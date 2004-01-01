Hostinger Horizons vaatii webhotellin, jotta verkkosivustosi tai verkkosovelluksesi pysyy toiminnassa ja käytettävissä verkossa.

Jos sinulla ei vielä ole aktiivista webhotellipakettia, webhotelli sisältyy Hostinger Horizons -ostokseesi ilman lisäkustannuksia.

Jos sinulla on jo aktiivinen webhotellipaketti, Horizons-ostokseesi ei sisälly ylimääräistä webhotellipakettia – voit jatkaa nykyisen webhotellipakettisi käyttöä.

Huomaa, että webhotelli ja Hostinger Horizons uusitaan erikseen, ja voit hallita, päivittää tai uusia kutakin palvelua erikseen.