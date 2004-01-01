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Myy digitaalisia tuotteita
Kaikki kasvun vauhdittamiseksi
Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Markkinointi- ja maksutyökalujen helppo asennus: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.
0 % transaktiomaksut
Pidä ansaitsemasi tulot. Hyväksy 100+ maksutapaa ilman lisämaksuja.
Sähköpostiviestien automaattinen lähetys
Verkkokauppaideasi, valmiina toteutettavaksi
Räätälöity verkkokauppa
Jäsenyyssivusto
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Varastonseurantatyökalu
Tilauksen seurantajärjestelmä
Myyntianalytiikan hallintapaneeli
Kuinka aloittaa verkkomyynti AI:n avulla
Kuvaile ideaasi tai valitse malli
Mukauta ja testaa
Julkaise yhdellä klikkauksella
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
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Katso, mitä muuta Horizons voi rakentaa yrityksellesi
Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
AI Builder vibe koodi verkkokauppa FAQs
Mikä on Horizons ecommerce?
Horizons verkkokauppa on suunniteltu tekemään verkkomyynnistä kaikkien ulottuville. Horizons AI rakentaa kauppasi tai mukautetun verkkokauppasovelluksesi yksinkertaisen chat-käyttöliittymän kautta, kun taas Hostingerin oma verkkokaupparatkaisu huolehtii tuotteista, maksuista, tilauksista ja toimituksesta – kaikki toimivat yhdessä heti käyttövalmiina.
Ei koodausta, ei teknistä asennusta, ei erillisiä työkaluja hallittavaksi. Kaikki mitä tarvitset verkkomyyntiin, valmiina kun sinäkin olet.
Mitä voin myydä?
Voit myydä fyysisiä ja digitaalisia tuotteita, lahjakortteja ja tilaustuotteita.
Tilauksia ja tapaamisia ei vielä tueta, mutta voit silti tarjota niitä kolmannen osapuolien työkaluja käyttämällä:
- Jos haluat aloittaa tilausten myymisen, suosittelemme Stripea. Pyydä vain Horizonsia yhdistämään se projektiisi.
- Tapaamisia varten voit kokeilla Calendlyn kaltaisia työkaluja. Voit myös pyytää Horizonsia kertomaan, miten se lisätään sivustollesi.
Mitä maksutapoja tuetaan?
Valitse yli 100 maksutavan joukosta, kuten kortit, PayPal, Google Pay, Apple Pay ja monia muita. Kauppasi käytettävissä olevat maksutavat riippuvat siitä, missä myyt, sijainnistasi, valuutastasi ja siitä, kenelle myyt.
Mitä toimitustapoja tuetaan?
Kun olet muodostanut yhteyden verkkokauppaan, voit määrittää toimitusalueesi ja valita jopa 25 toimitusvaihtoehtoa sekä asettaa yksilöityjä toimitussääntöjä tilauksen määrän tai tuotteen painon mukaan.
Miten yhdistän verkkokaupan projektiini?
Kauppasi käyttöönotto vaatii vain kaksi vaihetta:
- Napsauta Horizons-projektisi oikeassa yläkulmassa 'Integraatiot', valitse ja yhdistä sitten verkkokauppa. Horizons määrittää kaiken valmiiksi hetkessä.
- Kun kauppa on yhdistetty, mene kohtaan 'Integraatiot' → 'Verkkokauppa' päästäksesi kaikkiin kauppasi asetuksiin.
Tutustu vaiheittaiseen oppaaseemme saadaksesi lisäohjeita.
Miten muokkaan verkkokauppaani?
Voit hallita kauppaasi milloin tahansa napsauttamalla Integraatiot → Verkkokauppa.
Kun olet muodostanut yhteyden, näet linkit, jotka ohjaavat sinut uudelleen sisäänrakennettuun kaupanhallintatyökaluun. Sieltä voit hallita työkaluja, maksuja ja paljon muuta – ilman kehotteiden tekemistä.
