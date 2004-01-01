Yrityksesi, räätälöity varauksesi – valmiina minuuteissa
Kaikki mitä tarvitset verkkovarausten vastaanottamiseen
Luo aikataulutussivusto tai -sovellus
Kaikki kasvun vauhdittamiseksi
Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Helppo käyttöönotto markkinointi- ja maksutyökaluille: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.
Lähetä vahvistukset automaattisesti
Jokainen varaus laukaisee välittömän vahvistussähköpostin – ei manuaalista seurantaa, ei menetettyjä tapaamisia, ei asiakkaiden jahtaamista.
Synkronoi jo käyttämiesi työkalujen kanssa
Luo aikataulutussivusto tai -sovellus
Kaikki kasvun vauhdittamiseksi
Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Helppo käyttöönotto markkinointi- ja maksutyökaluille: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.
Lähetä vahvistukset automaattisesti
Jokainen varaus laukaisee välittömän vahvistussähköpostin – ei manuaalista seurantaa, ei menetettyjä tapaamisia, ei asiakkaiden jahtaamista.
Synkronoi jo käyttämiesi työkalujen kanssa
Online-varauksesi, juuri sinun tarpeisiisi
Palvelun varaus
Varausjärjestelmä
Ajanvaraus
Tapahtumien lipunmyynti
Miten rakentaa mukautettu varaussivu tai -sovellus AI:n avulla
Kuvaile ideaasi
Mukauta ja testaa
Julkaise yhdellä klikkauksella
Valitse malli. Tee siitä omasi.
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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Mukautettu varaussivun ja -sovellus: UKK
Mikä on mukautettu varausivu tai -sovellus?
Mukautetun varaussivun tai sovelluksen avulla asiakkaasi voivat ajoittaa tapaamisia, varata pöydän tai rekisteröityä kurssille – suoraan verkossa, milloin tahansa. Toisin kuin hyvät varausohjelmat, jotka lukitsevat hyödyllisiä ominaisuuksia kalliiden suunnitelmien taakse – tai veloittavat sinulta tavaroita, joita et koskaan käytä – mukautettu ratkaisu on rakennettu tarkasti liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Palvelut, brändi, työnkulku ja vain ne ominaisuudet, jotka todella ovat sinulle tärkeitä.
AI Builderin avulla voit rakentaa juuri sen, mitä tarvitset – yksinkertaisen tilaussivun salongillesi, varausjärjestelmän ravintolaasi, luokkahuoneesi luokkahuoneeseen tai seuraavalle työpajallesi.
Minkälaiset yritykset voivat käyttää AI Builderia varausten ottamiseen?
Jokainen yritys, joka tarvitsee varauksia – salongit, terapeutit, valmentajat, konsultit, ravintolat, kuntosalit, tapahtumien järjestäjät, kiinteistöasiamiehet ja muut. Jos yrityksesi luottaa varauksiin, AI Builder voi rakentaa mukautetun ratkaisun, joka sopii työtapaasi.
Tarvitsenko koodaus- tai teknistä tietämystä rakentaakseni online-varaus-sivun tai -sovelluksen?
Ei lainkaan. Horizons käyttää rakentamiseen keskustelupohjaista lähestymistapaa, jota kutsutaan vibekoodaukseksi. Kuvaile vain haluamasi selkokielellä, ja AI rakentaa sen puolestasi reaaliajassa.
Haluatko lisätä vahvistussähköpostin? Kysy vain. Haluatko synkronoida Google Kalenterin kanssa? Kuvaile se. Haluatko muuttaa varauslomakkeesi väriä? Kerro Horizonsille, niin se hoituu sekunneissa.
Se toimii myös yli 80 kielellä, joten voit rakentaa omin sanoin – teknistä sanastoa ei tarvita. Jos konsepti on sinulle uusi, vibekoodausoppaamme antaa sinulle tarvittavat ohjeet päästäksesi alkuun.
