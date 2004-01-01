MVP-kehitys tehty helpoksi AI:n avulla

Muuta ideasi toimivaksi, jaettavaksi tuotteeksi muutamassa minuutissa yksinkertaisesti AI:n kanssa keskustelemalla. Ohjelmointia tai kehittäjiä ei tarvita.
Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita

MVP-kehitys tehty helpoksi AI:n avulla

Kehitä, testaa ja laajenna – ilman riskejä

Kaikki, mitä tarvitset ideasi toteutettavuuden varmistamiseen, nopeaan markkinoille pääsyyn ja varmuudella tapahtuvaan laajentumiseen.

Ideasta toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa

Kaikkia loistavia ideoita ei voi muuttaa rahaksi – mutta sitä ei voi tietää, ennen kuin on kokeillut. Muunna ideasi toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa yksinkertaisesti AI:n kanssa keskustelemalla – koodausta tai kehittäjiä ei tarvita.
Ideasta toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa

Käynnistä nopeasti, laajenna vielä nopeammin

Julkaise yhdellä klikkauksella – webhotelli, domain ja yrityssähköposti sisältyvät hintaan. Ei kolmannen osapuolen työkaluja, ei viivästyksiä.

Käynnistä nopeasti, laajenna vielä nopeammin

Rakennettu kasvamaan tahdissasi

Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila ovat käytettävissä heti alusta alkaen – joten kun olet valmis laajentamaan toimintaasi, kaikki tarvitsemasi on jo valmiina.

Rakennettu kasvamaan tahdissasi

Murto-osan hinnalla

Perinteinen MVP-kehittäminen maksaa tuhansia. AI Builderilla yksi yksinkertainen tilaus kattaa kaiken – joten voit testata ideasi ilman taloudellisia riskejä.
Murto-osan hinnalla

Ideasta toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa

Kaikkia loistavia ideoita ei voi muuttaa rahaksi – mutta sitä ei voi tietää, ennen kuin on kokeillut. Muunna ideasi toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa yksinkertaisesti AI:n kanssa keskustelemalla – koodausta tai kehittäjiä ei tarvita.
Ideasta toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa

Käynnistä nopeasti, laajenna vielä nopeammin

Julkaise yhdellä klikkauksella – webhotelli, domain ja yrityssähköposti sisältyvät hintaan. Ei kolmannen osapuolen työkaluja, ei viivästyksiä.

Käynnistä nopeasti, laajenna vielä nopeammin

Rakennettu kasvamaan tahdissasi

Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila ovat käytettävissä heti alusta alkaen – joten kun olet valmis laajentamaan toimintaasi, kaikki tarvitsemasi on jo valmiina.

Rakennettu kasvamaan tahdissasi

Murto-osan hinnalla

Perinteinen MVP-kehittäminen maksaa tuhansia. AI Builderilla yksi yksinkertainen tilaus kattaa kaiken – joten voit testata ideasi ilman taloudellisia riskejä.
Murto-osan hinnalla

Ideasi on vain kehotteen päässä.

Tutustu joihinkin MVP-tuotteisiin, joita voit rakentaa Hostinger Horizonsin avulla – vahvista ideasi oikeiden käyttäjien kanssa ennen täysimittaiseen kehitykseen sitoutumista.
Kehitä, testaa ja laajenna – ilman riskejä

SaaS-tuotteen MVP

Laskutusohjelmista ja projektiseurannasta varausalustoihin ja erikoistuneisiin CRM-järjestelmiin – rakenna toimiva versio käyttäjien kirjautumisilla ja Stripe-maksuilla valmiina. Toimita päivissä, ei kuukausissa.
Ajattele X:n Uberia – siivouspalvelun varaussovellusta, freelance-markkinapaikkaa tai koiranulkoilutusalustaa. Rakenna kevyt versio todellisilla varausprosesseilla ja testaa sitä oikeiden käyttäjien kanssa ennen skaalaamista.
Hyväksyntätyönkulut, raportointinäkymät, mukautetut seurantatyökalut ja paljon muuta – rakenna kevyt versio käyttäjätunnuksilla ja integroidulla tietokannalla, ja testaa se tiimisi kanssa ennen kuin investoit täyteen kehitykseen.
Lisäravinnebrändi, digitaalisten latausten kauppa, erikoistunut vaatemallisto – lanseeraa kevyt verkkokauppa Verkkokauppa-integraation avulla ja testaa, ostavatko markkinasi todella, ennen kuin kosket varastoon.

Näin kehität pienimmän toimivan tuotteen

01

Kuvaile ideaasi

Kerro tekoälylle, mitä MVP:si tekee – sen ratkaiseman ydinongelman, tärkeimmät ominaisuudet ja kenelle se on tarkoitettu. Katso, kuinka se herää henkiin minuuteissa.
02

Julkaise yhdellä klikkauksella

Yhdistä maksut, kirjautumiset ja paljon muuta – ja siirry verkkoon yhdellä napsautuksella. Webhotelli, verkkotunnus ja hakukoneoptimointi – kaikki sisältyvät. Ei teknistä asennusta, ei viivästyksiä.
03

Testaa ja kehitä

Jaa MVP:si oikeiden käyttäjien kanssa, kerää palautetta ja kehitä sitä oppimasi perusteella. Jatka iterointia, kunnes olet vahvistanut ydinoletuksesi.

