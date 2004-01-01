Kyllä, voit jatkaa verkkosovelluksesi tai verkkosivustosi muokkaamista sen jälkeen, kun AI on luonut sen. Jos haluat muokata vain tekstiä ja koodia, viestikrediittejä ei tarvita, ja se onnistuu suoraan.

Voit myös käyttää Hostinger Horizonsia muutosten tekemiseen ja sovelluksesi tai sivustosi uusien versioiden luomiseen, kunhan sinulla on tarpeeksi viestikrediittejä. Kuvaile vain viestissäsi AI-pohjaiselle verkkosovellusten rakennustyökalullemme, mitä muutoksia haluat tehdä.