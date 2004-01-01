Yrityksesi, räätälöity varauksesi – valmiina minuuteissa

Konsultaatioiden varauspalveluista ravintoloiden varaussovelluksiin – kuvaile tarpeesi ja Horizons rakentaa sen. Hanki varauksia, lähetä vahvistuksia ja hallinnoi tapaamisia, kaikki yhdessä paikassa.
Aloita ilmaiseksi

Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Yrityksesi, räätälöity varauksesi – valmiina minuuteissa

Kaikki mitä tarvitset verkkovarausten vastaanottamiseen

Varaussivun rakentamisesta vahvistusten lähettämiseen ja kalenterin synkronointiin – AI Builder hoitaa kaiken.

Luo aikataulutussivusto tai -sovellus

Julkaise varausvalmiita sivuja minuuteissa keskustelemalla AI:n kanssa tai käyttämällä malleja.
Luo aikataulutussivusto tai -sovellus

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Helppo käyttöönotto markkinointi- ja maksutyökaluille: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Lähetä vahvistukset automaattisesti

Jokainen varaus laukaisee välittömän vahvistussähköpostin – ei manuaalista seurantaa, ei menetettyjä tapaamisia, ei asiakkaiden jahtaamista.

Lähetä vahvistukset automaattisesti

Synkronoi jo käyttämiesi työkalujen kanssa

Yhdistä varausjärjestelmäsi Google Kalenteriin, Calendlyyn tai muihin työkaluihin, joihin luotat – pyydä vain Horizonsia, niin se hoitaa kaiken puolestasi.
Synkronoi jo käyttämiesi työkalujen kanssa

Luo aikataulutussivusto tai -sovellus

Julkaise varausvalmiita sivuja minuuteissa keskustelemalla AI:n kanssa tai käyttämällä malleja.
Luo aikataulutussivusto tai -sovellus

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Helppo käyttöönotto markkinointi- ja maksutyökaluille: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Lähetä vahvistukset automaattisesti

Jokainen varaus laukaisee välittömän vahvistussähköpostin – ei manuaalista seurantaa, ei menetettyjä tapaamisia, ei asiakkaiden jahtaamista.

Lähetä vahvistukset automaattisesti

Synkronoi jo käyttämiesi työkalujen kanssa

Yhdistä varausjärjestelmäsi Google Kalenteriin, Calendlyyn tai muihin työkaluihin, joihin luotat – pyydä vain Horizonsia, niin se hoitaa kaiken puolestasi.
Synkronoi jo käyttämiesi työkalujen kanssa

Online-varauksesi, juuri sinun tarpeisiisi

Tutustu suosituimpiin varausprojekteihin, joita ihmiset luovat Horizonsilla – kaikki luotu yksinkertaisesti kuvailemalla tarpeitasi.
Online-varauksesi, juuri sinun tarpeisiisi

Palvelun varaus

Rakenna varauskalenteri kauneussalongillesi, personal training -tunneille, siivous- tai korjauspalveluille, koiran ulkoilutukseen ja muuhun – asiakkaasi varaavat verkossa, sinä keskityt työhön.
Ravintolapöydistä ja loma-asunnoista yhteistyötiloihin – anna asiakkaiden varata paikkansa verkossa, milloin tahansa.
Olitpa sitten lääkäri, hammaslääkäri, terapeutti, elämäntaidon valmentaja, konsultti tai ohjaaja – tarjoa asiakkaillesi yksinkertainen ja ammattimainen tapa varata aika kanssasi.
Myy ilmoittautumisia työpajoihin, mestarikursseille, webinaareihin paikkamäärärajoituksilla tai verkkokursseille jonotuslistoilla – kaikki hallittavissa yhdestä paikasta.

Miten rakentaa mukautettu varaussivu tai -sovellus AI:n avulla

01

Kuvaile ideaasi

Kuvaile yrityksesi tarvitsema varausverkkosivusto tai -sovellus ja katso, kuinka se herää henkiin – tai valitse malli päästäksesi alkuun entistä nopeammin.
02

Mukauta ja testaa

Hienosäädä varausssivuasi keskustelemalla AI:n kanssa – lisää palvelusi, saatavuustiedot ja kaikki muut asiakkaidesi tarvitsemat yksityiskohdat. Esikatsele sitä livenä ennen julkaisua.
03

Julkaise yhdellä klikkauksella

Julkaise, yhdistä verkkotunnuksesi, ja olet valmis toimintaan – asiakkaasi voivat aloittaa varaamisen heti.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.

Valmiit mallit

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Tarvitsetko lisää opastusta?

Tutustu kattaviin opetusohjelmiin, käyttöoppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, joiden avulla sinusta tulee hetkessä aloittelijasta AI-ammattilainen. Kaikki, mitä tarvitset ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen, ja paljon muuta.
Aloitusopas

Aloitusopas

Tutoriaali
Video
Paranna kehotteitasi

Paranna kehotteitasi

Tutoriaali
Video
Vältä nämä yleiset virheet

Vältä nämä yleiset virheet

Tutoriaali
Video

Katso, mitä muuta Horizons voi rakentaa yrityksellesi.

Verkkokauppasovellukset ja -kaupat

Yrityksen esittely

Sisäiset työkalut

Räätälöity CRM

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis julkaisemaan räätälöidyn varausprojektisi?

