Helppoa SaaS-sovelluskehitystä

Muunna mikro SaaS-sovelluksen ajatus live-tuotteeksi helposti käyttämällä Hostinger AI Builderin koodinvapaata alustaa.
Aloita ilmaiseksi

Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Helppoa SaaS-sovelluskehitystä

Rakenna nopeammin ja helpommin Horizonsin koodittomalla SaaS-rakennustyökalulla

Kaikki tarvitsemasi SaaS-palvelusi rakentamiseen, julkaisuun ja kasvattamiseen.

Kaikenkattava AI-kumppani

Kuvaile vain SaaS-ideasi ja AI rakentaa sen taustalogiikasta suunnitteluun – täysin toimivan tuotteen, joka on valmis julkaistavaksi minuuteissa. Ei koodausta, ei teknistä tiimiä, ei odottelua.
Kaikenkattava AI-kumppani

Kaikki julkaisua varten

Webhotelli, domain, sähköposti ja SEO – kaikki sisältyy hintaan. Ei erillisiä tilejä tai hankalaa asennusta.

Kaikki julkaisua varten

Sisäänrakennettu taustaohjelma

Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila sisäänrakennettuina. Ulkoisia työkaluja ei tarvita, joten SaaS-palvelusi toimii heti oikeana tuotteena.

Sisäänrakennettu taustaohjelma

Monetisoi heti alusta alkaen

Tarjoa useita tilaustasoja saumattomilla tilauspakettien päivityksillä tai alennuksilla. 0 % transaktiomaksut ja natiivi Stripe-integraatio tekevät toistuvista tuloista vaivattomia.
Monetisoi heti alusta alkaen

Kaikenkattava AI-kumppani

Kuvaile vain SaaS-ideasi ja AI rakentaa sen taustalogiikasta suunnitteluun – täysin toimivan tuotteen, joka on valmis julkaistavaksi minuuteissa. Ei koodausta, ei teknistä tiimiä, ei odottelua.
Kaikenkattava AI-kumppani

Kaikki julkaisua varten

Webhotelli, domain, sähköposti ja SEO – kaikki sisältyy hintaan. Ei erillisiä tilejä tai hankalaa asennusta.

Kaikki julkaisua varten

Sisäänrakennettu taustaohjelma

Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila sisäänrakennettuina. Ulkoisia työkaluja ei tarvita, joten SaaS-palvelusi toimii heti oikeana tuotteena.

Sisäänrakennettu taustaohjelma

Monetisoi heti alusta alkaen

Tarjoa useita tilaustasoja saumattomilla tilauspakettien päivityksillä tai alennuksilla. 0 % transaktiomaksut ja natiivi Stripe-integraatio tekevät toistuvista tuloista vaivattomia.
Monetisoi heti alusta alkaen

Nämä SaaS-ratkaisut rakennat ilman koodia, puhtaasti luovuuttasi käyttäen

Tutustu todellisiin esimerkkeihin SaaS-tuotteista, joita voit luoda Hostinger Horizonsin avulla – ne kaikki on toteutettu yksinkertaisesti tarpeita kuvailemalla.
Nämä SaaS-ratkaisut rakennat ilman koodia, puhtaasti luovuuttasi käyttäen

Mikro-SaaS koulutuskäyttöön

Luo oppimistyökaluja – minikursseja, kieliharjoituksia, todistuksia, jotka auttavat opettajia ja pieniä koulutustiimejä tarjoamaan jäsenneltyjä oppitunteja ja seuraamaan edistymistä ilman täysimittaista oppimisympäristöä (LMS).Aloita rakentaminen
Auta yrityksiä hallitsemaan liidejä, seuraamaan asiakassuhteita ja tekemään enemmän kauppoja – rakenna täysin mukautettu CRM ja tarjoa sitä tilauksena myyntitiimeille ja toimistoille.Aloita rakentaminen
Auta käyttäjiä luomaan kuvatekstejä, julkaisuideoita, hashtageja, koukkuja ja alustavalmista sisältöä yksinkertaisista kehotteista.Aloita rakentaminen
Anna ravintoloiden hallita varauksia, seurata pöytien saatavuutta ja lähettää vahvistussähköposteja – rakenna erikoistunut varausjärjestelmä ja tarjoa sitä majoitus- ja ravitsemusalan yrityksille.Aloita rakentaminen
Luo sovelluksia treenisuunnitteluun, edistymisen seurantaan, ateriaohjelmien suunnitteluun ja haasteisiin, jotka pitävät käyttäjät johdonmukaisina, samalla kun ne tarjoavat valmentajille ja sisällöntuottajille tavan paketoida ja myydä ohjelmia.Aloita rakentaminen
Rakenna oma podcast-alustasi – jaa jaksoja, kasvata yleisöäsi ja veloita premium- tai eksklusiivisesta sisällöstä tilausten kautta.Aloita rakentaminen
Luo suljettu alusta, jossa jäsenet maksavat päästäkseen käsiksi eksklusiiviseen sisältöön, kursseihin tai yhteisöön – määritä oma hinnoittelusi, hallinnoi tilauksia ja kasvata toistuvaa liikevaihtoasi.Aloita rakentaminen

SaaS-sovelluksen luominen

01

Kuvaile ideaasi

Kerro AI:lle, mitä SaaS-tuotteesi pitää pystyä tekemään, ja katso, kuinka se herää eloon – tai valitse malli päästäksesi alkuun vieläkin nopeammin.
02

Mukauta ja testaa

Hienosäädä sovellusta keskustelemalla AI:n kanssa – muokkaa ominaisuuksia, määritä maksutavat ja kirjautumistiedot sekä esikatsele sovellusta reaaliaikaisesti ennen julkaisua.
03

Julkaise yhdellä klikkauksella

Klikkaa ”Julkaise”-painiketta, niin SaaS-palvelusi on valmis – palvelin, domain ja SEO sisältyvät hintaan. Aloita ensimmäisten käyttäjien perehdyttäminen heti.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.

