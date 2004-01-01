Mukautetun varaussivun tai sovelluksen avulla asiakkaasi voivat ajoittaa tapaamisia, varata pöydän tai rekisteröityä kurssille – suoraan verkossa, milloin tahansa. Toisin kuin hyvät varausohjelmat, jotka lukitsevat hyödyllisiä ominaisuuksia kalliiden suunnitelmien taakse – tai veloittavat sinulta tavaroita, joita et koskaan käytä – mukautettu ratkaisu on rakennettu tarkasti liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Palvelut, brändi, työnkulku ja vain ne ominaisuudet, jotka todella ovat sinulle tärkeitä.



AI Builderin avulla voit rakentaa juuri sen, mitä tarvitset – yksinkertaisen tilaussivun salongillesi, varausjärjestelmän ravintolaasi, luokkahuoneesi luokkahuoneeseen tai seuraavalle työpajallesi.