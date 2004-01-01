Horizons verkkokauppa on suunniteltu tekemään verkkomyynnistä kaikkien ulottuville. Horizons AI rakentaa kauppasi tai mukautetun verkkokauppasovelluksesi yksinkertaisen chat-käyttöliittymän kautta, kun taas Hostingerin oma verkkokaupparatkaisu huolehtii tuotteista, maksuista, tilauksista ja toimituksesta – kaikki toimivat yhdessä heti käyttövalmiina.

Ei koodausta, ei teknistä asennusta, ei erillisiä työkaluja hallittavaksi. Kaikki mitä tarvitset verkkomyyntiin, valmiina kun sinäkin olet.