Voinko lähettää automaattisia varausvahvistuksia?
Kyllä – jokainen varaus voi laukaista välittömän vahvistussähköpostin asiakkaallesi, joten manuaalista seurantaa ei tarvita eikä ole vaaraa myöhästyneistä tapaamisista.
Voinko yhdistää varaussivuni tai -sovellukseni Google Kalenteriin tai Calendlyyn?
Voit vain pyytää AI Builderia liittämään varaussivusi tai -sovelluksesi Google Kalenteriin, Kalenteriin tai muihin jo käytettyihin työkaluihin – noudata AI Builderin antamia ohjeita API-avaimen hankkimiseksi. Kun jaat pyydetyt tiedot, AI Builder hoitaa loput.
Voivatko asiakkaani luoda tilejä ja hallita omia varauksiaan?
Kyllä, Horizonsissa on integroitu taustaohjelma, jonka avulla voit rakentaa varausverkkosivustoja ja -sovelluksia käyttäjän todennuksella ja tilinhallinnalla. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat kirjautua sisään, tarkastella tulevia varauksia ja hallita tapaamisiaan – ilman, että tarvitset ulkoisia työkaluja tai teknistä asennusta.
Mitä jos minun on tehtävä muutoksia, kun yritykseni kasvaa?
Tilaussivun tai sovelluksen päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa projektiin, avaa se ja jatka keskustelua AI Builderin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa ja se hoitaa loput. Se on osa vibe-koodauskokemusta, kehittäjä ei tarvita.
Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat laajentaa sitä entisestään, AI Builder antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – joten voit ottaa sen niin pitkälle kuin haluat.
Mistä aloitan Horizonsin mukautetun varaus- ja sovellusrakentajan käytön?
Täältä – klikkaa vain "Aloita ilmaiseksi". Luottokorttia ei tarvita. Kun olet kirjautunut sisään, saat 5 AI-krediittiä aloittaaksesi rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat vähemmän kuin krediitin, suuremmat koontiversiot saattavat käyttää enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät varaussivusi tai sovelluksesi kuvailemiseen, sen eloon heräämisen näkemiseen ja todellisen tuntuman saamiseen Horizonsiin ennen kuin sitoudut mihinkään.
Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös sivusi tai sovelluksesi AI-ominaisuuksien, kuten chatbotin tai älykkään haun käynnistämiseen, mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli ja domain sisältyvät jo hintaan, joten sinun ei tarvitse määrittää mitään muuta – paina vain "Julkaise" ja varaussivusi tai sovelluksesi julkaistaan.
Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.
Kuinka Horizons eroaa Hostingerin kotisivukoneesta varaus-sivuja varten?
Hostinger tarjoaa kaksi tapaa luoda varaussivu – Horizonsin vibekoodausalustan ja Hostingerin vedä ja pudota -kotisivukoneen avulla – ja eron voi päätellä jo nimestä.
Hostingerin kotisivukoneella voit aloittaa mallista tai luoda varaussivuston kuvauksen perusteella ja mukauttaa sitä sitten vetämällä ja pudottamalla valmiita elementtejä. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka tarvitsevat puhtaan, yksinkertaisen varaussivuston nopeasti käyttöön.
Horizons hyödyntää keskustelevaa lähestymistapaa – keskustelet AI:n kanssa, ja se tekee muutoksia reaaliaikaisesti, mikä antaa sinulle paljon enemmän mukautusvapautta. Sen avulla voit myös rakentaa edistyneempiä projekteja, kuten varaussovelluksia käyttäjien kirjautumisilla ja jäsenyystoiminnoilla, integroidun taustaohjelmistonsa ansiosta. Ja niille, jotka sitä haluavat, on saatavilla myös täysi pääsy koodiin.
Molemmat työkalut on rakennettu ihmisille, joilla ei ole teknistä osaamista – ero riippuu siitä, miten haluat rakentaa ja kuinka paljon joustavuutta tarvitset.