Siirry ideasta toimivaan prototyyppiin AI:n avulla – muutamassa minuutissa

Alustavista ideoista valmiiksi tuotteeksi, jota voit jakaa, testata ja hioa – ilman suunnittelu- tai ohjelmointitaitoja. Kerro vain ideasi, niin Horizons toteuttaa sen muutamassa minuutissa.
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Siirry ideasta toimivaan prototyyppiin AI:n avulla – muutamassa minuutissa

AI-prototypointi, joka menee staattista mallia pidemmälle

Yksinkertaisista ideoista täysin toimiviin sovelluksiin – kaikki toteutetaan yksinkertaisesti kuvaamalla, mitä tarvitset.
AI-prototypointi, joka menee staattista mallia pidemmälle

Kuvaile se

Kuvaile vain, mitä haluat rakentaa, ja AI Builder tuo sen eloon – täysin toimiva ja valmis jakamaan. Ei suunnitteluvälineitä, ei koodausta, ei odottamista – kuka tahansa tiimin jäsen voi rakentaa ja iteroida.
Oikeat painikkeet, oikeat lomakkeet, oikeat käyttövirrat – prototyyppisi toimii aivan kuten varsinainen tuote, joten sidosryhmät voivat kokea sen käytännössä pelkän katselemisen sijaan.
Ei latauksia, ei suunnittelutyökalujen käyttäjätilejä, ei monimutkaisia tiedostojen siirtoja – lähetä vain linkki, niin kuka tahansa voi heti kokeilla prototyyppiäsi. Jaa se käyttäjille, sijoittajille, asiakkaille tai tiimillesi ja kerää aitoa palautetta.
Haluatko muuttaa asettelua, lisätä näytön tai muokata käyttäjävirtaa? Vain kuvaile se ja AI Builder päivittää sen reaaliaikaisesti – ei alusta.
Ei wireframea, ei karkeaa luonnosta – vaan kunnollinen, viimeistelty esikatselu, joka kuvaa tarkasti, miltä lopputuote tulee näyttämään ja miten se toimii.
Oletko valmis siirtymään tuotantokäyttöön? Käyttäjätilit, tietokannat, varausprosessit, verkkokaupan integraatiot ja paljon muuta ovat valmiina – jatka vain kehitystyötä nykyisen pohjalta. Julkaise sitten yhdellä klikkauksella, kun webhotelli ja domain sisältyvät pakettiin.

Miten luoda interaktiivinen prototyyppi AI:n avulla

01

Kuvaile ideaasi

Kerro AI:lle, mistä haluat luoda prototyypin – verkkosivustosta, verkkosovelluksesta, tuotteesta – ja katso, kuinka se herää eloon muutamassa minuutissa.
02

Tarkenna keskustelemalla

Hienosäädä prototyyppiäsi keskustelemalla AI:n kanssa – säädä asetteluja, työnkulkuja ja sisältöä, kunnes se tuntuu juuri oikealta.
03

Jaa ja kerää palautetta

Jaa prototyyppisi sidosryhmille, sijoittajille tai asiakkaille ja kerää aitoa palautetta – ja jatka sitten kehittämistä, kunnes se on valmis rakennettavaksi tai lanseerattavaksi.

Tarvitsetko lisää opastusta?

Tutustu kattaviin opetusohjelmiin, käyttöoppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, joiden avulla sinusta tulee hetkessä aloittelijasta AI-ammattilainen. Kaikki tarvittava ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen, ja paljon muuta.
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Paranna kehotteitasi

Paranna kehotteitasi

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Vältä nämä yleiset virheet

Vältä nämä yleiset virheet

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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis muuttamaan ideasi toimivaksi prototyypiksi?

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Luottokorttia ei tarvita

AI-prototyypit: UKK

Prototypointi on prosessi, jossa idea muutetaan sovelluksen, designin tai verkkosivuston toimivaksi esikatseluksi. Sen avulla voit tutkia ulkoasua, ominaisuuksia ja toiminnallisuutta ennen julkaisua tai koodin kirjoittamista.