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita

Mukautettu varaussivun ja -sovellus: UKK

Mukautetun varaussivun tai sovelluksen avulla asiakkaasi voivat ajoittaa tapaamisia, varata pöydän tai rekisteröityä kurssille – suoraan verkossa, milloin tahansa. Toisin kuin hyvät varausohjelmat, jotka lukitsevat hyödyllisiä ominaisuuksia kalliiden suunnitelmien taakse – tai veloittavat sinulta tavaroita, joita et koskaan käytä – mukautettu ratkaisu on rakennettu tarkasti liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Palvelut, brändi, työnkulku ja vain ne ominaisuudet, jotka todella ovat sinulle tärkeitä.

AI Builderin avulla voit rakentaa juuri sen, mitä tarvitset – yksinkertaisen tilaussivun salongillesi, varausjärjestelmän ravintolaasi, luokkahuoneesi luokkahuoneeseen tai seuraavalle työpajallesi.

Jokainen yritys, joka tarvitsee varauksia – salongit, terapeutit, valmentajat, konsultit, ravintolat, kuntosalit, tapahtumien järjestäjät, kiinteistöasiamiehet ja muut. Jos yrityksesi luottaa varauksiin, AI Builder voi rakentaa mukautetun ratkaisun, joka sopii työtapaasi.

Ei lainkaan. Horizons käyttää rakentamiseen keskustelupohjaista lähestymistapaa, jota kutsutaan vibekoodaukseksi. Kuvaile vain haluamasi selkokielellä, ja AI rakentaa sen puolestasi reaaliajassa.

Haluatko lisätä vahvistussähköpostin? Kysy vain. Haluatko synkronoida Google Kalenterin kanssa? Kuvaile se. Haluatko muuttaa varauslomakkeesi väriä? Kerro Horizonsille, niin se hoituu sekunneissa.

Se toimii myös yli 80 kielellä, joten voit rakentaa omin sanoin – teknistä sanastoa ei tarvita. Jos konsepti on sinulle uusi, vibekoodausoppaamme antaa sinulle tarvittavat ohjeet päästäksesi alkuun.

Kyllä – jokainen varaus voi laukaista välittömän vahvistussähköpostin asiakkaallesi, joten manuaalista seurantaa ei tarvita eikä ole vaaraa myöhästyneistä tapaamisista.

Voit vain pyytää AI Builderia liittämään varaussivusi tai -sovelluksesi Google Kalenteriin, Kalenteriin tai muihin jo käytettyihin työkaluihin – noudata AI Builderin antamia ohjeita API-avaimen hankkimiseksi. Kun jaat pyydetyt tiedot, AI Builder hoitaa loput.

Kyllä, Horizonsissa on integroitu taustaohjelma, jonka avulla voit rakentaa varausverkkosivustoja ja -sovelluksia käyttäjän todennuksella ja tilinhallinnalla. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat kirjautua sisään, tarkastella tulevia varauksia ja hallita tapaamisiaan – ilman, että tarvitset ulkoisia työkaluja tai teknistä asennusta.

Tilaussivun tai sovelluksen päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa projektiin, avaa se ja jatka keskustelua AI Builderin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa ja se hoitaa loput. Se on osa vibe-koodauskokemusta, kehittäjä ei tarvita.

Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat laajentaa sitä entisestään, AI Builder antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – joten voit ottaa sen niin pitkälle kuin haluat.

Täältä – klikkaa vain "Aloita ilmaiseksi". Luottokorttia ei tarvita. Kun olet kirjautunut sisään, saat 5 AI-krediittiä aloittaaksesi rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat vähemmän kuin krediitin, suuremmat koontiversiot saattavat käyttää enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät varaussivusi tai sovelluksesi kuvailemiseen, sen eloon heräämisen näkemiseen ja todellisen tuntuman saamiseen Horizonsiin ennen kuin sitoudut mihinkään.

Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös sivusi tai sovelluksesi AI-ominaisuuksien, kuten chatbotin tai älykkään haun käynnistämiseen, mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli ja domain sisältyvät jo hintaan, joten sinun ei tarvitse määrittää mitään muuta – paina vain "Julkaise" ja varaussivusi tai sovelluksesi julkaistaan.

Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.

Hostinger tarjoaa kaksi tapaa luoda varaussivu – Horizonsin vibekoodausalustan ja Hostingerin vedä ja pudota -kotisivukoneen avulla – ja eron voi päätellä jo nimestä.

Hostingerin kotisivukoneella voit aloittaa mallista tai luoda varaussivuston kuvauksen perusteella ja mukauttaa sitä sitten vetämällä ja pudottamalla valmiita elementtejä. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka tarvitsevat puhtaan, yksinkertaisen varaussivuston nopeasti käyttöön.

Horizons hyödyntää keskustelevaa lähestymistapaa – keskustelet AI:n kanssa, ja se tekee muutoksia reaaliaikaisesti, mikä antaa sinulle paljon enemmän mukautusvapautta. Sen avulla voit myös rakentaa edistyneempiä projekteja, kuten varaussovelluksia käyttäjien kirjautumisilla ja jäsenyystoiminnoilla, integroidun taustaohjelmistonsa ansiosta. Ja niille, jotka sitä haluavat, on saatavilla myös täysi pääsy koodiin.

Molemmat työkalut on rakennettu ihmisille, joilla ei ole teknistä osaamista – ero riippuu siitä, miten haluat rakentaa ja kuinka paljon joustavuutta tarvitset.

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