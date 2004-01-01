Helppoa SaaS-sovelluskehitystä
Rakenna nopeammin ja helpommin Horizonsin koodittomalla SaaS-rakennustyökalulla
Kaikenkattava AI-kumppani
Kaikki julkaisua varten
Webhotelli, domain, sähköposti ja SEO – kaikki sisältyy hintaan. Ei erillisiä tilejä tai hankalaa asennusta.
Sisäänrakennettu taustaohjelma
Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila sisäänrakennettuina. Ulkoisia työkaluja ei tarvita, joten SaaS-palvelusi toimii heti oikeana tuotteena.
Monetisoi heti alusta alkaen
Kaikenkattava AI-kumppani
Kaikki julkaisua varten
Webhotelli, domain, sähköposti ja SEO – kaikki sisältyy hintaan. Ei erillisiä tilejä tai hankalaa asennusta.
Sisäänrakennettu taustaohjelma
Tietokannat, käyttäjätilit ja tiedostojen tallennustila sisäänrakennettuina. Ulkoisia työkaluja ei tarvita, joten SaaS-palvelusi toimii heti oikeana tuotteena.
Monetisoi heti alusta alkaen
Nämä SaaS-ratkaisut rakennat ilman koodia, puhtaasti luovuuttasi käyttäen
Mikro-SaaS koulutuskäyttöön
CRM-verkkosovellus
Sosiaalisen median julkaisugeneraattori
Ravintolavaraussovellus
Mikro-SaaS kuntoiluun
Podcast-verkkosovellus
Jäsenyyssivusto
SaaS-sovelluksen luominen
Kuvaile ideaasi
Mukauta ja testaa
Julkaise yhdellä klikkauksella
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Valmiit mallit
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
Haluatko sukeltaa pintaa syvemmälle?
Mikä on SaaS
Kuinka rakentaa SaaS-tuote
Mikro-SaaS-ideoita
Lisää tapoja ansaita rahaa Horizonsin avulla
Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
SaaS-sovelluskehitys: Usein kysytyt kysymykset
Mitä on SaaS-sovelluskehitys?
SaaS (Software as a Service) -sovelluskehittämisessä luodaan verkkoselaimen kautta käytettäviä, tyypillisesti tilaukseen pohjautuvia pilvipohjaisia työkaluja tai palveluja. Toisin kuin perinteiset ohjelmistot, SaaS-sovellukset eivät edellytä latauksia tai asennuksia – kaikki toimii verkossa.
Haluatko tutkia startupeille sopivia mahdollisuuksia? Tutustu listaamiimme SaaS-ideoihin ja inspiroidu.
Pitääkö minun osata koodata SaaS-sovelluksen rakentamiseksi?
Ei. Voit opetella koodaamaan HTML:ää, CSS:ää, JavaScriptiä ja Node.js:n tai Djangon kaltaisia viitekehyksiä – tai ohittaa monimutkaisen prosessin käyttämällä kooditonta alustaa, kuten Hostinger Horizonsia, jossa sinun täytyy vain kuvailla ideaasi, jolloin järjestelmä luo valmiin, toimivan SaaS-sovelluksen.
Tutustu parhaisiin mikro-SaaS-esimerkkeihimme ja inspiroidu.
Kuinka paljon SaaS-sovelluksen rakentaminen maksaa?
Kustannukset vaihtelevat valitsemastasi lähestymistavasta riippuen. Itse koodaaminen vie aikaa, mutta on edullisempaa; kehittäjien palkkaaminen voi tulla kalliiksi. Hostinger Horizonsin kaltaisen koodittoman SaaS-kehitystyökalun käyttö on edullista: saatavilla on kohtuuhintaisia paketteja alkaen hintaan 2,99 €/kk, joiden avulla voit kehittää, testata ja julkaista SaaS-tuotteita ilman suuria alkuinvestointeja.
Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, suuremmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät kuvaamaan SaaS-sovelluksesi, herättämään sen eloon ja saamaan todellisen tuntuman Horizonsista ennen kuin sitoudut mihinkään.
Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli, domain ja SEO sisältyvät hintaan – paina vain "julkaise", niin SaaS-palvelusi julkaistaan.
Krediitit vähissä? Voit ladata niitä lisää milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.
Miten voin ansaita rahaa SaaS-sovelluksellani?
SaaS-sovellusten tuottaminen voi tapahtua kuukausittaisilla tilausmaksuilla, tasoitetuilla premium-sopimuksilla, sovelluksen sisäisillä ostoksilla tai mainoksilla. Hostinger AI Builder integroituu Stripen kaltaisiin maksujärjestelmiin, mikä helpottaa laskutusta.
Miten voin markkinoida SaaS-sovellustani?
Tehokkaaseen SaaS-markkinointiin sisältyvät hakukoneoptimointi, sosiaalisen median kampanjat, maksetut mainokset, sähköpostimarkkinointi sekä vaikuttajayhteistyöt. Kohdeyleisösi ja sovelluksesi arvolupauksen määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää.
Lue lisää SaaS-markkinointioppaastamme.
Mitä eroa on SaaS- ja mikro-SaaS-palveluilla?
Mikro-SaaS on pitkälle erikoistunut SaaS-sovellus, joka on suunnattu pienelle markkinasegmentille ja jonka rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa usein pieni tiimi tai jopa yksittäinen yrittäjä. Nämä verkkosivustot voivat olla nopeampia julkaista ja helpompia hallita.
Haluatko lisätietoja? Tutustu mikro-SaaS-oppaaseemme.
Miten ylläpidän SaaS-sovellusta?
Kunnossapito sisältää sovelluksen säännöllisen päivittämisen, virheiden korjaamisen, tietoturvan parantamisen ja uusien ominaisuuksien lisäämisen. Hostinger AI Builder helpottaa tätä yhdistämällä päivitykset, isännöinti ja seuranta yhteen saumattomaan alustaan.
Miten testaan SaaS-sovellusta?
Testauksen avulla havaitset virheitä ja varmistat SaaS-sovelluksesi toimivuuden eri laitteilla. Voit testata ominaisuuksia manuaalisesti tai käyttää automatisoituja testaustyökaluja. Hostinger Horizonsin avulla voit esikatsella ja testata sovellustasi eristysympäristössä ennen julkaisua.
Miten suojaan SaaS-sovelluksen?
SaaS-tietoturvaan kuuluu käyttäjätietojen suojaaminen, vahvan todennuksen varmistaminen, SSL-salauksen käyttö ja haavoittuvuuksien säännöllinen valvonta. Hostinger Horizons huolehtii tärkeimmistä tietoturvaominaisuuksista heti alusta alkaen, minkä avulla voit julkaista ideasi luottavaisin mielin.
Miten otan käyttöön SaaS-sovelluksen ja isännöin sitä?
Traditionaalisesti käyttöönotto ja isännöinti vaativat palvelinten asentamista, ympäristöjen määrittämistä ja verkkotunnusten hallintaa. Hostinger AI Builderin avulla kaikki on integroitua – voit rakentaa ja käynnistää yhdessä paikassa, mukaan lukien isännöinti, mukautetut verkkotunnukset ja SSL.