Luo omat mukautetut AI-työkalusi – ilman asennusta, vaivattomasti

Koska tekoäly on jo sisäänrakennettuna Horizonsiin, voit luoda omia AI-työkalujasi – käytettäväksi, myytäväksi tai jaettavaksi.
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Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Luo omat mukautetut AI-työkalusi – ilman asennusta, vaivattomasti

Hauskoista sivuprojekteista hyödyllisiin työkaluihin

Rakenna työkaluja itsellesi, säästä tilauksissa tai luo jotain, josta käyttäjäsi pitävät – ja josta he ovat valmiita maksamaan. Tässä on vain muutamia ideoita alkuun pääsemiseksi.
Tekstityökalut

Tekstityökalut

Luo sovelluksia, jotka lukevat, kirjoittavat ja vastaavat. Asiakkaiden kysymyksiä kellon ympäri käsittelevistä chatboteista avustajiin, jotka auttavat käyttäjiä laatimaan saatekirjeitä, suunnittelemaan matkoja tai löytämään täydellisen reseptin.Aloita rakentaminen
Luo sovelluksia, jotka muuntavat ja luovat visuaalisia elementtejä. Anna käyttäjien muuntaa valokuvia kuvituksiksi, suunnitella mukautettuja avatareja, visualisoida huoneiden muodonmuutoksia tai tuottaa tuotemalleja – suunnittelutaitoja ei tarvita.Aloita rakentaminen
Rakenna älykkäitä työkaluja, jotka säästävät käyttäjiesi aikaa. Ajattele vaikkapa AI-pohjaisia liidilomakkeita, ansioluetteloiden tarkistajia, budjettineuvojia tai treeniohjelman suunnittelijoita – käytännöllisiä sovelluksia, jotka tarjoavat todellista hyötyä joka kerta.Aloita rakentaminen
Rakenna työkaluja, joita ihmiset eivät malta olla jakamatta. Persoonallisuustestit, AI-tarot-lukijat, julkkisten kaksoisolentojen etsijät, iltasatugeneraattorit – hauskoja käyttää, vielä hauskempia jakaa.Aloita rakentaminen

Kaikki, mitä tarvitset AI:lla toimivien työkalujen rakentamiseen

AI, joka on jo olemassa

Ei kolmannen osapuolen tiliä tai erillistä laskutusta – AI on sisäänrakennettu Horizonsiin – avaa vain projektisi ja käytä sitä.

Rakenna keskustelemalla koodaamisen sijaan

Kuvaile haluamasi asiat selkeästi, ja Horizons rakentaa ne puolestasi. Ei koodia, ei teknistä asennusta – vain ideasi ja keskustelua.

Ideasi asettaa rajat, ei teknologia

Chatbotit, henkilökohtaiset AI-avustajat, kuvageneraattorit, kirjoitustyökalut, suosituskoneet – mitä ikinä voit kuvitellakaan, Horizonsin AI tarjoaa siihen lisätehoa.

Rakenna se kerran, tienaa sillä

Jaa projektisi mallina ja ansaitse 20 % provisiota joka kerta, kun joku käyttää sitä oman sovelluksensa aloittamiseen ja tekee ensimmäisen Horizons-tilauksensa.

Näin se toimii

01

Avaa Horizons-projektisi

Kirjaudu Horizonsiin ja aloita uusi projekti – tai valitse jokin AI-valmiista malleistamme päästäksesi alkuun.
02

Luo, säädä ja testaa

Kuvaile, mitä haluat sovelluksesi tekevän, muokkaa sitä, kunnes se on täysin oikea, ja testaa sitä livenä – kaikki tämä poistumatta Horizonsista.
03

Julkaise ja jaa

Kun olet valmis, paina julkaisupainiketta. AI-työkalusi on julkaistu ja käyttövalmis – voit seurata krediittien käyttöä milloin tahansa ohjauspaneelistasi.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.
Kaikki mallit
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis rakentamaan ensimmäisen AI-pohjaisen työkalusi?

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita.

Mukautettujen AI-työkalujen luomisen UKK

Tässä on vastauksia joihinkin yleisimpiin kysymyksiin, joita saamme koskien AI-pohjaisten työkalujen rakentamista Horizonsin avulla.

