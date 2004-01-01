Myy verkossa tarpeisiisi räätälöidyssä verkkokaupassa

Luo kauppasi tai täysin mukautettu verkkokauppasovellus yksinkertaisesti AI:n kanssa keskustelemalla. Hallinnoi tuotteita, tilauksia, maksuja ja paljon muuta – kaikkea yhdestä paikasta käsin.
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Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Myy verkossa tarpeisiisi räätälöidyssä verkkokaupassa

Kaikki, mitä tarvitset verkkomyynnin aloittamiseen ja laajentamiseen

Kaikki tarvittava fyysisten ja digitaalisten tuotteiden ja lahjakorttien myymiseen tai tilaustulostusliiketoiminnan pyörittämiseen.
Myy digitaalisia tuotteita

Myy digitaalisia tuotteita

Luo verkkokauppasi ja tuotesivusi yksinkertaisesti keskustelemalla AI:n kanssa tai käyttämällä malleja.
Myy digitaalisia tuotteita

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Markkinointi- ja maksutyökalujen helppo asennus: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

0 % transaktiomaksut

Pidä ansaitsemasi tulot. Hyväksy 100+ maksutapaa ilman lisämaksuja.

0 % transaktiomaksut

Sähköpostiviestien automaattinen lähetys

Digitaaliset tuotteesi (e-kirjat, musiikki, taide) toimitetaan asiakkaille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.
Sähköpostiviestien automaattinen lähetys

Myy digitaalisia tuotteita

Luo verkkokauppasi ja tuotesivusi yksinkertaisesti keskustelemalla AI:n kanssa tai käyttämällä malleja.
Myy digitaalisia tuotteita

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Markkinointi- ja maksutyökalujen helppo asennus: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

0 % transaktiomaksut

Pidä ansaitsemasi tulot. Hyväksy 100+ maksutapaa ilman lisämaksuja.

0 % transaktiomaksut

Sähköpostiviestien automaattinen lähetys

Digitaaliset tuotteesi (e-kirjat, musiikki, taide) toimitetaan asiakkaille välittömästi ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.
Sähköpostiviestien automaattinen lähetys

Verkkokauppaideasi, valmiina toteutettavaksi

Verkkokaupoista myyntinäkymiin ja pidemmälle – tutustu suosittuihin esimerkkeihin ideoiden herättämiseksi tai hyppää suoraan mukaan valmiilla kehotteella ja aloita rakentaminen sekunneissa.
Räätälöity verkkokauppa

Räätälöity verkkokauppa

Luo kauppa, joka näyttää ja toimii juuri niin kuin haluat – esittele tuotteitasi, hallinnoi tilauksia ja aloita myynti verkossa koskematta riviäkään koodia.Aloita rakentaminen
Luo suljettu alusta, jossa jäsenet maksavat päästäkseen käsiksi eksklusiiviseen sisältöön, kursseihin tai yhteisöön – määritä oma hinnoittelusi, hallinnoi tilauksia ja kasvata toistuvaa liikevaihtoasi.Aloita rakentaminen
Luo älykäs chatbot, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin ympäri vuorokauden, opastaa asiakkaita tai automatisoi yleisiä tehtäviä.Aloita rakentaminen
Anna käyttäjien seurata varaston tilannetta ja toimituksia ja ehkäistä tuotteiden loppuminen – kaikki yksinkertaisen ja intuitiivisen ohjauspaneelin avulla.Aloita rakentaminen
Pidä asiakkaasi ajan tasalla brändätyllä tilausseurannalla, joka rakentaa luottamusta ostosta toimitukseen.Aloita rakentaminen
Muuta myyntitietosi selkeiksi ja käytännöllisiksi oivalluksiksi, jotta tiedät aina, mikä toimii ja missä on kasvun varaa.Aloita rakentaminen

Kuinka aloittaa verkkomyynti AI:n avulla

01

Kuvaile ideaasi tai valitse malli

Kuvaile mielessäsi oleva verkkokauppa tai verkkokauppasovellus ja katso, kuinka se herää henkiin – tai valitse malli päästäksesi alkuun vielä nopeammin.
02

Mukauta ja testaa

Hienosäädä suunnitteluasi, luo tuotesivuja yhdestä kuvasta ja yhdistä maksut ja toimitus – kaikki yhdestä ohjauspaneelista. Esikatsele sitä livenä ennen julkaisua.
03

Julkaise yhdellä klikkauksella

Vain yksi klikkaus, ja verkkokauppasi on toiminnassa ja valmis ottamaan tilauksia vastaan – ilman teknisiä asetuksia, kolmansien osapuolten liitäntöjä tai odottelua.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Ideasta kassalle minuuteissa

Katso, kuinka voit luoda, mukauttaa ja avata verkkokauppasi muutamassa minuutissa – AI:n luomista tuotteista maksujärjestelmän määrittämiseen.

Katso, mitä muuta Horizons voi rakentaa yrityksellesi

Yritysesittelysivut ja -sovellukset

Varaussivustot ja -sovellukset

Räätälöidyt CRM:t

Sisäiset liiketoimintatyökalut

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis julkaisemaan verkkokauppasi tai verkkokauppasovelluksesi?

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Luottokorttia ei tarvita

AI Builder vibe koodi verkkokauppa FAQs

Horizons verkkokauppa on suunniteltu tekemään verkkomyynnistä kaikkien ulottuville. Horizons AI rakentaa kauppasi tai mukautetun verkkokauppasovelluksesi yksinkertaisen chat-käyttöliittymän kautta, kun taas Hostingerin oma verkkokaupparatkaisu huolehtii tuotteista, maksuista, tilauksista ja toimituksesta – kaikki toimivat yhdessä heti käyttövalmiina.

