Projektisi – optimoitu hakukoneille ja AI:lle

Hostinger AI Builder tuottaa automaattisesti kaiken, mitä tarvitaan, jotta hakukoneet indeksoivat sivustosi ja ymmärtäisivät paremmin AI-työkaluja, kuten ChatGPT, Gemini ja Meta AI.
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Automaattisesti optimoitu näkyvyyden parantamiseksi

Kun kooditon sivustosi julkaistaan yksilöidyllä domainilla, keskeiset SEO- ja AI-näkyvyystiedostot, kuten sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt, luodaan automaattisesti. Tämä auttaa hakukoneita ja AI-työkaluja ymmärtämään sisältöäsi – erillistä asennusta ei tarvita.
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Automaattisesti optimoitu näkyvyyden parantamiseksi
Sisältyy aina

Älykästä julkaisemista SEO:ta ja AI:n löytämistä varten

AI-hakualusta

Aputyökalut, kuten ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ja Meta AI, ymmärtävät sivustoasi. Automaattisesti luodun LLMs.txt-tiedoston avulla AI-järjestelmät tietävät tarkalleen, mistä etsiä, mikä parantaa mahdollisuuksiasi tulla suositelluksi vastauksissa ja yhteenvedoissa.
AI Builder luo sitemap.xml- ja robots.txt-tiedostoja jokaiselle julkaistulle projektille – pitää sisällön jäsenneltynä, hakukelpoisena ja SEO:n parhaiden käytäntöjen mukaisena.
Hostinger AI Builder hoitaa automaattisesti keskeiset SEO-elementit, kuten metadata, sitemap.xml, llms.txt ja robots.txt, ei tarvita lisäosia tai ylimääräisiä työkaluja. Julkaise vain sivustosi, maamerkkisi tai digitaalinen projekti, ja se on valmis indeksoitumaan hakukoneilla, jotka tukevat JavaScript-rendered-sisältöä.

Onko AI SEO sinulle uutta? Katso ja opi muutamassa minuutissa

Näissä lyhyissä videoissa kerrotaan, mitä generatiivinen hakukoneoptimointi (GEO) tarkoittaa ja miten saat sisältösi näkyviin.

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Äskettäin minulla oli mahdollisuus testata uutta @Hostinger AI Builder -työkalua ja minun on sanottava, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder voi olla tehokkain vibe-koodi-työkalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger AI Builder on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP: t ja testata ideoita ennen kuin aloitat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger AI Builder on työkalu, jonka avulla voit rakentaa idean, jota sinulla on - sinun tarvitsee vain selittää se, ja se vain toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger AI Builder on todella peli-muuttaja verrattuna kaikkiin muihin. Se oli niin helppoa asettaa aliverkkotunnuksen blogiini web-sovelluksessani - sanoin, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Olen kokeillut Hostinger AI Builderia ja se on peli-muuttaja! Tämä koodinvapaa AI-sovellusten rakentaja luo sileät sivustot ja sovellukset minuutissa - suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa sinulle. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Voit rakentaa melko mukavia asioita Hostinger AI Builderilla. Se ei ole kuin tyypillinen sivuston rakentaja - se on enemmän.

Oletko valmis tekemään ainutlaatuisesta projekti-ideastasi todellisuutta?

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