Tarvitsetko lisää ohjeita?

Tutustu kattaviin opetusohjelmiin, käyttöoppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, joiden avulla sinusta tulee hetkessä aloittelijasta AI-ammattilainen. Kaikki, mitä tarvitset ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen, ja paljon muuta.
Aloitusopas

Aloitusopas

Tutoriaali
Video
Paranna kehotteitasi

Paranna kehotteitasi

Tutoriaali
Video
Vältä nämä yleiset virheet

Vältä nämä yleiset virheet

Tutoriaali
Video

Katso, mitä muuta Horizons voi toteuttaa yrityksellesi

Prototyypit

SaaS-sovellukset

Sisäiset liiketoimintatyökalut

Mukautetut AI-työkalut

Räätälöidyt CRM:t

Varaussovellukset

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis julkaisemaan MVP:si?

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita

MVP-rakentaja: UKK

MVP-kehitys on prosessi, jossa luodaan pienin toimiva tuote – yksinkertaistettu versio ideastasi, jossa on juuri sen verran ominaisuuksia, että sitä voidaan testata oikeilla käyttäjillä. Näin voit selvittää, ratkaiseeko se käyttäjien ongelmia tosielämässä ennen kuin investoit liikaa rahaa etukäteen. Lue lisää MVP-oppaastamme.

Ei. Hostinger Horizonsin avulla voit luoda täysin toimivan MVP:n yksinkertaisten kehotteiden avulla – koodausta tai teknistä taustaa ei tarvita. Niin kauan kuin pystyt selittämään ongelman, jonka haluat tuotteesi ratkaisevan, voit rakentaa sen välittömästi Horizonsin avulla.

Horizons käyttää kehittyneitä AI-malleja koodin, suunnittelun ja sisällön luomiseen kehotteidesi perusteella. Se kokoaa kaiken tämän toimivaksi verkkosovellukseksi, joten voit edetä ideasta MVP:hen muutamassa minuutissa.

Käytä kooditonta MVP-rakentajaa validoidaksesi ideasi nopeasti ja edullisesti. Kun olet osoittanut, että kysyntää on ja että laajamittainen edistyksellinen räätälöinti on perusteltua, kehittäjien palkkaaminen tulee vaihtoehdoksi. Horizonsin avulla voit nopeasti testata ja kehittää ideaasi ilman taloudellisia tai ajallisia rajoituksia.

Perinteinen MVP-kehitys voi maksaa tuhansia euroja ja vaatia viikkojen työn. Horizonsin avulla voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet liittynyt palveluun, saat 5 AI-krediittiä, joiden avulla voit aloittaa kehittämisen heti.

Krediittien käyttö riippuu kunkin ohjeen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, kun taas laajemmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät MVP:n kuvaamiseen, sen toteutumisen seuraamiseen ja Horizonsin todellisen tuntuman saamiseen ennen kuin sitoudut mihinkään. Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli, domain ja SEO sisältyvät hintaan – paina vain ”Julkaise”-painiketta, niin MVP:si julkaistaan.

Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.

Ei ollenkaan. AI Builder käyttää dialogista lähestymistapaa rakentaa - usein kutsutaan vibe-koodaus. Voit vain kuvailla, mitä haluat rakentaa tavallisella kielellä ja AI tuo sen elämään reaaliaikaisesti. Haluatko lisätä ominaisuuden? Vain kysyä. Tarvitsetko muuttaa käyttäjävirtaa? Kuvaile se. Jos olet uusi konsepti, vibe-koodaus opas ohjaa sinut kaikki mitä tarvitset tietää.

Kyllä. Voit integroida Stripen kaltaisia maksutyökaluja myydäksesi tilauksia, veloittaaksesi palveluista tai tarjotaksesi kertaluonteisia ostoksia suoraan MVP:ssäsi.

Voit esikatsella ja jakaa MVP:si käyttäjien kanssa ennen julkaisua, kerätä palautetta ja tarkentaa sitä. Varhainen testaus auttaa sinua varmistamaan kysynnän ja parantamaan tuotettasi ennen skaalaamista.

Horizons sisältää webhotellin. MVP:si valmistuttua voit julkaista sen yhdellä napsautuksella, ja saat käyttöösi nopean ja turvallisen webhotellialustan sekä yksilöidyn domainin.

Voit esikatsella ja jakaa MVP:si käyttäjien kanssa ennen julkaisua, kerätä palautetta ja tarkentaa sitä. Varhainen testaus auttaa sinua varmistamaan kysynnän ja parantamaan tuotettasi ennen skaalaamista.

Horizons sisältää webhotellin. MVP:si valmistuttua voit julkaista sen yhdellä napsautuksella, ja saat käyttöösi nopean ja turvallisen webhotellialustan sekä yksilöidyn domainin.

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