Siirry ideasta toimivaan prototyyppiin AI:n avulla – muutamassa minuutissa
AI-prototypointi, joka menee staattista mallia pidemmälle
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Miten luoda interaktiivinen prototyyppi AI:n avulla
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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
AI-prototyypit: UKK
Mitä on AI-prototypointi?
Prototypointi on prosessi, jossa idea muutetaan sovelluksen, designin tai verkkosivuston toimivaksi esikatseluksi. Sen avulla voit tutkia ulkoasua, ominaisuuksia ja toiminnallisuutta ennen julkaisua tai koodin kirjoittamista.
Kenelle AI Builder AI prototyyppi on tarkoitettu?
Kaikki, joilla on idea, jonka he haluavat visualisoida, testata tai jakaa ennen sitoutumista täysimittaiseen kehitystyöhön. Tähän kuuluvat:
- Perustajat ja yrittäjät – varmista konseptin toimivuus sijoittajien tai varhaisten käyttäjien kanssa ennen kehitystyöhön panostamista.
- Tuotepäälliköt – muuta vaatimukset interaktiivisiksi prototyypeiksi, jotta sidosryhmät pääsevät yhteisymmärrykseen ja muokkauskierroksia voidaan vähentää.
- Freelancerit ja toimistot – näytä asiakkaille tarkalleen, miltä heidän projektinsa tulee näyttämään ja toimimaan ennen sen rakentamisen aloittamista.
- Suunnittelijat – herätä ideat eloon ilman kehittäjän odottamista.
- Kuka tahansa, jolla on idea – jos pystyt kuvailemaan sen, Horizons voi toteuttaa sen.
Suunnittelutaitoja, koodausosaamista tai teknistä taustaa ei tarvita.
Mitä eroa on wireframen ja prototyypin välillä?
Wireframe on perustavanlaatuinen visuaalinen malli – se näyttää sivun rakenteen ja asettelun ilman tyyliä tai interaktiivisuutta. Prototyyppi menee pidemmälle – se näyttää ja tuntuu todelliselta, työskentelevät vuorovaikutukset, todellinen sisältö ja toimiva muotoilu. AI Builderin avulla ohitat Wireframe-vaiheen kokonaan ja siirryt suoraan täysin interaktiiviseen prototyyppiin vain kuvaamalla mitä tarvitset.
Mitä eroa on prototyypin ja MVP:n välillä?
Prototyyppi ja MVP (Minimum Viable Product) sekoitetaan usein toisiinsa, mutta niillä on eri tarkoitukset.
Prototyypin tarkoituksena on visualisointi ja validointi – se on interaktiivinen esikatselu ideastasi, jonka jaat sidosryhmille, sijoittajille tai käyttäjille palautteen keräämiseksi ennen kuin sitoudut täysimittaiseen kehitykseen. Sen ei tarvitse olla täysin toimiva tai valmis julkiseen käyttöön.
MVP on tuotteen ensimmäinen todellinen, toimiva versio – se on rakennettu juuri riittävillä ominaisuuksilla lanseerauksen, ensimmäisten käyttäjien hankkimisen ja todellisesta käytöstä oppimisen kannalta.
Lyhyesti sanottuna: prototyyppiä käytetään idean validointiin, ja MVP rakennetaan sen testaamiseksi todellisessa ympäristössä. Horizonsin avulla voit tehdä molempia – aloittaa prototyypillä, kerätä palautetta ja laajentaa sen täysin toimivaksi tuotteeksi ilman, että joudut aloittamaan alusta. Lue lisää prototyypin ja MVP:n vertailuoppaastamme.
Tarvitsenko suunnittelu- tai ohjelmointitaitoja prototyypin luomiseen?
Ei ollenkaan. AI Builder käyttää dialogista lähestymistapaa rakentaa - usein kutsutaan vibe koodaus. Voit yksinkertaisesti kuvailla, mitä haluat tavallisella kielellä ja AI rakentaa sen sinulle reaaliaikaisesti. Haluatko mukauttaa asettelun? Vain kysyä. Tarvitsetko muuttaa käyttäjän virta? Kuvaile se. Jos olet uusi konsepti, meidän vibe koodaus opas ohjaa sinut kaikki tarvitset tietää.
Miten voin jakaa prototyyppini ja kerätä palautetta?
Kun prototyyppisi on valmis, voit julkaista sen ja jakaa sen linkin kautta kenelle tahansa – sidosryhmille, sijoittajille, asiakkaille tai testikäyttäjille. He voivat käyttää sitä suoraan, ja voit jatkaa sen kehittämistä heidän palautteensa perusteella yksinkertaisesti keskustelemalla Horizonsin kautta.
Voinko muuttaa prototyyppini oikeaksi, toimivaksi tuotteeksi?
Kyllä – ja juuri tässä Horizons erottuu perinteisistä prototyyppityökaluista. Kun olet valmis siirtymään prototyyppivaiheen yli, voit julkaista projektisi täysin toimivana verkkosivustona tai sovelluksena yhdellä klikkauksella. Webhotelli, domain ja yrityssähköposti sisältyvät kaikki pakettiisi.
Ja koska Horizonsissa on integroitu taustajärjestelmä sisäänrakennettuna, prototyypistäsi löytyvät valmiiksi tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostotallennustila – joten kun olet valmis laajentamaan toimintaa, kaikki tarvitsemasi on jo valmiina. Sinun ei tarvitse rakentaa alusta alkaen, eikä ulkoisia työkaluja tarvita.
Kuinka paljon se maksaa rakentaa prototyyppiä AI Builder prototyyppien rakentaja?
Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä aloittaaksesi rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, suuremmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät prototyyppisi kuvailemiseen, sen herättämiseen eloon ja Horizonsin todellisen tuntuman saamiseen ennen kuin sitoudut mihinkään. Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli ja domain sisältyvät jo hintaan – paina vain "Julkaise" ja prototyyppisi julkaistaan.