Jos haluat muokata sitä, miltä verkkokauppasi näyttää (kuten tuoteluettelosi ulkoasua), pyydä vain chatissa AI:tä tekemään muutoksia.
Voinko rakentaa Horizonsilla muutakin kuin verkkokaupan?
Kyllä – ja tässä Horizons todella loistaa. Yksinkertaisesta verkkokaupasta täysin räätälöityyn verkkokauppasovellukseen, Horizonsin avulla voit rakentaa minkä tahansa kuviteltavissa olevan verkkokauppakokemuksen – mukaan lukien räätälöidyt työkalut, jotka on suunniteltu juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin. Varastonseurantajärjestelmät, tilaustenhallintajärjestelmät, myyntikoontinäytöt – kuvaile vain, mitä tarvitset, ja Horizons rakentaa sen sinulle.
Tarvitsenko koodauskokemusta luodakseni verkkokauppasovelluksen tai verkkokaupan?
Ei ollenkaan. AI Builder on rakennettu noin vibe coding – vain kuvaile, mitä haluat rakentaa ja AI hoitaa loput. Olitpa aloittamassa myymälän tai rakentaa mukautetun verkkokaupan työkalu, se vaatii vain kehotusta.
Jos tavoitteena on aloittaa verkkokauppa, voit rakentaa alkuperäisen verkkosivuston yhdellä kehotuksella, sitten yhdistää sisäänrakennetun verkkokaupan integroinnin ja lisätä tuotteita - kaikki ilman kirjoittamista vain yksi linja koodia.
Sopiiko vibekoodaus minulle?
Jos sinulla on koskaan ollut idea verkkokaupasta tai mukautetusta verkkokauppatyökalusta, mutta et tiennyt mistä aloittaa – vibekoodaus on sinua varten. Sen sijaan, että kirjoittaisit koodia, kuvailet yksinkertaisesti, mitä haluat rakentaa selkokielellä, ja AI herättää sen eloon vaihe vaiheelta.
Paras tapa selvittää se on kokeilla itse. Horizons sisältää ilmaisen kokeilujakson, joka sisältää 5 kehotetta – tarpeeksi, jotta voit vibekoodata alustavan verkkokaupan tai mukautetun verkkokauppasovelluksen ja nähdä tarkalleen, mitä se voi tehdä, ennen kuin sitoudut mihinkään. Luottokorttia ei tarvita.
Kuinka Horizons eroaa Hostingerin kotisivukoneesta verkkokauppakäytössä?
Hostinger tarjoaa kaksi tapaa rakentaa verkkokauppasivusto – Horizonsin vibekoodausalustan ja Hostingerin vedä ja pudota -kotisivukoneen avulla – ja ero on jo nimessä.
Hostingerin kotisivukoneella voit aloittaa mallista tai luoda verkkokauppasivuston kuvauksen perusteella ja mukauttaa sitä sitten vetämällä ja pudottamalla valmiita elementtejä. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka tarvitsevat siistin, yksinkertaisen verkkokaupan nopeasti käyttöön.
Horizons hyödyntää keskustelevaa lähestymistapaa – keskustelet AI:n kanssa, ja se tekee muutoksia reaaliaikaisesti, mikä antaa sinulle paljon enemmän mukautusvapautta. Sen avulla voit myös rakentaa edistyneempiä projekteja, kuten markkinapaikkoja tai monimutkaisempia verkkokauppoja käyttäjien kirjautumisilla, integroidun taustaohjelmistonsa ansiosta. Ja niille, jotka haluavat, on saatavilla myös täysi pääsy koodiin.
Molemmat työkalut toimivat Hostingerin natiivin verkkokaupparatkaisun avulla ja ne on suunniteltu ihmisille, joilla ei ole teknistä osaamista – ero riippuu siitä, miten haluat rakentaa ja kuinka paljon joustavuutta tarvitset.