Avaa vain Horizons-projektisi ja aloita keskustelu – kuvaile, mitä haluat rakentaa selkeällä kielellä, ja Horizons AI herättää sen eloon. Saumaton generatiivinen tekoälyintegraatio on jo sisäänrakennettu projektiisi, joten et tarvitse kolmannen osapuolen tilejä, mallin valintaa tai erillistä laskutusta. Voit pyytää mukauttamaan mitä tahansa ja muokata tekstiä tai päivittää kuvia manuaalisesti milloin tahansa ilman krediittien kuluttamista. Kun olet valmis, paina julkaise – webhotelli ja domain sisältyvät jo pakettiisi.

Lue lisää Horizonsin integroidun AI:n yleiskatsauksesta.

Horizonsin AI-ominaisuudet on rakennettu kaikille, joilla on idea – koodauskokemusta ei tarvita. Olitpa sitten pienyrittäjä, joka haluaa rakentaa mukautettuja AI-työkaluja kolmansien osapuolten ratkaisuista maksamisen sijaan, sisällöntuottaja, joka haluaa kaupallistaa yleisönsä AI-pohjaisella sovelluksella, tai asiantuntija – kuten fitnessohjaaja tai ravitsemusterapeutti – joka haluaa paketoida tietonsa työkaluksi asiakkaille myytäväksi, Horizons tekee sen mahdolliseksi.

Jos pystyt kuvailemaan, mitä haluat rakentaa, voit rakentaa sen. Ja jos etsit inspiraatiota tai haluat vain päästä alkuun, selaa valmiita mallejamme löytääksesi ideaasi vastaavan vaihtoehdon.

Horizons tukee tekstin luomista ja analysointia, sekä kuvien luomista ja analysointia (PNG, WebP, JPEG). Voit käyttää näitä luodaksesi omia AI-pohjaisia chatbotteja, henkilökohtaisia AI-avustajia, kirjoitustyökaluja, kuvamuuntimia, suositusjärjestelmiä ja paljon muuta.

Voit aloittaa Horizonsin käytön ilmaiseksi. Tilaukseesi sisältyy AI-krediittejä, jotta voit aloittaa rakentamisen ja kokeilun heti. Kun olet käyttänyt ilmaiset krediittisi, voit ladata lisää milloin tahansa jatkaaksesi rakentamista ja käyttääksesi AI-ominaisuuksia julkaistussa sovelluksessasi tai verkkosivustollasi. Ei yllätyskuluja, ei piilomaksuja – hallitset aina kulutustasi.

AI-krediitit mahdollistavat kaksi asiaa: verkkosivustosi tai sovelluksen rakentamisen (1 viesti = 1 krediitti) ja julkaistun verkkoprojektisi sisäiset AI-ominaisuudet. AI-ominaisuuksien käyttöön verkkosivustollasi tai verkkosovelluksessasi käytämme murto-osahyvityksiä – mikä tarkoittaa, että hyvityksesi riittävät pidemmälle vain, kun käyttäjäsi ovat vuorovaikutuksessa AI-työkalusi kanssa.

Kyllä. AI-krediittien käyttöraporttisi näyttää erittelyn rakentamiseen ja muokkaamiseen käytetyistä krediiteistä sekä sovelluksesi AI-ominaisuuksien kuluttamista krediiteistä – näin tiedät aina tarkalleen, mihin krediittejäsi kuluu.

Ei lainkaan. AI Builder on suunniteltu kaikille – ei-teknisistä valmistajista kokeneisiin kehittäjiin. Jos voit kuvailla, mitä haluat rakentaa, AI Builder voi auttaa sinua rakentamaan sen.

Kyllä – jos olet aikaisemmin rakentanut projektin AI App Builder tai vibe koodannut sivuston AI Builderilla, integroitu AI-toiminto on jo sisällytetty suunnitelmaasi ilman lisäkustannuksia. Avaa vain olemassa oleva projekti tai aloita uusi, lisää AI-pisteitä ja olet valmis aloittamaan.

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