Kaikki, joilla on idea, jonka he haluavat visualisoida, testata tai jakaa ennen sitoutumista täysimittaiseen kehitystyöhön. Tähän kuuluvat:

  • Perustajat ja yrittäjät – varmista konseptin toimivuus sijoittajien tai varhaisten käyttäjien kanssa ennen kehitystyöhön panostamista.
  • Tuotepäälliköt – muuta vaatimukset interaktiivisiksi prototyypeiksi, jotta sidosryhmät pääsevät yhteisymmärrykseen ja muokkauskierroksia voidaan vähentää.
  • Freelancerit ja toimistot – näytä asiakkaille tarkalleen, miltä heidän projektinsa tulee näyttämään ja toimimaan ennen sen rakentamisen aloittamista.
  • Suunnittelijat – herätä ideat eloon ilman kehittäjän odottamista.
  • Kuka tahansa, jolla on idea – jos pystyt kuvailemaan sen, Horizons voi toteuttaa sen.

Suunnittelutaitoja, koodausosaamista tai teknistä taustaa ei tarvita.

Wireframe on perustavanlaatuinen visuaalinen malli – se näyttää sivun rakenteen ja asettelun ilman tyyliä tai interaktiivisuutta. Prototyyppi menee pidemmälle – se näyttää ja tuntuu todelliselta, työskentelevät vuorovaikutukset, todellinen sisältö ja toimiva muotoilu. AI Builderin avulla ohitat Wireframe-vaiheen kokonaan ja siirryt suoraan täysin interaktiiviseen prototyyppiin vain kuvaamalla mitä tarvitset.

Prototyyppi ja MVP (Minimum Viable Product) sekoitetaan usein toisiinsa, mutta niillä on eri tarkoitukset.

Prototyypin tarkoituksena on visualisointi ja validointi – se on interaktiivinen esikatselu ideastasi, jonka jaat sidosryhmille, sijoittajille tai käyttäjille palautteen keräämiseksi ennen kuin sitoudut täysimittaiseen kehitykseen. Sen ei tarvitse olla täysin toimiva tai valmis julkiseen käyttöön.

MVP on tuotteen ensimmäinen todellinen, toimiva versio – se on rakennettu juuri riittävillä ominaisuuksilla lanseerauksen, ensimmäisten käyttäjien hankkimisen ja todellisesta käytöstä oppimisen kannalta.

Lyhyesti sanottuna: prototyyppiä käytetään idean validointiin, ja MVP rakennetaan sen testaamiseksi todellisessa ympäristössä. Horizonsin avulla voit tehdä molempia – aloittaa prototyypillä, kerätä palautetta ja laajentaa sen täysin toimivaksi tuotteeksi ilman, että joudut aloittamaan alusta. Lue lisää prototyypin ja MVP:n vertailuoppaastamme.

Ei ollenkaan. AI Builder käyttää dialogista lähestymistapaa rakentaa - usein kutsutaan vibe koodaus. Voit yksinkertaisesti kuvailla, mitä haluat tavallisella kielellä ja AI rakentaa sen sinulle reaaliaikaisesti. Haluatko mukauttaa asettelun? Vain kysyä. Tarvitsetko muuttaa käyttäjän virta? Kuvaile se. Jos olet uusi konsepti, meidän vibe koodaus opas ohjaa sinut kaikki tarvitset tietää.

Kun prototyyppisi on valmis, voit julkaista sen ja jakaa sen linkin kautta kenelle tahansa – sidosryhmille, sijoittajille, asiakkaille tai testikäyttäjille. He voivat käyttää sitä suoraan, ja voit jatkaa sen kehittämistä heidän palautteensa perusteella yksinkertaisesti keskustelemalla Horizonsin kautta.

Kyllä – ja juuri tässä Horizons erottuu perinteisistä prototyyppityökaluista. Kun olet valmis siirtymään prototyyppivaiheen yli, voit julkaista projektisi täysin toimivana verkkosivustona tai sovelluksena yhdellä klikkauksella. Webhotelli, domain ja yrityssähköposti sisältyvät kaikki pakettiisi.

Ja koska Horizonsissa on integroitu taustajärjestelmä sisäänrakennettuna, prototyypistäsi löytyvät valmiiksi tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostotallennustila – joten kun olet valmis laajentamaan toimintaa, kaikki tarvitsemasi on jo valmiina. Sinun ei tarvitse rakentaa alusta alkaen, eikä ulkoisia työkaluja tarvita.

Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä aloittaaksesi rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, suuremmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät prototyyppisi kuvailemiseen, sen herättämiseen eloon ja Horizonsin todellisen tuntuman saamiseen ennen kuin sitoudut mihinkään. Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli ja domain sisältyvät jo hintaan – paina vain "Julkaise" ja prototyyppisi julkaistaan.

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