Ei koodausta, ei teknistä asennusta, ei erillisiä työkaluja hallittavaksi. Kaikki mitä tarvitset verkkomyyntiin, valmiina kun sinäkin olet.

Voit myydä fyysisiä ja digitaalisia tuotteita, lahjakortteja ja tilaustuotteita.

Tilauksia ja tapaamisia ei vielä tueta, mutta voit silti tarjota niitä kolmannen osapuolien työkaluja käyttämällä:

  • Jos haluat aloittaa tilausten myymisen, suosittelemme Stripea. Pyydä vain Horizonsia yhdistämään se projektiisi.
  • Tapaamisia varten voit kokeilla Calendlyn kaltaisia työkaluja. Voit myös pyytää Horizonsia kertomaan, miten se lisätään sivustollesi.

Valitse yli 100 maksutavan joukosta, kuten kortit, PayPal, Google Pay, Apple Pay ja monia muita. Kauppasi käytettävissä olevat maksutavat riippuvat siitä, missä myyt, sijainnistasi, valuutastasi ja siitä, kenelle myyt.

Kun olet muodostanut yhteyden verkkokauppaan, voit määrittää toimitusalueesi ja valita jopa 25 toimitusvaihtoehtoa sekä asettaa yksilöityjä toimitussääntöjä tilauksen määrän tai tuotteen painon mukaan.

Kauppasi käyttöönotto vaatii vain kaksi vaihetta:

  1. Napsauta Horizons-projektisi oikeassa yläkulmassa 'Integraatiot', valitse ja yhdistä sitten verkkokauppa. Horizons määrittää kaiken valmiiksi hetkessä.
  2. Kun kauppa on yhdistetty, mene kohtaan 'Integraatiot' → 'Verkkokauppa' päästäksesi kaikkiin kauppasi asetuksiin.

Tutustu vaiheittaiseen oppaaseemme saadaksesi lisäohjeita.

Voit hallita kauppaasi milloin tahansa napsauttamalla Integraatiot → Verkkokauppa.

Kun olet muodostanut yhteyden, näet linkit, jotka ohjaavat sinut uudelleen sisäänrakennettuun kaupanhallintatyökaluun. Sieltä voit hallita työkaluja, maksuja ja paljon muuta – ilman kehotteiden tekemistä.

Jos haluat muokata sitä, miltä verkkokauppasi näyttää (kuten tuoteluettelosi ulkoasua), pyydä vain chatissa AI:tä tekemään muutoksia.

Kyllä – ja tässä Horizons todella loistaa. Yksinkertaisesta verkkokaupasta täysin räätälöityyn verkkokauppasovellukseen, Horizonsin avulla voit rakentaa minkä tahansa kuviteltavissa olevan verkkokauppakokemuksen – mukaan lukien räätälöidyt työkalut, jotka on suunniteltu juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin. Varastonseurantajärjestelmät, tilaustenhallintajärjestelmät, myyntikoontinäytöt – kuvaile vain, mitä tarvitset, ja Horizons rakentaa sen sinulle.

Ei ollenkaan. AI Builder on rakennettu noin vibe coding – vain kuvaile, mitä haluat rakentaa ja AI hoitaa loput. Olitpa aloittamassa myymälän tai rakentaa mukautetun verkkokaupan työkalu, se vaatii vain kehotusta.

Jos tavoitteena on aloittaa verkkokauppa, voit rakentaa alkuperäisen verkkosivuston yhdellä kehotuksella, sitten yhdistää sisäänrakennetun verkkokaupan integroinnin ja lisätä tuotteita - kaikki ilman kirjoittamista vain yksi linja koodia.

Jos sinulla on koskaan ollut idea verkkokaupasta tai mukautetusta verkkokauppatyökalusta, mutta et tiennyt mistä aloittaa – vibekoodaus on sinua varten. Sen sijaan, että kirjoittaisit koodia, kuvailet yksinkertaisesti, mitä haluat rakentaa selkokielellä, ja AI herättää sen eloon vaihe vaiheelta.

Paras tapa selvittää se on kokeilla itse. Horizons sisältää ilmaisen kokeilujakson, joka sisältää 5 kehotetta – tarpeeksi, jotta voit vibekoodata alustavan verkkokaupan tai mukautetun verkkokauppasovelluksen ja nähdä tarkalleen, mitä se voi tehdä, ennen kuin sitoudut mihinkään. Luottokorttia ei tarvita.

Hostinger tarjoaa kaksi tapaa rakentaa verkkokauppasivusto – Horizonsin vibekoodausalustan ja Hostingerin vedä ja pudota -kotisivukoneen avulla – ja ero on jo nimessä.

Hostingerin kotisivukoneella voit aloittaa mallista tai luoda verkkokauppasivuston kuvauksen perusteella ja mukauttaa sitä sitten vetämällä ja pudottamalla valmiita elementtejä. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka tarvitsevat siistin, yksinkertaisen verkkokaupan nopeasti käyttöön.

Horizons hyödyntää keskustelevaa lähestymistapaa – keskustelet AI:n kanssa, ja se tekee muutoksia reaaliaikaisesti, mikä antaa sinulle paljon enemmän mukautusvapautta. Sen avulla voit myös rakentaa edistyneempiä projekteja, kuten markkinapaikkoja tai monimutkaisempia verkkokauppoja käyttäjien kirjautumisilla, integroidun taustaohjelmistonsa ansiosta. Ja niille, jotka haluavat, on saatavilla myös täysi pääsy koodiin.

Molemmat työkalut toimivat Hostingerin natiivin verkkokaupparatkaisun avulla ja ne on suunniteltu ihmisille, joilla ei ole teknistä osaamista – ero riippuu siitä, miten haluat rakentaa ja kuinka paljon joustavuutta tarvitset.

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