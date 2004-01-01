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75 % alennus
Premium
Julkaise ensimmäinen verkkosivustosi – portfolioista ja ansioluetteloista blogeihin ja linkkibiosivuihin
11,99
2,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 143,52 € (normaali hinta 575,52 €). Uusintahinta 9,99 €/kk.
Luo jopa 3 verkkosivustoa
2 sähköpostilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
5 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Saat chatbot-tukea Kodeelta
Erikoistarjous • 79 % alennus
Rajaton
Kasvaville yrityksille. Rajoittamaton määrä verkkosivustoja, AI-työkaluja, verkkokauppa, täysi joustavuus
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
500 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla
Miksi tämä paketti?
Täydellinen ratkaisu pitkäaikaisiin projekteihin. Kaikki sisältyy hintaan.
69 % alennus
Cloud Startup
Yrityksille, jotka tarvitsevat maksimaalista suorituskykyä ja skaalautuvuutta
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
1000 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla
75 % alennus
Premium
Julkaise ensimmäinen verkkosivustosi – portfolioista ja ansioluetteloista blogeihin ja linkkibiosivuihin
11,99
2,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 143,52 € (normaali hinta 575,52 €). Uusintahinta 9,99 €/kk.
Luo jopa 3 verkkosivustoa
2 sähköpostilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
5 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Saat chatbot-tukea Kodeelta
Erikoistarjous • 79 % alennus
Rajaton
Kasvaville yrityksille. Rajoittamaton määrä verkkosivustoja, AI-työkaluja, verkkokauppa, täysi joustavuus
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
500 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla
Miksi tämä paketti?
Täydellinen ratkaisu pitkäaikaisiin projekteihin. Kaikki sisältyy hintaan.
69 % alennus
Cloud Startup
Yrityksille, jotka tarvitsevat maksimaalista suorituskykyä ja skaalautuvuutta
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
Unlimited websites
Rajattomasti postilaatikkoja verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi vuoden ajan
Mukautettu domain - ilmainen vuoden ajaksi
15 tekoälykrediittejä verkkosivustojen rakentamiseen
Yli 400 verkkosivustomallia
Nopea ja turvallinen webhotelli
Priority-asiantuntijatukea 24/7
1000 krediittiä tekoälyagenteille
Myy verkossa integroidun verkkokaupan avulla
Sähköpostimarkkinointi Reachilla

Rajattomat ominaisuudet ovat reilun käytön käytäntömme alaisia.

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Hostinger Horizonsin UKK

Hostinger Horizons -paketit vaihtelevat sekä ominaisuuksien että kuukausittaisten AI-krediittien suhteen. AI-krediittiraja määrittää, kuinka monta viestiä voit lähettää AI-agentille chatin kautta, kun taas korkeamman tason paketit avaavat edistyneempiä toimintoja ja enemmän joustavuutta tarpeidesi kasvaessa.

Tekoälyhyvitykset mahdollistavat kaksi asiaa: projektin rakentamisen ja tekoälyominaisuuksien käyttämisen siinä sen julkaisun jälkeen. Rakennusvaiheessa jokainen Horizons AI -agentille lähettämäsi viesti kuluttaa yhden hyvityksen. Kun julkaistu verkkosivustosi tai sovelluksesi sisältää tekoälypohjaisia toimintoja, hyvityksiä käytetään joka kerta, kun käyttäjäsi ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa – ja koska käytämme tähän murto-osahyvityksiä, voit kokeilla enemmän murto-osalla kustannuksista.

Kyllä. AI-krediittien käyttöraporttisi näyttää erittelyn rakentamiseen ja muokkaamiseen käytetyistä krediiteistä sekä sovelluksesi tekoälyominaisuuksien kuluttamista krediiteistä – joten tiedät aina tarkalleen, mihin krediittisi kuluvat.

Paketin hankittuasi voit ostaa ylimääräisiä AI-krediittejä päivittämättä ylemmän tason pakettiin.

Hostinger Horizons vaatii webhotellin, jotta verkkosivustosi tai verkkosovelluksesi pysyy toiminnassa ja käytettävissä verkossa.

Jos sinulla ei vielä ole aktiivista webhotellipakettia, webhotelli sisältyy Hostinger Horizons -ostokseesi ilman lisäkustannuksia.

Jos sinulla on jo aktiivinen webhotellipaketti, Horizons-ostokseesi ei sisälly ylimääräistä webhotellipakettia – voit jatkaa nykyisen webhotellipakettisi käyttöä.

Huomaa, että webhotelli ja Hostinger Horizons uusitaan erikseen, ja voit hallita, päivittää tai uusia kutakin palvelua erikseen.

Hostinger Horizonsin avulla voit luoda laajan valikoiman verkkosovelluksia ilman koodia – vain mielikuvituksesi on rajana. Voit esimerkiksi luoda ruoantoimitussovelluksia, SaaS-tuotteita, fitness-seurantalaitteita, ohjelmistoja voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja paljon muuta.

Halusitpa luoda räätälöidyn ratkaisun asiakkaillesi tai sovelluksen, joka sopii yrityksesi tarpeisiin, Hostinger Horizons on täydellinen AI-sovellusrakentaja, joka herättää ideasi henkiin.

Hostinger Horizons voi luoda verkkosovelluksia ja verkkosivustoja, jotka toimivat saumattomasti mobiililaitteilla. Se ei kuitenkaan tällä hetkellä tue natiivien mobiilisovellusten luomista App Storeen tai Google Playhin.

Verkkosivustosi tai verkkosovelluksesi koodi on kokonaan sinun omaisuuttasi. Voit ladata koodin milloin tahansa millä tahansa maksullisella Hostinger Horizons -paketilla aina kun se on tarpeen.

Kyllä, voit integroida kolmannen osapuolen API-rajapintoja ja palveluita Hostinger Horizonsiin. Se toimii saumattomasti työkalujen, kuten Stripen ja Supabasen, kanssa, ja voit yhdistää myös muita API-rajapintoja maksuja, tietojenkäsittelyä ja muuta varten. Jos tarvitset apua kolmannen osapuolen palveluiden yhdistämisessä, kysy vain chatissa, niin Hostinger Horizons opastaa sinua.

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