Valmiit mallit

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Haluatko sukeltaa pintaa syvemmälle?

Tutustu kattaviin tutoriaaleihin, oppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, joiden avulla nouset hetkessä aloittelijasta AI-ammattilaiseksi. Kaikki, mitä tarvitset ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen, ja paljon muuta.
Mikä on SaaS

Mikä on SaaS

Tutoriaali
Kuinka rakentaa SaaS-tuote

Kuinka rakentaa SaaS-tuote

Tutoriaali
Mikro-SaaS-ideoita

Mikro-SaaS-ideoita

Tutoriaali
Video

Lisää tapoja ansaita rahaa Horizonsin avulla

Myy verkossa

Hanki varauksia

Rakenna mukautettuja AI-työkaluja

Luo mallipohja, ansaitse provisio

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Valmis tekemään ainutlaatuisesta projekti-ideastasi totta?

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita

SaaS-sovelluskehitys: Usein kysytyt kysymykset

SaaS (Software as a Service) -sovelluskehittämisessä luodaan verkkoselaimen kautta käytettäviä, tyypillisesti tilaukseen pohjautuvia pilvipohjaisia työkaluja tai palveluja. Toisin kuin perinteiset ohjelmistot, SaaS-sovellukset eivät edellytä latauksia tai asennuksia – kaikki toimii verkossa.

Haluatko tutkia startupeille sopivia mahdollisuuksia? Tutustu listaamiimme SaaS-ideoihin ja inspiroidu.

Ei. Voit opetella koodaamaan HTML:ää, CSS:ää, JavaScriptiä ja Node.js:n tai Djangon kaltaisia viitekehyksiä – tai ohittaa monimutkaisen prosessin käyttämällä kooditonta alustaa, kuten Hostinger Horizonsia, jossa sinun täytyy vain kuvailla ideaasi, jolloin järjestelmä luo valmiin, toimivan SaaS-sovelluksen.

Tutustu parhaisiin mikro-SaaS-esimerkkeihimme ja inspiroidu.

Kustannukset vaihtelevat valitsemastasi lähestymistavasta riippuen. Itse koodaaminen vie aikaa, mutta on edullisempaa; kehittäjien palkkaaminen voi tulla kalliiksi. Hostinger Horizonsin kaltaisen koodittoman SaaS-kehitystyökalun käyttö on edullista: saatavilla on kohtuuhintaisia paketteja alkaen hintaan 2,99 €/kk, joiden avulla voit kehittää, testata ja julkaista SaaS-tuotteita ilman suuria alkuinvestointeja.

Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, suuremmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät kuvaamaan SaaS-sovelluksesi, herättämään sen eloon ja saamaan todellisen tuntuman Horizonsista ennen kuin sitoudut mihinkään.

Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli, domain ja SEO sisältyvät hintaan – paina vain "julkaise", niin SaaS-palvelusi julkaistaan.

Krediitit vähissä? Voit ladata niitä lisää milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.

SaaS-sovellusten tuottaminen voi tapahtua kuukausittaisilla tilausmaksuilla, tasoitetuilla premium-sopimuksilla, sovelluksen sisäisillä ostoksilla tai mainoksilla. Hostinger AI Builder integroituu Stripen kaltaisiin maksujärjestelmiin, mikä helpottaa laskutusta.

Tehokkaaseen SaaS-markkinointiin sisältyvät hakukoneoptimointi, sosiaalisen median kampanjat, maksetut mainokset, sähköpostimarkkinointi sekä vaikuttajayhteistyöt. Kohdeyleisösi ja sovelluksesi arvolupauksen määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää SaaS-markkinointioppaastamme.

Mikro-SaaS on pitkälle erikoistunut SaaS-sovellus, joka on suunnattu pienelle markkinasegmentille ja jonka rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa usein pieni tiimi tai jopa yksittäinen yrittäjä. Nämä verkkosivustot voivat olla nopeampia julkaista ja helpompia hallita.

Haluatko lisätietoja? Tutustu mikro-SaaS-oppaaseemme.

Kunnossapito sisältää sovelluksen säännöllisen päivittämisen, virheiden korjaamisen, tietoturvan parantamisen ja uusien ominaisuuksien lisäämisen. Hostinger AI Builder helpottaa tätä yhdistämällä päivitykset, isännöinti ja seuranta yhteen saumattomaan alustaan.

Testauksen avulla havaitset virheitä ja varmistat SaaS-sovelluksesi toimivuuden eri laitteilla. Voit testata ominaisuuksia manuaalisesti tai käyttää automatisoituja testaustyökaluja. Hostinger Horizonsin avulla voit esikatsella ja testata sovellustasi eristysympäristössä ennen julkaisua.

SaaS-tietoturvaan kuuluu käyttäjätietojen suojaaminen, vahvan todennuksen varmistaminen, SSL-salauksen käyttö ja haavoittuvuuksien säännöllinen valvonta. Hostinger Horizons huolehtii tärkeimmistä tietoturvaominaisuuksista heti alusta alkaen, minkä avulla voit julkaista ideasi luottavaisin mielin.

Traditionaalisesti käyttöönotto ja isännöinti vaativat palvelinten asentamista, ympäristöjen määrittämistä ja verkkotunnusten hallintaa. Hostinger AI Builderin avulla kaikki on integroitua – voit rakentaa ja käynnistää yhdessä paikassa, mukaan lukien isännöinti, mukautetut verkkotunnukset ja SSL.

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