat rakentaa tavallisella kielellä ja AI tuo sen elämään reaaliaikaisesti. Haluatko lisätä ominaisuuden? Vain kysyä. Tarvitsetko muuttaa käyttäjävirtaa? Kuvaile se. Jos olet uusi konsepti, vibe-koodaus opas ohjaa sinut kaikki mitä tarvitset tietää.
Kuinka kauan kestää MVP:n rakentaminen Horizonsin AI-MVP-rakennustyökalulla?
Kyllä. Voit integroida Stripen kaltaisia maksutyökaluja myydäksesi tilauksia, veloittaaksesi palveluista tai tarjotaksesi kertaluonteisia ostoksia suoraan MVP:ssäsi.
Voinko ansaita rahaa MVP:llä?
Voit esikatsella ja jakaa MVP:si käyttäjien kanssa ennen julkaisua, kerätä palautetta ja tarkentaa sitä. Varhainen testaus auttaa sinua varmistamaan kysynnän ja parantamaan tuotettasi ennen skaalaamista.
Entä jos joudun tekemään muutoksia julkaisun jälkeen?
Horizons sisältää webhotellin. MVP:si valmistuttua voit julkaista sen yhdellä napsautuksella, ja saat käyttöösi nopean ja turvallisen webhotellialustan sekä yksilöidyn domainin.
Miten testaan MVP:tä?
Voit esikatsella ja jakaa MVP:si käyttäjien kanssa ennen julkaisua, kerätä palautetta ja tarkentaa sitä. Varhainen testaus auttaa sinua varmistamaan kysynnän ja parantamaan tuotettasi ennen skaalaamista.
Miten isännöin verkkosovellusta?
Horizons sisältää webhotellin. MVP:si valmistuttua voit julkaista sen yhdellä napsautuksella, ja saat käyttöösi nopean ja turvallisen webhotellialustan sekä yksilöidyn domainin.