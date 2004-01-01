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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Hostinger Horizonsin UKK
Miten Hostinger Horizons -paketit eroavat toisistaan?
Hostinger Horizons -paketit vaihtelevat sekä ominaisuuksien että kuukausittaisten AI-krediittien suhteen. AI-krediittiraja määrittää, kuinka monta viestiä voit lähettää AI-agentille chatin kautta, kun taas korkeamman tason paketit avaavat edistyneempiä toimintoja ja enemmän joustavuutta tarpeidesi kasvaessa.
Kuinka AI-krediitit toimivat?
Tekoälyhyvitykset mahdollistavat kaksi asiaa: projektin rakentamisen ja tekoälyominaisuuksien käyttämisen siinä sen julkaisun jälkeen. Rakennusvaiheessa jokainen Horizons AI -agentille lähettämäsi viesti kuluttaa yhden hyvityksen. Kun julkaistu verkkosivustosi tai sovelluksesi sisältää tekoälypohjaisia toimintoja, hyvityksiä käytetään joka kerta, kun käyttäjäsi ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa – ja koska käytämme tähän murto-osahyvityksiä, voit kokeilla enemmän murto-osalla kustannuksista.
Voinko nähdä, kuinka paljon tekoälyhyvityksiä sovellukseni on käyttänyt?
Kyllä. AI-krediittien käyttöraporttisi näyttää erittelyn rakentamiseen ja muokkaamiseen käytetyistä krediiteistä sekä sovelluksesi tekoälyominaisuuksien kuluttamista krediiteistä – joten tiedät aina tarkalleen, mihin krediittisi kuluvat.
Voinko ostaa lisää AI-krediittejä päivittämättä ylemmän tason pakettiin?
Paketin hankittuasi voit ostaa ylimääräisiä AI-krediittejä päivittämättä ylemmän tason pakettiin.
Voinko ostaa Hostinger Horizonsin ilman webhotellia?
Hostinger Horizons vaatii webhotellin, jotta verkkosivustosi tai verkkosovelluksesi pysyy toiminnassa ja käytettävissä verkossa.
Jos sinulla ei vielä ole aktiivista webhotellipakettia, webhotelli sisältyy Hostinger Horizons -ostokseesi ilman lisäkustannuksia.
Jos sinulla on jo aktiivinen webhotellipaketti, Horizons-ostokseesi ei sisälly ylimääräistä webhotellipakettia – voit jatkaa nykyisen webhotellipakettisi käyttöä.
Huomaa, että webhotelli ja Hostinger Horizons uusitaan erikseen, ja voit hallita, päivittää tai uusia kutakin palvelua erikseen.
Minkä tyyppisiä verkkosivustoja voin julkaista Hostinger Horizonsilla?
Hostinger Horizonsin avulla voit luoda laajan valikoiman verkkosovelluksia ilman koodia – vain mielikuvituksesi on rajana. Voit esimerkiksi luoda ruoantoimitussovelluksia, SaaS-tuotteita, fitness-seurantalaitteita, ohjelmistoja voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja paljon muuta.
Halusitpa luoda räätälöidyn ratkaisun asiakkaillesi tai sovelluksen, joka sopii yrityksesi tarpeisiin, Hostinger Horizons on täydellinen AI-sovellusrakentaja, joka herättää ideasi henkiin.
Voinko luoda mobiilisovelluksen Hostinger Horizonsilla?
Hostinger Horizons voi luoda verkkosovelluksia ja verkkosivustoja, jotka toimivat saumattomasti mobiililaitteilla. Se ei kuitenkaan tällä hetkellä tue natiivien mobiilisovellusten luomista App Storeen tai Google Playhin.
Kuka omistaa Hostinger Horizonsilla luodun koodin?
Verkkosivustosi tai verkkosovelluksesi koodi on kokonaan sinun omaisuuttasi. Voit ladata koodin milloin tahansa millä tahansa maksullisella Hostinger Horizons -paketilla aina kun se on tarpeen.
Onko kolmannen osapuolen sovellusliittymiä tai palveluita mahdollista integroida Hostinger Horizonsiin?
Kyllä, voit integroida kolmannen osapuolen API-rajapintoja ja palveluita Hostinger Horizonsiin. Se toimii saumattomasti työkalujen, kuten Stripen ja Supabasen, kanssa, ja voit yhdistää myös muita API-rajapintoja maksuja, tietojenkäsittelyä ja muuta varten. Jos tarvitset apua kolmannen osapuolen palveluiden yhdistämisessä, kysy vain chatissa, niin Hostinger Horizons opastaa sinua.