Luo omat mukautetut AI-työkalusi – ilman asennusta, vaivattomasti
Hauskoista sivuprojekteista hyödyllisiin työkaluihin
Tekstityökalut
Kuvatyökalut
Aputyökalut
Hauskat & viraalit työkalut
Kaikki, mitä tarvitset AI:lla toimivien työkalujen rakentamiseen
AI, joka on jo olemassa
Rakenna keskustelemalla koodaamisen sijaan
Ideasi asettaa rajat, ei teknologia
Rakenna se kerran, tienaa sillä
Näin se toimii
Avaa Horizons-projektisi
Luo, säädä ja testaa
Julkaise ja jaa
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Mukautettujen AI-työkalujen luomisen UKK
Miten voin rakentaa omat AI-työkaluni?
Avaa vain Horizons-projektisi ja aloita keskustelu – kuvaile, mitä haluat rakentaa selkeällä kielellä, ja Horizons AI herättää sen eloon. Saumaton generatiivinen tekoälyintegraatio on jo sisäänrakennettu projektiisi, joten et tarvitse kolmannen osapuolen tilejä, mallin valintaa tai erillistä laskutusta. Voit pyytää mukauttamaan mitä tahansa ja muokata tekstiä tai päivittää kuvia manuaalisesti milloin tahansa ilman krediittien kuluttamista. Kun olet valmis, paina julkaise – webhotelli ja domain sisältyvät jo pakettiisi.
Lue lisää Horizonsin integroidun AI:n yleiskatsauksesta.
Kuka voi käyttää AI Builderia luomaan mukautetut AI-työkalut?
Horizonsin AI-ominaisuudet on rakennettu kaikille, joilla on idea – koodauskokemusta ei tarvita. Olitpa sitten pienyrittäjä, joka haluaa rakentaa mukautettuja AI-työkaluja kolmansien osapuolten ratkaisuista maksamisen sijaan, sisällöntuottaja, joka haluaa kaupallistaa yleisönsä AI-pohjaisella sovelluksella, tai asiantuntija – kuten fitnessohjaaja tai ravitsemusterapeutti – joka haluaa paketoida tietonsa työkaluksi asiakkaille myytäväksi, Horizons tekee sen mahdolliseksi.
Jos pystyt kuvailemaan, mitä haluat rakentaa, voit rakentaa sen. Ja jos etsit inspiraatiota tai haluat vain päästä alkuun, selaa valmiita mallejamme löytääksesi ideaasi vastaavan vaihtoehdon.
Minkälaisia AI-ominaisuuksia voin lisätä sovellukseeni?
Horizons tukee tekstin luomista ja analysointia, sekä kuvien luomista ja analysointia (PNG, WebP, JPEG). Voit käyttää näitä luodaksesi omia AI-pohjaisia chatbotteja, henkilökohtaisia AI-avustajia, kirjoitustyökaluja, kuvamuuntimia, suositusjärjestelmiä ja paljon muuta.
Onko Horizonsin käyttö ilmaista?
Voit aloittaa Horizonsin käytön ilmaiseksi. Tilaukseesi sisältyy AI-krediittejä, jotta voit aloittaa rakentamisen ja kokeilun heti. Kun olet käyttänyt ilmaiset krediittisi, voit ladata lisää milloin tahansa jatkaaksesi rakentamista ja käyttääksesi AI-ominaisuuksia julkaistussa sovelluksessasi tai verkkosivustollasi. Ei yllätyskuluja, ei piilomaksuja – hallitset aina kulutustasi.
Kuinka AI-krediitit toimivat?
AI-krediitit mahdollistavat kaksi asiaa: verkkosivustosi tai sovelluksen rakentamisen (1 viesti = 1 krediitti) ja julkaistun verkkoprojektisi sisäiset AI-ominaisuudet. AI-ominaisuuksien käyttöön verkkosivustollasi tai verkkosovelluksessasi käytämme murto-osahyvityksiä – mikä tarkoittaa, että hyvityksesi riittävät pidemmälle vain, kun käyttäjäsi ovat vuorovaikutuksessa AI-työkalusi kanssa.
Voinko nähdä, kuinka monta AI-krediittiä sovellukseni on käyttänyt?
Kyllä. AI-krediittien käyttöraporttisi näyttää erittelyn rakentamiseen ja muokkaamiseen käytetyistä krediiteistä sekä sovelluksesi AI-ominaisuuksien kuluttamista krediiteistä – näin tiedät aina tarkalleen, mihin krediittejäsi kuluu.
Tarvitsenko koodaustaitoja Horizonsin AI-työkalurakentajan käyttämiseen?
Ei lainkaan. AI Builder on suunniteltu kaikille – ei-teknisistä valmistajista kokeneisiin kehittäjiin. Jos voit kuvailla, mitä haluat rakentaa, AI Builder voi auttaa sinua rakentamaan sen.
Voinko aloittaa AI-työkalujen rakentamisen, jos minulla on jo aiemmin ostettu suunnitelma?
Kyllä – jos olet aikaisemmin rakentanut projektin AI App Builder tai vibe koodannut sivuston AI Builderilla, integroitu AI-toiminto on jo sisällytetty suunnitelmaasi ilman lisäkustannuksia. Avaa vain olemassa oleva projekti tai aloita uusi, lisää AI-pisteitä ja olet valmis aloittamaan.